 Укравтодор снизил финансирование 6 областям, отстающим от графика проведения ремонта дорог

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Согласно решению уменьшается финансирование по проектам дорог общего пользования государственного значения в 6 областях - Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской и Черновицкой. Причины разные - от несоблюдения сроков подготовки проектной документации и неопределенности с подрядчиками до промедления с началом непосредственного строительства.

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Наиболее вопиющая ситуация сложилась на Николаевщине, отмечают в Укравтодоре. В этом году области выделено 560,7 млн грн. При этом, объем выполненных работ составляет лишь 17%. Это наименьший показатель среди регионов.

Учитывая все факторы и ожидаемое завершение строительного сезона, Укравтодор перераспределил 300 млн грн, которые выделялись на капремонт дороги "Александровка - Кропивницкий - Николаев", и направил их на ремонт дороги Н-11 Днепр - Николаев в пропорции: 200 млн грн - Николаевской области , а 100 млн грн - Днепропетровской.

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Аналогичное - межпроектное - перераспределение осуществлено в Одесской и Днепропетровской области. Строительство, которое до сих пор не начато, лишено финансирования. А проекты, которые можно довести до завершения, получили дополнительные средства.

Укравтодор уменьшил финансирование ремонта дорог 6 областям из-за срыва сроков проведения работ