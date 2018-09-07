 Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал внештатный советник Президента Украины Олег Медведев.

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"Черным по белому. Официальное заявление Вселенского Патриархата. Готовится предоставления автокефалии! Для этого предназначено экзархов", - написал он, сославшись на объявление Генерального Секретаря Святого и Священного Синода.

В сообщении говорится, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине Вселенский Патриархат назначил своих Экзархов в Киеве его Преосвященство Архиепископа Даниила Памфилийского из Соединенных Штатов и его Преосвященство Епископа Илариона Эдмонтонского из Канады которые оба служат украинским православным верным в своих соответствующих странах во Вселенском Патриархате".

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Как сообщалось, 17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос о единой поместной православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента ко Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии.

Священный Синод Вселенского патриархата в Константинополе принял к рассмотрению обращение президента Украины и решил начать процедуру, необходимую для предоставления автокефалии УПЦ.

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Глава информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) сообщил, что по итогам 2 сентября общее собрание (синаксис) епископата Вселенского патриархата рассматривает вопрос предоставления Томоса об автокефалии для Украины в намеченном направлении: "…дело Томоса движется так, как необходимо".

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Вселенский патриархат на своем собрании принял решение о возможности предоставлять право государствам на создание поместной соборной православной церкви (в том числе в Украине) без учета позиции Русской православной церкви.

Синод Вселенского патриархата в октябре может принять решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.