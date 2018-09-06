 Жена Медведчука Марченко осваивает в России большое нефтегазовое месторождение, - "Схемы". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Нефть для кумы Путина" от журналистов программы "Схемы", совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Первый".

Как выяснили журналисты, по данным кипрского реестра, Оксана Марченко является единственным учредителем кипрской компании Tumillon Investments LTD.

Эта фирма на 100% владеет другой кипрской фирмой - Ventolor Holding LTD.

Ventolor Holding LTD, со своей стороны, владеет долей в 50,1% российского ООО "НЗНП Трейд".



"НЗНП Трейд" в 2015 году выиграла конкурс на право добывать нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации. Это одно из трех крупнейших российских нефтегазовых месторождений. Суммарные запасы нефти оцениваются в 123,7 миллиона тонн газа - в 3439 миллионов кубических метров.

Как писал российский "Коммерсантъ", с условиями конкурса не соглашалась государственная компания "Роснефть", а также обратилась в суд. Согласно сообщению, среди условий конкурса была переработка добытой нефти в Ростовской области, где действует только один нефтеперерабатывающий завод - Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НЗНП). И "НЗНП Трейд" на момент конкурса был аффилированным с Новошахтинским заводом.

Таким образом, сообщали российские СМИ, "Гавриковское месторождение ожидаемо неожиданно досталось "НЗНП Трейд".

"Можно предположить, что телеведущая и участница" Танцев со звездами "имеет талант настоящего нефтетрейдера, и в перерыве между телепроектами просто решила добывать нефть с Гаврикивського месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе? Или все же не стоит забывать, кто ее муж? И кто кум? И что можно догадаться о том, чей это бизнес на самом деле, как и о том, на какую политическую силу он будет работать ", - говорится в расследовании.

На сайте компании "НЗНП Трейд" говорится, что в настоящее время добыча нефти не осуществляется. В то же время происходит активная закупка оборудования для освоения Гавриковского месторождения.

"Схемы" отправили запрос в Новошахтинский завод нефтепродуктов с вопросом о потенциальных покупателях, но на момент публикации ответа не получили. В то же время аналитик UPECO Александр Сиренко предполагает, что рынком сбыта могут быть неподконтрольны украинской власти территории Донбасса, поскольку Ростовская область граничит с Украиной.

Оксана Марченко и Виктор Медведчук также пока не ответили на запросы журналистов программы.