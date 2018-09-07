 Войска Асада готовятся применить химическое оружие в Идлибе, - спецпредставитель госсекретаря США Джеффри

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил в четверг, 6 сентября, новый спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джим Джеффри, сообщает агентство Reuters.

Чиновник не объяснил, о каких конкретно доказательствах идет речь.

"Я весьма уверен, что у нас есть очень серьезные причины делать подобные предупреждения", - отметил Джеффри.

Он подчеркнул, что власти США расценивают любое наступление на Идлиб как "необдуманную эскалацию".

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По словам Джеффри, наступление сирийских и российских войск на Идлиб, а также применение химического оружия может привести к большому потоку беженцев в Турцию.

Он напомнил, что судьба Идлиба будет решаться 7 сентября на встрече сторонников Асада - России и Ирана, а также союзника повстанцев - Турции.

"Завтра мы узнаем, готовы ли русские пойти на компромисс с турками", - заявил спецпредставитель по Сирии.