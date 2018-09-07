 Украина не признает "выборы" в ОРДЛО, мир должен усилить давление на Россию, – МИД

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что так называемые "выборы" на оккупированной части Донецкой и Луганской областей не признает ни Киеве, ни международное сообщество.
Речь об этом идет в заявлении, размещенном на официальном сайте ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.
В МИД уверены, что ответственность за решение провести так называемые "выборы" на территории ОРДЛО лежит на Кремле.
"Провокационные действия России сознательно подрывают Минские договоренности и могут свести на нет настойчивые международные усилия по урегулированию ситуации, сложившейся вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины", – говорится в заявлении.
"Призываем международных партнеров дать четкую оценку таким действиям Кремля и усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем введения против нее дополнительных санкций, чтобы заставить ее вернуться к выполнению взятых на себя обязательств", _ говорится в заявлении.
Украинские дипломаты подчеркивают, что Украина по-прежнему преданна мирному урегулированию ситуации на Донбассе на основе Минских договоренностей.
Напомним, ранее в пятницу стало известно, что боевики на оккупированной части Донецкой и Луганской областей решили провести "выборы" так называемых "глав республик" и "депутатов парламентов" 11 ноября 2018 года.
По мнению второго президента Украины, представителя официального Киева в Минской трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы, выборы в ОРДЛО могут поставить крест на Минском процессе.
Проводили. В кафе СЕПАР...
Это не признание в такой ранг заслуг привозносится, шо просто капец.
А, как должно быть по другому, признать？
Задолбал этот популистический дебилизм.
2. Контрольные пункты въезда/выезда "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с аннексированным Крымом приостановили работу из-за экологической катастрофы. Пропуск граждан, проживающих на зараженной территории северного Крыма, будет осуществляться в экстренных случаях по ускоренной процедуре. Оставшийся пункт пропуска "Чонгар" работает в штатном режиме https://ru.krymr.com/a/news-kalanchak-chaplinka-priostanovili-raboty/29475754.html
3. Оккупанты, хлебнув бояры и втянув остатки аргентинского кокса, заявили, что Украина закрыла два пропускных пункта, "чтобы украинцы не приезжали и не видели, что мы здесь радуемся, развиваемся и процветаем" https://twitter.com/nv_krym/status/1038024527832342528
4. Крымский эколог Антон Ковальчук сообщил, что "норма сернистого ангидрида в районе «Крымского Титана» многократно превышена - у нас показатели вышли за пределы нормы и даже за пределы того, что мог зафиксировать прибор" https://ru.krymr.com/a/news-prevyshenie-pokazateley-krymskiy-titan/29476884.html5. Гоблин сегодня сообщил, что получены результаты анализа почвы, воды и воздуха. Все исключительно идеально. Заявил, что можно есть овощи и фрукты, выращенные в Армянске. С тех самых огородов, на которых все погибло от кислоты!!! https://twitter.com/KrimRt/status/10380582634918707206. На Севере оккупированного Крыма становится все веселей: "Началось или продолжение… В 9 доме Васильева (Армянск) свет вырубило", "Сказали уже, что будут отключения. Запасайтесь свечками", "Со вчерашнего вечера. Выключается и через пару сек включается", "Корявко-3, то же самое. Что со светом?", "Нам ещё этого не хватало для полного счастья", "В Суворово тоже нет света", "Иванищева тоже в шоке, моргает свет. Выживают суки, как хотят - травят, свет выключают", "В Джанкое тоже замыкает", "Напряжение скачет, у нас тоже постоянно моргает", "Покрывается налётом не только домашняя утварь. Подстанциям, похоже, хана", "Налёт на изоляторах и проводах", "Давайте еще без света и воды останемся! Все хорошо, б..ть. Потерпим. Потом даже кислоту нечем смыть будет. А ЧС нету. Все хорошо. Ходите, работайте, нюхайте, оздоравливайтесь. Это не вредно - полезно даже". Кроме того, сегодня часть населенных пунктов в районе Армянска оккупанты на весь день оставили без света https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10377557379324764177. У жителей отравленного Армянска из кранов пошла вода голубого цвета. Но у большинства жителей воды нет совсем https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10380392302436474898. Жители Черноморского, находящегося на северо-западе Крыма, в примерно 120-ти км по прямой от Армянска, жалуются на запах йода и дымку в воздухе https://twitter.com/KrimRt/status/10380390532440268809. В Армянске наступила осень… кислотная https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1037752843976011777 Оставшиеся в городе подростки чувствую себя персонажами игры "Сталкер" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1037753163099660289 и https://twitter.com/CrimeaUA1/status/103768125435797094410. А знаете, что еще мерзко? Летом 2014-го крымская гребаная вата лепила повсеместно аватарки "Save Donbass children" и билась в конвульсиях жалости. А сейчас дети Армянска никого не интересуют. Просто приказа сочувствовать не поступало.11. В Крыму начались очередные военно-террористические учения оккупантов. Если быть более точным, то эти учения не заканчиваются пятый год подряд. Военная база http://atr.ua/news/178008-beregovye-vojska-cf-nacali-masstabnye-ucenia-v-krymu12. Константинов сообщил жителям Крыма, что они "поддерживают все реформы федерального правительства и президента", имея ввиду пенсионную реформу. Ну да, а помните, как мы в новогоднюю ночь якобы отказались от украинского электричества в ходе "телефонного опроса"? https://ru.krymr.com/a/news-konstantinov-pensionnaya-reforma/29476855.html13. Жители Ялты комментируют вчерашнее грандиозное затопление города после дождя: "Очевидно, что в Ялте большая проблема с ливнестоками", "То, что город полностью загажен, никто даже не спорит. А потоп после ливня - это итог работы наших коммунальщиков", "Загажен? Мы, наверно, разными дорогами ходим! Лично я не считаю, что город загажен!". На последнее сообщение ватницы, считающей, что город чистый, получено два ответа: "Вы, видимо, совсем недавно в нашем городе, поэтому не с чем сравнивать", "Тётенька, зачем Вы врёте, а?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1037991983904698368 (фото-скрин) и https://twitter.com/sergonaumovich/status/103774648503785472014. Жители Феодосии, которая вчера утонула вслед за Ялтой, с ужасом ждут очередные дожди. И, как и по всему Крыму, русло рек оккупанты не чистят и здесь https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1037992761411203072 Напомню, вчера на Феодосию и все южное побережье обрушились несколько смерчей https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1037794278481842178. Город был затоплен https://twitter.com/CrimeaUA1/status/103779245821680844915. В Керчь завезли чудо автобусы НефАз. Вчера дождик шёл мелкий, минут 15. А в этом чуде с потолка в 5 местах вода шла, ряд сидений мокрые. Все про МКС пишут… Какой "Союз" - они автобусы сделать не могут нормальные https://twitter.com/vladimir2204ua/status/103774172326965248316. Ненависть к понаехавшим растет: "В Черный список отдыхающих и приезжих из РОССИИ!! Быдло одно!!", - написали на севастопольском ватном паблике. Комментарии не заставили себя ждать: "Быдло тоже хочет отдыхать", "(Понаехавшая) Вы теперь тоже из россии", "(Ответ понаехавшей) Мы - отдельная каста. Мы - крымчане", "Блин, это как-то неправильно, люди разные, но быдловатых, и правда, много", "Я, когда приехала в 2015 году, была такого же мнения о местных", "КАК ПРИЕХАЛА, ТАК ОТСЮДА И УЕДЕШЬ", "Поддерживаю автора", "А вам все итальянцев подавай? Хренушки, терпите местных Ванек", "Вы прям Америку открыли. А я вам более того скажу - роиськое население на 80-90% состоит из таких", "Коротко и ясно, без сюсюканий", "(Понаехавшая) Я вам могу точно так же сказать и про местных. Вечно недовольны приезжими и скидывают весь негатив на них. И автор тому подтверждение. Пусть валит на Украину или в Гондурас, нам такое быдло не надо в россии", "(Понаехавшая) Я не считаю, что вы особенные. Вообще-то, это вы к нам присоединились, нас никто не спрашивал, это ваше решение было. Возомнили себя какой-то элитой. Я думаю, это пройдет", "Нас как-то особо тоже не спрашивали", "Мы в россии только на бумажке, а по факту - не пришей кобыле хвост", "Не в обиду всем, но автор в чем-то прав. Неоднократно на работе натыкаюсь на таких, редко встречаются хорошие люди, в основном один негатив", "Вот умница автор", "В Крым поприезжали туристы с низким доходом, вряд ли много денег привезли. Кушают свой борщ и арбузы. Интеллектом явно не блещут", "Севастопольцы, я в шоке!!! Тут нам рассказывают приезжие, как нам жить и куда проваливать, если нам что-то не нравится!!!! Со своим уставом в чужой монастырь не лезут! Запомните!!! Это наш город и наш дом! А вы всего лишь гости! И нас гнать не имеете право!!!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1034096979259875328P.S. Два сообщения из последнего пункта дайджеста, где местные ватники и понаехавшие обменивались "любезностями", вынесу в заключение выпуска: "Уважаемые, кого здесь что-то не устраивает, вернитесь туда, откуда приехали. Нам без вас тут легче дышится!!! Автор изъяснилась очень даже в точку. Не едьте к нам и не общайтесь с нами. Мы вас тут не ждали!", "В Любимовке дама с материковой части (россии) цеплялась ко всем на пляже со своим мнением, что севастопольцы неблагодарные им и ВВП. Цеплялась также к мирно отдыхающей семье с Украины. Когда все отсели от них, а спасатель сделал замечание, она стала грузить и его рассказами, как мы тут без них все плохо жили и сколько денеХ россия дала всем нам. Наверно, лично каждому крымчанину в руки. И это не единственный случай! Так что, поддерживаю автора. Стало жить невыносимо!".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
7.09.2018 12:12
ГУП РК «Крымэнерго» проводит необходимые технические мероприятия по обмыву и чистке вручную поврежденной изоляции воздушных линий электропередач. К ликвидации и профилактике нарушений привлечены сотрудники МЧС. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
https://primechaniya.ru/home/news/sentyabr-2018/armyansk-obestochen-krymenergo-otmyvaet-ot-himii-lep-i-tp/
Сегодня всех сотрудников сепаратисткого канала собрали на экстренное "совещание", в ходе которого руководство "Оплота" поставило всех перед фактом об увольнении.
Как преподносили эту информацию, неизвестно, однако множество выпускников захваченного террористами Донецкого национального университета, которые устраивались на работу в "Оплот", оказались на рынке труда. Если, разумеется, таковой вообще существует в "ДНР" не только на словах.
Напомним, сегодня стало известно о бегстве соратника Захарченко Александра Тимофеева. В недореспублике его тут же обвинили в масштабных хищениях "бюджетных средств". https://beztabu.net/doneck-ostalsya-bez-oplota-terroristy-raspustili-osnovnoj-telekanal_n51500
07.09.2018 16:04:13
Минфин призвал не паниковать инвесторов в российский госдолг
Санкции США против российского госдолга негативно скажутся на рынке, осложнят привлечение займов для правительства, но оснований для паники у инвесторов нет.
Об этом в пятницу заявил глава департамента внешнего долга Минфина Константин Вышковский.
https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/minfin-prizval-ne-panikovat-investorov-v-rossiyskiy-gosdolg-1027517442
Это просто противостояние с США.
См. все проксивойны сссра и позже раши.
Иначе рискуешь измараться чужой гнилью!
мураев это
Животное с московского зоопарка.
но почему то его как и медведчука барыги не трогают.
и воды в рот набирают при их упоминаниях, как и вилкулах, трухановых , гепах и допах....
блядских братскихмышебратских объятий! ПТН-ПНХ! И ты вместе с ним!!!
по новостям , бледный кучма заговорил о том что якобы бандустаны родили эти выборы.
а ведь не хвост виляет собакой.
В умовах воєнного стану забороняються вибори Президента України, Верховної Ради, Верховної ради АР Крим, місцевих органів самоврядування. Заборонено проведення всеукраїнських та місцевих референдумів. Якщо повноваження президента чи Ради завершується під час дії воєнного стану, їх повноваження продовжуються до наступних виборів, які проведуть після скасування воєнного стану.
Теперь военным положением воспользуется Порошенко, чтобы не слететь с трона, а ВР его поддержит, ей выборы тоже лишние затраты на фальсификации, чтобы переизбраться. Путин им поможет, нападёт в нужный момент.
ПОЛМИЛЛИОНА-МИЛЛИОН: СКОЛЬКО НАРДЕПЫ ГОТОВЫ ПОТРАТИТЬ, ЧТОБЫ ПЕРЕИЗБРАТЬСЯ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ. Розенблат уверяет, что променял успешный бизнес на работу в парламенте недаром