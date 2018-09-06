 За ликвидацией Захарченко стоит ФСБ России - разведка

Главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко ликвидировала Федеральная служба безопасности России. Об этом в эфире "5 канала" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"По данным военной разведки Украины, непосредственно за уничтожением Захарченко стоит ФСБ РФ. Есть достоверная информация о том, что этот ресторан "Сепар" (в котором произошел взрыв – ред.) долгий период времени находился под непосредственным контролем ФСБ РФ. По нашим данным, этот ресторан был полностью оборудован в оперативном отношении – там можно было снимать и видео-, и аудио-информацию. И ФСБ знала все мероприятия, которые проводил Захарченко в кафе", – заявил Скибицкий.

По его словам, в Донецке находится группа сотрудников ФСБ, которая уничтожает доказательства своей причастности к убийству.

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Также, по словам Скибицкого, офицеры ФСБ подбирают нового главу российской оккупационной администрации. Москва рассматривает возможность вернуть обратно на Донбасс бывшего лидера пророссийских боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова), чтобы он "сделал все возможное для стабилизации обстановки".

Напомним, в пятницу, 31 августа, в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате взрыва главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".