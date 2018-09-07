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 Политика Украины
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 Гройсман отрицает наличие президентских амбиций: Я очень последователен в своих взглядах

Премьер-министр уверяет, что него не появилось президентских амбиций.

Об этом глава правительства заявил во время общения с журналистами в рамках визита в Винницкую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос о том, не появились ли у него президентские амбиции, Гройсман сказал: "Я очень последователен в своих взглядах".

Напомним, ранее премьер-министр уже заявлял, что не намерен баллотироваться на должность президента Украины. Но сообщал о планах участвовать в следующих парламентских выборах 2019 года. Планирует ли он при этом баллотироваться самостоятельно или в составе какой-то политической силы, Гройсман не уточнял. Заявлял только, что до выборов должен быть решен вопрос с новой избирательной системой.

Читайте также на Цензор.НЕТ: Я спрашивал совета у Кучмы и Ющенко, – Безсмертный о решении баллотироваться в президенты

Источник: https://censor.net.ua/n3085094
 
 
 Топ комментарии
 
Ну же, тройка вороная,
Разгоняйся, что есть сил:
Мимо зрадоботов стаи,
В тур второй меня неси!
Гройсман не будет баллотироваться в президенты - Цензор.НЕТ 6467
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Та да..МАУ-мяу-мяу..

Два Премьера. Две параллельные реальности. И сравнение явно не в нашу пользу - блогер.
Никол Пашинян 3 месяца назад стал Премьер-Министром Армении.
За это время он:
- Провёл чистку среди чиновников бывшего Правительства.
Уволены практически все Коррумпированные мэры и губернаторы Регионов.
- Организовал Бойкот крупных сетей Супермаркетов, принадлежащих Олигархам, вынудив их снизить Цены на товары.
- Сменил руководство Кассационного суда Армении.
- Сменил руководство Следственного комитета Армении.
- Сменил руководство Пограничных войск, Генштаба и сухопутных войск.
- Возбудили 71 уголовное дело против глав Сельских общин за злоупотребление Должностными полномочиями.
- Снизил цены на электроэнергию для малообеспеченных Семей.
- Снизил цену на Газ для населения на 20%.
Владимир Гройсман 2 года назад стал Премьер-министром Украины.
За это время он:
- Растаможил "По-Черному" Мерседес для жены.
Два Премьера. Две Параллельные реальности. И в этом случае, Сравнение явно не в нашу Пользу…
Михаил Шнайдер
http://ua24ua.net/dva-premera-dve-parallelnie-realnosti-i-v-etom-sluchae-sravnenie-yavno-ne-v-nashu-polzu-bloger/

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Ну же, тройка вороная,
Разгоняйся, что есть сил:
Мимо зрадоботов стаи,
В тур второй меня неси!
Гройсман не будет баллотироваться в президенты - Цензор.НЕТ 6467
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З брехунця і крадія порошенка "хунтовик", як з тебе Анастасія Волочкова.
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Вопрос в другом. Что конкретно ты называешь,хунтой. И соответствует ли твое понятие,общим.
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кошевой, игорь, зачем вы ненормального трогаете？ ща вони будет соевой столько, шо не проветрите
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То він так хитродупо-завуальовано ольгінцям підспівує, що Майдан в Києві здійснив військовий переворот.
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На парламентских выборах он тоже не нужен, аваковский вертолетчик...
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когда маленькому гросе купировали писюн, случайно оттяпали кусочек мозга!
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ну все...
все пропало...на выборы можно не ходить...
ну как же ж так? что он сволочь с нами делает?
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если без шуток, то на выборы НУЖНО не ходить. ВСЕМ！ игнор 100%, вот тогда могут быть изменения.
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если без шуток, то избирательное законодательство нужно читать. ВСЕМ! Можно два раза.

Тогда могут быть изменения. В голове в первую очередь.
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Ппробачччте, щщо дубблюютьсяяя літтериии. Сльози заливають очі, не знаю, як йти на вибори після цієї новини.
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Даже в Википедию полезла - есть ли президент в Израиле? нет. О чем тогда идет речь вообще?
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Не хочу..Не хочу...Не хочу.........Ладно.Уговорили.
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Какой кошмар... пропала вся интрига. Как же там без него, самоликвидатора честнейшего? О, дает, последовательный.
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Єнто их манси- шаг впєрьод и два взад...))
Пердидумайот исчо...
)))
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та есть у меня мнение, шо аккурат перед выборами диабетик обьявит военное положение и конец выборам и диабетик в троне пока не сконает хуйло.
Не напрасно же хуйло стаскивает вооружение на фронт. Не спроста же лолиту вербовали.
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Та да..МАУ-мяу-мяу..

Два Премьера. Две параллельные реальности. И сравнение явно не в нашу пользу - блогер.
Никол Пашинян 3 месяца назад стал Премьер-Министром Армении.
За это время он:
- Провёл чистку среди чиновников бывшего Правительства.
Уволены практически все Коррумпированные мэры и губернаторы Регионов.
- Организовал Бойкот крупных сетей Супермаркетов, принадлежащих Олигархам, вынудив их снизить Цены на товары.
- Сменил руководство Кассационного суда Армении.
- Сменил руководство Следственного комитета Армении.
- Сменил руководство Пограничных войск, Генштаба и сухопутных войск.
- Возбудили 71 уголовное дело против глав Сельских общин за злоупотребление Должностными полномочиями.
- Снизил цены на электроэнергию для малообеспеченных Семей.
- Снизил цену на Газ для населения на 20%.
Владимир Гройсман 2 года назад стал Премьер-министром Украины.
За это время он:
- Растаможил "По-Черному" Мерседес для жены.
Два Премьера. Две Параллельные реальности. И в этом случае, Сравнение явно не в нашу Пользу…
Михаил Шнайдер
http://ua24ua.net/dva-premera-dve-parallelnie-realnosti-i-v-etom-sluchae-sravnenie-yavno-ne-v-nashu-polzu-bloger/

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Так и Гройсман с Яценюком не армяне Гройсман не балотуватиметься в президенти - Цензор.НЕТ 451
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да и сейчас он плохо кончает, все в заботах, побольше натырить и в израиль, а это нервное и плохо влияет на потенцию
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нужно ускорится, натырится и к тете доре, тете хае и дяде срулю
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Надеюсь все же, что Гройсман останется с нами и объяснит новой власти свои действия.
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Нююю, єжєлі сдєлаєт "прішіванійо"..
Тада таки ОЙЦ- ПАЙДЬОТ!!
🤑
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Ойц! Таки ви знову в нєгліже, дівчинко ВеелииикааААА!
Що, муляє? Таки краще чухай свою " Ісландію"!
Тут ти принца- Ісландера Баальшого не знайдеш..😢
Може трохи бути скромнішою і не чіплятися до джельтменів??
Лубов сама тебе найде!!!
Нююю і підсоложу 🍫🍫🍬🍬, єнта BitChocolateCoin-
можеш обміняти на натюрпродукт в любому генделику
"РОСшена"😁
З повагою та співчуттям!
🤑
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ты хоть принимал вчера таблетки писюанер - а то смотрю вновь тебе моча в голову бьёт...)))\горшок мимо даже не пролетает...)\
ну ты на службе - работай на все 100%.)))
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Нююю, шото слабббеенько..
А де лахта, кацап ітп..
Немає вже того ентузіазму- місячні, шолі?
Відпочинь , дівчинко, не репетуй..
Ти не ЦІКАВА!!
🤑
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да ты даже на лахту не тянешь...)))
ты себе хоть резиновую бабу купи - может что-то у тебя с ней получится...)))
а то тебе что-то бьет в голову...!)
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Усьо по Фрєйду!!
Ваши моче-половыя проблемы не переносите на
на других, дэвушка!! Співчуваю до шмарклів!
IQ ваше як у амеби, в туфєльках..😁
З Вами спілкуватися в інеті як з хомячком
(пожалів Вас)....
Бувайте! Ваш рівень плінтус(зависив трохи, аж на ТРИ сантиметра)!!
Фсього наилуччаго!!
🤑
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Ваксик ты работай работу свою - не отвлекайся...\тебе за это не заплатят...)))\
ты вали эту злочинну владу всеми кнопками своей клавы...)))
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Ччёррт! А я так на него рассчитывал! Слабак.
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Та да..МАУ-мяу-мяу..

Два Премьера. Две параллельные реальности. И сравнение явно не в нашу пользу - блогер.
Никол Пашинян 3 месяца назад стал Премьер-Министром Армении.
За это время он:
- Провёл чистку среди чиновников бывшего Правительства.
Уволены практически все Коррумпированные мэры и губернаторы Регионов.
- Организовал Бойкот крупных сетей Супермаркетов, принадлежащих Олигархам, вынудив их снизить Цены на товары.
- Сменил руководство Кассационного суда Армении.
- Сменил руководство Следственного комитета Армении.
- Сменил руководство Пограничных войск, Генштаба и сухопутных войск.
- Возбудили 71 уголовное дело против глав Сельских общин за злоупотребление Должностными полномочиями.
- Снизил цены на электроэнергию для малообеспеченных Семей.
- Снизил цену на Газ для населения на 20%.
Владимир Гройсман 2 года назад стал Премьер-министром Украины.
За это время он:
- Растаможил "По-Черному" Мерседес для жены.
Два Премьера. Две Параллельные реальности. И в этом случае, Сравнение явно не в нашу Пользу…
Михаил Шнайдер
http://ua24ua.net/dva-premera-dve-parallelnie-realnosti-i-v-etom-sluchae-sravnenie-yavno-ne-v-nashu-polzu-bloger/

🤑
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В топ-мародера Гройсмана рейтинг 1,5%,а він заявля ще про якісь амбіції.Гросьман думай куди звалювати будеш,якщо встигнеш)))
А вдруг завтра Хуйло забере війська з ЛуганДону,так вас народ може і вішати!!!
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Кстати, в связи с падением вертолета Косюка в Киеве, нас ждет очередное подорожание курятины.
Стоимость килограмма курятины будет расчитываться по формуле "Вертолет+" и на прямую зависеть от стоимости новых вертолетов в Роттердаме.
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да , гройсман очень последователен- натырить побольше бабла и в милый сердцу израиль,
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Порошенко уклав угоду зМедведчуком щодо проведення виборчої кампанії, де вони мають розділити навпіл Україну,піднявши обурення людей щодо проросійської політики Медведчука.Обуренні люди мають піти за Порошенком, який,за домовленістю між ними,публічно буде критикувати «КумаПутіна».
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***
сорвался Мойша в пропасть... схватился за маленькую веточку.... висит.... кричит:
- Боже...Боже помоги!!!
тут...бац - небеса разверзлись:
- ну...ты же праведный еврей, Мойша! Шаббат соблюдал! мацу ел!
так что ж ты орешь, как недорезанный и за жизнь так цепляешься?
Мойша из последних сил:
- послушайте….а там еще кто-нибудь есть?
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Всякие были, но откровенных дебилов в кандидатах в Президенты еще не было. И слава Богу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман отрицает наличие президентских амбиций: Я очень последователен в своих взглядах
 
 
 
 
 
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