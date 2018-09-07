 В Умань на празднование Рош ха-Шана может прибыть до 80 тыс. паломников-хасидов, – посольство Израиля

Об этом на встрече с руководством Нацполиции сообщил посол Израиля в Украине Джоэль Лион, информрует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"По информации, которую мы получаем из туристических агентств и авиакомпаний, ожидается прибытие в Украину от 50 тыс. до 80 тыс. паломников. Для помощи израильским гражданам на месте будет открыто консульство", - сообщил Лион.
Глава Нацполиции Сергей Князев заверил, что даже в условиях гибридной войны украинские полицейские прилагают максимум усилий, чтобы паломники не почувствовали ее последствий и были в безопасности. По его словам, Нацполиция готова обеспечить безопасность значительного количества иностранных гостей.
Помогать украинским коллегам будут 20 полицейских из Израиля.
Паломники установили баннер Умань любит Трампа
В Умани (Черкасская область) паломники установили баннер Умань любит Трампа на английском языке. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в своем Facebook.
"Баннер Умань любит Трампа установили паломники в Умани. В эти дни десятки тысяч евреев стекаются на могилу раввина Нахмана, чтобы отпраздновать еврейский новый год - Рош-Ашана", - написал он в соцсети.https://korrespondent.net/ukraine/4008436-palomnyky-ustanovyly-banner-uman-luibyt-trampa
- а вдруг, они однажды не уедут?
Только вот не отдаете... Умань за это время зарабатывает столько, что другим подобным небольшим городам в Украине и не снилось.
И если решать они уехать из Израиля, хоть завтра смогут в Канаду или США переехать без проблем, так что не переживай ))
думаю, вы фантазер.
Один хасид влюбился в уманскую девушку. Состриг пейсы, сменил сюртук на изящный костюм. Отпустил маленькие усики, купил букет цветов и пошел на свидание. Тут выскочила из-за угла машина и сбила его. Когда он предстал перед Богом, то обратился к нему с жалобным упреком: - Господи! За что? Я же так в тебя верил! Соблюдал все твои заповеди! И услышал в ответ: - Ой, Мойша, это ты? А я тебя не узнал!
Засуха. К цадику (у евреев-хасидов: духовный наставник, которому приписывается особая чудодейственная сила. ) приходят евреи-хуторяне и просят совершить чудо - чтобы пошел дождь.
- Нет, - отвечает цадик, - чуда не будет, ибо нет в вас веры в Господа.
- Но почему же, ребе?
- Если бы вы действительно верили в Иегову, то пришли бы с зонтами.
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Шолом у хату!
ща их орденоносная 3тья кацсмена особо упоротых интернационалистов + местные на местах + подпевалы-кукареки из маладых процветающих республик - живьем сожрут вместе с Уманью....
по етому поводу анекдот:
-мамо,черт лизе в хату!
-та то нiчого доню,аби не москаль!
Ну, можно ещё вспомнить о численности Общевойсковой Армии, наверное. А шо, 4-5 дивизий, как раз.
Но, лучше сравнить с МСК Олимпийский, в Киеве 70 050 человек, а в концертном варианте- 100 тысяч. Вот, кстати, когда с Олимпийским сравнивать- вроде и не так много.
🤑
1. "Скрипаль сотрудничал с испанской разведкой". Это, вроде как Нью-Йорк Таймс.
2. Дальше- больше! Он, оказывается, сотрудничал не только с испанской, а и с чешской и эстонской разведками, при этом будучи завербован британской МИ-6, а ранее, как известно служил в ГРУ Рашки. Это уже наша ТСН, ссылаясь на тот же Нью-Йорк Таймс.
А вот подумал: а можэ эти 80 тысяч тоже надо разделить на какое-нибудь количество разведок? А шо, таки день такой.