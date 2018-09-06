EN|RU|UK
Темы дня: Ликвидация террориста Захарченко Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Общество
  2445  9
Все про:заявление (270) Львов (3283)

 Ветерану АТО Воробьеву отказали в помещении для презентации книги на львовском Форуме издателей

Автор связывает это с тематикой книги: его произведение посвящено спортивному бою на ножах.

Об этом Александр Воробьев написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"За 3 месяца до Форума Марко (глава издательства, выпустившего книгу, – ред.) подал заявку на проведение 3 мероприятий по книгам, которые готовил к изданию: презентации книги Романа Коваля, детской книги Ирины Мацко и моей книги о спортивном ножевом бое. Администрация Львовского Форума Издателей постоянно просила подождать, потому что у них много работы, а теперь сообщила, что сроки уже прошли, и все пропало для нас. Нас не включили в каталоги и программы мероприятий", – пишет Воробьев.

Ветерану АТО Воробьеву отказали в помещении для презентации книги на львовском Форуме издателей 01

По словам автора, директор организации "Форум издателей" обещала разобраться в ситуации, но быстрого ответа не пришло, а все сроки уже прошли. Теперь придется тратить дополнительные силы и ресурсы на рекламы мероприятия и книг, которые не попали в каталоги и программы, – констатирует Воробьев.

Тренер по ножевому бою предполагает, что отказ со стороны организаторов Форума имеет политическую подоплеку.

"В 2016 году издательству Марка даже бесплатно предоставили палатку на форуме, но сейчас, очевидно, политическая ситуация меняется, и исчезает желание поддерживать ветеранские бизнесы... Мне интересно, если организаторы отказали в продвижении украинских патриотичной, детской и спортивной книг – какие именно книжки тогда хочет продвигать Львовский Форум Издателей?", – спрашивает Воробьев.

Источник: https://censor.net.ua/n3084953
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ветерану АТО отказали в помещении для презентации книги на львовском Форуме издателей - Цензор.НЕТ 7300эх,жалко,что не в киеве...зраднюки в печали! Ветерану АТО отказали в помещении для презентации книги на львовском Форуме издателей - Цензор.НЕТ 7004
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Что поделать, если лучший друг Садового - кацапский олигарх Фридман?
Ветерану АТО отказали в помещении для презентации книги на львовском Форуме издателей - Цензор.НЕТ 7501
 показать весь комментарий
 
 
Жаль, конечно... Нож - неизменный спутник и помощник человека, и учиться хорошо владеть им гораздо полезнее, чем в WoT рубиться...
 показать весь комментарий
 
 
Я не могу, естественно, знать, в чём там было дело, на самом деле, но понятия книжный форум и ножевой бой, в моём сознании очень слабо коррелируют. Это было бы уже днище.
 показать весь комментарий
 
 
Не хочу никого обидеть, но автору надо сменить псевдоним. Воробьев, это даже не Орлов, стремно как то может Кречетов или Сапсановский
 показать весь комментарий
 
Очень нужная книга для массового читателя. Как без нее обойтись? Зато заголовок новости - это зрада!
 показать весь комментарий
 
в этой ситуации ему предоставили помещение, но если бы он не был атошником, не любят у нас в Украине своих же защитников, зато целуют сапоги чужого солдата. Реально предоставляли всем помещение по данному объекту, но по видимому просто у владельца плохое отношение к ветеранам ато. Тут конечно ни чего не сделаешь
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоВетерану АТО Воробьеву отказали в помещении для презентации книги на львовском Форуме издателей
 
 
 
 
 
 вверх