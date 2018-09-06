 Двое полицейских в Киеве требовали от гражданина 17 тыс.грн за справку, которая выдается бесплатно, - ГПУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
Он отметил: "Благодаря удачно спланированным первоочередным следственным действиям прокуратурой города Киева совместно с ДВБ ГУ НП в г. Киеве и ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области задержали двух оперативных работников Печерского управления полиции, которые за выдачу справки и снятия с розыска в базах Интерпола автомобиля требовали и получили от гражданина 17 тыс. гривен.
Как выяснилось, что полицейские потребовали от мужчины денежное вознаграждение за выдачу справки о наличии уголовного производства по завладению транспортным средством, в котором указанный человек был признан потерпевшим, и снятия автомобиля с розыска по базам Интерпола в связи с установлением его местонахождения.
Свои услуги правоохранители оценили в эквиваленте 600 долларов США.
В ходе проведения спецоперации двое полицейских задержаны "на горячем" сразу после передачи им денежных средств. Им готовятся сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Следственные действия продолжаются".
куда делись деньги на атестацию ментов?
Сорри, захочешь ХОРОШО жить - не так раскорячишься.
Зрадофобия это чисто украинская болячка . Больше такого нет нигде в мире ..У нас уже даже процесс очистки МВД от взяточников это оказывается зрада . .! ЗРАДИЩА !!!