 США расширили санкции против Сирии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом говорится в распространенном 6 сентября заявлении американского Минфина.

Отмечается, что в список попали две компании из Ливана, две − из Сирии, одна − из ОАЭ, а также три сирийца и один ливанец.

В обосновании новых санкций Министерство финансов США заявило, что власти Сирии ведут торговлю нефтепродуктами с террористической группировкой ИГ.

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По утверждению Вашингтона, попавший в санкционный список Мухаммед аль-Катирджи и его Qatirji Company, поддерживают прочные связи с сирийским режимом и способствуют торговле топливом между сирийскими властями и ИГ.

Напомним, в мае ЕС продлил меры против сирийского режима до 1 июля 2019 года из-за продолжающихся репрессий в отношении гражданского населения.