 Лига наций УЕФА: сборная Украины обыгрывает чехов

Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Матч проходил в чешском городе Угерске-Градиште и начался с 15-минутным опозданием из-за проблем с освещением.
Счет открыли чехи - на 4 минуте у них забил Патрик Шик. Евгений Коноплянка сравнял счет на 45 минуте. За несколько секунд до финального свистка победу украинцам принес гол Александра Зинченко.
Следующий матч Украина сыграет во Львове 9 сентября против сборной Словакии.
Хорошо, что я не смотрел на этих миллионеров.
И смотреть, в обозримом будущем, не планирую.
Чего и вам желаю.
Может быть тогда их зарплаты упадут и ДРУГИЕ заиграют в футбол.
Мне нравится ФУТБОЛ.
А не клоуны.
соперник чемпионом Европы вроде был.
многие не были чемпионами Европы, включая Украину к сожалению.
Я к тому, что победа сборной Украины над сборной Чехии ето не победа над Саудовской Аравией,
а ето победа над командой не так уаж и давно бывшей чемпионом Европы...
все.
Слава Українській Нації!
Смерть мокшанській пєдєрації!
Приятно было смотреть игру...
Обалденный повод.
пшло нах, убогое . здесь водки нет.
https://vidos.top/v/1803821