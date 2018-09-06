 Укравтодор снизил финансирование 6 областям, отстающим от графика проведения ремонта дорог

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Согласно решению уменьшается финансирование по проектам дорог общего пользования государственного значения в 6 областях - Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской и Черновицкой. Причины разные - от несоблюдения сроков подготовки проектной документации и неопределенности с подрядчиками до промедления с началом непосредственного строительства.
Наиболее вопиющая ситуация сложилась на Николаевщине, отмечают в Укравтодоре. В этом году области выделено 560,7 млн грн. При этом, объем выполненных работ составляет лишь 17%. Это наименьший показатель среди регионов.
Учитывая все факторы и ожидаемое завершение строительного сезона, Укравтодор перераспределил 300 млн грн, которые выделялись на капремонт дороги "Александровка - Кропивницкий - Николаев", и направил их на ремонт дороги Н-11 Днепр - Николаев в пропорции: 200 млн грн - Николаевской области , а 100 млн грн - Днепропетровской.
Аналогичное - межпроектное - перераспределение осуществлено в Одесской и Днепропетровской области. Строительство, которое до сих пор не начато, лишено финансирования. А проекты, которые можно довести до завершения, получили дополнительные средства.
Укравтодор уменьшил финансирование ремонта дорог 6 областям из-за срыва сроков проведения работ
деньги у города есть, техника для ремонта дорог есть, но нихера не делается...
всё специально делается для того, что бы электорат был озлобленный на Пороха, потому что Йуле чем хуже, тем лучше!.. это называется саботаж!
но Бондаренко к этим дорогам не имеет никакого отношения...
так что обломись и на "вону" можешь по черкассам не гнать... область под контролем соевых утырков...
- от перекретса Можайка/Шевченко в сторону центра до мерии - дорога гавно!!!
- Благовистна - асфалт гавно, а участок после Пушкинского кладбища уже начал разрушаться, хотя асфальт клали в прошлом году..
- Гоголя заасфальтирован небольшими участками..
перечеслять могу долго.. нехочу..
дороги в области спросто пиздец.. губернатор Ткаченко - импотент на службе армянской "Надии"
У нас по Херсонщине такого не наблюдается. Или опять потужный гиперлуп переносится на следующий год?
"маленькі - это какие? "
Это с каких пор дорожные рабочие получают маленькие зарплаты?
Там работа каторжная, но и зарплаты вполне себе