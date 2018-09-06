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Темы дня: Ликвидация террориста Захарченко Выборы-2019 Отравление в Армянске
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 За ликвидацией Захарченко стоит ФСБ России - разведка

На место Захарченко могут поставить Гиркина, считают в ГУР Минобороны.

Главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко ликвидировала Федеральная служба безопасности России. Об этом в эфире "5 канала" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"По данным военной разведки Украины, непосредственно за уничтожением Захарченко стоит ФСБ РФ. Есть достоверная информация о том, что этот ресторан "Сепар" (в котором произошел взрыв – ред.) долгий период времени находился под непосредственным контролем ФСБ РФ. По нашим данным, этот ресторан был полностью оборудован в оперативном отношении – там можно было снимать и видео-, и аудио-информацию. И ФСБ знала все мероприятия, которые проводил Захарченко в кафе", – заявил Скибицкий.

По его словам, в Донецке находится группа сотрудников ФСБ, которая уничтожает доказательства своей причастности к убийству.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россияне на переговорах в Минске категорически отказались говорить о направлении в Донецк следователей ФСБ по делу ликвидации Захарченко, - Ирина Геращенко

Также, по словам Скибицкого, офицеры ФСБ подбирают нового главу российской оккупационной администрации. Москва рассматривает возможность вернуть обратно на Донбасс бывшего лидера пророссийских боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова), чтобы он "сделал все возможное для стабилизации обстановки".

Напомним, в пятницу, 31 августа, в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате взрыва главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

Источник: https://censor.net.ua/n3084950
 
   
 Топ комментарии
 
Удивляет то, что после уничтожения очередного отморозка, "вакантное место" тут же заполняется.
По видимому, преемники считают, что убить могут кого угодно, но только не их...
За ликвидацией Захарченко стоит ФСБ России - разведка - Цензор.НЕТ 3081
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"Москва рассматривает возможность вернуть обратно на Донбасс бывшего лидера пророссийских боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова), Источник: https://censor.net.ua/n3084950" - так, что Гирик следующий!? За ликвидацией Захарченко стоит ФСБ России - разведка - Цензор.НЕТ 368 За ликвидацией Захарченко стоит ФСБ России - разведка - Цензор.НЕТ 8356
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"Москва рассматривает возможность вернуть обратно на Донбасс бывшего лидера пророссийских боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова), Источник: https://censor.net.ua/n3084950" - так, что Гирик следующий!? За ликвидацией Захарченко стоит ФСБ России - разведка - Цензор.НЕТ 368
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У Гиркина должно хватить ума откосить. Но и это может не спасти.
Дело в том, что суд по MH17 уже не за горами, а российскую принадлежность БУКа, скорее всего, Кремлю придется признать. А вот вину за его использование по гражданскому самолету будут изо всех сил валить на "повстанцев". Лучше всего - на мертвых.
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Гиркинд занят дмашней консервацией, ему не Лугандона.
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Гиркин себя максимально пропиарил в 2014 году и сейчас тем пиаром кормится: любит книжки про военную историю читать, девку себе молодую нашёл, лет на 20 моложе его:

на кой хрен ему нужна эта должность смертника. В отличие от полуграмотного недоумка-курощупа у Гиркина есть интеллект и реальное высшее образование: поэтому он будет сидеть дома в Москве.
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И Гиркин потом пойдёт, как и захарченко, у всех будет один и тот-же конец.
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"Москва рассматривает возможность вернуть обратно на Донбасс бывшего лидера пророссийских боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова), чтобы он "сделал все возможное для стабилизации обстановки". - вот если его вернут, то ССО, СБУ, ГРУ Украины нужно повесится от позора полным составом....

За них и так всю работу делает ФСБ.... - на хрена они тогда вообще нужны?
За ликвидацией Захарченко стоит ФСБ России - разведка - Цензор.НЕТ 5302
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сезонный такой пузярик гиркинд себе отрастил.

еще немного и зеркальная болезнь во весь рост....
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Гнида сдохла, о чем речь? Алкаш от ГПУ дело закрыл. Ну и нах. ГУР пусть тихонько не лезет в телик, а занимается своей работой.
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Удивляет то, что после уничтожения очередного отморозка, "вакантное место" тут же заполняется.
По видимому, преемники считают, что убить могут кого угодно, но только не их...

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Так там же ж принцип затвора работает. Тока успевай в ствол досылать... Хто там будет их спрашивать...
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Ну так если откажутся то сразу завалят, а так хоть перед смертью поруководят, насладятся властью...
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Да это и без разведки біло ясно с первой минуты. Эта должность смертника.
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Конопля конечно красавец, но гол сделал Супермарлос
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"На место Захарченко могут поставить Гиркина, считают в ГУР Минобороны..."
И что, что там будет стоять - поставят? Украине от этого будет легче? Еще поставят и еще поставят.. Что это изменит? Радость? Какую? Не от смены там - все зависит, а от того, кто и что изменит и в чью пользу.
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Тут главное - этонемы. Они ихтамнеты, а мы этонемыты - клин клином вышибают.
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То что кацы тупые не даёт право никому делать из украинцев идиотов, этим мы и отличаемся от них... Зачем фигню постиш?
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ИМ нужен идейный фанатик до идиотизма, каким был Захарченко. Кроме Гиркина таких долба..ов найти тяжело. Все на том свете. Но Гиркин еще более кровожадный шизофреник. Если Захар до Лондона собирался, то этот замахнется на сам Нью - Йорк!!
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...лучше посадите в кресло этого - тогда петросян обанкротится... За ліквідацією Захарченка стоїть ФСБ Росії, - розвідка - Цензор.НЕТ 9378

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Та понятно что нам низззззяяя...ктож нам и поможет сдыхаться кацапов если не сами кацапы.
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Все, що розвідка видає на загал, як правило спецоперація по введенню в оману ворога. Тому, ніколи не вірте "відвертостям" розвідки. Повірте старому (у всіх розуміннях) розвіднику.
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За ликвидацией Захарченко стоит ФСБ России :За ліквідацією Захарченка стоїть ФСБ Росії, - розвідка - Цензор.НЕТ 2427
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Если вернут Гиркина, тут уже (без ожидания !!!) наши спецслужбы должны получить приказ на его физическую ликвидацию. Это точно не тот человек, который будет прекращать огонь и договариваться о мире и реинтеграции Донбасса в Украину.
Если всех этих Моторыл, Гиви и курощупов грохнуло ФСБ / ГУР, то Гиркина должны чётко отработать наши. И без промедления. Чтобы все в россии, Европе, Украине (в т.ч. на оккупированных территориях Донбасса и Крыма) чётко поняли, что решения принимаются не только в Кремле и игнорировать Киев не выйдет.
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Наши его тока выкрасть могут..нам нужен живой свидетель/преступник
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Если Гиркина хотят каким то образом затащить на Донбасс то только для того чтобы зачистить вне Москвы. В этом случае возможным виновником будет пресловутая "украинская ДРГ". Ее возможно даже "выбьют" из местной ваты. И все будет с точки зрения хуйла еще и как красиво - свидетель мертв, виновны укры. А вот уничтожения Гиркина в Москве произведет нежелательный эффект - обвинять то будут украинцев! И тут возникает целый ряд вопросов начиная с того а безопасно ли в Москве, если украинцы мочат в сортире даже самого Гиркина. А это дискредитация всесильных и всевидящих органов... Поэтому командировка Гиркина на Добасс очень даже желательна.
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Этот смотрящий будет на стыке двух Мафий,замочат свои, или "друзья-партнёры однозначно"!
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ФСБ направила группу на "расследование" в Донбасс. А ничего смешного.
Просто новая группа поехала ликвидировать предыдущую группу , ликвидировавшая курощупа 😂😂😂
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Гиркин на совести тех кто помог ему выскользнуть. Дело чести спецслужб исправить ошибку пока он пешка.
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А по-моему, ГУР Минообороны гонит беса. Ну вот зачем рашке ставить смотрящим гражданина кацапии? У нее что, проблем мало? Пока что их официальная позиция "настамнет, у них гражданский конфликт"...

Хотя Скибицкий не говорил, что Гиркин займет место Захарченко. Это уже комментаторы сами додумали. Может он просто подчищать за кацапами поедет?
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Вряд ли они впихнут туда Гиркина. Не парашный стиль. Им нужен местный украинский сепаратист, а Гиркин - россиянин. Разве что русня решила признать оккупированый Донецк российской территорией.
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Гиркин поумней Захарченко. От новой должности попробует обмазаться, типа, что у него много дел, консервация, рыбалка и вообще, что он просто еще хочет жить. Ему еще рано умирать за Русский мир за Путина. Если будут настаивать, то Гиркин попробует нелегально перейти границу и сдаться украинским властям. По крайней мере, хоть живым останется.
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Этих ,,блыскучых,, трудно понять ! Им и хорошо - ПЛОХО , и плохо - НЕ ХОРОШО .
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