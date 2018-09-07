 Лига наций УЕФА: сборная Украины обыгрывает чехов

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Матч проходил в чешском городе Угерске-Градиште и начался с 15-минутным опозданием из-за проблем с освещением.

Счет открыли чехи - на 4 минуте у них забил Патрик Шик. Евгений Коноплянка сравнял счет на 45 минуте. За несколько секунд до финального свистка победу украинцам принес гол Александра Зинченко.

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Следующий матч Украина сыграет во Львове 9 сентября против сборной Словакии.