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 Глава Общественного совета при ГУ ГФС в Киеве задержана за вымогание 75 тыс. долларов взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили Главу Общественного совета при ГУ ГФС в Киеве на вымогании 75 тыс. долларов взятки.

Об этом сообщает  Цензор.НЕТ с ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Глава Общественного совета при ГУ ГФС в Киеве задержана за вымогание 75 тыс. долларов взятки, - Нацполиция 01

За не создание искусственных препятствий в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выражавшиеся в нерегистрации налоговых накладных, но не наложение штрафных санкций за якобы просрочки сроков предприниматель должен был предоставить 75 000 долларов США неправомерной выгоды.

Правоохранители установили причастность председателя Общественного совета при Главном управлении ГФС Украины в городе Киеве к совершению данного преступления и задокументировано несколько фактов получения им средств от руководителя коммерческой структуры. Так, на счет ее фирмы, якобы за предоставление консультативных и юридических услуг, было перечислено в качестве "задатка" 300000 гривен. В дальнейшем правонарушительница получила следующую часть от оговоренной суммы в размере 15 000 долларов США.

Глава Общественного совета при ГУ ГФС в Киеве задержана за вымогание 75 тыс. долларов взятки, - Нацполиция 02

.Сегодня, 6 сентября, председатель Общественного совета при ГУ ГФС Украины в городе Киеве задержали во время получения очередного "транша". Работники отдела противодействия взяточничеству Департамента защиты экономики Национальной полиции, следствия полиции Киевской области и прокуратуры Киевской области изъяли 45 000 долларов США.

Глава Общественного совета при ГУ ГФС в Киеве задержана за вымогание 75 тыс. долларов взятки, - Нацполиция 03

Глава Общественного совета при ГУ ГФС в Киеве задержана за вымогание 75 тыс. долларов взятки, - Нацполиция 04

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины, по месту работы и жительства фигуранта проводятся обыски. Кроме того, отрабатывается причастность к указанному преступлению должностных лиц одного из областных управлений ГФС Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Прокурор из Мелитополя задержан на взятке в $5 тыс., - ГПУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3084956
 
   
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Глава Общественного совета при ГУ ГФС в г. Киеве задержана за вымогание 75 тыс. долл. взятки :Глава Общественного совета при ГУ ГФС в г. Киеве задержана за вымогание 75 тыс. долл. взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2354
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Интересно мне- реальное количества бабла, которое крутится в таких вот схемах. Я не претендую на точность. Просто, как думаете, здесь сколько годовых бюджетов Украины?
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Интересно мне- реальное количества бабла, которое крутится в таких вот схемах. Я не претендую на точность. Просто, как думаете, здесь сколько годовых бюджетов Украины?
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Та нє. Я оптимістичний реаліст Глава Общественного совета при ГУ ГФС в г. Киеве задержана за вымогание 75 тыс. долл. взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 999. Тільки заіпали...
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А чому не сто? І в яких схемах? Тут звичайний типовий випадок з діяльності громадських активістів.
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Ще минулого року впроваджено електронну систему податкової благонадійності. Визначено основні критерії ризикових оперцій та схем мінімізації доходів. Також прослідковується весь ланцюжок від отримання (виготовлення ) товару до його реалізації кінцевому споживачеві. Реально тіньовий оборот великих і середніх підприємств не може перевищувати 10-15%. В малих підприємствах та СПД - більше. Велика частка тіньового обороту зберігається в сільському господарстві. Але загальна частка тіньового обороту навряд чи більше 30-40% ВВП
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А задний фон, на фотке, под цвет её Лексуса подобран. Всё учтено!
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А ведь среди сегодняшних волонтеров и руководитель всяких-разных общественных организаций немало шелупони и таких же предателей. Вот нашел на одном из форумов. Как я понимаю, тут намек на некую Оксану Ермишину, председателя ОО «Всеукраинская организация по делам вынужденных переселенцев
"Как воровка на доверии становится политическим деятелем.
Сегодня она дает интервью, стучится в двери правительственных кабинетов, давит, настаивает, требует.
А когда -то девушка Оксана начинала работу в торговой компании "Стимул" в Донецке коммерческим директором.
Пользуясь бесконтрольностью и доверием собственника, заключала договора на поставку пива, безалкогольных напитков.
Объемы продаж росли, владелец бизнеса хлопал в ладоши от радости, и все было бы хорошо, да... Коммерческий директор компании стала запускать лапу в выручку, не меньше 20 процентов выручки банально присваивалось.
А как сделать, чтобы сошелся дебет с кредитом по бухгалтерии?
Ушлая девица находит решение в духе Остапа Бендера: выходит замуж за программиста компании Романа Ермишина. Несложные удаление нескольких строк в базе данных,
Теперь все стало в ажуре.
Или почти все. Кроме расчетов с поставщиками, к бухгалтериям поставщиков преступный картель доступа не имел.
И, как говорится, сколько веревку не вить, а концу быть. Оплачивать поставленный товар было нечем. Компания стала банкротом. Коллектив разбежался. Когда собственник хотел "порешать" с девушкой через суд, воровка на доверии стала его шантажировать угрозами пойти в прокуратуру.
И все закончилось ничем.
Несколько сот тысяч долларов уже никогда не вернуть. Но если кто-то теряет, кто-то находит, ведь так? Больше Оксана свой "успех" не смогла повторить ни в Донецке, ни в Украине: в бизнесе все хорошо обо всем осведомлены.
Коротала бы Оксана Ермишина "в отпуске по уходу за детьми" до самой пенсии, кабы не война в Донбассе. На войне всегда всплывает пена и мусор.
Теперь она "на крыле", имеет доступ к ресурсам, вхожа в кабинеты.
Знали бы хозяева этих кабинетов, с кем имеют дело.
А пока наша защитница обездоленных переселенцев дает налево и направо интервью, да подвел ее тираж - на всех каналах ее лицо, столь приметное, хотя и изрядно раздобревшее, увидели прежние сотрудники, которым столько лет было невдомек, как могла развалиться столь успешная компания. Увидели и ужаснулись! Понятно, нынешняя власть неразборчива в назначениях, но чтобы так? Интересно, а кто протежировал разбитную бабенку?"
Голову Громадської ради при ГУ ДФС у м.Києві затримано за вимагання 75 тис. дол. хабара, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6882
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Вы не знаете и десятой части правды про эту "активистку". Как говорят, клейма ставить негде.
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знавал одну телку, дочку гфсника
она пенсию получала у папы 5$К в месяц, ну так, на жизнь и на бензин
так он нихера не начальник был, так, туда сюда
я к чему, оно плакало, шо мало
подружкам папки больше дают и машины чаще меняют)))))
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И теперь задумаемся: что за негодяи сидят в этих общественных советах? Кто их туда подбирал и кто утверждал? Моральное разложение нашего общества и быдлоэлиты налицо. «Общественный совет - это цивилизованная площадка для общения между ГФС и общественностью. Ведь только в диалоге можно найти конструктивные решения и оптимальные пути для решения актуальных задач в налоговой и таможенной сферах».
Ага, поручили прохиндеям вести диалог... Вот они и ведут.
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А чому ніхто не верещить щодо декларування доходів громадськими активістами та членами громадських обєднань? Ще питання з цього приводу є?
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нет это австрийский мама порашенко Глава Общественного совета при ГУ ГФС в г. Киеве задержана за вымогание 75 тыс. долл. взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5672
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о, 75 зеленых это хоть на деньги похоже, а то задерживают за вымогательство 10 тыс гривен, - клоуны
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Які суми тільки на хабарі крутяться. І ми бідна країна? Вротердамить когось треба.
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Глава Общественного совета при ГУ ГФС в г. Киеве задержана за вымогание 75 тыс. долл. взятки :Глава Общественного совета при ГУ ГФС в г. Киеве задержана за вымогание 75 тыс. долл. взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2354
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У прамым сэнсе, гэта значыць - літаральна, або карупцыя не з'яўляецца "сацыяльным пачварствам"? У чым сэнс пытання?
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активисты-антикоррупционеры пошли забористые..
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Развалится дело. Обвинять во взятке НЕчиновника !!! "Должна была передать", "на счёт перечислили". А она скажет - взяла деньги за консультационные, аудиторские / юридические услуги. Да, дорого и что ? Никаким налоговикам не планировала ничего передавать.

Надо было ждать, когда она их пойдёт передавать налоговику и тогда брать обоих. Тогда бы глава Общественного совета пошла как соучастник. А так опытный адвокат развалит дело.
Странные наши правоохранители, ей-Богу. Неужели не хватило терпения провести оперативную разработку до конца ? Заодно бы и коррумпированного налоговика (корень зла) задержали.
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бабки могла скинуть и все
тогда делу точно вилы
а так, хотябы фигуранты по местам
лавэ меченое, терпила заряжен
оперативная сьемка есть
то шо не посадят, то понятно, залогом спрыгнет
а вот лавочка прикроется ненадолго
и очко поиграет у подельников
вдруг сдаст по незнанке????)))
а самое главное - коммерсант спрыгнет безболезненно))))
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перекваліфікують, на отримання неправомірної вигоди
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Ясно) не коментуйте речі в яких нічого не розумієте)
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Вот исчо одна "активистка"!!!!
Поймите пробблема в стране, потому что ббрать и давать это культура украинца!!!! Очнитесь!!! "Активисты", "представители гражданского общества", "антикоррупционеры" туда лезут за тем же!!!!
Надо карать всех!!! ОСОБЕННО!!! Бытовую коррупцию!!!! Так поступали все страны которые победили это хло!!!!
Если внизу не будут брать и бояться будут покарания!!! То и на верху ее не будет!!! Несколько министров арестованных и осужденных не решат проблему!!!
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токо французская революция поможет)
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Нормальные такие расценки у активистов так называемых...
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Нараєвська Ірина Леонтіївна

Голову Громадської ради при ГУ ДФС у м.Києві затримано за вимагання 75 тис. дол. хабара, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9707 Балотування

2015 - Київська міська рада 8-го скликання: АВТО-МАЙДАН)))
Голову Громадської ради при ГУ ДФС у м.Києві затримано за вимагання 75 тис. дол. хабара, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8234
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Гройсман в будущем подберет ей-ему новую, более высокооплачиваему должность. Это глядя на назначение Власова...
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пишите когда посадят кого то.. тому дали 8 с конфискацией.. тому 15... а это фуфел и "очкозамулювання"
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https://buh-ua.com.ua/ru/doc/52013/riskovost-platelschika-nds-linija-zaschity

Ирина НАРАЕВСКАЯпредседатель Общественного совета при ГУ ГФС в г.Киеве, учредитель Юридической компании «NILOS» /www.nilos.com.ua/
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Где фамилия суки?! Или планируете ее на повышение должности?
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Хорошая еврейская девочка на красивой машинке . А что вы хотели ? Подросли детки, работают . ПАШУТ, мать их !
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Борці з корупцією стають корупціонерами за якихось 5 хвилин. Це було видно ще по квартирці одного нардупа за 3 млн. грн. які йому подарували/зайняли в УП.
Просто немає закону про корупцію, а там повинно бути - за хабар чиновника 1-3 класу у розмірі більше 10000 доларів - пожиттєве. За завдання збитків державі на таку ж суму (прівєт насєров) туди ж. А назаріка холодницького на кічі чекають, аж ридають.
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прикольно - а если стрелять то так можно покосить весь кабмин аместе с гросей и полВР о главе с тощим мосей Голову Громадської ради при ГУ ДФС у м.Києві затримано за вимагання 75 тис. дол. хабара, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3730
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлава Общественного совета при ГУ ГФС в Киеве задержана за вымогание 75 тыс. долларов взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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