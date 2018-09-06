 Выборы по открытым спискам вводить поздно, - Магера

Об этом заместитель главы Центральной избирательной комиссии заявил в эфире Громадського, сообщает Цензор.НЕТ.
По мнению Магеры, для введения системы голосования с открытыми региональными списками осталось критически мало времени, ведь ближайшие выборы в парламент запланированы уже на следующий год.
"Парламент еще в начале своей каденции, это было в 2014 году, записал в коалиционном соглашении, что на первой сессии будет принят избирательный закон на пропорциональной основе с открытыми списками. Это то, что обещали лидеры Майдана во время Революции достоинства, но чего так и не выполнили... Тогда они говорили, что еще рано. А сейчас мы видим, что времени осталось достаточно мало, и счет идет на месяцы", – сказал Магера.
По мнению заместителя главы ЦИК, закон о новой системе нужно было принимать раньше, чтобы успеть подготовиться к проведению выборов по новой системе.
"Нужно полтора-два года на то, чтобы ввести эту избирательную систему заранее, подготовив и избирательные комиссии, и украинских избирателей, чтобы они понимали, как голосовать, как эта система работает, и так далее. А времени осталось совсем мало," – подчеркнул он.
"Если кто-то думает, что принять закон о выборах на пропорциональной основе с открытыми списками – это как нажать на красную кнопку, и от этого загорится свет, и избирательный процесс запустится автоматически, то он глубоко ошибается. Такого не будет", – добавил Магера.
Напомним, в ноябре 2017 послы стран Большой семерки призвали власти Украины провести избирательную реформу.
7 ноября депутаты в первом чтении утвердили проект Избирательного кодекса.
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А він? Знав. Бачив і створив.і буде ТИГРОМ
Кажемо Гриценко Подразумеваем Балога Или как нас снова хотят развести.
Это просто жесть......сцуко, не ожидал такого гонева....кароче реформы проводить поздно, все равно многие умрут не увидив результат.... Эту гниду бы на кол, еще НЕ ПОЗДНО !!!
а як можна підготувати виборчі комісії якщо вони не створені ???
виборчі комісії створюються після оголошеня виборів
Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3084947