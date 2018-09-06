 За ликвидацией Захарченко стоит ФСБ России - разведка

Главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко ликвидировала Федеральная служба безопасности России. Об этом в эфире "5 канала" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.
"По данным военной разведки Украины, непосредственно за уничтожением Захарченко стоит ФСБ РФ. Есть достоверная информация о том, что этот ресторан "Сепар" (в котором произошел взрыв – ред.) долгий период времени находился под непосредственным контролем ФСБ РФ. По нашим данным, этот ресторан был полностью оборудован в оперативном отношении – там можно было снимать и видео-, и аудио-информацию. И ФСБ знала все мероприятия, которые проводил Захарченко в кафе", – заявил Скибицкий.
По его словам, в Донецке находится группа сотрудников ФСБ, которая уничтожает доказательства своей причастности к убийству.
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Также, по словам Скибицкого, офицеры ФСБ подбирают нового главу российской оккупационной администрации. Москва рассматривает возможность вернуть обратно на Донбасс бывшего лидера пророссийских боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова), чтобы он "сделал все возможное для стабилизации обстановки".
Напомним, в пятницу, 31 августа, в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате взрыва главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).
В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.
МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".
Дело в том, что суд по MH17 уже не за горами, а российскую принадлежность БУКа, скорее всего, Кремлю придется признать. А вот вину за его использование по гражданскому самолету будут изо всех сил валить на "повстанцев". Лучше всего - на мертвых.
на кой хрен ему нужна эта должность смертника. В отличие от полуграмотного недоумка-курощупа у Гиркина есть интеллект и реальное высшее образование: поэтому он будет сидеть дома в Москве.
За них и так всю работу делает ФСБ.... - на хрена они тогда вообще нужны?
еще немного и зеркальная болезнь во весь рост....
По видимому, преемники считают, что убить могут кого угодно, но только не их...
И что, что там будет стоять - поставят? Украине от этого будет легче? Еще поставят и еще поставят.. Что это изменит? Радость? Какую? Не от смены там - все зависит, а от того, кто и что изменит и в чью пользу.
Если всех этих Моторыл, Гиви и курощупов грохнуло ФСБ / ГУР, то Гиркина должны чётко отработать наши. И без промедления. Чтобы все в россии, Европе, Украине (в т.ч. на оккупированных территориях Донбасса и Крыма) чётко поняли, что решения принимаются не только в Кремле и игнорировать Киев не выйдет.
Просто новая группа поехала ликвидировать предыдущую группу , ликвидировавшая курощупа 😂😂😂
Хотя Скибицкий не говорил, что Гиркин займет место Захарченко. Это уже комментаторы сами додумали. Может он просто подчищать за кацапами поедет?