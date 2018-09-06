 Ветерану АТО Воробьеву отказали в помещении для презентации книги на львовском Форуме издателей

Об этом Александр Воробьев написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"За 3 месяца до Форума Марко (глава издательства, выпустившего книгу, – ред.) подал заявку на проведение 3 мероприятий по книгам, которые готовил к изданию: презентации книги Романа Коваля, детской книги Ирины Мацко и моей книги о спортивном ножевом бое. Администрация Львовского Форума Издателей постоянно просила подождать, потому что у них много работы, а теперь сообщила, что сроки уже прошли, и все пропало для нас. Нас не включили в каталоги и программы мероприятий", – пишет Воробьев.

По словам автора, директор организации "Форум издателей" обещала разобраться в ситуации, но быстрого ответа не пришло, а все сроки уже прошли. Теперь придется тратить дополнительные силы и ресурсы на рекламы мероприятия и книг, которые не попали в каталоги и программы, – констатирует Воробьев.

Тренер по ножевому бою предполагает, что отказ со стороны организаторов Форума имеет политическую подоплеку.

"В 2016 году издательству Марка даже бесплатно предоставили палатку на форуме, но сейчас, очевидно, политическая ситуация меняется, и исчезает желание поддерживать ветеранские бизнесы... Мне интересно, если организаторы отказали в продвижении украинских патриотичной, детской и спортивной книг – какие именно книжки тогда хочет продвигать Львовский Форум Издателей?", – спрашивает Воробьев.