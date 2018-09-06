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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киевсовет (1109) Самопомич (823) Гусовский Сергей (18)

 Четверо депутатов Киевсовета от "Самопомочи" вместе с главой фракции Гусовским исключены из партии, - Егор Соболев

Народнй депутат Украины Егор Соболев обнародовал информацию о том, что восемь депутатов Киевсовета от "Самопомочи" вместе с главой фракции Сергееем Гусовским исключены из партии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Соболев отметил: "Самое важное в управлении государством - оберегать принципы. На тебя ежедневно большое давление, нашествие хорошо подобранных аргументов, угроз и соблазнов даже не самому начать воровать, а немного отвернуться.

В июле стало известно, восемь депутатов Киевсовета из фракции "Самопомоч" выделили землю девятому. При поддержке депутатов фракций "Солидарность", "Едність" и "Батькивщина". Я сразу предложил тем, кто представляет "Самопомощь", сложить мандаты.

Сегодня исполком партии лишил тех, кто голосовал, партийных билетов. Вместе с руководителем фракции Сергей Гусовским. Также исполком поддержал мое предложение начать процедуру отзыва тех, кто выделил землю, если они до 18 сентября не сложат мандаты сами. Политические партии, как и общественные туалеты, надо мыть каждый час. Это не самое приятная дело. Но только тогда и туалеты, и партии будут чистыми".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп от "Самопомочи" Журжий написал заявление о сложении депутатских полномочий. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3084952
 
 
 Топ комментарии
 
У Свободы и Тягнибока руки за 4 года не дошли. Махницкий все еще член партии? Свобода вообще не способна самоочищаться.
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тем же самым депутаты "Сцувамвпомощь" занимаются в Харьковском горсовете..
и вообще, наредкость проститутская партия..
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Она может быть просто дура, а вот у них был министр Игорь Швайка и такой кадр как Мирошниченко. Погрязли все в коррупции, идиот на идиоте, и партия совершенно не очищается от коррупционеров. Все надо заказыть Свободе за упокой.
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Думали над этим строго до начала избирательной кампании))
Ну или совсем близко. Раньше руки недоходили
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У Свободы и Тягнибока руки за 4 года не дошли. Махницкий все еще член партии? Свобода вообще не способна самоочищаться.
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Фарион - агент КГБ, и вроде бы она до сих пор в партии? Как кто то за них еще может голосовать?
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Она может быть просто дура, а вот у них был министр Игорь Швайка и такой кадр как Мирошниченко. Погрязли все в коррупции, идиот на идиоте, и партия совершенно не очищается от коррупционеров. Все надо заказыть Свободе за упокой.
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Да там все такие: Например, перед парламентскими выборами 2007 в Ивано-Франковске были расклеены листовки, в которых было написано: "Запитай у Олега Тягнибока що роблять в одному списку ВО "Свобода" патріот, українець Олег Тягнибок і радник Януковича з 2003 року, топ-менеджер Рената Ахметова, керівник проекту DCC, Лайф, заступник міністра транспорту по квоті Партії регіонів Леонід Нетудихата". Этот же вопрос задавали лидеру "Свободы" многие журналисты и поэтому волей-неволей, ему пришлось на него отвечать.

Но добиться членораздельного ответа ни у Тягнибока, ни у других деятелей "Свободы" никому не удалось. Самым веселым было заявление Тягныбока о том, что он ничего не знал о прошлом Нетудыхаты. Согласитесь, что это очень оригинально, когда депутат ВР заявляет, что никогда не слышал о человеке, который был одним из ключевых заместителей министра в период, когда он сам был депутатом, и который, к тому же, являлся одним из главных топ-менеджеров богатейшего человека Украины, а также руководителем одного из крупнейших мобильных операторов. Самое интересное, что Тягныбок публично представлял Нетудыхату как спонсора "Свободы" перед тем, как включить его под N15 в предвыборный список. Видно, просто впопыхах забыл спросить, откуда у спонсора денежки взялись. А еще более оригинальный ответ заключался в том, что этот ближайший приближенный Ахметова непосредственно перед своим включением в предвыборный список "Свободы" неожиданно "прозрел" и понял, что на самом деле он такой ярый патриот, что прямо "кушать не может", если не вступит в "Свободу". Этот ответ был предназначен для рядовых членов "Свободы".
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Ярош та інші--теж агенти.Якщо їх ненавидять кацапи,як ти,--отже,вони молодці!
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Я не спорю. У них врач...сори,санитар,на ренж ровере юзает.
Партайгеноссен
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Так Самопомич годами дерибанила землю, вместе с Кличко.. Раньше почему этого не замечали - выборы не намечались? Э не, Садовой - можешь нет тебе веры теперь от киевлян.
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Четверо "немного отвернулись"...
Хотя предложение не совсем понятно:
"восьми депутатов Киевсовета из фракции "Самопомоч" выделили землю девятому
Источник: https://censor.net.ua/n3084952"
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а там от самонемощи - все такие. Хоть бы 1 раз против Кличко выступили..
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Урок математики в грузинской школе.
- Ванька, слюшай, сколка будэт дважды два?
- Четыре, учитель!
- Садыс, два, и бэз радитэлэй завтра школа нэ прихады! Гиви, дарагой, так сколка будэт дважды два?
- Тисача, батоно!
- Садыс, тры.
- Но пачаму, учытел?
- Гоги, скажы для Гиви, сколка будэт дважды два.
- Пят - шэст, учытел, но точна нэ болше восэм.
- Ти слишал, Гиви: ПЯТ - ШЭСТ, но нэ ТИСАЧА!!!
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Грузини--не дурні хахли.У них Ванєкь нема.А рахують вони краще,ніж ми чи кацапи.
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Есть еще такие,которые не только шкурными вопросами занимаются."Самопомощь"-европейского образца партия.
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"В июле стало известно, восьми депутатов Киевсовета из фракции "Самопомоч" выделили землю девятому. При поддержке депутатов фракций "Солидарность", "Едність" и "Батькивщина". Я сразу предложил тем, кто представляет "Самопомощь", сложить мандаты.
Источник: https://censor.net.ua/n3084952 "

Здесь было что-то незаконное?
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тем же самым депутаты "Сцувамвпомощь" занимаются в Харьковском горсовете..
и вообще, наредкость проститутская партия..
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Пока что переплюнуть БПП никому ещё не удалось--дом терпимости какой-то, а не блок. Сборище конченных проституток и бл....й. Продали всё и вся и себя в том числе Путину.
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Медведчук, Шуфрич, Кравчук, Бойко в 2006 году топили против НАТО и Майдана-2004. Сейчас, в том же составе отстаивают, те же принципы и против Майдана-2014.
Только Медведчук и Шуфрич в переговорной группе от Украины в Минске.

В стране поменялась власть?
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А тут дехто пророчив його в президенти.))

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Я извиняюсь, за оффтоп, но не выдержал. Тут вертолетчики есть? Если есть, то сегодня новости более не читайте. Дело в том, что в Стамбуле тоже вертолет упал, третий, за сегодня... Правда, там тоже пилот и пассажир- живы...
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Все правильно робите. Не повторюйте помилок. Проводьте дезінфекцію вчасно.
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Отозваны из партии или из депутатов?
Кто будет на их месте?
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Это расправа над свободой слова! Садовой затыкает рот однопартийцам! Где теперь место для дискуссии? Долой репрессии!!! Свободу Юрию Деточкину!!!! УУУУУ!!!!! Зрада!!!!!
Кадровая политика Самопомочи нуль!!!!! То презерватив из Кривого Рога, типа кандидат в меры берет бабло за слив выборов!!! Депутаты Самопомечи ноль!!! Сироед вообще не понятно кто, Березюк очкарик популист, Садовой импотент!!!
Увы мне лично жаль!!! Я лично думал о них пор другому!!! А это популисты-соцмалисты(ну продолжение комуняк,, просто на мове балакают!!! А так тоже самое!!!
Но все же во Львов есть люди!!! Омелян это хайиек!!! Извините это не реклама шансов у него нуль!!!
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це реальне лице всіх партій - лізуть до влади, щоб набити кишені.....Послухаймо ще казки діда Панаса від Порошенка, Тимошенко, Ляшка, Садового, Яценюка, керівників Опоблоку та інших партій, які ще не дорвались до Парламенту.....послухаймо, вівці.....може нам покращає......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧетверо депутатов Киевсовета от "Самопомочи" вместе с главой фракции Гусовским исключены из партии, - Егор Соболев
 
 
 
 
 
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