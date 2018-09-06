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 Политика Украины
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Все про:земля (1468) Киевсовет (1109) Самопомич (823) Сыроид (200) Гусовский Сергей (18)

 Голосовали за выделение земли родственникам однопартийца. Материалы переданы в НАБУ, - "Самопомич" об исключении из партии депутатов Киевсовета

Исполнительный комитет Политической Партии "Объединение "Самопомич" принял решение об исключении депутатов Киевского городского совета Сергея Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчука из членов партии зананесение серьезного ущерба репутации политической силы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении "Самопомчи".

В заявлении отмечается: "Эти депутаты поддержали решение Киевского городского совета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в городе Киеве, предварительно были незаконно им же захвачены. Общая площадь всех захваченных участков составляет более 1,4 га.

Несмотря на многочисленные замечания со стороны общества и политсовета партии Роман Марченко использовал свой депутатский мандат для реализации вероятно коррупционных схем с земельными участками в Киеве.

В свою очередь, часть депутатов фракции во главе с Сергеем Гусовским долгое время не предпринимали никаких действий и мероприятий для предотвращения таких голосованием и недопущения ущерба для репутации партии.

Исполнительный комитет Партии принял решение об инициировании процедуры отзыва по народной инициативе депутата Романа Марченко.

В руководстве "Самопомчи" отмечают, что все обнаруженные документы относительно вероятных коррупционных схем депутата Марченко передадут в НАЗК, НАБУ и другие органы правопорядка.

"Если человек использует свой статус и должность для того, чтобы получать персональную выгоду - получать коммунальную землю для себя и своей семьи, если человек через схемы получает 14 участков в собственное пользование, - все это свидетельствует о недоброчесность и недобросовестность этого человека. Если депутаты фракции это покрывают, то это подтверждает и их недоброчесность тоже. Для "Самопомочи" доброчесность была, есть и остается основой ценностью нашей политической силы. Поэтому не было, нет и не будет  у нас места для людей, которые участвуют или покрывают коррупцию", - подчеркнула глава Киевской городской партийной организации" Объединение "Самопомощь" Оксана Сыроид".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо депутатов Киевсовета от "Самопомочи" вместе с главой фракции Гусовским исключены из партии, - Егор Соболев

Источник: https://censor.net.ua/n3084955
 
   
 Топ комментарии
 
Землю в державу повернули? Чи так по колу і ходитимете- прийшов, земельки хапонув і звільнив місце наступному в партійному спискові?
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Поки ця подія не набула розголосу , в партіі самонеміч мовчали !
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Был бы еще один Роттердам+. "Рошен + Гусовский".
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Землю в державу повернули? Чи так по колу і ходитимете- прийшов, земельки хапонув і звільнив місце наступному в партійному спискові?
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Поки ця подія не набула розголосу , в партіі самонеміч мовчали !
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Я так понимаю они там не составляли большинство..., а некая другая политсила. Да?
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А ресторатор Гусовский баллотировался на мэра Киева. Если б прошел, то сейчас весь Киев был бы утыкан его ресторанчиками и забегаловками в таком количестве, как выросли магазинчики "Рошен" после удачного политического дождя.
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Был бы еще один Роттердам+. "Рошен + Гусовский".
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Гнать их надо туда в эту, как её.....в Блок Панамских Патриотов во главе с Гидрантом. Там им и место, окаянным. Голосовали за выделение земли родственникам однопартийца. Материалы переданы в НАБУ, - "Самопомич" об исключении из партии депутатов Киевсовета - Цензор.НЕТ 1217
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Многие эксперты называют Андрея Садового человеком Фридмана, а самому олигарху приписывают создание проекта «Самопомощь». Доказательством этого является верное служение Садового и «Самопомощи» бизнес-интересам Фридмана. Во Львове до последнего времени, несмотря на сопротивление и акции протеста местных активистов, количество отделений «Альфа-банка» больше, чем в российских городах. Более того, часть депутатов фракции «Самопомощь» в Верховной Раде лоббировала покупку Фридманом государственного банка Украины - «Укрэксимбанка». Это соглашение позволяет Фридману спрятать свой банковский бизнес в Украине
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Вранье, партия Самопомощь существует на членские взносы простых людей Голосовали за выделение земли родственникам однопартийца. Материалы переданы в НАБУ, - "Самопомич" об исключении из партии депутатов Киевсовета - Цензор.НЕТ 8470
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ти цю казку своїм дітям розказуй....про існування партії за рахунок членських внесків.Якби якась партія існувала за рахунок членських внеськів - то вона була б разом із своїм народом, а так всі партійні запроданці тільки лапшу людям вішають. Яка партія за 4 роки працювала з народом під час мітингів? За ініціативою якої парламентскої партії відправили на нари принаймі хоча б одного суддю, прокурора, керіваника поліції? Яка партія принаймі хоч раз за 4 роки приїхала в любий державний орган та вивернула канцелярію і дала в морду керівникові за відписки людям на їх скарги? Ла-ла-ла, країна вівців, слухайте казки на ніч. Слава Юлі, слав Садовому, Ляшку, Порошенку і т.д. за лапшу на вуха....
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Восстановление сел в Украине, начнется только тогда, когда земли вернутся в государство. Пока землями обладают преступники под крышей тимошенки, пока не стоит рассчитывать на приемлемые условия жизни в селе. Срочно нужен закон о земельных реформах.
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и лично от меня "спасибо" вомбату за то,что помог вилкулу остаться мэром...суки продажные
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вся ента помощь-немощь -
одно и то же дерьмо.

только львовского высера.
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Довго в БПП сміялись, прочитавши цю новину...
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"Голосували за виділення землі родичам однопартійця. Матеріали передано в НАБУ, - "Самопоміч" про виключення з партії депутатів Київради - Цензор.НЕТ 6260 Amber

Поки ця подія не набула розголосу , в партіі самонеміч мовчали !"
- ми втратили частину території, в нас війна і жертви, а ви обираєте ті самі жопи й "політ-сили" що у ВР ще з часів ссср сидять і вони ніфіга не самоочищуються, лише міняють "шкуру" і прапори. батьківщини, соц-партії, бпп, жопоблоки, ляшки - ті самі морди які не пгонесли жодної кари за розвал країни.
Самопоміч - молода політична сила, але кадрові рішення по голові фракції столичної міськ-ради говорять про те, що там є дух демократії і воля до змін.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГолосовали за выделение земли родственникам однопартийца. Материалы переданы в НАБУ, - "Самопомич" об исключении из партии депутатов Киевсовета
 
 
 
 
 
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