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 Политика Украины
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 Выборы по открытым спискам вводить поздно, - Магера

На то, чтобы ввести новую систему выборов по открытым спискам, нужно полтора-два года, считает замглавы ЦИК.

Об этом заместитель главы Центральной избирательной комиссии заявил в эфире Громадського, сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению Магеры, для введения системы голосования с открытыми региональными списками осталось критически мало времени, ведь ближайшие выборы в парламент запланированы уже на следующий год.

"Парламент еще в начале своей каденции, это было в 2014 году, записал в коалиционном соглашении, что на первой сессии будет принят избирательный закон на пропорциональной основе с открытыми списками. Это то, что обещали лидеры Майдана во время Революции достоинства, но чего так и не выполнили... Тогда они говорили, что еще рано. А сейчас мы видим, что времени осталось достаточно мало, и счет идет на месяцы", – сказал Магера.

По мнению заместителя главы ЦИК, закон о новой системе нужно было принимать раньше, чтобы успеть подготовиться к проведению выборов по новой системе.

"Нужно полтора-два года на то, чтобы ввести эту избирательную систему заранее, подготовив и избирательные комиссии, и украинских избирателей, чтобы они понимали, как голосовать, как эта система работает, и так далее. А времени осталось совсем мало," – подчеркнул он.

"Если кто-то думает, что принять закон о выборах на пропорциональной основе с открытыми списками – это как нажать на красную кнопку, и от этого загорится свет, и избирательный процесс запустится автоматически, то он глубоко ошибается. Такого не будет", – добавил Магера.

Напомним, в ноябре 2017 послы стран Большой семерки призвали власти Украины провести избирательную реформу.

7 ноября депутаты в первом чтении утвердили проект Избирательного кодекса.

Читайте также на Цензор.НЕТ: Все, что касается президентских выборов, изъять и сконцентрировать внимание на парламентских выборах, - Парубий о проекте Избирательного кодекса

Источник: https://censor.net.ua/n3084947
 
 
 Топ комментарии
 
Короче, голосуйте, лохи, за вас пидрахують

Выборы по открытым спискам вводить поздно, - Магера - Цензор.НЕТ 155
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Ну, разумеется - 5 лет не хватило...)))
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Да брехня, что там такого нужно делать 2 года, просто тупо не хотят.
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Магера должен пополнить списки врагов народа Украины.
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Такую хуйню он мог нести во времена недотравленного президента. Теперь ...цукерку ту, тобі ми в жопу встромим.
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ЦИК права на слово не имеет. Он уже просроченый. И этот Магера скорее всего тоже уже никто. Так шо, набрал в рот шоколаду, и стой мовчки.
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А він? Знав. Бачив і створив.і буде ТИГРОМ
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Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS 2h2 hours ago

Кажемо Гриценко Подразумеваем Балога Или как нас снова хотят развести.
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На вид как очкастый ботан, а если провести тотальный обыск, то окажется что это говно брало у Юли, Юща, Овоща и Педры....
Это просто жесть......сцуко, не ожидал такого гонева....кароче реформы проводить поздно, все равно многие умрут не увидив результат.... Эту гниду бы на кол, еще НЕ ПОЗДНО !!!
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Сами просят,твари,у вас новый Майдан.
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Виборів в Україні не існую. Президента і депутатів призначає купка олігархів та кримінальних авторитетів. Виборча компанія лише створює легітимність цього призначення. Необхідно знищити олігархію, а потім вже займатися виборами. А так що зі старим виборчим законом, що з новим при владі будуть ті, кого призначили олігархи.
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Хочу за ведро гречки выбрать кота в мешке😚😚😂
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А якщо Магеру підвісити за яйця на каштані .то система буде запроваджена за декілька днів.
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Шмаркач Магера може і фаховий юрист, але пан Віктор Шишкін юрист кращій, бо пообіцяв на посаді генпрокурора першими посадити Лолу, Кроля і Гросю. І вже кваліфікував їм 9(дев'ять) важких статей ККУ. А скиглити нам не треба. Скиглити в нас є кому і без Магери
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Состав цвк старый к стенке, при новом, на пару лет совести хватит, дальше по обстоятельствам - ГАРАНТИЯ НЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ !
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Для "хохлів" не має різниці по яких списках проводити вибори - головне щоб "хохлам" гречку роздавали під час голосування. Багато разів вже писав - на превеликий жаль ніякі вибори нам вже не допоможуть тому що за далеко це все вже зайшло.
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" підготувавши і виборчі комісії "
а як можна підготувати виборчі комісії якщо вони не створені ???
виборчі комісії створюються після оголошеня виборів
Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3084947
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Как это поздно!? Это было ОСНОВНОЕ требовнание Майдана!
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Може виблядків з ЦВК (типа магери) вивести, так і все пішло б правильно? За кого нас тримаєшь ДЛБ?
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Значит ОПЯТЬ барыги в парламент по билетам пролезут ! Граблюшки .
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