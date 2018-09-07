 Гройсман отрицает наличие президентских амбиций: Я очень последователен в своих взглядах

Об этом глава правительства заявил во время общения с журналистами в рамках визита в Винницкую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос о том, не появились ли у него президентские амбиции, Гройсман сказал: "Я очень последователен в своих взглядах".

Напомним, ранее премьер-министр уже заявлял, что не намерен баллотироваться на должность президента Украины. Но сообщал о планах участвовать в следующих парламентских выборах 2019 года. Планирует ли он при этом баллотироваться самостоятельно или в составе какой-то политической силы, Гройсман не уточнял. Заявлял только, что до выборов должен быть решен вопрос с новой избирательной системой.

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