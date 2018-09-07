 Враг за сутки 28 раз открывал огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, российские оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностям, враг не применял.

Отмечается, что противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое-4, Майорск, Пивденне, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено", - сказано в сообщении.

По данным разведки, в течение суток двое оккупантов были уничтожены и еще трое ранены.

Вместе с тем сообщается, что с начала суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Гнутово и Водяного.

"Грубо нарушив условия "школьного" перемирия, по позициям вблизи Крымского огонь велся с применением артиллерии", - сообщили в пресс-службе ОС.





