 На Волыни ликвидирован подпольный цех по производству наливок, стоимость изъятого - 1,6 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В ходе следствия установлено, что нелегально изготовленная продукция без каких-либо документов реализовывалась в кафе, принадлежащем этой же семье, под видом таких популярных напитков, как "Клюковка", "Вишневка", "Лимончелло", "Хреновуха" и "Медовуха".
В ходе следственно-оперативных мероприятий выявлено и изъято оборудование, обеспечивающее массовое производство, 2,5 тыс. литров спирта, 100 литров готового алкоголя, разлитого в стеклянные бутылки без марок акцизного налога. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1,6 млн грн.
А то что на фото...шмурдяк на эссенциях.....
но видя тут высококачественное оборудование, чистоту и простые названия без выпендрежа и подделок под элитные марки...
ну....хреновуха его знает...может оно качественнее чем бормотухи в спец. маркетах
Конечно кой-кому не отстегнули и весь сир-бор.
за кордоном бы спокойно работали (правда легально бы и платили.. и в казну налоги и местные сборы и др.)
но никаких бы откатов и "подкормок" беспредельщикам
ура товарищи!
ещё одна победа!
там такие шняги на сувенир по 170 грн. за 0,5 улетают...
Наверное еще и цену в своем кафе заоблачную...мол на ягодках...сами собирали...сами сортировали.....
Твари....
Для тупых там написано, что реализировали наливки в своем же кафе (то есть дорожат качеством и разумной ценой, иначе не продавалось бы...)
Но кому я это говорю!? Мраксисту!?
в тексте ничего не говорится об эссенции,
во вторых:
Производители разных стран предлагают сухое вино и сухое пиво. из выпаренного, высушенного и измельченного винного или пивного сусла. В полученный экстракт добавляют воду, жидкий спирт, получая восстановленный напиток. В этом нет ничего удивительного... Более того, американцы производят даже сухой спирт (порошковый и гранулированый, просто разбавь водой согласно инструкции) и ничего - нормальный бизнес!
В третьих:
В нашей стране был представлен законопроект (не знаю принят ли он), нацелен на отмену чрезмерной зарегулированности винодельческого бизнеса, в частности лицензии на производство, для получения которой сейчас необходимо иметь до 160(!!!!!!) разрешительных документов.
Так что окстись и не гони на "дельцов"...)))
А то что там использовалась эссенция...то тут сомнений быть не может....
Изготовление наливок...из натуральных ягод...это длительный процесс.....
Этих скотов нужно уже только за брехню закрывать....
Наливка это когда используется ягода...когда ягода отдает свой вкус и цвет....и это не за день и не за два....
как минимум полгода длится процесс.....
СЕГОДНЯ МОНОПОЛИЯ НА СПИРТОВЫЕ ТОЛЬКО В УКРАИНЕ И БЕЛОРУСИ. Людей травят гавном и химией. И держат бешенные лицензии и дорогие акцизы, чтобы сохранить монополию водочных королей
Это такая же зерня , как и с евро номерами . Из украинцев зитрожопые недоноски сделали рабов и доят.
Да и не только в Словении....
Только то что вы купите в магазине для презента....уже делается совсем не так...
Там вклеенное дно в бутылку.....как купите посмотрите внимательно...
П.С. После того как я побывал в Словении...я уже несколько лет выращиваю грушу в бутылках....
Правда заливать лучше казенной водкой.....самогон убивает вкус груши...
Это эксклюзив...и очень дорого....
Для магазинов в промышленных масштабах делают все проще.....
Далеко не каждый сорт груши подойдет для этого...у меня из пяти сортов...только один у которого груша растет ножкой вниз....как бы стоит.....
А у других груша висит...их в бутылке не вырастить...
краще б вирубку лісу ліквідували б, виведення грошей в офшори, корупцію...
але то вже буде "бджоли проти меду"
потвори
краще б вирубку лісу ліквідували б, виведення грошей в офшори, корупцію...
але то вже буде "бджоли проти меду"
потвори
Согласно действующему в Австрии законодательству, самогоноварение "для личных нужд" разрешено, однако для этого должны использоваться только фрукты и ягоды, растущие на собственном приусадебном участке.
В Австрии спиртные напитки в домашних условиях может производить любой желающий. Только ему необходимо заранее прийти в налоговую инспекцию и сообщить, что он хочет изготовить, допустим, 300 литров домашней наливки. После этого он платит акцизный сбор, а налоговый инспектор, в свою очередь, выдает ему разрешение и специальный аппарат, на котором установлен счетчик количества произведенного напитка. И теперь австрийский "самогонщик" может совершенно официально производить выпивку. При этом он может делать с ней все что угодно: выпить лично, с друзьями или продать. Никаких дополнительных налогов он платить больше не будет. За соблюдением законодательства также следят местные правоохранительные органы.
Австрийцы гонят все, в этом смысле они солидарны со швабами и баварцами, но продвинулись еще дальше. Они отлично гонят любые фрукты и ягоды: мариллен, то есть абрикос, каждый вид слив и терновника имеет свое название, груши, рябину...Часто на продукте указывают даже сорт фруктов которые перегнали. После того как перегнали обстлеры, опять добавляют сахар и называют полученный продукт шнапсом или едельбрандом. В дело идут и остатки виноделия. Штурм получают из отжимков в которые добавлен сахар. А из остатков, осадка слитого с вина бодяжат штаубигер. Гонят корень горечавки - энциан, гонят галган, картофель, кайзервурц, топинамбур, свеклу. Делают горькие настойки и вытяжки, наливки, смеси...
Винокурение (или, если хотите, самогоноварение) имеет в Австрии давние традиции. Официально оно было узаконено императрицей Марией-Терезией, разрешившей крестьянам перерабатывать в крепкие напитки фрукты из их собственных садов. Но крестьяне делали это, конечно, и раньше, наплевав на государственную монополию.
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Наливка не перегоняется..и не гонится...наливка настаивается....
НО. Могли купить дешевый КИТАЙСКИЙ СПИРТ ИЗ ГАВНА И ЗАЛИТЬ ИМ ФРУКТЫ. И настаивать
Сейчас рецепт в интернете такой- заливаешь вишню( самогон, водка, спирт), настаиваешь . Потом готовишь сахарный сироп . Смешиваешь и опять настаиваешь. Гугл в помощь.
ВОПРОС - какого качества спирт. Из нефти?
Эссенции добавили...ну как вкусно?? Вкусно....Ну жрите...
Сто лет назад, основным конечным продуктом нефтеперегонки был керосин. По сути, самая лёгкая и доступная фракция, из длиннющего перечня продуктов возгонки углеводородного сырья. Керосин шёл на освещение мрачного быта времён рассвета индустриальной эпохи и, до поры до времени, примитивная технология всех устраивала. Время шло… Появился автомобильный парк. Стал нужен бензин. И «светлую» часть нефтяного сырья стали брать интенсивнее. По мере роста потребностей постаграрной цивилизации углублялась и совершенствовалась технология переработки «чёрного золота». После рождения процессов крекинга и пиролиза у нефтехимиков на высоких трубах зажглись «вечные огни». Это сжигали газообразные побочные продукты глубокой переработки. Самый известный из них, это этилен. Благодаря своему молекулярному строению он, как заправский ловелас, легко и непринуждённо вступает в связи с другими веществами, порождая разношёрстную «химическую детвору». Похождениями «многодетного отца» всерьёз озаботился легендарный А.М. Бутлеров, и в далёком 1873 году, поженив этилен с серной кислотой, он получил этилсерную кислоту. Обработав её водой, с видом заправского фокусника светило органической химии явил поражённому обывателю синтетический этиловый спирт. Казалось, лёд тронулся, и отныне спиртовая река керосиновки хлынет на просторы страны бесконечным бурным и пенным потоком. Как бы ни так. Прошло практически 80 лет, пока старый лабораторный опыт получил производственную прописку. Только в 50-ые годы двадцатого века технологи смогли отладить процессы улавливания газов крекинга и пиролиза нефти и дать бутлеровскому изобретению вторую жизнь. Организовать второе рождение водки из нефти.
UA Sophia-Maria Duglass
как и из чего производят спирт в Китае, который, к стати, занимает к примеру 80%рынка кацапов Отличный метод как отучить людей пить.
Китайцы получают спирт из канализации. Китайцев много - 1,5 миллиарда, фекалий от них тоже много, поэтому и спирта много, хватит всему миру.
UA Sophia-Maria Duglass
На фоне всех этих страшилок , в Украине на земле гниет черешня, слива, вишня , абрикоса. И при жтом украинцы отучены производить ФРУКТОВЫЕ ДИСТИЛЯТЫ И ПЬЮТ монопольное дерьмо .
В ЕС хороший дистиллят достаточно дорогой - 0,5 литра ( сливки, грушки, марули ) стоит у производителя в красивых бутылках от 18 евро.( 600 гривен). Вот и почувствуйте разницу в цене от монопольного дерьма или качественного дистиллята. Опыт Австрии, Венгрии, Словакии пора все таки перенимать