 Двое полицейских в Киеве требовали от гражданина 17 тыс.грн за справку, которая выдается бесплатно, - ГПУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Благодаря удачно спланированным первоочередным следственным действиям прокуратурой города Киева совместно с ДВБ ГУ НП в г. Киеве и ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области задержали двух оперативных работников Печерского управления полиции, которые за выдачу справки и снятия с розыска в базах Интерпола автомобиля требовали и получили от гражданина 17 тыс. гривен.

Как выяснилось, что полицейские потребовали от мужчины денежное вознаграждение за выдачу справки о наличии уголовного производства по завладению транспортным средством, в котором указанный человек был признан потерпевшим, и снятия автомобиля с розыска по базам Интерпола в связи с установлением его местонахождения.

Свои услуги правоохранители оценили в эквиваленте 600 долларов США.

В ходе проведения спецоперации двое полицейских задержаны "на горячем" сразу после передачи им денежных средств. Им готовятся сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Следственные действия продолжаются".

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