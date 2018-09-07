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Все про:побег (267) СИЗО (995) убийство (5006) заключенные (345)

 Из Лукьяновского СИЗО сбежал 19-летний заключенный Пушкин, осужденный за убийство

В пятницу, 7 сентября, из Киевского следственного изолятора на Лукьяновке сбежал заключенный, осужденный за убийство.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на спикера полиции Киева Оксаны Блищик, передает Цензор.НЕТ.

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Сбежавшим оказался Виталий Пушкин 1999 года рождения, он был осужден за убийство. Его уже объявили в розыск по Киеву и области.

Этот же заключенный в 2017 году совершил нападение на сотрудника СИЗО и проломил ему голову. По словам адвоката пострадавшего сотрудника изолятора Пушкин из криминальных кругов, избиением охранника он хотел утвердиться. По неподтвержденной информации его осудили за убийство матери.

Экс-глава пенитенциарной службы Сергей Старенький в свою очередь сообщил, что вчера на крышу СИЗО забирался еще один заключенный, которого уговорили слезть вниз.

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Старенький обратил внимание и на череду смертей в изоляторе, которые произошли за последнюю неделю.

Из Лукьяновского СИЗО сбежал 19-летний заключенный Пушкин, осужденный за убийство 01

Источник: https://censor.net.ua/n3085093
 
 
 Топ комментарии
 
А почему осужденный за убийство, находился в сизо, а не в тюрьме?
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а мо він і сидів через дантеса?
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А почему осужденный за убийство, находился в сизо, а не в тюрьме?
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Жизнь по понятиям - кацапский образ жизни, навязываемый Украине московитами!
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Чув опис цього кацапа"ніс широкий"...А який же ще???Адже воно--КАЦАП!!
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Сидел в СИЗО....осудили...подали апелляцию...продолжает сидеть в СИЗО...никто его на зону не повезет....
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Даже если и так, то что с того?
Вопрос не в том, как учитывается срок, а что он там делал.
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Потому, что СИЗО - это и есть тюрьма...а вот почему не на лагере - это вопрос.
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Тюрьма это всё. и обезьянник и сизо и колония в разговорной речи. Колония считается с точки зрения именно тюрьмой. Так вроде
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Это видимо Пушкин из иной параллельной реальности )) Где он мстит за свое убийство ))
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так а убив кого? нє томі батюшка розповідай...
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Если расскажу,тебя может засосать в эпоху динозавров..А там не до веселья.))
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добре не треба, ато "засосать" вже моторошно....
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Какая страна, такой и Пушкин!
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Какая страна, такой и Херой Рассеи Кадырка.
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Ну и что, что сбежал. Пусть даже это и пушкин, или петр первый. Бегали, бегают - и бегать будут. Всем на раз воли хочется.
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сказав чемпіон по забігу....вєтєран!
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Зашкварили,закопали,а сказали простому люду, что будто бы сбежал???
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ні перед цим роздягли до трусиків та дві години тягали по площі, а він слизь і виприснув скотиняка
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Из Лукьяновского СИЗО сбежал заключенный Пушкин, осужденный за убийство ... ДАНТЕСА !!!!
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нє, пушкін аби вбив дантеса він би не тікав, пушквн не такий, він романтик письменник, і просто кудрявий хлопець, то чому він втік з СІЗО?
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У кацапів все перебрехано,все з ніг на голову.Нема віри ні кацапам,ні їхнім "Исторьєямь"!!!!
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Выбор не большой или убей,или параша..
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уже было про...?
ай да Пушкин, ай да сукин сын!!!
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ти нормальний? ну Пушкін, ну Саник, ну ти даєш, отой шо не стрижений зовсім....ніде
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перед втечею з біндерівського СІЗО, селфі
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прикмети бігуна:
1. не стрижений
2. не стрижений
3. не стрижений
може нести дурню про Лукоморьє...
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якщо почне з - Сіжу за ржшоткой в тємніце сирой.... - вірьте, сидів і втік.
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"Какая отвратительная рожа!" (с) (Джентльмены удачи)
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Если не могут найти - вовсе не означает, что сбежал. Мож его приговорили и привели приговор в исполнение. А вот как и кто избавился от трупа - это уже интересная история.
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совдеп. ходить робочий в роздягальні сумний і шось шукає, другий робочий - шо шукаєш? той - та ось фуфайку загубив, другий - а ну ладно, успіху.....на наступний день другий питає першого - ну що знайшов? - так, каже перший, другий - де? перший - під майкою....
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хм... если редактор хотел переплюнуть вот этот заголовок:

07.08.18 11:03 "Клянусь Аллахом, где, сука, твои документы, так он мне говорил", - пьяный египтянин на BMW румынской регистрации врезался в дерево в Киеве, убегая от Lexus.

то у него пока не получилось ))))
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Побег из Шоушенка - детский лепет. Зачем так долго было?
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Чи є в Україні копи-ефіопи? Без них важко буде впіймати Пушкіна...
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Потрібен слідчий із прізвищем Дантес.
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то вона ахента крембля найняла шоби тропу протоптав, слабкі місця прощупав...
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Ни Арины Родионовной, ни бабы Ванги. Кто же подскажет?
Татьяна Ларина? Не к ней ли рванул?
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А портрет беглеца остался только работы Кипренского? Или не больно хочется его искать?
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А каким это макаром, он мог сбежать с СИЗО, что, охрана на обед ушла, что-ли?
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А каким макаром Торнадо имело мангал, шампура, бензин, заточки, кинжалы и биты?
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Красавец. Самоосвободился по программе *егождутдома*
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перекрутили на мясо....
крайний побег был лет 20 назад
тогда телка помогла урке, тот за покушение сидел
сейчас нереально уйти
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Его судили за убийство матери и он "хотел утвердиться" - ого
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Убийца найден по изображению в учебнике "Русская литература"..
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А маму убил, чтобы больше таких дебилов как он не рожала.
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Да в тюрьмах полная демократия, -хочу сижу, хочу бегу, хочу по крышам гуляю.
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это тот Пушкин что-ли что Лермонтова убил ?
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ні, цей толстого, той дантеса нєкрасова
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Начальника СИЗО уволят? Или как обычно - откупится?
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Дантес уже убег в Израиль. Так что Пушкину не чего не светит.
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то донтесу поки що світить, мстя буде неменуча
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"А хто за вас працювати буде? Пушкін?"
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"Да, были люди в наше время...", а сейчас и Пушкины перевелись.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз Лукьяновского СИЗО сбежал 19-летний заключенный Пушкин, осужденный за убийство
 
 
 
 
 
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