 Украинские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по информатике в Японии. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.
Медали получили:
Золото - Даниил Смельський, серебро - София Мельник и Назарий Деньга (все - Полтавская областная спецшкола-интернат с углубленным изучением отдельных предметов и курсов при Кременчугском педагогическом колледже им. Макаренко;
Бронза у Адальберта Макаровича, выпускника классической гимназии Ужгородского горсовета Закарпатской области.
Всего в Международной олимпиаде по информатике принимают участие около 350 детей из 87 стран мира. Во время основного этапа соревнований им предлагают решить и запрограммировать алгоритмические задачи.
Команду от Украины традиционно определили по результатам учебно-тренировочных сборов. В них принимали участие школьники, продемонстрировавшие высокие результаты на Всеукраинской олимпиаде по информатике.
Олимпиада в Японии продлится до 9 сентября.
И это без вариантов.
При таком стаде в 54% уёбков = просто жить рядом с ними противно, даже если ты такой же дурак.
А если медалист, то вообще невыносимо.
Заруби себе это на носу, порхосос.
СПОКОЙНО живешь. И УВЕРЕННО.
Это ну никак не наша помойка с долбоёбами, выбирающими то Батона, то Липецкое чмо.
бо то шо сделали ети ребята - до тебя никогда не дойдет.
и слава богу, шо они, а не ты, ноющее, будующее страны... .
Когда назад?
МОЛОДЦІ !!
А они - МОЛОДЦЫ!!!
А вата досі кричить "вєрнітє луччую в мірє савєцкую школу". Я вірю, що у нас проблем в освіті вистачає, але блін, при совку хоч одне таке досягнення на міжнародних олімпіадах було?? А ніфіга!