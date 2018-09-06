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 Двое полицейских в Киеве требовали от гражданина 17 тыс.грн за справку, которая выдается бесплатно, - ГПУ. ФОТО

В Киеве разоблачены полицейские-взяточники, которые за бесплатную справку требовали 17 тыс. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Благодаря удачно спланированным первоочередным следственным действиям прокуратурой города Киева совместно с ДВБ ГУ НП в г. Киеве и ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области задержали двух оперативных работников Печерского управления полиции, которые за выдачу справки и снятия с розыска в базах Интерпола автомобиля требовали и получили от гражданина 17 тыс. гривен.

Как выяснилось, что полицейские потребовали от мужчины денежное вознаграждение за выдачу справки о наличии уголовного производства по завладению транспортным средством, в котором указанный человек был признан потерпевшим, и снятия автомобиля с розыска по базам Интерпола в связи с установлением его местонахождения.

Свои услуги правоохранители оценили в эквиваленте 600 долларов США.

В ходе проведения спецоперации двое полицейских задержаны "на горячем" сразу после передачи им денежных средств. Им готовятся сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Следственные действия продолжаются".

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Двое полицейских в Киеве требовали от гражданина 17 тыс.грн за справку, которая выдается бесплатно, - ГПУ 01
Двое полицейских в Киеве требовали от гражданина 17 тыс.грн за справку, которая выдается бесплатно, - ГПУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3084946
 
   
 Топ комментарии
 
Очередная барыжная типа реформы во всей красе. Что мусора, что копы. Если в их возглавляет барыга по другому не бывает. Ну не водится рыба в болоте.... А только жабы...
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люстрированные и рехформированные..?
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ПО НОВОМУ! ПЕРЕМОГА!
куда делись деньги на атестацию ментов?
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ПО НОВОМУ! ПЕРЕМОГА!
куда делись деньги на атестацию ментов?
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Как там Троян говорил: "Слава Україні!"?
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и кожне падло у вишиванках на свята..
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Захочешь жить - не так раскорячишься.
Сорри, захочешь ХОРОШО жить - не так раскорячишься.
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люстрированные и рехформированные..?
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Очередная барыжная типа реформы во всей красе. Что мусора, что копы. Если в их возглавляет барыга по другому не бывает. Ну не водится рыба в болоте.... А только жабы...
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Двоє поліцейських у Києві вимагали від громадянина 17 тис. грн за довідку, яка видається безкоштовно, - ГПУ - Цензор.НЕТ 5515Как выяснилось, полицейские потребовали от мужчины денежное вознаграждение ХЗ за шо?
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Для тех, кто не понял - это и есть реформа, когда избавляются от нечестных.
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Потому что нечестно не делиться с вышестоящим начальством! Такие нам не нужны!
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Если бы местные писятели имели извилины в башке ,они бы это уже давно поняли . Двоє поліцейських у Києві вимагали від громадянина 17 тис. грн за довідку, яка видається безкоштовно, - ГПУ - Цензор.НЕТ 4710 .
Зрадофобия это чисто украинская болячка . Больше такого нет нигде в мире ..У нас уже даже процесс очистки МВД от взяточников это оказывается зрада Двоє поліцейських у Києві вимагали від громадянина 17 тис. грн за довідку, яка видається безкоштовно, - ГПУ - Цензор.НЕТ 7241 . .! ЗРАДИЩА !!!
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При такой скорости очистки новых коррупционеров плодится больше, чем выгоняют старых.
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Из статьи непонятно, их уволят, переведут или повысят.
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Чергові аваківськи подонки. Сабаков замість реформи наплодив велику кількість шахраїв, подонків, брехунів, вбивць і іншого лайна. Продав посади таким як антоха геращенко, шкуряк та інша сволота. Патрульна поліція це купа лайна яке зібрано з суспільства. В Одесі нач. УПП Рибак банальний корупціонер і подонок якій став начальником на кістках свого батька. В києві тупоголовий сержант командує тисячами поліцаїв. Саме страшне те що керівництво в основному покриває злочини.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое полицейских в Киеве требовали от гражданина 17 тыс.грн за справку, которая выдается бесплатно, - ГПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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