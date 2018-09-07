 Из Лукьяновского СИЗО сбежал 19-летний заключенный Пушкин, осужденный за убийство

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на спикера полиции Киева Оксаны Блищик, передает Цензор.НЕТ.
Сбежавшим оказался Виталий Пушкин 1999 года рождения, он был осужден за убийство. Его уже объявили в розыск по Киеву и области.
Этот же заключенный в 2017 году совершил нападение на сотрудника СИЗО и проломил ему голову. По словам адвоката пострадавшего сотрудника изолятора Пушкин из криминальных кругов, избиением охранника он хотел утвердиться. По неподтвержденной информации его осудили за убийство матери.
Экс-глава пенитенциарной службы Сергей Старенький в свою очередь сообщил, что вчера на крышу СИЗО забирался еще один заключенный, которого уговорили слезть вниз.
Старенький обратил внимание и на череду смертей в изоляторе, которые произошли за последнюю неделю.
Вопрос не в том, как учитывается срок, а что он там делал.
ай да Пушкин, ай да сукин сын!!!
1. не стрижений
2. не стрижений
3. не стрижений
може нести дурню про Лукоморьє...
07.08.18 11:03 "Клянусь Аллахом, где, сука, твои документы, так он мне говорил", - пьяный египтянин на BMW румынской регистрации врезался в дерево в Киеве, убегая от Lexus.
то у него пока не получилось ))))
Татьяна Ларина? Не к ней ли рванул?
крайний побег был лет 20 назад
тогда телка помогла урке, тот за покушение сидел
сейчас нереально уйти