 Петиция в поддержку украинских заложников в РФ зарегистрирована на сайте парламента Канады

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Петиция требует от правительства Канады, котороей "взяло на себя обязательства защищать права человека на международном уровне", принять меры для освобождения украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Шумко, Владимира Балуха и десятков других.

Также от канадского правительства требуют применить все возможные ограничительные меры, в частности описаные в "акте Магнитского", в отношении людей, причастных к заключению указанных украинцев.

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Отмечается, что для рассмотрения петиции правительством нужно собрать 500 подписей, однако подписать документ могут только граждане Канады.

Напоминаем, ранее петиция с призывом помочь освобождению Олега Сенцова на сайте Белого дома собрала необходимое количество голосов.

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