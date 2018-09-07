 "Разведчики - элита Вооруженных Сил Украины", - Турчинов поздравил украинских воинов с Днем военной разведки

Об этом говорится в поздравлении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по случаю Дня военной разведки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Уважаемые воины-разведчики! Искренне поздравляю с профессиональным праздником! Военный разведчик - это не просто профессия, это - призвание. Более четверти века сотрудники Главного управления разведки с честью, на высоком профессиональном уровне, выполняют свой воинский долг перед Родиной и украинским народом - гарантировать национальную безопасность и оборону Украины, ее суверенитет и территориальную целостность. Разведчики - элита Вооруженных Сил Украины. Ваша героическая ежедневная работа в жестком, опасном ритме - основной источник информации для принятия стратегических решений в сфере национальной безопасности и обороны, образец выполнения воинского долга. Ваши героические действия на фронте и в тылу врага, патриотизм, мужество, смелость и самоотверженность, которые уже стали легендой, шаг за шагом приближают нашу победу и мир на украинской земле.

Добытая вами с риском для жизни важная и актуальная информация, доказательства непосредственного участия вооруженных сил РФ в агрессии против нашего государства доказывают международному сообществу неоспоримые факты преступлений Кремля против Украины", - говорится в поздравлении.

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"Склоняем головы перед светлой памятью героев-разведчиков, которые отдали за нашу свободу самое дорогое - свою жизнь. Их подвиг и жертвенность навсегда останутся в памяти нынешнего и грядущих поколений.Глубокое уважение ветеранам разведки, которые передают молодому поколению свой бесценный боевой и профессиональный опыт! Дорогие друзья, будущее Украины определяется сегодня. Убежден, что ваш профессионализм и патриотизм, безграничная преданность Украине и непоколебимая вера в нашу общую победу являются залогом выполнения сверхсложных вызовов, которые будут возникать перед военными разведчиками. Желаю вам крепкого здоровья, профессионального мастерства, выдержки и мужества при выполнении разведывательных задач, всегда возвращаться живыми и невредимыми! Пусть Господь хранит вас, ваши семьи и нашу Украину! Слава Украине!", - резюмировал Турчинов.