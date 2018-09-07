 Гройсман отрицает наличие президентских амбиций: Я очень последователен в своих взглядах

Об этом глава правительства заявил во время общения с журналистами в рамках визита в Винницкую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отвечая на вопрос о том, не появились ли у него президентские амбиции, Гройсман сказал: "Я очень последователен в своих взглядах".
Напомним, ранее премьер-министр уже заявлял, что не намерен баллотироваться на должность президента Украины. Но сообщал о планах участвовать в следующих парламентских выборах 2019 года. Планирует ли он при этом баллотироваться самостоятельно или в составе какой-то политической силы, Гройсман не уточнял. Заявлял только, что до выборов должен быть решен вопрос с новой избирательной системой.
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Разгоняйся, что есть сил:
Мимо зрадоботов стаи,
В тур второй меня неси!
Сраный совок
все пропало...на выборы можно не ходить...
ну как же ж так? что он сволочь с нами делает?
Тогда могут быть изменения. В голове в первую очередь.
Пердидумайот исчо...
)))
Не напрасно же хуйло стаскивает вооружение на фронт. Не спроста же лолиту вербовали.
Два Премьера. Две параллельные реальности. И сравнение явно не в нашу пользу - блогер.
Никол Пашинян 3 месяца назад стал Премьер-Министром Армении.
За это время он:
- Провёл чистку среди чиновников бывшего Правительства.
Уволены практически все Коррумпированные мэры и губернаторы Регионов.
- Организовал Бойкот крупных сетей Супермаркетов, принадлежащих Олигархам, вынудив их снизить Цены на товары.
- Сменил руководство Кассационного суда Армении.
- Сменил руководство Следственного комитета Армении.
- Сменил руководство Пограничных войск, Генштаба и сухопутных войск.
- Возбудили 71 уголовное дело против глав Сельских общин за злоупотребление Должностными полномочиями.
- Снизил цены на электроэнергию для малообеспеченных Семей.
- Снизил цену на Газ для населения на 20%.
Владимир Гройсман 2 года назад стал Премьер-министром Украины.
За это время он:
- Растаможил "По-Черному" Мерседес для жены.
Два Премьера. Две Параллельные реальности. И в этом случае, Сравнение явно не в нашу Пользу…
Михаил Шнайдер
http://ua24ua.net/dva-premera-dve-parallelnie-realnosti-i-v-etom-sluchae-sravnenie-yavno-ne-v-nashu-polzu-bloger/
🤑
Тада таки ОЙЦ- ПАЙДЬОТ!!
🤑
Що, муляє? Таки краще чухай свою " Ісландію"!
Тут ти принца- Ісландера Баальшого не знайдеш..😢
Може трохи бути скромнішою і не чіплятися до джельтменів??
Лубов сама тебе найде!!!
Нююю і підсоложу 🍫🍫🍬🍬, єнта BitChocolateCoin-
можеш обміняти на натюрпродукт в любому генделику
"РОСшена"😁
З повагою та співчуттям!
🤑
ну ты на службе - работай на все 100%.)))
А де лахта, кацап ітп..
Немає вже того ентузіазму- місячні, шолі?
Відпочинь , дівчинко, не репетуй..
Ти не ЦІКАВА!!
🤑
ты себе хоть резиновую бабу купи - может что-то у тебя с ней получится...)))
а то тебе что-то бьет в голову...!)
Ваши моче-половыя проблемы не переносите на
на других, дэвушка!! Співчуваю до шмарклів!
IQ ваше як у амеби, в туфєльках..😁
З Вами спілкуватися в інеті як з хомячком
(пожалів Вас)....
Бувайте! Ваш рівень плінтус(зависив трохи, аж на ТРИ сантиметра)!!
Фсього наилуччаго!!
🤑
ты вали эту злочинну владу всеми кнопками своей клавы...)))
Два Премьера. Две параллельные реальности. И сравнение явно не в нашу пользу - блогер.
Никол Пашинян 3 месяца назад стал Премьер-Министром Армении.
За это время он:
- Провёл чистку среди чиновников бывшего Правительства.
Уволены практически все Коррумпированные мэры и губернаторы Регионов.
- Организовал Бойкот крупных сетей Супермаркетов, принадлежащих Олигархам, вынудив их снизить Цены на товары.
- Сменил руководство Кассационного суда Армении.
- Сменил руководство Следственного комитета Армении.
- Сменил руководство Пограничных войск, Генштаба и сухопутных войск.
- Возбудили 71 уголовное дело против глав Сельских общин за злоупотребление Должностными полномочиями.
- Снизил цены на электроэнергию для малообеспеченных Семей.
- Снизил цену на Газ для населения на 20%.
Владимир Гройсман 2 года назад стал Премьер-министром Украины.
За это время он:
- Растаможил "По-Черному" Мерседес для жены.
Два Премьера. Две Параллельные реальности. И в этом случае, Сравнение явно не в нашу Пользу…
Михаил Шнайдер
http://ua24ua.net/dva-premera-dve-parallelnie-realnosti-i-v-etom-sluchae-sravnenie-yavno-ne-v-nashu-polzu-bloger/
🤑
А вдруг завтра Хуйло забере війська з ЛуганДону,так вас народ може і вішати!!!
Стоимость килограмма курятины будет расчитываться по формуле "Вертолет+" и на прямую зависеть от стоимости новых вертолетов в Роттердаме.
сорвался Мойша в пропасть... схватился за маленькую веточку.... висит.... кричит:
- Боже...Боже помоги!!!
тут...бац - небеса разверзлись:
- ну...ты же праведный еврей, Мойша! Шаббат соблюдал! мацу ел!
так что ж ты орешь, как недорезанный и за жизнь так цепляешься?
Мойша из последних сил:
- послушайте….а там еще кто-нибудь есть?