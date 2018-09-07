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 Политика Украины
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Все про:ВР (22268) Кабмин (10636) молодежь (170) спорт (1614) стипендии (140)

 Рада сегодня заслушает Кабмин и рассмотрит законопроект о повышении спортивного мастерства молодежи

Верховная Рада планирует в пятницу, 7 сентября, рассмотреть законопроект о гарантиях повышение спортивного мастерства молодежи.

Об этом говорится в повестке дня ВР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с часа вопросов к правительству.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Голосование за блок оборонных законопроектов, Ландик просит помощи у Королевской и дневник Безбаха: "Под Радой опять сборище. Геращенко как с цепи сорвалась" - работа Рады 6 сентября. ФОТОрепортаж

После этого, согласно повестке дня, предусмотрено рассмотрение законопроекта №4186 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи".

Далее депутаты намерены принять проект постановления №5576 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".

Источник: https://censor.net.ua/n3084972
 
 
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а отчет правительства когда будет?
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когда пробегут стометровку хотя бы секунд за 30...
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Рада сегодня рассмотрит законопроект о повышении спортивного мастерства молодежи. АХХХренеть, какой своевременный, а главное, очень нужный законопроект! Надеюсь, голосов в зраде будет достаточно?
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Пока молодежь будет сидеть в интернетах с пивом никакого спортивного мастерства не будет. Для них главное достижение, лайки, заспамить оппонента, оплевать президента.
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это мыролюбная победа ( перемога) правильно соевые? Или это потужная реформа №148?
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С утра в новостях сказали что Рева когти рвать собрался.
Интересно когда эта замечательная новость появится на цензоре.
Может фейк?
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