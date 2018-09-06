 Глава Общественного совета при ГУ ГФС в Киеве задержана за вымогание 75 тыс. долларов взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
За не создание искусственных препятствий в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выражавшиеся в нерегистрации налоговых накладных, но не наложение штрафных санкций за якобы просрочки сроков предприниматель должен был предоставить 75 000 долларов США неправомерной выгоды.
Правоохранители установили причастность председателя Общественного совета при Главном управлении ГФС Украины в городе Киеве к совершению данного преступления и задокументировано несколько фактов получения им средств от руководителя коммерческой структуры. Так, на счет ее фирмы, якобы за предоставление консультативных и юридических услуг, было перечислено в качестве "задатка" 300000 гривен. В дальнейшем правонарушительница получила следующую часть от оговоренной суммы в размере 15 000 долларов США.
.Сегодня, 6 сентября, председатель Общественного совета при ГУ ГФС Украины в городе Киеве задержали во время получения очередного "транша". Работники отдела противодействия взяточничеству Департамента защиты экономики Национальной полиции, следствия полиции Киевской области и прокуратуры Киевской области изъяли 45 000 долларов США.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины, по месту работы и жительства фигуранта проводятся обыски. Кроме того, отрабатывается причастность к указанному преступлению должностных лиц одного из областных управлений ГФС Украины.
"Как воровка на доверии становится политическим деятелем.
Сегодня она дает интервью, стучится в двери правительственных кабинетов, давит, настаивает, требует.
А когда -то девушка Оксана начинала работу в торговой компании "Стимул" в Донецке коммерческим директором.
Пользуясь бесконтрольностью и доверием собственника, заключала договора на поставку пива, безалкогольных напитков.
Объемы продаж росли, владелец бизнеса хлопал в ладоши от радости, и все было бы хорошо, да... Коммерческий директор компании стала запускать лапу в выручку, не меньше 20 процентов выручки банально присваивалось.
А как сделать, чтобы сошелся дебет с кредитом по бухгалтерии?
Ушлая девица находит решение в духе Остапа Бендера: выходит замуж за программиста компании Романа Ермишина. Несложные удаление нескольких строк в базе данных,
Теперь все стало в ажуре.
Или почти все. Кроме расчетов с поставщиками, к бухгалтериям поставщиков преступный картель доступа не имел.
И, как говорится, сколько веревку не вить, а концу быть. Оплачивать поставленный товар было нечем. Компания стала банкротом. Коллектив разбежался. Когда собственник хотел "порешать" с девушкой через суд, воровка на доверии стала его шантажировать угрозами пойти в прокуратуру.
И все закончилось ничем.
Несколько сот тысяч долларов уже никогда не вернуть. Но если кто-то теряет, кто-то находит, ведь так? Больше Оксана свой "успех" не смогла повторить ни в Донецке, ни в Украине: в бизнесе все хорошо обо всем осведомлены.
Коротала бы Оксана Ермишина "в отпуске по уходу за детьми" до самой пенсии, кабы не война в Донбассе. На войне всегда всплывает пена и мусор.
Теперь она "на крыле", имеет доступ к ресурсам, вхожа в кабинеты.
Знали бы хозяева этих кабинетов, с кем имеют дело.
А пока наша защитница обездоленных переселенцев дает налево и направо интервью, да подвел ее тираж - на всех каналах ее лицо, столь приметное, хотя и изрядно раздобревшее, увидели прежние сотрудники, которым столько лет было невдомек, как могла развалиться столь успешная компания. Увидели и ужаснулись! Понятно, нынешняя власть неразборчива в назначениях, но чтобы так? Интересно, а кто протежировал разбитную бабенку?"
она пенсию получала у папы 5$К в месяц, ну так, на жизнь и на бензин
так он нихера не начальник был, так, туда сюда
я к чему, оно плакало, шо мало
подружкам папки больше дают и машины чаще меняют)))))
Ага, поручили прохиндеям вести диалог... Вот они и ведут.
Надо было ждать, когда она их пойдёт передавать налоговику и тогда брать обоих. Тогда бы глава Общественного совета пошла как соучастник. А так опытный адвокат развалит дело.
Странные наши правоохранители, ей-Богу. Неужели не хватило терпения провести оперативную разработку до конца ? Заодно бы и коррумпированного налоговика (корень зла) задержали.
тогда делу точно вилы
а так, хотябы фигуранты по местам
лавэ меченое, терпила заряжен
оперативная сьемка есть
то шо не посадят, то понятно, залогом спрыгнет
а вот лавочка прикроется ненадолго
и очко поиграет у подельников
вдруг сдаст по незнанке????)))
а самое главное - коммерсант спрыгнет безболезненно))))
Поймите пробблема в стране, потому что ббрать и давать это культура украинца!!!! Очнитесь!!! "Активисты", "представители гражданского общества", "антикоррупционеры" туда лезут за тем же!!!!
Надо карать всех!!! ОСОБЕННО!!! Бытовую коррупцию!!!! Так поступали все страны которые победили это хло!!!!
Если внизу не будут брать и бояться будут покарания!!! То и на верху ее не будет!!! Несколько министров арестованных и осужденных не решат проблему!!!
Балотування
2015 - Київська міська рада 8-го скликання: АВТО-МАЙДАН)))
Ирина НАРАЕВСКАЯпредседатель Общественного совета при ГУ ГФС в г.Киеве, учредитель Юридической компании «NILOS» /www.nilos.com.ua/
Просто немає закону про корупцію, а там повинно бути - за хабар чиновника 1-3 класу у розмірі більше 10000 доларів - пожиттєве. За завдання збитків державі на таку ж суму (прівєт насєров) туди ж. А назаріка холодницького на кічі чекають, аж ридають.