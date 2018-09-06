 Глава Общественного совета при ГУ ГФС в Киеве задержана за вымогание 75 тыс. долларов взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

За не создание искусственных препятствий в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выражавшиеся в нерегистрации налоговых накладных, но не наложение штрафных санкций за якобы просрочки сроков предприниматель должен был предоставить 75 000 долларов США неправомерной выгоды.

Правоохранители установили причастность председателя Общественного совета при Главном управлении ГФС Украины в городе Киеве к совершению данного преступления и задокументировано несколько фактов получения им средств от руководителя коммерческой структуры. Так, на счет ее фирмы, якобы за предоставление консультативных и юридических услуг, было перечислено в качестве "задатка" 300000 гривен. В дальнейшем правонарушительница получила следующую часть от оговоренной суммы в размере 15 000 долларов США.

.Сегодня, 6 сентября, председатель Общественного совета при ГУ ГФС Украины в городе Киеве задержали во время получения очередного "транша". Работники отдела противодействия взяточничеству Департамента защиты экономики Национальной полиции, следствия полиции Киевской области и прокуратуры Киевской области изъяли 45 000 долларов США.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины, по месту работы и жительства фигуранта проводятся обыски. Кроме того, отрабатывается причастность к указанному преступлению должностных лиц одного из областных управлений ГФС Украины.

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