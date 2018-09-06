 Обеспечение украинского солдата будет повышено не менее чем на треть, - Порошенко

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: ""Если украинский воин пользуется наибольшим уважением в украинском обществе, если он рискуя жизнью защищает каждый клочок украинской земли, то, соответственно, социальные гарантии и денежное обеспечение должны быть на должном уровне", - подчеркнул Глава государства. Он добавил, что не только патриотизм должен держать украинского воина.
"Просил бы, чтобы обеспечение украинского солдата был поднят не менее чем на 30%. Мы просчитали, поставить этот приоритетом и сделать все от нас зависящее для того, чтобы это поручение было наилучшим образом реализовано", - подчеркнул Президент.
Глава государства также отметил, что прорабатываются шаги по обеспечению военно-морских сил Украины, в частности новейшее вооружение, новейшие плавсредства и тому подобное".
"...прорабатываются шаги по обеспечению военно-морских сил Украины, в частности новейшее вооружение, новейшие плавсредства и тому подобное..."
Все поняли, что такое "ПРОРАБАТЫВАЮТСЯ ШАГИ"...?
То-то же... Это вам, товарищи, не х....й СОБАЧИЙ а СОБАЧАЧИЙ !!!
Но он же..Короче,это что за..?
=======
Просил бы, чтобы обеспечение украинского солдата Источник: https://censor.net.ua/n3084958
=====÷=
Поросил бы??У кого?У Бога?У золотой рыбки?Что значит "бы"?Если бы не что??Если бы нашел лампу с джином?Ну возможно.Бухнул бы джина и попросил бы...
И главное все хавают.
если он мечтает о "русском мире" и кричал: "путин памаги,введи вайска!"-то ему не только отобрать пенсию,но и лишить Украинского гражданства!
Если правда оно,-
Ну, хотя бы на треть... (с)