 Украина не признает "выборы" в ОРДЛО, мир должен усилить давление на Россию, – МИД

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что так называемые "выборы" на оккупированной части Донецкой и Луганской областей не признает ни Киеве, ни международное сообщество.

Речь об этом идет в заявлении, размещенном на официальном сайте ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

В МИД уверены, что ответственность за решение провести так называемые "выборы" на территории ОРДЛО лежит на Кремле.

"Провокационные действия России сознательно подрывают Минские договоренности и могут свести на нет настойчивые международные усилия по урегулированию ситуации, сложившейся вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины", – говорится в заявлении.

"Призываем международных партнеров дать четкую оценку таким действиям Кремля и усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем введения против нее дополнительных санкций, чтобы заставить ее вернуться к выполнению взятых на себя обязательств", _ говорится в заявлении.

Украинские дипломаты подчеркивают, что Украина по-прежнему преданна мирному урегулированию ситуации на Донбассе на основе Минских договоренностей.

Напомним, ранее в пятницу стало известно, что боевики на оккупированной части Донецкой и Луганской областей решили провести "выборы" так называемых "глав республик" и "депутатов парламентов" 11 ноября 2018 года.

По мнению второго президента Украины, представителя официального Киева в Минской трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы, выборы в ОРДЛО могут поставить крест на Минском процессе.