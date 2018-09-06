 Обеспечение украинского солдата будет повышено не менее чем на треть, - Порошенко

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: ""Если украинский воин пользуется наибольшим уважением в украинском обществе, если он рискуя жизнью защищает каждый клочок украинской земли, то, соответственно, социальные гарантии и денежное обеспечение должны быть на должном уровне", - подчеркнул Глава государства. Он добавил, что не только патриотизм должен держать украинского воина.

"Просил бы, чтобы обеспечение украинского солдата был поднят не менее чем на 30%. Мы просчитали, поставить этот приоритетом и сделать все от нас зависящее для того, чтобы это поручение было наилучшим образом реализовано", - подчеркнул Президент.

Глава государства также отметил, что прорабатываются шаги по обеспечению военно-морских сил Украины, в частности новейшее вооружение, новейшие плавсредства и тому подобное".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО Украины принял основные параметры оборонного бюджета на 2019 год