 В Умань на празднование Рош ха-Шана может прибыть до 80 тыс. паломников-хасидов, – посольство Израиля

Об этом на встрече с руководством Нацполиции сообщил посол Израиля в Украине Джоэль Лион, информрует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"По информации, которую мы получаем из туристических агентств и авиакомпаний, ожидается прибытие в Украину от 50 тыс. до 80 тыс. паломников. Для помощи израильским гражданам на месте будет открыто консульство", - сообщил Лион.

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Глава Нацполиции Сергей Князев заверил, что даже в условиях гибридной войны украинские полицейские прилагают максимум усилий, чтобы паломники не почувствовали ее последствий и были в безопасности. По его словам, Нацполиция готова обеспечить безопасность значительного количества иностранных гостей.

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Помогать украинским коллегам будут 20 полицейских из Израиля.