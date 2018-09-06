 Четверо депутатов Киевсовета от "Самопомочи" вместе с главой фракции Гусовским исключены из партии, - Егор Соболев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Соболев отметил: "Самое важное в управлении государством - оберегать принципы. На тебя ежедневно большое давление, нашествие хорошо подобранных аргументов, угроз и соблазнов даже не самому начать воровать, а немного отвернуться.

В июле стало известно, восемь депутатов Киевсовета из фракции "Самопомоч" выделили землю девятому. При поддержке депутатов фракций "Солидарность", "Едність" и "Батькивщина". Я сразу предложил тем, кто представляет "Самопомощь", сложить мандаты.

Сегодня исполком партии лишил тех, кто голосовал, партийных билетов. Вместе с руководителем фракции Сергей Гусовским. Также исполком поддержал мое предложение начать процедуру отзыва тех, кто выделил землю, если они до 18 сентября не сложат мандаты сами. Политические партии, как и общественные туалеты, надо мыть каждый час. Это не самое приятная дело. Но только тогда и туалеты, и партии будут чистыми".

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