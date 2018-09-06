 Жена Медведчука Марченко осваивает в России большое нефтегазовое месторождение, - "Схемы". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Нефть для кумы Путина" от журналистов программы "Схемы", совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Первый".
Как выяснили журналисты, по данным кипрского реестра, Оксана Марченко является единственным учредителем кипрской компании Tumillon Investments LTD.
Эта фирма на 100% владеет другой кипрской фирмой - Ventolor Holding LTD.
Ventolor Holding LTD, со своей стороны, владеет долей в 50,1% российского ООО "НЗНП Трейд".
"НЗНП Трейд" в 2015 году выиграла конкурс на право добывать нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации. Это одно из трех крупнейших российских нефтегазовых месторождений. Суммарные запасы нефти оцениваются в 123,7 миллиона тонн газа - в 3439 миллионов кубических метров.
Как писал российский "Коммерсантъ", с условиями конкурса не соглашалась государственная компания "Роснефть", а также обратилась в суд. Согласно сообщению, среди условий конкурса была переработка добытой нефти в Ростовской области, где действует только один нефтеперерабатывающий завод - Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НЗНП). И "НЗНП Трейд" на момент конкурса был аффилированным с Новошахтинским заводом.
Таким образом, сообщали российские СМИ, "Гавриковское месторождение ожидаемо неожиданно досталось "НЗНП Трейд".
"Можно предположить, что телеведущая и участница" Танцев со звездами "имеет талант настоящего нефтетрейдера, и в перерыве между телепроектами просто решила добывать нефть с Гаврикивського месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе? Или все же не стоит забывать, кто ее муж? И кто кум? И что можно догадаться о том, чей это бизнес на самом деле, как и о том, на какую политическую силу он будет работать ", - говорится в расследовании.
На сайте компании "НЗНП Трейд" говорится, что в настоящее время добыча нефти не осуществляется. В то же время происходит активная закупка оборудования для освоения Гавриковского месторождения.
"Схемы" отправили запрос в Новошахтинский завод нефтепродуктов с вопросом о потенциальных покупателях, но на момент публикации ответа не получили. В то же время аналитик UPECO Александр Сиренко предполагает, что рынком сбыта могут быть неподконтрольны украинской власти территории Донбасса, поскольку Ростовская область граничит с Украиной.
Оксана Марченко и Виктор Медведчук также пока не ответили на запросы журналистов программы.
прячут активы, крысеныши чуют надвигающуюся *опу
«Вражда между девочками начинается уже в младших классах школы, - утверждает биолог-эволюционист Гарвардского университета Джойс Бененсон (Joyce Benenson). - Если мальчики открыто физически атакуют тех, кто им не нравится, девочки демонстрируют гораздо более высокие показатели враждебности, которые выражаются в коварстве и манипуляциях».
http://www.psychologies.ru/articles/pochemu-jenschinyi-nenavidyat-drug-druga/
-Вы ко мне обращаетесь?-спросил один из стариков.
-Не сама же я з собой разговариваю.
-Тогда я отвечу-видел,однажды.
-Вот именно,шо однажды,и где?-спросила Салли.
-У старой коровы,у которой токо-шо был выкидыш-ответил старик,
и сплюнул на клумбу."
(Том Шарп "Уилт").
О таких как выше, кто только про сиськи писать и умеет можно выразить одной фразой: когда палец указывает на небо, то дурак смотрит на палец.
В данном случае на сиськи.
Слава Украине!
от и вір після того тому шо пишуть, а мо и багато станочниця.
геть у чоловіка.....
Та це просто смішно.
Будут Мандведчуку такие танцы, что звезды посыплются из глаз.
многим уже хватило - они сами себя сожрут,
бо пауки иначе не могут - инкстинкты у них...
ни одна гнида с востока не должна у нас просто так ходить тем более с автоматом ....мое презрение к нынешней власти обьяснямо тем
почему посольство страны врага у нас в столице ?
товарооборот тоже ,да Карл но где деньги - там и родина
Тьфу, падло!Бедная-бедная-бедная мадам Чёртова Кумамедведчук! Как за неё переживают!
- В толщине кошелька её мужа и любовника...