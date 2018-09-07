 В декларации обмудсмена Денисовой нашли нарушение, дело передают в НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Речь идет о декларациях Денисовой за 2015-2017 годы, когда она была народным депутатом.

По версии НАПК, Денисова нарушила статью 366-1 Криминального кодекса – внесла в декларацию неправдивую информацию. Какая именно информация в декларации омбудсмена не соответствует реальности, в агентстве не уточнили.

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Людмила Денисова была народным депутатом Украины 7 созывов, с 2002 по 2007 и с 2012 по 2018 годы. С марта 2018 года занимает должность украинского уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Кроме Денисовой, во время текущей проверки инспекторы обнаружили нарушения в декларациях еще семерых чиновников. Нарушения, ответственность за которые предусмотрена Криминальным кодексом, обнаружили в документах

В том числе, в документах главного госинспектора ГУ ДФС в Киеве Юлии Зинченко, депутата Киевсовета Максима Конобаса и директора КП "Львовтеплоэнерко" Степана Пакижа.

Теперь НАПК собирается проверить декларации министра инфраструктуры Владимира Омеляна, главы Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука и вице-премьеров Вячеслава Кириленко и Владимира Кистиона.

Предоставление в декларации неправдивой информации карается штрафом в сумме 42500–51000 гривен, либо общественными работами на срок 150–240, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Напомним, накануне стало известно, что Генпрокуратура открыла дело из-за недостоверных сведений в декларации министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.