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 США расширили санкции против Сирии

США внесли в санкционные списки по Сирии четыре физических лица и пять организаций, в том числе за причастность к поставкам нефти и вооружений сирийскому правительству.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом говорится в распространенном 6 сентября заявлении американского Минфина.

Отмечается, что в список попали две компании из Ливана, две − из Сирии, одна − из ОАЭ, а также три сирийца и один ливанец.

В обосновании новых санкций Министерство финансов США заявило, что власти Сирии ведут торговлю нефтепродуктами с террористической группировкой ИГ.

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По утверждению Вашингтона, попавший в санкционный список Мухаммед аль-Катирджи и его Qatirji Company, поддерживают прочные связи с сирийским режимом и способствуют торговле топливом между сирийскими властями и ИГ.

Напомним, в мае ЕС продлил меры против сирийского режима до 1 июля 2019 года из-за продолжающихся репрессий в отношении гражданского населения.

Источник: https://censor.net.ua/n3084967
 
 
 Топ комментарии
 
Никакие санкции не заменят одного хорошего ракетного удара по асадистским и путлеровским бандам в Сирии.
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лучшие санкции - дохлые вагнеровцы
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Никакие санкции не заменят одного хорошего ракетного удара по асадистским и путлеровским бандам в Сирии.
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лучшие санкции - дохлые вагнеровцы
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И дальше Ливия....
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Без кацапского тлену не бывают ни ливии ни боливии.

Я понял тебя, кацапе, а ты понял меня.
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Понимание и ты, вещи не совместимые. И объяснять тебе бесполезно, что Ливия была САМЫМ БОГАТЫМ государством Африки, медицина, образование, БЕНЗИН, бесплатные, пособие по безработице - 800$ далеко не в каждой стране ЕС живется лучше. Что там надо было США? Сделать то дерьмо, которое есть сейчас? То же сделали и в Ираке, и Югославии, и в Сирии. Везде куда приходят США, начинаются войны и обнищание.
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не беспокойся - когда я давлю клопа, я знаю, что будет вонять. Так что опорожнился лавровской методичкой и славненько. Ступай себе, кацапе. Оберегай пуйло от каддафиевого черенка да укропской пали.
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Эх хороши же Томагавки
в ясном небе над Москвой,
пусть облаятся с них шавки
за кремлевскою стеной.

(c)
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