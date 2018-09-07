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 Украинские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по информатике в Японии. ФОТО

Украинская команда заняла четыре призовых места на Международной олимпиаде по информатике (OI-2018 International Olympiad in Informatics), которая стартовала 31 августа в городе Цукуба (Япония).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Украинские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по информатике в Японии 01

Медали получили:

Золото - Даниил Смельський, серебро - София Мельник и Назарий Деньга (все - Полтавская областная спецшкола-интернат с углубленным изучением отдельных предметов и курсов при Кременчугском педагогическом колледже им. Макаренко;
Бронза у Адальберта Макаровича, выпускника классической гимназии Ужгородского горсовета Закарпатской области.

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Всего в Международной олимпиаде по информатике принимают участие около 350 детей из 87 стран мира. Во время основного этапа соревнований им предлагают решить и запрограммировать алгоритмические задачи. 

Команду от Украины традиционно определили по результатам учебно-тренировочных сборов. В них принимали участие школьники, продемонстрировавшие высокие результаты на Всеукраинской олимпиаде по информатике.

Также читайте: Украинские школьники завоевали 3 медали на Международной олимпиаде по биологии

Олимпиада в Японии продлится до 9 сентября.

Источник: https://censor.net.ua/n3084964
 
 
 Топ комментарии
 
Вітання переможцям 😊
МОЛОДЦІ !!
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Вот что реально было бы полезно для страны, это чтобы наконец уже поуезжали такие ублюдки, как ты. Которые все время стонут о необходимости уезжать, а сами никак не уезжают, только воздух отравляюь вокруг.
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Совсем скоро уедут из страны.
И это без вариантов.
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Совсем скоро уедут из страны.
И это без вариантов.
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PS. И правильно сделают.
При таком стаде в 54% уёбков = просто жить рядом с ними противно, даже если ты такой же дурак.
А если медалист, то вообще невыносимо.
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мускорта, ты вернулся из длинной командировки?
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да ты не переживай - с твоим диагнозом хорошо живут, но правда не везде...)))
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можешь уехать от всех и всего, но от себя не "уедешь"... Украина в сердце навсегда..
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цікаво, скільки українців за 28 років вернулись в Україну з часла українських діаспор Канади, США, Австралії - дай вгадаю, ноль, чи близько до цього.....А чого? - Країна ж стала демократичною, людина стала найвищою цінністю держави......чи ні? Украинские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по информатике в Японии - Цензор.НЕТ 239
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Роман Зварич, Слава Стецько, Любомир Гузар, загиблі на Донбасі Питак і Франко. Продовжувати?
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IT шнику вовсе не обязательно куда то там уезжать он не плиточник не сварщик не юрист. Все делается удаленно и платят заки четко всегда.
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Уезжают туда, где ты спокойно живёшь.
Заруби себе это на носу, порхосос.
СПОКОЙНО живешь. И УВЕРЕННО.
Это ну никак не наша помойка с долбоёбами, выбирающими то Батона, то Липецкое чмо.
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не переживай.... охолонь..
бо то шо сделали ети ребята - до тебя никогда не дойдет.
и слава богу, шо они, а не ты, ноющее, будующее страны... .
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круто. От чувака под Американским флагом.
Когда назад?
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Що ти тут їх повчаєш, це не вписується в їх логгіку дурмана для лохів
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Так уезжай. В чём проблема? Воздух чище станет.
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а з чого ти пенсію будеш отримувати, соєвоє лайно, якщо всіх повиганяєте?
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это да. Только на 50% меньше, чем там. Да и не только в деньгах дело.
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Вот что реально было бы полезно для страны, это чтобы наконец уже поуезжали такие ублюдки, как ты. Которые все время стонут о необходимости уезжать, а сами никак не уезжают, только воздух отравляюь вокруг.
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Он типичный кацап. Те тоже сидят по европам и америкам , скулят ,но к березкам ехать не хотят.
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Не факт. Хоча фізична присутність не обов'язкова. Глобалізація.
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Не надо "порохоботить", только "порохоботы" поставили лайки под статьёй...

А они - МОЛОДЦЫ!!!
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никогда не замечал, что статье можно ставить лайки.
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было бы лучше добавить ещё "отметить статью как спам". Частенько подаётся непроверенная/фальшивая дичь.
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ну так надо бороться с ложью - приводить чистую правду с неопровержимыми аргументами.
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Да вы что? кацапам, жулькиным и овощным, т е зрадолью, из за этого зарплату не повысят, даже если оно работать пойдет... Это все Пэтя пиярится, заставляя, наших детей участвовать во всяких конкурсах, за народные деньги.
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Найвірогідніше - ці школярі знайдуть собі роботу за кордоном. І будуть годувати український уряд, який буде вихвалятись, що ці школярі надсилають в Україну валюту. А чи Порошенко також вигравав якісь інтелектуального плану конкурси? Чи може прем'єр-міністр? Може хтось з міністрів? Ну хоча б той, який мав би бути найрозумнішим - міністр, що відповідає за пропаганду? А може хтось з олігархів?
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Нашим айтішнікам живеться краще ніж закордонним, в нас на $$ 2-4 штуки прекрасно можна жити, тому й не виїжджають.
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Отчасти. А таки выезжают многие. Дело не только в деньгах.
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Порошенко таки не дурень, на порядок розумніший Х**ла.
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Обычная логика барыгобота: выиграли умные украинские школьники, а для них умник - порошенко. Кричат "Слава Украине", a подразумевают "Вива ель Президенте".
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Хахаха))))) так и знала, что найдется таки дятел)))
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Круто! :Украинские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по информатике в Японии - Цензор.НЕТ 241Пистец пуйлу на следующих перевыборах себя !
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Молодцы! Будет кому противостоять путлеровской кибер-агрессии.
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Певно на трьох школярів з ними поїхало десяток чиновників супроводу .
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Надеюсь, что нет, но сделать Пецю "хакером года" в рамках предвыборного пиара могут.
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За останні роки на учнівських і студентських міжнародних олімпіадах українці неодноразово займали призові місця з інформатики, математики, фізики, біології...

А вата досі кричить "вєрнітє луччую в мірє савєцкую школу". Я вірю, що у нас проблем в освіті вистачає, але блін, при совку хоч одне таке досягнення на міжнародних олімпіадах було?? А ніфіга!
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а когда сесесер ездил на международные олимпиады? Нельзя было выпускать детей с неокрепшей психикой на загнивающий Запад.
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В старые-добрые времена, наши школьники убивали японцев наповал умением считать на бумаге ,,в столбик,, .Вот это была ШКОЛА !
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по информатике в Японии. ФОТО
 
 
 
 
 
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