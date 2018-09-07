 Двое украинских воинов ранены с начала суток. Враг 8 раз нарушал перемирие, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Объединенных сил.
В вечерней сводке отмечается: "Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружение, запрещенного минского договоренностям, враг не применял.
В течение дня наши позиции были обстреляны в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Катериновка, Пивденне, Гнутово и Водяное. По защитника Счастье, кроме того, вел прицельный огонь снайпер.
В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел.
Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".
тримайтеся, соколи ясні
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здохни рашка!!!