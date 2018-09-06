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 Политика Украины, Экономика
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Все про:дороги (1686) ремонт (833) Укравтодор (317)

 Укравтодор снизил финансирование 6 областям, отстающим от графика проведения ремонта дорог

Укравтодор по результатам мониторинга хода выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог принял решение о перераспределении средств, выделяемых на дорожные проекты в 6 областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал

Согласно решению уменьшается финансирование по проектам дорог общего пользования государственного значения в 6 областях - Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской и Черновицкой. Причины разные - от несоблюдения сроков подготовки проектной документации и неопределенности с подрядчиками до промедления с началом непосредственного строительства.

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Наиболее вопиющая ситуация сложилась на Николаевщине, отмечают в Укравтодоре. В этом году области выделено 560,7 млн грн. При этом, объем выполненных работ составляет лишь 17%. Это наименьший показатель среди регионов.

Учитывая все факторы и ожидаемое завершение строительного сезона, Укравтодор перераспределил 300 млн грн, которые выделялись на капремонт дороги "Александровка - Кропивницкий - Николаев", и направил их на ремонт дороги Н-11 Днепр - Николаев в пропорции: 200 млн грн - Николаевской области , а 100 млн грн - Днепропетровской.

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Аналогичное - межпроектное - перераспределение осуществлено в Одесской и Днепропетровской области. Строительство, которое до сих пор не начато, лишено финансирования. А проекты, которые можно довести до завершения, получили дополнительные средства.

Укравтодор уменьшил финансирование ремонта дорог 6 областям из-за срыва сроков проведения работ

Источник: https://censor.net.ua/n3084949
 
   
 Топ комментарии
 
недавно был в Черкассах.. там мер Бондаренко из "Матькивщины"..
деньги у города есть, техника для ремонта дорог есть, но нихера не делается...
всё специально делается для того, что бы электорат был озлобленный на Пороха, потому что Йуле чем хуже, тем лучше!.. это называется саботаж!
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ахаха а я думал к чему авакян покупает вертолеты
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недавно был в Черкассах.. там мер Бондаренко из "Матькивщины"..
деньги у города есть, техника для ремонта дорог есть, но нихера не делается...
всё специально делается для того, что бы электорат был озлобленный на Пороха, потому что Йуле чем хуже, тем лучше!.. это называется саботаж!
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не чеши... по Черкассам еще можно боле менее ездить, чего не скажешь о дорогах области( Смела, Мошны, Драбов и т.д.)...
но Бондаренко к этим дорогам не имеет никакого отношения...
так что обломись и на "вону" можешь по черкассам не гнать... область под контролем соевых утырков...
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- чеши, не чеши, а асфальт не появится.. от перекрестка Можайка/Шевченко и в сторону Дахновки дорога просто пипец!!!.. даже ямочного ремонта нет.. просто тупо ямы, ямы, ямы..
- от перекретса Можайка/Шевченко в сторону центра до мерии - дорога гавно!!!
- Благовистна - асфалт гавно, а участок после Пушкинского кладбища уже начал разрушаться, хотя асфальт клали в прошлом году..
- Гоголя заасфальтирован небольшими участками..
перечеслять могу долго.. нехочу..
дороги в области спросто пиздец.. губернатор Ткаченко - импотент на службе армянской "Надии"
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Вобщем дорог нет и не будет,все бабло на выборы,опускаемся на самое дно в мире
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В общем набор букв и из них слова в осознанных предложениях не твое, но ты пиши ищО)))
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Не знаю как в указанных областях, но дорогу Р46 впервые за 50 лет очень неплохо отреставрировали. Хотя все остальные в округе - тихий ужос.
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А что разве ктото видел своими глазами этот мыролшюбивый и потужный ремонт дорог?
У нас по Херсонщине такого не наблюдается. Или опять потужный гиперлуп переносится на следующий год?
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Усі пишуть про дороги і обурюються.А хто їх має ремонтувати і нові будувати,не зрозуміло.Працівники там отримують маленькі зарплати.
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"Там" - это где?
"маленькі - это какие? "
Это с каких пор дорожные рабочие получают маленькие зарплаты?
Там работа каторжная, но и зарплаты вполне себе
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200 долларов? work .ua и OLX выдает зарплаты дорожных рабочих от 12000 в Херсоне до 30 000 в Киеве. Как бы не совсем 200 долларов
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Oleksii Gagaiev Знайомий працював у нас.Зараз поїхав у Чехію у тричі більше отримує.
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В июне лично проезжал по абсолютно новому куску трассы Ваильевка - Бердянск (Зап.обл.) по спидометру участок около 6 км, идеально ровный, и ремонт продолжался ... а тут...зрада - всех губиков нахуй!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкравтодор снизил финансирование 6 областям, отстающим от графика проведения ремонта дорог
 
 
 
 
 
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