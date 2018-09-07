 Украинские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по информатике в Японии. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Медали получили:

Золото - Даниил Смельський, серебро - София Мельник и Назарий Деньга (все - Полтавская областная спецшкола-интернат с углубленным изучением отдельных предметов и курсов при Кременчугском педагогическом колледже им. Макаренко;

Бронза у Адальберта Макаровича, выпускника классической гимназии Ужгородского горсовета Закарпатской области.

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Всего в Международной олимпиаде по информатике принимают участие около 350 детей из 87 стран мира. Во время основного этапа соревнований им предлагают решить и запрограммировать алгоритмические задачи.

Команду от Украины традиционно определили по результатам учебно-тренировочных сборов. В них принимали участие школьники, продемонстрировавшие высокие результаты на Всеукраинской олимпиаде по информатике.

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Олимпиада в Японии продлится до 9 сентября.