 Выборы по открытым спискам вводить поздно, - Магера

Об этом заместитель главы Центральной избирательной комиссии заявил в эфире Громадського, сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению Магеры, для введения системы голосования с открытыми региональными списками осталось критически мало времени, ведь ближайшие выборы в парламент запланированы уже на следующий год.

"Парламент еще в начале своей каденции, это было в 2014 году, записал в коалиционном соглашении, что на первой сессии будет принят избирательный закон на пропорциональной основе с открытыми списками. Это то, что обещали лидеры Майдана во время Революции достоинства, но чего так и не выполнили... Тогда они говорили, что еще рано. А сейчас мы видим, что времени осталось достаточно мало, и счет идет на месяцы", – сказал Магера.

По мнению заместителя главы ЦИК, закон о новой системе нужно было принимать раньше, чтобы успеть подготовиться к проведению выборов по новой системе.

"Нужно полтора-два года на то, чтобы ввести эту избирательную систему заранее, подготовив и избирательные комиссии, и украинских избирателей, чтобы они понимали, как голосовать, как эта система работает, и так далее. А времени осталось совсем мало," – подчеркнул он.

"Если кто-то думает, что принять закон о выборах на пропорциональной основе с открытыми списками – это как нажать на красную кнопку, и от этого загорится свет, и избирательный процесс запустится автоматически, то он глубоко ошибается. Такого не будет", – добавил Магера.

Напомним, в ноябре 2017 послы стран Большой семерки призвали власти Украины провести избирательную реформу.

7 ноября депутаты в первом чтении утвердили проект Избирательного кодекса.

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