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 Политика Украины, Общество
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 МВД Украины и спецслужба Турции договорились о сотрудничестве для борьбы с организованной преступностью, - Аваков

МВД и Национальная разведывательная организация Турции будут сотрудничать в борьбе с организованной преступностью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, об этом шла речь во время встречи министра внутренних дел Арсена Авакова и директора Национальной разведывательной организации Турции Хакана Фидана.

По словам Авакова, сотрудничество будет осуществляться в сфере компетенции Нацполиции и Государственной пограничной службы.

"Договорились о сотрудничестве и обмене оперативной информацией в сфере компетенции Нацполиции и пограничной службы для борьбы с организованной преступностью", - отметил глава МВД.

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Напомним, Украина и Турция будут сотрудничать в борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и киберугрозами. Совместная декларация была подписана Арсеном Аваковым и министром внутренних дел Турецкой Республики Сулейманом Сойлу.

Источник: https://censor.net.ua/n3084970
 
 
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Разве воры в законе турки?
В основном грузины. С Грузией нужно и договариваться.
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Анкара рассчитывает получить российские зенитные ракетные системы С-400 в максимально короткие сроки. Об этом в пятницу заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"У Турции есть потребность в российских зенитных ракетных системах С-400. Договоренности по ним завершены. Надеемся, что мы их получим в максимально короткие сроки", - приводит слова президента Турции Анатолийское агентство.
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А вообще то прикольно будет...когда турки с помощью С400 завалят рассеянский самолет....
Можно только представить себе какая будет истерика в паРаше....
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Но как оно собирается СОВМЕСТНО патрулировать морские границы ?? Катерков во Франции прикупит ? Или по берегу в ластах ?
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