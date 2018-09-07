 Рада сегодня заслушает Кабмин и рассмотрит законопроект о повышении спортивного мастерства молодежи

Об этом говорится в повестке дня ВР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с часа вопросов к правительству.
После этого, согласно повестке дня, предусмотрено рассмотрение законопроекта №4186 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи".
Далее депутаты намерены принять проект постановления №5576 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".
https://twitter.com/sternenko/status/1037411777917722630
Интересно когда эта замечательная новость появится на цензоре.
Может фейк?