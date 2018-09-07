 МВД Украины и спецслужба Турции договорились о сотрудничестве для борьбы с организованной преступностью, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, об этом шла речь во время встречи министра внутренних дел Арсена Авакова и директора Национальной разведывательной организации Турции Хакана Фидана.

По словам Авакова, сотрудничество будет осуществляться в сфере компетенции Нацполиции и Государственной пограничной службы.

"Договорились о сотрудничестве и обмене оперативной информацией в сфере компетенции Нацполиции и пограничной службы для борьбы с организованной преступностью", - отметил глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Князев: Преступность в стране уменьшилась, уровень доверия к полиции высокий

Напомним, Украина и Турция будут сотрудничать в борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и киберугрозами. Совместная декларация была подписана Арсеном Аваковым и министром внутренних дел Турецкой Республики Сулейманом Сойлу.