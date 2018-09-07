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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:НАБУ (2426) Денисова (279) нарушения (664) проверка (567) НАПК (612)

 В декларации обмудсмена Денисовой нашли нарушение, дело передают в НАБУ

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека внесла в декларацию неправдивые сведения, - считают в НАПК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Речь идет о декларациях Денисовой за 2015-2017 годы, когда она была народным депутатом.

По версии НАПК, Денисова нарушила статью 366-1 Криминального кодекса – внесла в декларацию неправдивую информацию. Какая именно информация в декларации омбудсмена не соответствует реальности, в агентстве не уточнили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ ведет 72 расследования о внесении недостоверных данных в декларации, каждое второе касается судей или нардепов. ИНФОГРАФИКА

Людмила Денисова была народным депутатом Украины 7 созывов, с 2002 по 2007 и с 2012 по 2018 годы. С марта 2018 года занимает должность украинского уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Кроме Денисовой, во время текущей проверки инспекторы обнаружили нарушения в декларациях еще семерых чиновников. Нарушения, ответственность за которые предусмотрена Криминальным кодексом, обнаружили в документах

В том числе, в документах главного госинспектора ГУ ДФС в Киеве Юлии Зинченко, депутата Киевсовета Максима Конобаса и директора КП "Львовтеплоэнерко" Степана Пакижа.

Теперь НАПК собирается проверить декларации министра инфраструктуры Владимира Омеляна, главы Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука и вице-премьеров Вячеслава Кириленко и Владимира Кистиона.

Предоставление в декларации неправдивой информации карается штрафом в сумме 42500–51000 гривен, либо общественными работами на срок 150–240, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Напомним, накануне стало известно, что Генпрокуратура открыла дело из-за недостоверных сведений в декларации министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Источник: https://censor.net.ua/n3085091
 
 
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бизнес в крыму? ой, удивили!
а потом ей все простят, "за сроком давности".
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Вор на воре и вором погоняет....ничего удивительного.
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Мільйони позики й нерухомість в Криму. Декларація Людмили Денісової
Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2018/08/14/305070-milyony-pozyky-neruhomist-krymu-deklaraciya-lyudmyly-denisovoyi
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Тут на Цензоре, не далее как позавчера один соевый хунвейбин свою задницу рвал на немецкие знаки, отрицая бизнес Денисовой в Крыму.
Ты где,У декларації обмудсмена Денісової знайшли порушення, справу передають до НАБУ - Цензор.НЕТ 1183 Paul Petrovach?!
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Ну, нашли... Ну, "-...внесла в декларацию неправдивую информацию." И шо? Не она первая, не она последняя. Хоть одного посадили, или оштрафовали кого-нибудь показательно? Хоть на 100 гривен, но что-бы эту тварь знали все в лицо? Что-бы в спину ему плевали? Очковтирательство это все...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ декларации обмудсмена Денисовой нашли нарушение, дело передают в НАБУ
 
 
 
 
 
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