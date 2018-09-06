 Голосовали за выделение земли родственникам однопартийца. Материалы переданы в НАБУ, - "Самопомич" об исключении из партии депутатов Киевсовета

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении "Самопомчи".
В заявлении отмечается: "Эти депутаты поддержали решение Киевского городского совета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в городе Киеве, предварительно были незаконно им же захвачены. Общая площадь всех захваченных участков составляет более 1,4 га.
Несмотря на многочисленные замечания со стороны общества и политсовета партии Роман Марченко использовал свой депутатский мандат для реализации вероятно коррупционных схем с земельными участками в Киеве.
В свою очередь, часть депутатов фракции во главе с Сергеем Гусовским долгое время не предпринимали никаких действий и мероприятий для предотвращения таких голосованием и недопущения ущерба для репутации партии.
Исполнительный комитет Партии принял решение об инициировании процедуры отзыва по народной инициативе депутата Романа Марченко.
В руководстве "Самопомчи" отмечают, что все обнаруженные документы относительно вероятных коррупционных схем депутата Марченко передадут в НАЗК, НАБУ и другие органы правопорядка.
"Если человек использует свой статус и должность для того, чтобы получать персональную выгоду - получать коммунальную землю для себя и своей семьи, если человек через схемы получает 14 участков в собственное пользование, - все это свидетельствует о недоброчесность и недобросовестность этого человека. Если депутаты фракции это покрывают, то это подтверждает и их недоброчесность тоже. Для "Самопомочи" доброчесность была, есть и остается основой ценностью нашей политической силы. Поэтому не было, нет и не будет у нас места для людей, которые участвуют или покрывают коррупцию", - подчеркнула глава Киевской городской партийной организации" Объединение "Самопомощь" Оксана Сыроид".
одно и то же дерьмо.
только львовского высера.
Поки ця подія не набула розголосу , в партіі самонеміч мовчали !"
- ми втратили частину території, в нас війна і жертви, а ви обираєте ті самі жопи й "політ-сили" що у ВР ще з часів ссср сидять і вони ніфіга не самоочищуються, лише міняють "шкуру" і прапори. батьківщини, соц-партії, бпп, жопоблоки, ляшки - ті самі морди які не пгонесли жодної кари за розвал країни.
Самопоміч - молода політична сила, але кадрові рішення по голові фракції столичної міськ-ради говорять про те, що там є дух демократії і воля до змін.