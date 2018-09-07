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 Двое украинских воинов ранены с начала суток. Враг 8 раз нарушал перемирие, - штаб ООС

В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00 часов российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Объединенных сил.

В вечерней сводке отмечается: "Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружение, запрещенного минского договоренностям, враг не применял.

В течение дня наши позиции были обстреляны в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Катериновка, Пивденне, Гнутово и Водяное. По защитника Счастье, кроме того, вел прицельный огонь снайпер.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

Также смотрите: Наемники обстреляли окраины Крымского из 152-мм артиллерии, - СЦКК. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3085106
 
 
 Топ комментарии
 
найскорішого одужання пораненим Героям - найщиріших побажань!
тримайтеся, соколи ясні
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Желаем нашим бойцам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
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найскорішого одужання пораненим Героям - найщиріших побажань!
тримайтеся, соколи ясні
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кто из соевых может прояснить ситуацию. Это каким перемирием можно считать школьным или уже шыкаладным?
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Беда у тебя. Пусть тебя гундяй водичкой окропит
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Желаем нашим бойцам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
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говорят, что это снайпера активизировались - именно они ранили наших двоих воинов
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Скорішого одужання Захисникам!
....
здохни рашка!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое украинских воинов ранены с начала суток. Враг 8 раз нарушал перемирие, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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