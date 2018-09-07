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 Войска Асада готовятся применить химическое оружие в Идлибе, - спецпредставитель госсекретаря США Джеффри

Существует "множество доказательств" того, что сирийские правительственные войска готовятся использовать в провинции Идлиб химическое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил в четверг, 6 сентября, новый спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джим Джеффри, сообщает агентство Reuters.

Чиновник не объяснил, о каких конкретно доказательствах идет речь.

"Я весьма уверен, что у нас есть очень серьезные причины делать подобные предупреждения", - отметил Джеффри.

Он подчеркнул, что власти США расценивают любое наступление на Идлиб как "необдуманную эскалацию".

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По словам Джеффри, наступление сирийских и российских войск на Идлиб, а также применение химического оружия может привести к большому потоку беженцев в Турцию.

Он напомнил, что судьба Идлиба будет решаться 7 сентября на встрече сторонников Асада - России и Ирана, а также союзника повстанцев - Турции.

"Завтра мы узнаем, готовы ли русские пойти на компромисс с турками", - заявил спецпредставитель по Сирии.

Источник: https://censor.net.ua/n3084977
 
 
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Исходя из того, что хлор в Идлиб уже завезен америкосами, они точно знают о злодейских планах Асада.
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Да разнесите -это клоаку с коалицией к чертовой русской матери!!! не будет там мира! НЕ БУДЕТ С Асадышем и с хуйлом!!!
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Асад наверно совсем дурак)...может США готовятся применить хим оружие и списать все на Асада? А потом пострелять немного томагавками))).
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Достатошно одной таблэтки....,Полония,Новичка или друого Гоффна Кремля...
Анатолий Папанов.1968 год. фильм Гайдая "Корявая нога Кремля."
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"Завтра мы узнаем, готовы ли русские пойти на компромисс с турками", - заявил спецпредставитель по Сирии.Источник: https://censor.net.ua/n3084977

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кацапи завжди готові надурити вас, укласти "компроміс", а потім всеодно завдати удару начебто і не домовлялись ні про що. Тому не чекайте поки кацапи надурять вас у чергове, а завдавайте превентивного удару! Йолопи, що ви вичікуєте від каців, чергової хімічної атаки?!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВойска Асада готовятся применить химическое оружие в Идлибе, - спецпредставитель госсекретаря США Джеффри
 
 
 
 
 
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