 Войска Асада готовятся применить химическое оружие в Идлибе, - спецпредставитель госсекретаря США Джеффри

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил в четверг, 6 сентября, новый спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джим Джеффри, сообщает агентство Reuters.
Чиновник не объяснил, о каких конкретно доказательствах идет речь.
"Я весьма уверен, что у нас есть очень серьезные причины делать подобные предупреждения", - отметил Джеффри.
Он подчеркнул, что власти США расценивают любое наступление на Идлиб как "необдуманную эскалацию".
По словам Джеффри, наступление сирийских и российских войск на Идлиб, а также применение химического оружия может привести к большому потоку беженцев в Турцию.
Он напомнил, что судьба Идлиба будет решаться 7 сентября на встрече сторонников Асада - России и Ирана, а также союзника повстанцев - Турции.
"Завтра мы узнаем, готовы ли русские пойти на компромисс с турками", - заявил спецпредставитель по Сирии.
Анатолий Папанов.1968 год. фильм Гайдая "Корявая нога Кремля."
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кацапи завжди готові надурити вас, укласти "компроміс", а потім всеодно завдати удару начебто і не домовлялись ні про що. Тому не чекайте поки кацапи надурять вас у чергове, а завдавайте превентивного удару! Йолопи, що ви вичікуєте від каців, чергової хімічної атаки?!