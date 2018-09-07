EN|RU|UK
Темы дня: Ликвидация террориста Захарченко Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Спорт
  6380  40
Все про:сборная по футболу (114) сборная Украины (210) футбол (3002) Лига наций (1)

 Лига наций УЕФА: сборная Украины обыгрывает чехов

Сборная Украины по футболу в дебютном матче Лиги наций обыграла сборную Чехии со счетом 2-1.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Матч проходил в чешском городе Угерске-Градиште и начался с 15-минутным опозданием из-за проблем с освещением.

Счет открыли чехи  - на 4 минуте у них забил Патрик Шик. Евгений Коноплянка сравнял счет на 45 минуте. За несколько секунд до финального свистка победу украинцам принес гол Александра Зинченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Национальная футбольная сборная будет играть в форме с лозунгом "Слава Украине!". ФОТОрепортаж

Следующий матч Украина сыграет во Львове 9 сентября против сборной Словакии.

Источник: https://censor.net.ua/n3084961
 
   
VEhrNGRrdzVSMEl3VEVoUmRuUkhRVEJNTTFGelRrZFFTVTVETHpCTU5HY3dXVlJTWnpsSFF6Qk1TRkYyZEVNM01GbE9PREJaVkZKbk9VZERNRXhJVVhaMFF6ZG1Ua2RDTUV4SVVYWjBSMEV3VEROUmMwNUhVRWxPUTJvd1RISlNaMDVEZHpCTWFsRjJaRWRNWms1RFlqQk1hbEZ6T1VOM1NVNURPVEJNUkZKb2RFTTBNRXhyUFE9PQ==
 Топ комментарии
 
Клоун,похмелись и ложись спать
 показать весь комментарий
 
Лига наций УЕФА: сборная Украины обыгрывает чехов - Цензор.НЕТ 9470

Слава Українській Нації!
Смерть мокшанській пєдєрації!
 показать весь комментарий
 
Хороший футбол показали!
Приятно было смотреть игру...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Странный турнир, но все равно Украина сыграла хорошо, и победила заслуженно👍
 показать весь комментарий
 
 
Согласен,можно с оптимизмом ждать следующих матчей. Давно не было такой игры у сборной! Не надо забывать,что соперник был не топ,но с чего-то надо начинать!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Интересный матч.
Хорошо, что я не смотрел на этих миллионеров.
И смотреть, в обозримом будущем, не планирую.
Чего и вам желаю.
Может быть тогда их зарплаты упадут и ДРУГИЕ заиграют в футбол.
 показать весь комментарий
 
Если вам не нравится футбол,то зачем заходить на ветку и оставлять коммент? Написать - лишь-бы написать - поверье - это никому не интересно
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Бред не неси.
Мне нравится ФУТБОЛ.
А не клоуны.
 показать весь комментарий
 
давай перестанем НБА, НХЛ, Евролигу, Лигу чемпионов смотреть. Логика железная. Смотри нытывы с рытыры. То шо надо.
 показать весь комментарий
 
соперник не топ?
соперник чемпионом Европы вроде был.
 показать весь комментарий
 
давно - не значит неправда...
многие не были чемпионами Европы, включая Украину к сожалению.
Я к тому, что победа сборной Украины над сборной Чехии ето не победа над Саудовской Аравией,
а ето победа над командой не так уаж и давно бывшей чемпионом Европы...
все.
 показать весь комментарий
 
 
Турнир очень хороший. Все матчи напряженные, так как играют с равными соперниками. Когда Испания-Германия у себя в группах набирали 10 побед в 10 матчах, так как встречались с Андоррами-Казахстанами - это был цирк, а не футбол. Вот регламент: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90
 показать весь комментарий
 
По сути, это очень сокращенная, но Суперлига, про которую говорили десятилетиями: теперь матчи, как сегодня Германия-Франция и подобные будут частыми и не в рамках товарищеских матчей.
 показать весь комментарий
 


Слава Українській Нації!
Смерть мокшанській пєдєрації!
 показать весь комментарий
 
 
ну наконец-то заиграли! правда не представляю, что-бы было без Марлоса.
 показать весь комментарий
 
 
Слава Україні! Добре пише на футболках збірної.
 показать весь комментарий
 
 
Хороший футбол показали!
Приятно было смотреть игру...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
От і добре. Тепер зарплати виростуть, корупції менше стане. Тримаємо за вас кулаки хлопці.
 показать весь комментарий
 
Бл... зборная выиграла - хрен из под прокси вещает про зубожіння.
Обалденный повод.
пшло нах, убогое . здесь водки нет.
 показать весь комментарий
 
 
Гра збірної втішає. І хоча рахунок лише 2 :1 чехів просто декласовано
 показать весь комментарий
 
 
я думал, ты снова скажешь это Порох виноват, что только 2:1...
 показать весь комментарий
 
 
навіщо ти псуєш чудовий настрій, згадуючи цього упира?
 показать весь комментарий
 
 
Хто зна чи рейтингові очки нараховуються за ці перемоги?
 показать весь комментарий
 
Чехи ставили большие ставки на победу Украины.Как они радовались победному голу!
 показать весь комментарий
 
На стадионе имени Мирослава Валенты, перед началом матча между футбольными сборными Чехии и Украины пропал свет. Но украинские фанаты не скучали, и Европа вновь услышала ставшую мировым хитом песню харьковских ультрас
https://vidos.top/v/1803821
 показать весь комментарий
 
 
В чешских новостых ресурсах писали о том ,что именно украинские фанаты не скучали без электричества))
 показать весь комментарий
 
Чешские коментаторы на ČTsport хвалили сборную Украины.Команда неплохо смотрится,нехватает сыгранности.Но все еще впереди.
 показать весь комментарий
 
Перший раз в історії українського футболу в стартовому складі не було жодного гравця Динамо К. Не знаю - це добре чи погано ?????
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиСпортЛига наций УЕФА: сборная Украины обыгрывает чехов
 
 
 
 
 
 вверх