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 Политика Украины
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 Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви

В рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине Вселенский Патриархат назначил своих экзархов в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал внештатный советник Президента Украины Олег Медведев.

Читайте: Филарет уверен, что единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года

"Черным по белому. Официальное заявление Вселенского Патриархата. Готовится предоставления автокефалии! Для этого предназначено экзархов", - написал он, сославшись на объявление Генерального Секретаря Святого и Священного Синода.

В сообщении говорится, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине Вселенский Патриархат назначил своих Экзархов в Киеве его Преосвященство Архиепископа Даниила Памфилийского из Соединенных Штатов и его Преосвященство Епископа Илариона Эдмонтонского из Канады которые оба служат украинским православным верным в своих соответствующих странах во Вселенском Патриархате".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без украинских приходов РПЦ перестанет быть церковью-империей,- архиепископ Евстратий (Зоря)

Как сообщалось, 17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос о единой поместной православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента ко Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии.

Священный Синод Вселенского патриархата в Константинополе принял к рассмотрению обращение президента Украины и решил начать процедуру, необходимую для предоставления автокефалии УПЦ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без украинских приходов РПЦ перестанет быть церковью-империей,- архиепископ Евстратий (Зоря)

Глава информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) сообщил, что по итогам 2 сентября общее собрание (синаксис) епископата Вселенского патриархата рассматривает вопрос предоставления Томоса об автокефалии для Украины в намеченном направлении: "…дело Томоса движется так, как необходимо".

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Вселенский патриархат на своем собрании принял решение о возможности предоставлять право государствам на создание поместной соборной православной церкви (в том числе в Украине) без учета позиции Русской православной церкви.

Синод Вселенского патриархата в октябре может принять решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3085097
 
   
 Топ комментарии
 
ну что кацапня.теперь у вас своя история церкви.которой 300 лет и не имеет отношения.к Киевской Руси.
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Предоставление Вселенским Патриархатом Томоса об автокефалии Украинской православной церкви будет иметь колоссальное психологическое значение на всем европейском постсоветском пространстве. Серьезный удар по авторитету РПЦ.
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Добра новина! Та щось якось гидко на душі. А що як оті всі слуги московського сатанату в Україні,зроблять заяву, що вони всією своєю сворою теж приймуть рішення відмовитися від пса-гундяя і перейти в УПЦ КП? Ці кгбешно-фсбшні виродки на все здатні підти, щоб нанести шкоду Українському Народу.
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московский патриархат в Укрраине уже перекрашивается
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це буде не легко бо УП не мирився з московськими попами нi коли .
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поверніть моїй країні історичну назву Русь! а так все вірно, вибір екзархів сильно!
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...а чому не Скіфія, Сарматія, Антія?...держави під назвою Русь ніколи не існувало і не могло існувати, бо латинське слово rus означає просто країна...так само, як country, чи land...
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"Розумнuку"-з-якою-Tоді-державою-заключалu-угодu-і-родuчалuсь-європейські-правuTелі-чому-і-для-князя-Данuла-Галuцького-Кuів-був-головнішuм-його-Галuча-
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це лише назви однієї і тої самої держави Русі, ще роксоланія і т.д. а посилались всі в Русі ну або ж Русі
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це лише назви однієї і тої самої держави України...Київська Країна, Київська Держава, Київська Імперія, Давня Україна...я не бачу в українській мові одно корінних слів до слова русь...до того ж на цьому слові та його похідних сам знаєш, яке клеймо...
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Дурник ще не перевелись... Анты и есть русь - поздние киммерийцы, наши прародители.
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Русь - это не только определение названия страны, это и нация у Киева.
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Пупмас это хорошо, но писало что гундяевцы вывозят мощи и золото и все что могут из своих, то есть не своих(значит истинные владельцы - опущенные лохи) притонов. А кто будет это выкупать на(в)зад? Правильно, это ТЫ, мой доро.гой, наивный дружок. Ведь Пупмас это хорошо, но чтобы Яхве услышал молитвы, надо запаковать цыркви в золотишко, а попов в Мерседесы. Больше притонов = больше ыконок надо = больше молитвочек = все станут очень добрыми и московиты будут смотреть на нас... завистливо.
ммммм, аромат, аромат, аромат
свят.мощей
из окна из окна из окна
слышишь ты....
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А ведь новость и в самом деле ХОРОША!!!!!!!!! Вселенський патріарх Варфоломій призначив екзархів для надання автокефалії Українській церкві - Цензор.НЕТ 1489
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хуйло и в правду какойто не далекий босяк из подворотни такую кормушку отцепил Вселенський патріарх Варфоломій призначив екзархів для надання автокефалії Українській церкві - Цензор.НЕТ 1272
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москальський сатанат, на вихiд!


Геть з усiх Святих Лавр України та з головних храмiв!

на обiсРашку! на сранi-рязанi!

Вселенський патріарх Варфоломій призначив екзархів для надання автокефалії Українській церкві - Цензор.НЕТ 4704
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Спасибо Вселенскому патриархату. Сомневаюсь, что на такое решение мог повлиять Порошенко. Это не честный украинский суд
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Ты еще получи томос а потом поговорим. Вселенський патріарх Варфоломій призначив екзархів для надання автокефалії Українській церкві - Цензор.НЕТ 3505
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А мне его никто вручать и не собирается так что не поговорим
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твоя церква уже готова к бою бабушки проинфрмовани, студенты в черных футболках
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А кто виноват? Какая власть, такие и нравы. Перед сдачей Крыма и лугандона тоже все бегали а власть молчала и делила портфели.
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Ну до чего тупорылый лекторат у бабыйули с продажным полковником
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Кто бы что не говорил, но Порох это начал в тайне ещё до апреля продвигать и только когда понял, что дело имеет перспективу заявил об этом публично.
Можно по разному к этому относится. Пиар, не пиар... Не без этого конечно! Но Порох реально войдёт в историю куда более значимой фигурой чем попередники если сё дойдёт до логического конца. А оно уже похоже доходит. Его очень возможно даже канонизируют лет через 100. И это будет вполне справедливо, как бы кто тут желчью не исходил....
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Мінус одна скрепа між рашкою та Україною. Церква , російська мова, газ та безвіз. Совка вже нема, з СНД вийшли.
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Ще й яка срепа! На ній майже все мишебратство трималося!
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Давай не тяни вселенский! Здесь выборы скоро и пару процентов барыге поможет быть пяятым в рейтингу.
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Да, потеряет РПЦ столько бабла, что уже начала просить правительство России ее сдержать. И это гуд
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Це історична подія, яка матиме неоціненне значення для всього християнського світу. Нарешті Зло в обличчі лжецеркви, яка сторіччями висмоктувала сили з України і всього православного світу, відступить. Справжня українська, єдина православна церква відіграє дуже важливу роль в гуртуванні українців на основі християнських цінностей. Слава Вселенському патріархові Варфоломію, Слава всім, хто виборював і виборав повернення історичної справедливості в Україну, Слава Іісусу Хресту!
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https://censor.net.ua/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj
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Батюшка в татарском городке Болгар решил научить россиян, как жить правильно.
Протоиерей Владимир Головин стремится не только помочь людям, но и заработать.
Его главная фишка - «молитвы по соглашению». Он предлагает молиться за человека вне очереди и с удвоенным рвением, но за отдельную плату.
Особое внимание батюшка уделяет семейным отношениям. Он раздаёт советы, как вести себя, если муж смотрит порно. А именно - смотреть вместе с ним.
К тому же предлагает петь «богослужебный гимн во время близости с супругой», а ещё протоиерей любит помогать выбирать женщинам нижнее бельё.
Вдобавок Владимир Головин позволяет себе ругаться в храме, да и порой глумится над образом Христа, передаёт Лайф.ру.
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Предоставление Томоса УПЦ - это в общем-то восстановление прерванной традиции и восстановление канонического права, попранного Моцковской Ордой после окончательной оккупации Украины в 18-м веке.
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Новость то хорошая, особенно для атеистов УПЦ, но только вы себе представляете как они из Киевской Лавры уйдут? Я нет. Как они храмы отдадут? Или как это все будет происходить? Или они скопом перебегут в УПЦ? Часть из них перекрасится, но часть так и останется на ФСБ работать. Как все это будет?
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Создадут общественные наблюдательные советы и люстрационные комиссии Вселенський патріарх Варфоломій призначив екзархів для надання автокефалії Українській церкві - Цензор.НЕТ 9927
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Якщо ви орендуєте приміщення, а власник не продовжує вам оренду на новий термін або достроково розриває діючий договір, то що ви робите? Звільняєте приміщення, правда? Так і з Лаврами, які є власністю держави і перебувають в управління Міністерства культури України. А московському патріархату вони передані в оренду за часів президента Кучми.

Пройшла вже чутка, що з Почаївської лаври почали вивозити майно до Росіїі. https://realno.te.ua/novyny/%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BC/
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Переважна більшість священнослужителів УПЦ МП - українці. Це високоосвічені люди і патріоти своєї країни. Вони чудово знають історію і Русі і Церкви, і ролю Московії, котра украла історію, культуру, славу Русі і саму назву Русь. Про т.з. "канонічність" московської церкви відомо усім. Доречі, ця т.з. "канонічність" і була наріжним каменем для священників-українців, а з наданням Томоса надута кремлівським режимом і його кишеньковою церквою проблема зникне. Українські священники разом з паствою і храмами поступово перейдуть до своєї споконвічної від Володимира Української церкви. А московська церква в Україні стане карликовою і нікчемною. Хоча, Ви маєте рацію - воні буде багато і на довгі роки...
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Кацапня- чемадан-вакзал-расея! І щоб духу тут вашого грьобаного не було і близько! гундяй,падло, заждалсі...
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кацапня то кацапнёй, только вот кто к ним в церкви МП ходит? Не украинцы ли?? Даже в Киеве полно дятлов ходящих к московистким КГБешным попам, про всякие Одессы ,Харьковы вобще молчу...так что кацапня кацапнёй но надо бы на свою кривую рожу посмотреть..
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Посмотрим как быстро попы из МП в КП перебегут, а потом и на твою кривую рожу посмотрим - русосвин.
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Кремль обвинил Константинополь в ереси.

Не добившись своего от Константинопольского патриарха, РПЦ перешла в наступление, начав компанию по дискредитации отказавшего им во взаимности служителя церкви!

Мало кто знает, что легальность московской ереси называемой православием находится под большим вопросом.

Как впрочем и легальность признания московской патриархии, которое случилось в конце 16 века лишь потому, что Борис Годунов полгода продержал наивного Константинопольского патриарха в плену, а впоследствии предложил утопить в пруду, ежели тот документ на признание его самопровозглашенной патриархии не подпишет!

Но то же дела прошлых лет. Чего прошлое ворошить?

Так вот, Москва, не получившая требуемого от Константинополя решения по поводу Украины. Памятуя опыт своего сепаратизма тут же обвинила Константинополь в том, что он слишком на себя много берет.

И вообще не имеет права ни принимать решения, ни выносить их, в особенности в отношении захваченной Москвой в плен Руськой церкви!

Именно об этом и заговорил вчера член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков, который назвал ересью выступление патриарха Варфоломея на Синаксисе - Архиерейском соборе Константинопольского патриархата.

По словам московского попа, высказывания Варфоломея об исключительности Константинопольского патриархата и его особых правах верховной юрисдикции над всей церковью повторяют римско-католические взгляды на исключительную роль папы в церкви, поэтому являются "абсолютной, чистой ересью".

Соответсвенно, представитель РПЦ считает, что они не могут более "относиться к этому терпимо", как не могут "с этим существовать, оставаясь единой церковью".

То бишь Москва снова заговорила об отделении от Константинополя! Об отказе признавать справедливость его решения!

Интересный поворот. Как впрочем и очень интересно, пойдет ли Москва на разрыв с Константинополем ради своих далеко не праведных намерений - сохранить контроль над Украиной!

Николай Иванов
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В даному випадку слово екзарх звучить як жорстке порно по відношенню до всієї цієї гундяєвщини. Нормально так. Це історія, таке буває раз на 500 років.
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Так, чтобы просто посмеяться:
В РПЦ предупреждают, что не оставят без ответа назначение Константинопольским патриархом представителей на Украине.

"В Русской православной церкви предупреждают, что не оставят без ответа
назначение Константинопольским патриархом Варфоломеем своих
представителей на Украине. Такой шаг, сделанный без согласования с
Московским патриархатом, является вторжением на его территорию, - сказал
председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом
и СМИ Московской патриархии Владимир Легойда.

Ранее в Константинопольском патриархате подтвердили, что назначили двух
экзархов в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии местной
православной церкви."
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кацапня то кацапнёй, только вот кто к ним в церкви МП ходит? Не украинцы ли?? Даже в Киеве полно дятлов ходящих к московистким КГБешным попам, про всякие Одессы ,Харьковы вобще молчу...так что кацапня кацапнёй но надо бы на свою кривую рожу посмотреть..
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Ніколи всі не будуть правильними...завжди доведеться декого підправлять...
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Много людей в Украине неверующих или скорей неверующих, чем верующих. Но уверен, что большинство их них, не говоря о вменяемых верующих, обеими руками за предоставление Томоса. Поскольку здесь борьба не за веру, а за души и умы граждан Украины. Это вопрос существования Украины, как государства. Очевидно, что московская церковь через своих попов помогает российскому государству уничтожать Украину под предлогом мифического единства. Как человек скорее неверующий, чем верующий хочу сказать: Дай Бог, чтобы Томос был предоставлен уже в этом году.
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Гундяев съест свои полковничьи погоны.
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начальник путен сошлет его экзархом к пингвинам в Антарктиду
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Чудово! Але це тільки початок того шляху, яким всім нам ще треба буде пройти. Думаєте що московіти змиряться з втратою духовної метрополії? Не дай бог, але будуть провокації, мабуть і кров буде, але головне: буде очищення від всяких онуфріїв-павлів і мефодіїв!
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http://yakovenkoigor.blogspot.com/2018/09/blog-post_5.html?m=1



Вселенський патріарх Варфоломій призначив екзархів для надання автокефалії Українській церкві - Цензор.НЕТ 893



Вселенский патриарх Варфоломей не испугался страшилок Гундяева, Алфеева (церковная кличка - Илларион) и Венедиктова и заявил о праве Константинополя решать вопрос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви без участия Москвы, а также о готовности решить этот вопрос положительно. Выступление Варфоломея на проходящем в Стамбуле Синаксисе - собрании всех иерархов Константинопольского патриархата - было крайне резким по отношению к Москве и крайне недвусмысленным в отношении предоставления автокефалии Киеву.

«Поскольку Россия как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию в Украине не способна решить проблему, Вселенский патриархат взял на себя инициативу по решению проблемы в соответствии с полномочиями, предоставленными ему священными канонами и юрисдикционной ответственностью над епархией Киева, получив просьбу об этом от украинского правительства, а также повторяющиеся просьбы патриарха Киевского Филарета об апелляции на наше рассмотрение его дела», - заявил Варфоломей.
В позиции Константинополя, артикулированной патриархом Варфоломеем, нет никаких полутонов: она на 100% антимосковская и, соответственно, на 100% прокиевская. Варфоломей жестко критикует прозелитизм РПЦ, который фактически является и всегда являлся продолжением имперской политики России в сфере религии. «Неканонические вмешательства Москвы в дела Киева и терпимость к этому со стороны Вселенского патриархата в предыдущие годы не оправдывают никаких церковных нарушений», - после этих слов Варфоломей перешел к истории вопроса.
Речь идет о Томосе 1686 года, которым Вселенский патриарх Дионисий 4-й и Священный синод Константинопольской церкви передали Киевскую митрополию под каноническую юрисдикцию Московского патриархата. Еще 26.07.2008, выступая в Киеве с обращением к украинскому народу, патриарх Варфоломей назвал это присоединение аннексией. Говоря светским языком точнее было бы назвать эти церковные события 1654-1686 годов изнасилованием, которое длилось 32 года и завершилось успехом насильника, поскольку ни у Киева ни у Константинополя уже не осталось сил для сопротивления. Этот период в украинской историографии получил красноречивое название «Руина», Украина была крайне ослаблена и частично оккупирована Московским царством. Что касается иерархов Константинопольской патриархии, то они по их собственному признанию в те времена были фактически политическими агентами Москвы, поскольку видели в Московском царстве единственную надежду на избавление от власти Османской империи, а кроме того иерархи Константинополя просто кормились из рук Москвы…
РПЦ, естественно, выступает против предоставления автокефалии Киеву. «Духовное единство Святой Руси разорвать невозможно», - сообщил Гундяев. И пригрозил, что «если оно будет разорвано, то неизвестно, что будет вообще с православной церковью».
Глава отдела внешних связей РПЦ Митрополит Илларион (Алфеев) гневно вопрошает: «Кому, собственно, намеревается Константинополь предоставить автокефалию?». И далее объясняет, что у РПЦ есть своя Украинская православная церковь, во главе которой стоит митрополит Онуфрий. И вот этот Онуфрий никакой автокефалии не просит. А просят ее «две раскольнические группировки», на которые и внимания-то обращать не надо.
Алексей Венедиктов практически прямым текстом пригрозил Украине большой войной, в том случае, если она не откажется от идеи выйти из-под юрисдикции РПЦ. «Это - раскол! Политические риски предоставления автокефалии огромны», - причитал Венедиктов в эфире программы «Ганапольское» на «Эхе Москвы». - «Если начнется передел собственности - как на это посмотрит Путин и российская армия?». Собственность, находящаяся в распоряжении украинских церквей по большей части принадлежит государству, которое называется Украина. С какого бока здесь Путин и российская армия, Венедиктов не уточнил.
То есть Кремль через своего верного человека дает Киеву предостерегающий сигнал не добиваться автокефалии, фактически угрожая войной с прямым участием российской армии.
Понять иерархов РПЦ и их кремлевских хозяев можно. Автокефалия Украинской православной церкви станет событием, довольно существенно меняющим ситуацию во всей восточной Европе. Украина в этом случае рвет еще одну связь с бывшей метрополией и делает очередной шаг на пути к независимости. Меняется и ситуация в православии в целом.
Сегодня, когда в юрисдикции РПЦ находятся территории всех стран бывшего СССР кроме Грузии и Армении, Московскому патриархату принадлежат более половины всех православных в мире. РПЦ является довольно мощным проводником «русского мира» и имперской политики путинской России. После того как Киев получит автокефалию, доля православных, живущих на канонической территории РПЦ сокращается до 40% от общего числа людей на планете, исповедующих эту религию. То есть влияние гундяевской конторы существенно уменьшится, а влияние Константинопольского патриархата как арбитра в церковных делах неизбежно возрастет.
Вопреки нескончаемому потоку самовосхвалений, льющемуся из телевизора, Россия утрачивает свое влияние в мире во всех сферах, в том числе и в религиозной. Для того, чтобы найти виновных в этом процессе, Путину надо посмотреть в зеркало. Можно с уверенностью утверждать, что если бы ему не приспичило оккупировать Крым и начать войну с Украиной, идея самостоятельности Украинской православной церкви от Москвы и сегодня пребывала бы в состоянии не самого актуального проекта, как это было на протяжение трех с лишним сотен лет.
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Даже для многоопытного в паскудных делах карлика эта ,,многоходовочка,, оказалась не по его уму
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а трех мокшей с двумя косатыми как трясет...
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Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
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головне не дати рпц забагато поцупити, служби сподіваюсь контролюють ситуацію
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Все пропала,порох,шоколад,мальдивы,дочказаграницей,сумкамарины,нахерауехалоставилстрануиармию,и разная поебень
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На конец то . Всем стало понятно , кто есть кто .
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я знову ж, в 2245-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і руSSке гундяєвське кривослав`я!!﻿
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви
 
 
 
 
 
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