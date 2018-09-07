 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонну грузовиков вблизи границы с РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"4 сентября, в 00:01, БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил колонну из 10 грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками (КАМАЗ) и 4 автомобиля сопровождения (один перед колонной, а три припаркованные позади нее), которые стояли в один ряд в направлении севера на дороге без покрытия на северо-восток от р. п. Манич (неподконтрольный правительству, 76 км к востоку от Донецка)", - сказано в сообщении.

В ОБСЕ отметили, что между припаркованными автомобилями ходили около 10-15 человек.

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"Спустя примерно 30 минут, в 00:30, все грузовики начали двигаться в направлении международной границы между Украиной и Российской Федерацией по дороге без покрытия, ведущей через границу, тогда как четыре автомобиля сопровождения остались в Украине и поехали на север", - добавили в пресс-службе ОБСЕ.