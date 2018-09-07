 На Волыни ликвидирован подпольный цех по производству наливок, стоимость изъятого - 1,6 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

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В ходе следствия установлено, что нелегально изготовленная продукция без каких-либо документов реализовывалась в кафе, принадлежащем этой же семье, под видом таких популярных напитков, как "Клюковка", "Вишневка", "Лимончелло", "Хреновуха" и "Медовуха".

В ходе следственно-оперативных мероприятий выявлено и изъято оборудование, обеспечивающее массовое производство, 2,5 тыс. литров спирта, 100 литров готового алкоголя, разлитого в стеклянные бутылки без марок акцизного налога. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1,6 млн грн.