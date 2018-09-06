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 Жена Медведчука Марченко осваивает в России большое нефтегазовое месторождение, - "Схемы". ВИДЕО

Жена лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко контролирует компанию, которая выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Нефть для кумы Путина" от журналистов программы "Схемы", совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Первый".

Как выяснили журналисты, по данным кипрского реестра, Оксана Марченко является единственным учредителем кипрской компании Tumillon Investments LTD.

Жена Медведчука Марченко осваивает в России большое нефтегазовое месторождение, - Схемы 01

Эта фирма на 100% владеет другой кипрской фирмой - Ventolor Holding LTD.

Жена Медведчука Марченко осваивает в России большое нефтегазовое месторождение, - Схемы 02

Ventolor Holding LTD, со своей стороны, владеет долей в 50,1% российского ООО "НЗНП Трейд".

Жена Медведчука Марченко осваивает в России большое нефтегазовое месторождение, - Схемы 03


"НЗНП Трейд" в 2015 году выиграла конкурс на право добывать нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации. Это одно из трех крупнейших российских нефтегазовых месторождений. Суммарные запасы нефти оцениваются в 123,7 миллиона тонн газа - в 3439 миллионов кубических метров.

Жена Медведчука Марченко осваивает в России большое нефтегазовое месторождение, - Схемы 04

Как писал российский "Коммерсантъ", с условиями конкурса не соглашалась государственная компания "Роснефть", а также обратилась в суд. Согласно сообщению, среди условий конкурса была переработка добытой нефти в Ростовской области, где действует только один нефтеперерабатывающий завод - Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НЗНП). И "НЗНП Трейд" на момент конкурса был аффилированным с Новошахтинским заводом.

Таким образом, сообщали российские СМИ, "Гавриковское месторождение ожидаемо неожиданно досталось "НЗНП Трейд".

"Можно предположить, что телеведущая и участница" Танцев со звездами "имеет талант настоящего нефтетрейдера, и в перерыве между телепроектами просто решила добывать нефть с Гаврикивського месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе? Или все же не стоит забывать, кто ее муж? И кто кум? И что можно догадаться о том, чей это бизнес на самом деле, как и о том, на какую политическую силу он будет работать ", - говорится в расследовании.

На сайте компании "НЗНП Трейд" говорится, что в настоящее время добыча нефти не осуществляется. В то же время происходит активная закупка оборудования для освоения Гавриковского месторождения.

"Схемы" отправили запрос в Новошахтинский завод нефтепродуктов с вопросом о потенциальных покупателях, но на момент публикации ответа не получили. В то же время аналитик UPECO Александр Сиренко предполагает, что рынком сбыта могут быть неподконтрольны украинской власти территории Донбасса, поскольку Ростовская область граничит с Украиной.

Оксана Марченко и Виктор Медведчук также пока не ответили на запросы журналистов программы.

Источник: https://censor.net.ua/n3084951
 
   
 Топ комментарии
 
Не потому ли ГПУ наехало на журналистов "Схемы"?
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Порохоботы здесь не более уместны, чем юлеботы.
Гайдэ Ризаева з
27 хв. ·
#Юлия_Тимошенко принципиально не голосует за законопроекты, которые ставят граждан РФ и Кремль "в деликатное положение")) то в туалет во время голосования захотелось... то язва замучила.. . То, "критические дни" в её то возрасте))) Так и сегодня... За законопроект 7017 "Про криминализацию незаконного пересечения границы Украины", за который проголосовали 241 депутат, Юлия Тимошенко не проголосовала.. . ))) Ну что же на этот раз приключилось? Даже страшно представить)))
Жена Медведчука Марченко осваивает большое нефтегазовое месторождение в России - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3481

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ну, не дають ці кляті агенти кремля петрику і друзякам спокійно панувати в Україні
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а наши идиоты за нее еще голосуют во время танцев....Капец! и будь хоть один из членов жюри порядочным, поставил бы ей ноль за танец, и на фиг с пляжа...Хотя, о чем это я?? Жена Медведчука Марченко осваивает большое нефтегазовое месторождение в России - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8903
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А як гарно для наволочі виходить: жінка володіє по документах нев"єбенним кацапським ресурсом і танцює в шоу України. Так можна! Це виворот мозку. Якась ірраціональність.
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Оксана Марченко и Виктор Медведчук также пока не ответили на запросы журналистов программы. Потому что крыша у них шоколадная, и они ничего не боятся, даже летать в Москву спец рейсами из Киева.
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Когда я начинаю писать мемуары, дальше фразы: «Я родиласть в семье бедного нефтепромышленника…», - у меня ничего не получается. © Фаина Раневская

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На русскоязычном сайте «Газпрома» исчез список «дочек» компании, насчитывавший 161 юрлицо. Это произошло на фоне угроз "Нафтогаза" арестовать зарубежные активы компании

прячут активы, крысеныши чуют надвигающуюся *опу
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Жена Медведчука Марченко осваивает большое нефтегазовое месторождение в России - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2481большой "патриот" Беня знает с кем дружить! Жена Медведчука Марченко осваивает большое нефтегазовое месторождение в России - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2481
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Кум куме помогает, а то бедняжки в Украине нищенствуют.
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Жена Медведчука Марченко осваивает большое нефтегазовое месторождение в России :Жена Медведчука Марченко осваивает большое нефтегазовое месторождение в России - "Схемы" - Цензор.НЕТ 724
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и что, надеется приделать карманы к гробу?
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"Почему женщины ненавидят друг друга?"

«Вражда между девочками начинается уже в младших классах школы, - утверждает биолог-эволюционист Гарвардского университета Джойс Бененсон (Joyce Benenson). - Если мальчики открыто физически атакуют тех, кто им не нравится, девочки демонстрируют гораздо более высокие показатели враждебности, которые выражаются в коварстве и манипуляциях».

http://www.psychologies.ru/articles/pochemu-jenschinyi-nenavidyat-drug-druga/
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чуєш, ру, йшло б ти на свої сру"джерела", які ти тут викадаєш.
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приделать можно, даже положить туда шо можно, а смысл?
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судя, как сейчас пиарит 112 хулю, там тоже, кой-чего выиграла!)))
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и когда она там последний раз была в эфире?
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реклама ее постоянно,+ то что она по опросам-впереди планеты всей...
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Да пошла она нахрен, вместе со своим медведчуком...
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За будь яку співпрацю з окупантом повинна бути кара.
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Ну не нацюки ж, звичайно. А закон, як і повинно бути в демократичній країні.
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ну не квантовую же физику или нузкоуровневое программирование ей осваивать, чесслово
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Да насрать на эту шлюху потаскушку Марченко.
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1+1 просто зобовязані запросити на танці путіна, він в Австрії на весіллі підтренувався і видасть просто феноменальний дансінг
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"запасной"аэродром теперь есть-можно и "потанцевать"... патриёты.тудыт его...
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Вообще классическая житейская ситуация - разведенка с дитем үдачно нырнула под жырненького папика с почти 20 ти летней разницей. Папик обыкновенный авантюрист с канторской вербовкой у которого на совести не одна душа (Литвин ,Стус это только самые извеҫные) который кумок лысого карлика. И усе - вот и весь background. А красавица жена ( со штукатүркою в метр, подтяжки хари чуть не ежемесячные), упешный бизнесвумен (при ворованном бабле с КуЧмо Рыжем тараканом,кровавые связи с питерским окурком) это все пенка которая испарится в одно мгновение - когда исчезнет тень убийцы под которым эти черьвы жыруют.
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матінко, яка ж вона страшна.. Тицяє всюди свої цицьки.. Бо, окрім цицьок більше нічого продемонструвати.. То вже наліпила б їх на лоба собі, щоб вже не доводилось зайвий раз діставати своє єдине "достояніє" )))
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-..что старичье,голой задницы не видели?
-Вы ко мне обращаетесь?-спросил один из стариков.
-Не сама же я з собой разговариваю.
-Тогда я отвечу-видел,однажды.
-Вот именно,шо однажды,и где?-спросила Салли.
-У старой коровы,у которой токо-шо был выкидыш-ответил старик,
и сплюнул на клумбу."
(Том Шарп "Уилт").
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Красавчик. В точку.
О таких как выше, кто только про сиськи писать и умеет можно выразить одной фразой: когда палец указывает на небо, то дурак смотрит на палец.
В данном случае на сиськи.
Слава Украине!
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так писали ж шо танцюристка?
от и вір після того тому шо пишуть, а мо и багато станочниця.
геть у чоловіка.....
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Про кого тут пишуть? Про якусь повію, яка мала чоловіка і немовля, і незважаючи на це сплуталась з багатим престарілим "спонсором", ворогом України? А зараз він записав на неї якісь статки, щоб залишитись в тіні?
Та це просто смішно.
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Сечин конкурентов не любит.
Будут Мандведчуку такие танцы, что звезды посыплются из глаз.

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кафешек на всех хватит......

многим уже хватило - они сами себя сожрут,
бо пауки иначе не могут - инкстинкты у них...
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я думал она что-то другое у медведчука осваивает, а вон оно как
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У Мертвечука уже нечего осваивать - всё уже отсосано! Осталось только иглу в яйце сломать... Дружина Медведчука Марченко освоює велике нафтогазове родовище в Росії - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2765
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Ничего, зато президент у нас хороший, правда, порохоботы?
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Теперь у нее нефтегазовое месторождение. Ахереть не встать. А вы говорили танцульки.
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Мврченко будет профессионально пускать газы.
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А бэйба-Ксюша не такая уже и наивная глупышка - понимает, шо любительские песенки и танцульки, то такое занятие развлекательное, больше для души. Да и красота с прочими женскими прелестями дело не вечное, а новые длинноногие и сисястые плодятся как кошки. Для баблишка Сибирская нефть - тема фундаментальная. Ещё хорошо бы к газку присосаться, к металлургии припасть. А иначе на кой ещё расставлять ноги на ширину плеч потомственных негодяев и кумиться с гунявыми карликами?
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марченко тебе не хватит твоего человеческого возраста чтобы в Украине переседеть то что натворил ваш кум хуйло!!! всегда покуда ты жива (пожалуй и твоим детям зватит) украинцы будут тыкать в членов твоей семьи пальцами и вспоминать что ваш кум (или крестный) - кровожадный и неуравновешенный враг Украины и украинского народа путлер!!!
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а толпы лохов смотрят как она выплясывает на 1+1
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ну да одна Ксюша владеет нефтяными вышками ? а шуфрич не владеет а ПАПа не владеет ...ну да они же не пляшут на сцене .... Каждый день солдат убивают а у нас танцы со звездами песни пляски ....идиотизм натуральный ....нужно каждый день помнить что у нас война (ну не война Карл а АТО потом ООС потом еще что придумают )
ни одна гнида с востока не должна у нас просто так ходить тем более с автоматом ....мое презрение к нынешней власти обьяснямо тем
почему посольство страны врага у нас в столице ?
товарооборот тоже ,да Карл но где деньги - там и родина
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Широка физда у Ксюши .Теперь начала покрывать целыми месторождениями.Сила Ксюши- сила физды.
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Дідьки б нас забрали!...Допоки ми будемо самі собі задавати питання і обурюватись?Питань-вже через край! Ці гниди нас не чують.Вони за високими парканами,товстими стінами і кордонами з охоронців знахабніли вже зовсім.Так може треба вже зібратись у всім відомому місті і спитати по справжньому,як колись,щоб всрались ріденьким? Чи хуйло одразу ж нападе?...Так тоді цікаво,хто ж нами править і контролює ситуацію насправді - українська влада,чи той же хуйло?
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Та нас рать на этот шедевр пластической хирургии! А наш ПОП ничем не владеет, в том числе и на педиросии? Ведь это не он торгует со страной агрессором, и не он ротердамит собственный народ.
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По-моему она осваивает не только месторождение и не только в россии.
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Тьфу, падло! Бедная-бедная-бедная мадам Чёртова Кума медведчук! Как за неё переживают!
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Єдино мєсторождєніє яке зробило сільску дівчинку марченко багатою і знаменитою - це медведчук, а там вже діло техніки) Марченко/медведчук просто курка - можно бути заможной , а от бути популярною серед простих людей це вже за грощі не купиш)
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А вона таки "популярна" - від слів "попа" і "лява".
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200 млн жене Президента в ,,детский фонд,, из бюджета страны, порохоботы. Вам шо ? МАЛО ?
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Да, кацапы через 5 лет станут рабами - все верно.
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Ай шикарная статья, красавцы - журналисты! То, что медведчук - редкостная мразь, все знают. То, что Оксана Марченко танцует со звездами - все знают, а то, открываются факты совместного бизнеса Медведчуков с карликом-педофилом - знали не все.
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- В чём разница между "бл..ю" и "великосветской львицей"?
- В толщине кошелька её мужа и любовника...
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ожидаемо неожиданно выиграли конкурс....на московии...совпадение???????????не думаю....а теперь куда этот ресурс пойдет и что это за мразь....
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кацапы уже платят своим агентам газовыми месторождениями, видать дела совсем плохи Дружина Медведчука Марченко освоює велике нафтогазове родовище в Росії - "Схеми" - Цензор.НЕТ 9204
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Та и молодчинка, в вы тут заходитесь слюнями идиоты импотентные
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Типерь отсасана путец должна исчё и хантам с маньсями.
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марченко-прохуйлівська хвойда не більше, але й не менше
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖена Медведчука Марченко осваивает в России большое нефтегазовое месторождение, - "Схемы". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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