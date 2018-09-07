 Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал внештатный советник Президента Украины Олег Медведев.
"Черным по белому. Официальное заявление Вселенского Патриархата. Готовится предоставления автокефалии! Для этого предназначено экзархов", - написал он, сославшись на объявление Генерального Секретаря Святого и Священного Синода.
В сообщении говорится, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине Вселенский Патриархат назначил своих Экзархов в Киеве его Преосвященство Архиепископа Даниила Памфилийского из Соединенных Штатов и его Преосвященство Епископа Илариона Эдмонтонского из Канады которые оба служат украинским православным верным в своих соответствующих странах во Вселенском Патриархате".
Как сообщалось, 17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос о единой поместной православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.
19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента ко Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии.
Священный Синод Вселенского патриархата в Константинополе принял к рассмотрению обращение президента Украины и решил начать процедуру, необходимую для предоставления автокефалии УПЦ.
Глава информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) сообщил, что по итогам 2 сентября общее собрание (синаксис) епископата Вселенского патриархата рассматривает вопрос предоставления Томоса об автокефалии для Украины в намеченном направлении: "…дело Томоса движется так, как необходимо".
Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Вселенский патриархат на своем собрании принял решение о возможности предоставлять право государствам на создание поместной соборной православной церкви (в том числе в Украине) без учета позиции Русской православной церкви.
Синод Вселенского патриархата в октябре может принять решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.
ммммм, аромат, аромат, аромат
свят.мощей
из окна из окна из окна
слышишь ты....
Геть з усiх Святих Лавр України та з головних храмiв!
на обiсРашку! на сранi-рязанi!
Можно по разному к этому относится. Пиар, не пиар... Не без этого конечно! Но Порох реально войдёт в историю куда более значимой фигурой чем попередники если сё дойдёт до логического конца. А оно уже похоже доходит. Его очень возможно даже канонизируют лет через 100. И это будет вполне справедливо, как бы кто тут желчью не исходил....
Ecumenical Patriarchate 2 hrs · Announcement Within the framework of the preparations for the granting of autocephaly to the Orthodox Church in Ukraine, the Ecumenical Patriarchate has appointed as its Exarchs in Kiev His Excellency Archbishop Daniel of Pamphilon from the United States, and His Grace Bishop Ilarion of Edmonton from Canada, both of whom are serving the Ukrainian Orthodox faithful in their respective countries under the Ecumenical Patriarchate.
Протоиерей Владимир Головин стремится не только помочь людям, но и заработать.
Его главная фишка - «молитвы по соглашению». Он предлагает молиться за человека вне очереди и с удвоенным рвением, но за отдельную плату.
Особое внимание батюшка уделяет семейным отношениям. Он раздаёт советы, как вести себя, если муж смотрит порно. А именно - смотреть вместе с ним.
К тому же предлагает петь «богослужебный гимн во время близости с супругой», а ещё протоиерей любит помогать выбирать женщинам нижнее бельё.
Вдобавок Владимир Головин позволяет себе ругаться в храме, да и порой глумится над образом Христа, передаёт Лайф.ру.
Пройшла вже чутка, що з Почаївської лаври почали вивозити майно до Росіїі. https://realno.te.ua/novyny/%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BC/
Не добившись своего от Константинопольского патриарха, РПЦ перешла в наступление, начав компанию по дискредитации отказавшего им во взаимности служителя церкви!
Мало кто знает, что легальность московской ереси называемой православием находится под большим вопросом.
Как впрочем и легальность признания московской патриархии, которое случилось в конце 16 века лишь потому, что Борис Годунов полгода продержал наивного Константинопольского патриарха в плену, а впоследствии предложил утопить в пруду, ежели тот документ на признание его самопровозглашенной патриархии не подпишет!
Но то же дела прошлых лет. Чего прошлое ворошить?
Так вот, Москва, не получившая требуемого от Константинополя решения по поводу Украины. Памятуя опыт своего сепаратизма тут же обвинила Константинополь в том, что он слишком на себя много берет.
И вообще не имеет права ни принимать решения, ни выносить их, в особенности в отношении захваченной Москвой в плен Руськой церкви!
Именно об этом и заговорил вчера член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков, который назвал ересью выступление патриарха Варфоломея на Синаксисе - Архиерейском соборе Константинопольского патриархата.
По словам московского попа, высказывания Варфоломея об исключительности Константинопольского патриархата и его особых правах верховной юрисдикции над всей церковью повторяют римско-католические взгляды на исключительную роль папы в церкви, поэтому являются "абсолютной, чистой ересью".
Соответсвенно, представитель РПЦ считает, что они не могут более "относиться к этому терпимо", как не могут "с этим существовать, оставаясь единой церковью".
То бишь Москва снова заговорила об отделении от Константинополя! Об отказе признавать справедливость его решения!
Интересный поворот. Как впрочем и очень интересно, пойдет ли Москва на разрыв с Константинополем ради своих далеко не праведных намерений - сохранить контроль над Украиной!
Николай Иванов
мокши таки феерические идиЁты ))
В РПЦ предупреждают, что не оставят без ответа назначение Константинопольским патриархом представителей на Украине.
"В Русской православной церкви предупреждают, что не оставят без ответа
назначение Константинопольским патриархом Варфоломеем своих
представителей на Украине. Такой шаг, сделанный без согласования с
Московским патриархатом, является вторжением на его территорию, - сказал
председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом
и СМИ Московской патриархии Владимир Легойда.
Ранее в Константинопольском патриархате подтвердили, что назначили двух
экзархов в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии местной
православной церкви."
http://yakovenkoigor.blogspot.com/2018/09/blog-post_5.html?m=1
Вселенский патриарх Варфоломей не испугался страшилок Гундяева, Алфеева (церковная кличка - Илларион) и Венедиктова и заявил о праве Константинополя решать вопрос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви без участия Москвы, а также о готовности решить этот вопрос положительно. Выступление Варфоломея на проходящем в Стамбуле Синаксисе - собрании всех иерархов Константинопольского патриархата - было крайне резким по отношению к Москве и крайне недвусмысленным в отношении предоставления автокефалии Киеву.
«Поскольку Россия как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию в Украине не способна решить проблему, Вселенский патриархат взял на себя инициативу по решению проблемы в соответствии с полномочиями, предоставленными ему священными канонами и юрисдикционной ответственностью над епархией Киева, получив просьбу об этом от украинского правительства, а также повторяющиеся просьбы патриарха Киевского Филарета об апелляции на наше рассмотрение его дела», - заявил Варфоломей.
В позиции Константинополя, артикулированной патриархом Варфоломеем, нет никаких полутонов: она на 100% антимосковская и, соответственно, на 100% прокиевская. Варфоломей жестко критикует прозелитизм РПЦ, который фактически является и всегда являлся продолжением имперской политики России в сфере религии. «Неканонические вмешательства Москвы в дела Киева и терпимость к этому со стороны Вселенского патриархата в предыдущие годы не оправдывают никаких церковных нарушений», - после этих слов Варфоломей перешел к истории вопроса.
Речь идет о Томосе 1686 года, которым Вселенский патриарх Дионисий 4-й и Священный синод Константинопольской церкви передали Киевскую митрополию под каноническую юрисдикцию Московского патриархата. Еще 26.07.2008, выступая в Киеве с обращением к украинскому народу, патриарх Варфоломей назвал это присоединение аннексией. Говоря светским языком точнее было бы назвать эти церковные события 1654-1686 годов изнасилованием, которое длилось 32 года и завершилось успехом насильника, поскольку ни у Киева ни у Константинополя уже не осталось сил для сопротивления. Этот период в украинской историографии получил красноречивое название «Руина», Украина была крайне ослаблена и частично оккупирована Московским царством. Что касается иерархов Константинопольской патриархии, то они по их собственному признанию в те времена были фактически политическими агентами Москвы, поскольку видели в Московском царстве единственную надежду на избавление от власти Османской империи, а кроме того иерархи Константинополя просто кормились из рук Москвы…
РПЦ, естественно, выступает против предоставления автокефалии Киеву. «Духовное единство Святой Руси разорвать невозможно», - сообщил Гундяев. И пригрозил, что «если оно будет разорвано, то неизвестно, что будет вообще с православной церковью».
Глава отдела внешних связей РПЦ Митрополит Илларион (Алфеев) гневно вопрошает: «Кому, собственно, намеревается Константинополь предоставить автокефалию?». И далее объясняет, что у РПЦ есть своя Украинская православная церковь, во главе которой стоит митрополит Онуфрий. И вот этот Онуфрий никакой автокефалии не просит. А просят ее «две раскольнические группировки», на которые и внимания-то обращать не надо.
Алексей Венедиктов практически прямым текстом пригрозил Украине большой войной, в том случае, если она не откажется от идеи выйти из-под юрисдикции РПЦ. «Это - раскол! Политические риски предоставления автокефалии огромны», - причитал Венедиктов в эфире программы «Ганапольское» на «Эхе Москвы». - «Если начнется передел собственности - как на это посмотрит Путин и российская армия?». Собственность, находящаяся в распоряжении украинских церквей по большей части принадлежит государству, которое называется Украина. С какого бока здесь Путин и российская армия, Венедиктов не уточнил.
То есть Кремль через своего верного человека дает Киеву предостерегающий сигнал не добиваться автокефалии, фактически угрожая войной с прямым участием российской армии.
Понять иерархов РПЦ и их кремлевских хозяев можно. Автокефалия Украинской православной церкви станет событием, довольно существенно меняющим ситуацию во всей восточной Европе. Украина в этом случае рвет еще одну связь с бывшей метрополией и делает очередной шаг на пути к независимости. Меняется и ситуация в православии в целом.
Сегодня, когда в юрисдикции РПЦ находятся территории всех стран бывшего СССР кроме Грузии и Армении, Московскому патриархату принадлежат более половины всех православных в мире. РПЦ является довольно мощным проводником «русского мира» и имперской политики путинской России. После того как Киев получит автокефалию, доля православных, живущих на канонической территории РПЦ сокращается до 40% от общего числа людей на планете, исповедующих эту религию. То есть влияние гундяевской конторы существенно уменьшится, а влияние Константинопольского патриархата как арбитра в церковных делах неизбежно возрастет.
Вопреки нескончаемому потоку самовосхвалений, льющемуся из телевизора, Россия утрачивает свое влияние в мире во всех сферах, в том числе и в религиозной. Для того, чтобы найти виновных в этом процессе, Путину надо посмотреть в зеркало. Можно с уверенностью утверждать, что если бы ему не приспичило оккупировать Крым и начать войну с Украиной, идея самостоятельности Украинской православной церкви от Москвы и сегодня пребывала бы в состоянии не самого актуального проекта, как это было на протяжение трех с лишним сотен лет.