 Из Лукьяновского СИЗО сбежал 19-летний заключенный Пушкин, осужденный за убийство

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на спикера полиции Киева Оксаны Блищик, передает Цензор.НЕТ.

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Сбежавшим оказался Виталий Пушкин 1999 года рождения, он был осужден за убийство. Его уже объявили в розыск по Киеву и области.

Этот же заключенный в 2017 году совершил нападение на сотрудника СИЗО и проломил ему голову. По словам адвоката пострадавшего сотрудника изолятора Пушкин из криминальных кругов, избиением охранника он хотел утвердиться. По неподтвержденной информации его осудили за убийство матери.

Экс-глава пенитенциарной службы Сергей Старенький в свою очередь сообщил, что вчера на крышу СИЗО забирался еще один заключенный, которого уговорили слезть вниз.

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Старенький обратил внимание и на череду смертей в изоляторе, которые произошли за последнюю неделю.