 МВД Украины и спецслужба Турции договорились о сотрудничестве для борьбы с организованной преступностью, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, об этом шла речь во время встречи министра внутренних дел Арсена Авакова и директора Национальной разведывательной организации Турции Хакана Фидана.
По словам Авакова, сотрудничество будет осуществляться в сфере компетенции Нацполиции и Государственной пограничной службы.
"Договорились о сотрудничестве и обмене оперативной информацией в сфере компетенции Нацполиции и пограничной службы для борьбы с организованной преступностью", - отметил глава МВД.
Напомним, Украина и Турция будут сотрудничать в борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и киберугрозами. Совместная декларация была подписана Арсеном Аваковым и министром внутренних дел Турецкой Республики Сулейманом Сойлу.
В основном грузины. С Грузией нужно и договариваться.
"У Турции есть потребность в российских зенитных ракетных системах С-400. Договоренности по ним завершены. Надеемся, что мы их получим в максимально короткие сроки", - приводит слова президента Турции Анатолийское агентство.
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Можно только представить себе какая будет истерика в паРаше....