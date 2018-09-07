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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Волынь (556) ГФС (2756)

 На Волыни ликвидирован подпольный цех по производству наливок, стоимость изъятого - 1,6 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Волынской области пресечена деятельность подпольного цеха по производству наливок.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

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На Волыни ликвидирован подпольный цех по производству наливок, стоимость изъятого - 1,6 млн грн 01
На Волыни ликвидирован подпольный цех по производству наливок, стоимость изъятого - 1,6 млн грн 02
На Волыни ликвидирован подпольный цех по производству наливок, стоимость изъятого - 1,6 млн грн 03
На Волыни ликвидирован подпольный цех по производству наливок, стоимость изъятого - 1,6 млн грн 04
На Волыни ликвидирован подпольный цех по производству наливок, стоимость изъятого - 1,6 млн грн 05

В ходе следствия установлено, что нелегально изготовленная продукция без каких-либо документов реализовывалась в кафе, принадлежащем этой же семье, под видом таких популярных напитков, как "Клюковка", "Вишневка", "Лимончелло", "Хреновуха" и "Медовуха".

В ходе следственно-оперативных мероприятий выявлено и изъято оборудование, обеспечивающее массовое производство, 2,5 тыс. литров спирта, 100 литров готового алкоголя, разлитого в стеклянные бутылки без марок акцизного налога. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1,6 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3085085
 
 
 Топ комментарии
 
А это криминал? Когда "рошен" кругом это нормально. А если наливка это плохо.
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к шмурдяку отношусь негативно
но видя тут высококачественное оборудование, чистоту и простые названия без выпендрежа и подделок под элитные марки...
ну....хреновуха его знает...может оно качественнее чем бормотухи в спец. маркетах
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Подпольный цех? Так вы же суки не даете людям легально работать!
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А это криминал? Когда "рошен" кругом это нормально. А если наливка это плохо.
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Наливочка-єта вещь! Для поліровки-саме те...
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Так то если наливочка..если на ягодках натуральных настояна...
А то что на фото...шмурдяк на эссенциях.....
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Я постійно роблю сливову та вишневу,чомусь вони мені більше всього до душі.Полірнуть-саме те...
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Надо акциз побольше и розничную цену на алкоголь повыше, так победим контрафакт, точно вам говорю.
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Так вроде уже добавили. Самая дешевая водка 90 за 0.5.
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"Хрєновуха" це що хрєнь? чи це на експорт в Бидляцьку федерацію?
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мля нормальные наливки ездили в турпоезку туда. медовуха хреновуха со смородиной ежевикой и т .д классные напитки сцуки задавят совсем малый бизнес.
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Подпольный цех? Так вы же суки не даете людям легально работать!
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Не отстегнули госклеркам, ясное дело...
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Ф цывылызованых сранах гнать не западло! А тутака дамашней вишвёвки йух вкусишь! Даколе, мля? И пыхнуць хочу бес напрягу! А шо не?
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к шмурдяку отношусь негативно
но видя тут высококачественное оборудование, чистоту и простые названия без выпендрежа и подделок под элитные марки...
ну....хреновуха его знает...может оно качественнее чем бормотухи в спец. маркетах
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Люди свое что-то делают. А не марку чужую под "шмурдяк" вешают.
Конечно кой-кому не отстегнули и весь сир-бор.
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ото ж . согласен с Вами.
за кордоном бы спокойно работали (правда легально бы и платили.. и в казну налоги и местные сборы и др.)
но никаких бы откатов и "подкормок" беспредельщикам
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Это же огенты кримля хотят свергнуть власть лигитимнооднотурового.
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"... ліквідовано ... цех із виробництва наливок..."

ура товарищи!
ещё одна победа!
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А нельзя ли было обязать заплатить налог и пусть бы дальше работали. Так нет ж шь плять отобрать, изять, закрыть.
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А 2,5 тыс. литров спирта откуда? Укрспирт опять не при чём...
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для гостей Львова.
там такие шняги на сувенир по 170 грн. за 0,5 улетают...
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Шмурдяк на химии.... закрыли и поделом....
Наверное еще и цену в своем кафе заоблачную...мол на ягодках...сами собирали...сами сортировали.....
Твари....
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А ты снова тут... знатный троль-провокатор...

Для тупых там написано, что реализировали наливки в своем же кафе (то есть дорожат качеством и разумной ценой, иначе не продавалось бы...)

Но кому я это говорю!? Мраксисту!?
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Что в твоем понимании в данном случае "качество"..?? Эссенцию не самую дешевую купили..а чуть подороже..??
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Во первых:
в тексте ничего не говорится об эссенции,
во вторых:
Производители разных стран предлагают сухое вино и сухое пиво. из выпаренного, высушенного и измельченного винного или пивного сусла. В полученный экстракт добавляют воду, жидкий спирт, получая восстановленный напиток. В этом нет ничего удивительного... Более того, американцы производят даже сухой спирт (порошковый и гранулированый, просто разбавь водой согласно инструкции) и ничего - нормальный бизнес!
В третьих:
В нашей стране был представлен законопроект (не знаю принят ли он), нацелен на отмену чрезмерной зарегулированности винодельческого бизнеса, в частности лицензии на производство, для получения которой сейчас необходимо иметь до 160(!!!!!!) разрешительных документов.

Так что окстись и не гони на "дельцов"...)))
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ТоваришЧ...вино...и бадяга на основе спирта..это две большие разницы как говорят в Одессе....
А то что там использовалась эссенция...то тут сомнений быть не может....
Изготовление наливок...из натуральных ягод...это длительный процесс.....
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Нет чтобы как люди, бурштын копать,так нет,не законным промыслом занялись.
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Це не реклама але пробував всі ці наливки смак відмінний і ніяких побічноі діі від них нема. Посьорбати під рослабончик саме те. На відміну від всього того магазинного гавна що продається з акцизними марками в магазині. Шкода що закриють. Або якщо запрацює то вде під крилом якогось царька з податковоі чи інших дармоідів то смак буде точно не той.
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Это не наливки....это смеси.....спирт ..вода..эссенция....
Этих скотов нужно уже только за брехню закрывать....
Наливка это когда используется ягода...когда ягода отдает свой вкус и цвет....и это не за день и не за два....
как минимум полгода длится процесс.....
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Эта тема обсуждения в обществе.
СЕГОДНЯ МОНОПОЛИЯ НА СПИРТОВЫЕ ТОЛЬКО В УКРАИНЕ И БЕЛОРУСИ. Людей травят гавном и химией. И держат бешенные лицензии и дорогие акцизы, чтобы сохранить монополию водочных королей
Это такая же зерня , как и с евро номерами . Из украинцев зитрожопые недоноски сделали рабов и доят.
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А эти что чем травили..?? Не химией разве..??
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Спирт со спиртзавода.....и эссенция со вкусом вишни..малины...хрена..меда....
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Знаешь, в Германии есть шнапс- Грушка. Очень дорогая и красивая бутылка. Они на маленький плод груши одевают бутылку и так она растет до осени. Потом туда заливают самогон( шнапс) из груши . И это красивый презент. Дорого и красиво. Гугл в помощь
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Мадам...это в Словении является национальным напитком...называется "Вильямовка"....
Да и не только в Словении....
Только то что вы купите в магазине для презента....уже делается совсем не так...
Там вклеенное дно в бутылку.....как купите посмотрите внимательно...

П.С. После того как я побывал в Словении...я уже несколько лет выращиваю грушу в бутылках....
Правда заливать лучше казенной водкой.....самогон убивает вкус груши...
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Вклеенное дно в бутылку? Во дают. А я Видела бутылки висят на деревьях с грушами внутри
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Разумеется и такое есть...но это не массово....
Это эксклюзив...и очень дорого....
Для магазинов в промышленных масштабах делают все проще.....
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И бутылки не висят...и привязаны горлышком вниз к специальным опорам...
Далеко не каждый сорт груши подойдет для этого...у меня из пяти сортов...только один у которого груша растет ножкой вниз....как бы стоит.....
А у других груша висит...их в бутылке не вырастить...
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А внутри плода груша не темнеет? Или Это зимний сорт ?
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У меня зимний....сейчас еще не созрела... Груша такая же как и та что рядом без бутылки....
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ліквідували наливку, 2 кущі конопель - довбні...
краще б вирубку лісу ліквідували б, виведення грошей в офшори, корупцію...

але то вже буде "бджоли проти меду"

потвори
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ліквідували наливку, 2 кущі конопель - довбні...
краще б вирубку лісу ліквідували б, виведення грошей в офшори, корупцію...

але то вже буде "бджоли проти меду"

потвори
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Австрия
Согласно действующему в Австрии законодательству, самогоноварение "для личных нужд" разрешено, однако для этого должны использоваться только фрукты и ягоды, растущие на собственном приусадебном участке.
В Австрии спиртные напитки в домашних условиях может производить любой желающий. Только ему необходимо заранее прийти в налоговую инспекцию и сообщить, что он хочет изготовить, допустим, 300 литров домашней наливки. После этого он платит акцизный сбор, а налоговый инспектор, в свою очередь, выдает ему разрешение и специальный аппарат, на котором установлен счетчик количества произведенного напитка. И теперь австрийский "самогонщик" может совершенно официально производить выпивку. При этом он может делать с ней все что угодно: выпить лично, с друзьями или продать. Никаких дополнительных налогов он платить больше не будет. За соблюдением законодательства также следят местные правоохранительные органы.
Австрийцы гонят все, в этом смысле они солидарны со швабами и баварцами, но продвинулись еще дальше. Они отлично гонят любые фрукты и ягоды: мариллен, то есть абрикос, каждый вид слив и терновника имеет свое название, груши, рябину...Часто на продукте указывают даже сорт фруктов которые перегнали. После того как перегнали обстлеры, опять добавляют сахар и называют полученный продукт шнапсом или едельбрандом. В дело идут и остатки виноделия. Штурм получают из отжимков в которые добавлен сахар. А из остатков, осадка слитого с вина бодяжат штаубигер. Гонят корень горечавки - энциан, гонят галган, картофель, кайзервурц, топинамбур, свеклу. Делают горькие настойки и вытяжки, наливки, смеси...
Винокурение (или, если хотите, самогоноварение) имеет в Австрии давние традиции. Официально оно было узаконено императрицей Марией-Терезией, разрешившей крестьянам перерабатывать в крепкие напитки фрукты из их собственных садов. Но крестьяне делали это, конечно, и раньше, наплевав на государственную монополию.

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что он хочет изготовить, допустим, 300 литров домашней наливки После этого он платит акцизный сбор, а налоговый инспектор, в свою очередь, выдает ему разрешение и специальный аппарат, на котором установлен счетчик количества произведенного напитка.

Наливка не перегоняется..и не гонится...наливка настаивается....
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Фото не точные. Но нержавейка. Похоже на аппарат для дистиллята. ДИСТИЛЯТЫ можно производить из любой фрукты.
НО. Могли купить дешевый КИТАЙСКИЙ СПИРТ ИЗ ГАВНА И ЗАЛИТЬ ИМ ФРУКТЫ. И настаивать
Сейчас рецепт в интернете такой- заливаешь вишню( самогон, водка, спирт), настаиваешь . Потом готовишь сахарный сироп . Смешиваешь и опять настаиваешь. Гугл в помощь.
ВОПРОС - какого качества спирт. Из нефти?
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Может быть и из нефти...это дельцы...им пох...что клиент лакает....
Эссенции добавили...ну как вкусно?? Вкусно....Ну жрите...
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UA Sophia-Maria Duglass
Сто лет назад, основным конечным продуктом нефтеперегонки был керосин. По сути, самая лёгкая и доступная фракция, из длиннющего перечня продуктов возгонки углеводородного сырья. Керосин шёл на освещение мрачного быта времён рассвета индустриальной эпохи и, до поры до времени, примитивная технология всех устраивала. Время шло… Появился автомобильный парк. Стал нужен бензин. И «светлую» часть нефтяного сырья стали брать интенсивнее. По мере роста потребностей постаграрной цивилизации углублялась и совершенствовалась технология переработки «чёрного золота». После рождения процессов крекинга и пиролиза у нефтехимиков на высоких трубах зажглись «вечные огни». Это сжигали газообразные побочные продукты глубокой переработки. Самый известный из них, это этилен. Благодаря своему молекулярному строению он, как заправский ловелас, легко и непринуждённо вступает в связи с другими веществами, порождая разношёрстную «химическую детвору». Похождениями «многодетного отца» всерьёз озаботился легендарный А.М. Бутлеров, и в далёком 1873 году, поженив этилен с серной кислотой, он получил этилсерную кислоту. Обработав её водой, с видом заправского фокусника светило органической химии явил поражённому обывателю синтетический этиловый спирт. Казалось, лёд тронулся, и отныне спиртовая река керосиновки хлынет на просторы страны бесконечным бурным и пенным потоком. Как бы ни так. Прошло практически 80 лет, пока старый лабораторный опыт получил производственную прописку. Только в 50-ые годы двадцатого века технологи смогли отладить процессы улавливания газов крекинга и пиролиза нефти и дать бутлеровскому изобретению вторую жизнь. Организовать второе рождение водки из нефти.

UA Sophia-Maria Duglass
как и из чего производят спирт в Китае, который, к стати, занимает к примеру 80%рынка кацапов Отличный метод как отучить людей пить.
Китайцы получают спирт из канализации. Китайцев много - 1,5 миллиарда, фекалий от них тоже много, поэтому и спирта много, хватит всему миру.

UA Sophia-Maria Duglass
На фоне всех этих страшилок , в Украине на земле гниет черешня, слива, вишня , абрикоса. И при жтом украинцы отучены производить ФРУКТОВЫЕ ДИСТИЛЯТЫ И ПЬЮТ монопольное дерьмо .
В ЕС хороший дистиллят достаточно дорогой - 0,5 литра ( сливки, грушки, марули ) стоит у производителя в красивых бутылках от 18 евро.( 600 гривен). Вот и почувствуйте разницу в цене от монопольного дерьма или качественного дистиллята. Опыт Австрии, Венгрии, Словакии пора все таки перенимать
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Волыни ликвидирован подпольный цех по производству наливок, стоимость изъятого - 1,6 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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