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 Политика Украины
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Все про:Израиль (866) Нацполиция (8117) Умань (181) хасиды (108)

 В Умань на празднование Рош ха-Шана может прибыть до 80 тыс. паломников-хасидов, – посольство Израиля

В Умань ожидается прибытие до 80 тыс. паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош ха-Шана.

Об этом на встрече с руководством Нацполиции сообщил посол Израиля в Украине Джоэль Лион, информрует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"По информации, которую мы получаем из туристических агентств и авиакомпаний, ожидается прибытие в Украину от 50 тыс. до 80 тыс. паломников. Для помощи израильским гражданам на месте будет открыто консульство", - сообщил Лион.

Смотрите также: "Uman loves Trump": Хасиды повесили в Умани баннер с признанием в любви к президенту США. ФОТО

Глава Нацполиции Сергей Князев заверил, что даже в условиях гибридной войны украинские полицейские прилагают максимум усилий, чтобы паломники не почувствовали ее последствий и были в безопасности. По его словам, Нацполиция готова обеспечить безопасность значительного количества иностранных гостей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На празднование Рош ха-Шана в Умань уже прибыло около 3 тысяч паломников, всего ожидается - 40 тысяч, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Помогать украинским коллегам будут 20 полицейских из Израиля.

Источник: https://censor.net.ua/n3084966
 
 
 Топ комментарии
 
почему а вдруг. они действительно не уехали, довольно давно . и все успешно в нашу власть проникли.
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Свинорус звичайний, людиноподібний. Розумовий розвиток на рівні абізяни. Середній IQ найрозумніших із стада наближається до 50. Любить болото, валятися в лайні, свого хазяїна та нагайку. Політичне кредо - кругомврагі. Щей, скотиняка, вважає, що і вся галактика повинна жити так само!В Умань на празднование Рош ха-Шана может прибыть до 80 тыс. паломников-хасидов, – посольство Израиля - Цензор.НЕТ 7606
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Князев ,а для безопасности украинских граждан максимальных усилий приложить не хочешь? Уроды
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всем им вручить повестки и на передовую! шах и мат!
Паломники установили баннер Умань любит Трампа

В Умань на празднование Рош ха-Шана может прибыть до 80 тыс. паломников-хасидов, – посольство Израиля - Цензор.НЕТ 4612

В Умани (Черкасская область) паломники установили баннер Умань любит Трампа на английском языке. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в своем Facebook.
"Баннер Умань любит Трампа установили паломники в Умани. В эти дни десятки тысяч евреев стекаются на могилу раввина Нахмана, чтобы отпраздновать еврейский новый год - Рош-Ашана", - написал он в соцсети.https://korrespondent.net/ukraine/4008436-palomnyky-ustanovyly-banner-uman-luibyt-trampa
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Свинорус звичайний, людиноподібний. Розумовий розвиток на рівні абізяни. Середній IQ найрозумніших із стада наближається до 50. Любить болото, валятися в лайні, свого хазяїна та нагайку. Політичне кредо - кругомврагі. Щей, скотиняка, вважає, що і вся галактика повинна жити так само!В Умань на празднование Рош ха-Шана может прибыть до 80 тыс. паломников-хасидов, – посольство Израиля - Цензор.НЕТ 7606
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А може повесить банер с Зализнчком и Гонтой.
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У меня на эту ежегодную новость одна мысль:

- а вдруг, они однажды не уедут?
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почему а вдруг. они действительно не уехали, довольно давно . и все успешно в нашу власть проникли.
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А ты не в курсе что Израиль уже просил о переносе могилы?
Только вот не отдаете... Умань за это время зарабатывает столько, что другим подобным небольшим городам в Украине и не снилось.
И если решать они уехать из Израиля, хоть завтра смогут в Канаду или США переехать без проблем, так что не переживай ))
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вопрос кто на этих щироукраинских реформаторах зарабатывает.
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Вся Умань и зарабатывает, Причем хорошо, до следующего приезда.
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когда просил? где написано?
думаю, вы фантазер.
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если б там было что то то они б уже давно все вывезли б ..и никого б не спрашивали..а так есть повод аннексировать Умань.
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Напрашиваются кошерные из последних сил. Одно только сдерживает, что при первой же оплеухе от украинца на украинской же земле, принуждающей к соблюдению традиций и законов нашего государства, эта пейсатая мразь разведет вонь на весь мир об украинских террористах, националистах и антисемитах. Мерзкие во всех отношениях людишки. Везде.
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"Том", просить-то, можно, однако, насколько мне известно, реально этой могилы нет... Мне, когда-то, бывший сокурсник рассказывал. Мы с ним в академии учились. Он - еврей, внук бывшего раввина. Так он, со смехом отзываясь о хасидах, рассказывал, что на месте могилы цадика находится призаводской пруд, в котором некоторые хасиды купаются, "проникаясь святостью"... На вранье я этого человека не ловил (да и врать-то, ему, да ещё против единоплеменников, зачем?), поэтому думаю, что это правда...
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Это религиозные люди; у них свой мир в своей стране - Израиле.
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извините ,повторюсь, они активно заселяются,и скупают все подряд,и не только в Умани! В Умань на празднование Рош ха-Шана может прибыть до 80 тыс. паломников-хасидов, – посольство Израиля - Цензор.НЕТ 4764
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Деякі в Умані зароблять гроші, а іншим сміття прибирати.. Все як завжди.
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Хасид от шахида отличается двумя буквами и двумя пейсами.
Один хасид влюбился в уманскую девушку. Состриг пейсы, сменил сюртук на изящный костюм. Отпустил маленькие усики, купил букет цветов и пошел на свидание. Тут выскочила из-за угла машина и сбила его. Когда он предстал перед Богом, то обратился к нему с жалобным упреком: - Господи! За что? Я же так в тебя верил! Соблюдал все твои заповеди! И услышал в ответ: - Ой, Мойша, это ты? А я тебя не узнал!
Засуха. К цадику (у евреев-хасидов: духовный наставник, которому приписывается особая чудодейственная сила. ) приходят евреи-хуторяне и просят совершить чудо - чтобы пошел дождь.
- Нет, - отвечает цадик, - чуда не будет, ибо нет в вас веры в Господа.
- Но почему же, ребе?
- Если бы вы действительно верили в Иегову, то пришли бы с зонтами.

©
Шолом у хату!
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"Для помощи израильским гражданам на месте будет открыто консульство", - сообщил Лион.",- А Украина об этом знает?
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пипец новости и жидам.
ща их орденоносная 3тья кацсмена особо упоротых интернационалистов + местные на местах + подпевалы-кукареки из маладых процветающих республик - живьем сожрут вместе с Уманью....
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пусть приезжают хто угодно,аби не москали! В Умань на празднование Рош ха-Шана может прибыть до 80 тыс. паломников-хасидов, – посольство Израиля - Цензор.НЕТ 8080
по етому поводу анекдот:

-мамо,черт лизе в хату!
-та то нiчого доню,аби не москаль!
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Князев ,а для безопасности украинских граждан максимальных усилий приложить не хочешь? Уроды
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Іван 43e84f14,а ты себя чувствуешь в опасности? за тобой ганяется маньяк-извращенец,с огромным вибратором? В Умань на празднование Рош ха-Шана может прибыть до 80 тыс. паломников-хасидов, – посольство Израиля - Цензор.НЕТ 5041
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Не теряйтемся.Формуем БТГ и на Восток В Умань на празднование Рош ха-Шана может прибыть до 80 тыс. паломников-хасидов, – посольство Израиля - Цензор.НЕТ 925
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Цадик Нахман был великим украинцем. Козацького роду...
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Мозгов ты можешь не иметь, но активистом быть обязан!
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80 тысяч. Восемьдесят тысяч! Как в Римском Колизее зрителей. Так до сих пор и спорят- 50 тысяч вмещал или таки все 80?! Вот о развлечениях- меньше споров, потому вспомним только, что за время развлечений, а это- сотни лет, в Колизее погибли 40 тысяч гладиаторов и около 500 тысяч животных...
Ну, можно ещё вспомнить о численности Общевойсковой Армии, наверное. А шо, 4-5 дивизий, как раз.
Но, лучше сравнить с МСК Олимпийский, в Киеве 70 050 человек, а в концертном варианте- 100 тысяч. Вот, кстати, когда с Олимпийским сравнивать- вроде и не так много.
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могилу цадика перенести в лугандонию...затопчат хасиды сепаров,шо катком, без единого выстрела...
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Да сепары могилу особым почётом окружат, красивой высокой оградой, поставят Мавзолей, круглосуточную охрану. И КПП с кассой, при входе...
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Вже православних тррреба захищати!🤣🤣🤣🤣
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Baks13, ватан,единственно кого треба захищати-это тебя от твоих тараканов в голове В Умань на празднование Рош ха-Шана может прибыть до 80 тыс. паломников-хасидов, – посольство Израиля - Цензор.НЕТ 9145
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Бережи та викохуй пейсики!!
🤑
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Читаю, на УКРНЕТе: День военной разведки Украины. И утро сразу стало интересным! Бо пошла волна:

1. "Скрипаль сотрудничал с испанской разведкой". Это, вроде как Нью-Йорк Таймс.

2. Дальше- больше! Он, оказывается, сотрудничал не только с испанской, а и с чешской и эстонской разведками, при этом будучи завербован британской МИ-6, а ранее, как известно служил в ГРУ Рашки. Это уже наша ТСН, ссылаясь на тот же Нью-Йорк Таймс.

А вот подумал: а можэ эти 80 тысяч тоже надо разделить на какое-нибудь количество разведок? А шо, таки день такой.
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А Вальцман и КО тоже будут.
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не, вальцман тайно, вот вчера собрал своих хусидов на тайную встречу
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А я то думаю-шо за туча над Уманью...А то все пейсатые пыхнули от радости.
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радость то какая,опять увидеть милые лица хасидов
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Традиция... их надо уважать и не забывать традиции народа на чьей земле ты находишься!
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А если им сказать, что останки цадика Нахмана украли дамбасяне и дать им оружие? И не забыть показать, где Донецк и Луганск...
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Мини Ватикан , административный центр не входит в состав Уманского района . Государство в государстве .
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Прибудет около 40 тисяч - как всегда.Но тут нету ПЕРЕМОГИ - вот 80 в два раза больше - ето ПЕРЕМОГА....ФУУУУУУУУУУУУУ.....достали ети ПЕРЕМОГИ на БУМАГЕ.....
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Куда нам до Киселёва с "Гоблином" - они в Крым курортников и туристов миллионами завозят...
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Ой, да бросьте ! Это ж как Масленица - пришёл и ушёл .
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Нема ніяких протеріч між українцями і євреями, зокрема хасідами. Тисячоліттями і ті і ті жили поруч на теріторії сучасної України і мирно співіснували та були корисними одні одним. Були між ними епізоди ворожнечі, що ставали трагедією для обох нації і їх ініціаторів. Тож важливо мати взаємоповагу і більше використовувати можливості спіробітництва, простір якого безмежний і потрібний обом сторонам.
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