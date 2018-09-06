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 Обеспечение украинского солдата будет повышено не менее чем на треть, - Порошенко

Президент Петр Порошенко отметил приоритетность улучшения системы социальных гарантий для украинских военных.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: ""Если украинский воин пользуется наибольшим уважением в украинском обществе, если он рискуя жизнью защищает каждый клочок украинской земли, то, соответственно, социальные гарантии и денежное обеспечение должны быть на должном уровне", - подчеркнул Глава государства. Он добавил, что не только патриотизм должен держать украинского воина.

"Просил бы, чтобы обеспечение украинского солдата был поднят не менее чем на 30%. Мы просчитали, поставить этот приоритетом и сделать все от нас зависящее для того, чтобы это поручение было наилучшим образом реализовано", - подчеркнул Президент.

Глава государства также отметил, что прорабатываются шаги по обеспечению военно-морских сил Украины, в частности новейшее вооружение, новейшие плавсредства и тому подобное".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО Украины принял основные параметры оборонного бюджета на 2019 год

Источник: https://censor.net.ua/n3084958
 
   
 Топ комментарии
 
Ти приречений петрику, вже нічого не врятує твій рейтинг, колаборанте!
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та, ні - просто на 1-й, з повною конфіскацією
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Гаранта взагалі нічого не цікавить, окрім власного бабла.
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Когда реально повысят, не забудь написать, что это все пиар Порошенко. Забезпечення українського солдата буде підвищено щонайменше на третину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2729
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це навіть не піар, це сміх, у стилі сільського дошевченківського фолькльору. Заходить дядько до п'яного сотника з пляшкою самогону й каже - а чи не вип'єм, вуйку? А той йому белькоче, і і сказати нічого зрозумілого не може. І зрозумів тоді дядько, що сотник не просто белькотів, а рятував світ від війни. І так йому на душі світло стало, що видудлив він всю пляшку без закуски і через чотири роки усім про це розповів.
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Больше всего впечатлила вот эта ху*ня:
"...прорабатываются шаги по обеспечению военно-морских сил Украины, в частности новейшее вооружение, новейшие плавсредства и тому подобное..."
Все поняли, что такое "ПРОРАБАТЫВАЮТСЯ ШАГИ"...?
То-то же... Это вам, товарищи, не х....й СОБАЧИЙ а СОБАЧАЧИЙ !!!
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1000 грн в день по старому курсу!!! Страховка на миллион!!! Сука буду!!!
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Молодец. Хоть кто-то что-то сделал для армии. На зло всем зрадофилам
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Ага, и 1000 грн в день на передке, и премии за подбитую технику... Ой, уже обещали? Ну так пообещайте ещё, фуле!
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Сотня комментов и никто не прочитал дальше заголовка.По этому не правы те,кто обвиняет Пороха в балабольстве(поясню) и те кто хотел бы верить.
Но он же..Короче,это что за..?
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Просил бы, чтобы обеспечение украинского солдата Источник: https://censor.net.ua/n3084958
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Поросил бы??У кого?У Бога?У золотой рыбки?Что значит "бы"?Если бы не что??Если бы нашел лампу с джином?Ну возможно.Бухнул бы джина и попросил бы...
И главное все хавают.
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я не фанат Порошенко,но справедливости ради надо сказать,что он поднял Украинскую армию до уровня НАТО! он хороший политик и дипломат,.....но барыга Забезпечення українського солдата буде підвищено щонайменше на третину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4719
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а його, пенсіонера, також підняв....і кинув, піднів...і кинув, щоб не розслаблявся та хутчіш білі туфлі готовив в далеку дорогу.....все для народу, ночами не сплять бариги та про знедолений народ думають.....як би йому ціну на газ, електрику, воду підняти, а там і ціни на хліб, повітря....
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в хлібі половина соломи вже гірший ніж у кацапів
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к украинскому пенсионеру надо подходить взвешено:
если он мечтает о "русском мире" и кричал: "путин памаги,введи вайска!"-то ему не только отобрать пенсию,но и лишить Украинского гражданства!
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ти амаєш надію шо шакаладками затаришся до самої смерті смарі смерть тебе швидко знайде
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Обеспечение украинского солдата будет повышено не менее чем на треть...

Если правда оно,-
Ну, хотя бы на треть... (с)
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Ху@ло шоколадное! Ты уже обещал 1000 грн. в день и что, теперь перед выборами нужно опять, что-то грворить и обещать! Не глупые люди уже тебе хер поверят.
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нє глупие люди шото б робили з ізбіркомом бо апять пєтє нарісуют 95%
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Бегут с армии тисячами...если б не ето то и зарплату не добавили б, а так деваться нашим узурпаторам некуда - добавят денег армии - своруют на чем-то другом.
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"Брехав брешу і буду брехати" - Лоліта Мальдівська. Ви "хохли" головне його виберіть і все у вас буде не подумайте що в "шоколаді" в лайні - колір однаковий запахи тільки різні.
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Кто слушает этот политический труп?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОбеспечение украинского солдата будет повышено не менее чем на треть, - Порошенко
 
 
 
 
 
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