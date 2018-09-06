 Четверо депутатов Киевсовета от "Самопомочи" вместе с главой фракции Гусовским исключены из партии, - Егор Соболев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Соболев отметил: "Самое важное в управлении государством - оберегать принципы. На тебя ежедневно большое давление, нашествие хорошо подобранных аргументов, угроз и соблазнов даже не самому начать воровать, а немного отвернуться.
В июле стало известно, восемь депутатов Киевсовета из фракции "Самопомоч" выделили землю девятому. При поддержке депутатов фракций "Солидарность", "Едність" и "Батькивщина". Я сразу предложил тем, кто представляет "Самопомощь", сложить мандаты.
Сегодня исполком партии лишил тех, кто голосовал, партийных билетов. Вместе с руководителем фракции Сергей Гусовским. Также исполком поддержал мое предложение начать процедуру отзыва тех, кто выделил землю, если они до 18 сентября не сложат мандаты сами. Политические партии, как и общественные туалеты, надо мыть каждый час. Это не самое приятная дело. Но только тогда и туалеты, и партии будут чистыми".
Ну или совсем близко. Раньше руки недоходили
Но добиться членораздельного ответа ни у Тягнибока, ни у других деятелей "Свободы" никому не удалось. Самым веселым было заявление Тягныбока о том, что он ничего не знал о прошлом Нетудыхаты. Согласитесь, что это очень оригинально, когда депутат ВР заявляет, что никогда не слышал о человеке, который был одним из ключевых заместителей министра в период, когда он сам был депутатом, и который, к тому же, являлся одним из главных топ-менеджеров богатейшего человека Украины, а также руководителем одного из крупнейших мобильных операторов. Самое интересное, что Тягныбок публично представлял Нетудыхату как спонсора "Свободы" перед тем, как включить его под N15 в предвыборный список. Видно, просто впопыхах забыл спросить, откуда у спонсора денежки взялись. А еще более оригинальный ответ заключался в том, что этот ближайший приближенный Ахметова непосредственно перед своим включением в предвыборный список "Свободы" неожиданно "прозрел" и понял, что на самом деле он такой ярый патриот, что прямо "кушать не может", если не вступит в "Свободу". Этот ответ был предназначен для рядовых членов "Свободы".
Партайгеноссен
Хотя предложение не совсем понятно:
"восьми депутатов Киевсовета из фракции "Самопомоч" выделили землю девятому
Источник: https://censor.net.ua/n3084952"
- Ванька, слюшай, сколка будэт дважды два?
- Четыре, учитель!
- Садыс, два, и бэз радитэлэй завтра школа нэ прихады! Гиви, дарагой, так сколка будэт дважды два?
- Тисача, батоно!
- Садыс, тры.
- Но пачаму, учытел?
- Гоги, скажы для Гиви, сколка будэт дважды два.
- Пят - шэст, учытел, но точна нэ болше восэм.
- Ти слишал, Гиви: ПЯТ - ШЭСТ, но нэ ТИСАЧА!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3084952 "
Здесь было что-то незаконное?
и вообще, наредкость проститутская партия..
Только Медведчук и Шуфрич в переговорной группе от Украины в Минске.
В стране поменялась власть?
Кто будет на их месте?
Кадровая политика Самопомочи нуль!!!!! То презерватив из Кривого Рога, типа кандидат в меры берет бабло за слив выборов!!! Депутаты Самопомечи ноль!!! Сироед вообще не понятно кто, Березюк очкарик популист, Садовой импотент!!!
Увы мне лично жаль!!! Я лично думал о них пор другому!!! А это популисты-соцмалисты(ну продолжение комуняк,, просто на мове балакают!!! А так тоже самое!!!
Но все же во Львов есть люди!!! Омелян это хайиек!!! Извините это не реклама шансов у него нуль!!!