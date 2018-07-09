EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
  8  0
Материалы по теме:
Все про:агрессия (1332) ОБСЕ (3214) Россия (69879) Чубаров (684) территориальная целостность (128)

 До тех пор, пока удерживаются позиции вокруг ценностей ОБСЕ, можно говорить, что агрессия РФ не переходит все непредвиденные границы, - Чубаров

ОБСЕ в некоторой мере сдерживает российскую агрессию - она не переходит все границы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение высказал депутат Верховной Рады Украина, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров, принимающий участие в проходящей в Берлине 7-11 июля 27-й сессии ПА ОБСЕ.

"До тех пор, пока хотя бы на уровне общих документов, решений, резолюций еще удерживаются позиции вокруг ценностей ОБСЕ, можно говорить, что агрессия не переходит все непредвиденные границы", - считает политик.

При этом он замечает, что хотя ОБСЕ сейчас в какой-то мере удерживает оборону вокруг ценностей, организация не в состоянии вынудить придерживаться тех, кто уже нарушил.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Любой диалог с Путиным до соблюдения РФ международного права поощрит его на дальнейшие преступления, - Чубаров на встрече с делегатами США в ОБСЕ. ФОТОрепортаж

К тому же, указывает Чубаров еще на одну опасность, благодаря разным процедурам и позитивной деятельности ОБСЕ некая страна, в нашем случае Россия, старается эти принципы обойти, прикрываясь разными якобы благозвучными идеями, например, расширения экономических возможностей для всех стран-участниц ОБСЕ, от Атлантики до Тихого океана, от Ванкувера до Владивостока, обещая безграничный экономический простор. Цель же при этом – отвлечь внимание от грубых нарушений территориальной целостности, которые были допущены со стороны РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нет причин называть агрессию против Украины и войну другими именами, на РФ лежит огромная ответственность, - вице-президент ПА ОБСЕ Седерфельт

Председатель Меджлиса в воскресенье помимо церемонии официального открытия ежегодной сессии принял также участие в заседании Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, а также организованного украинской делегацией экспертного обсуждения на тему влияния вооруженного конфликта на экологию востока Украины. Там он рассказал о том, какое влияние оккупация оказала на Крым и о том, что после деоккупации нужны будут колоссальные траты, чтобы привести полуостров в вид, пригодный для жизни. Россия, подчеркнул он, вкладывает большие деньги в Крым, но исключительно как в военную базу.

В сессии ПА ОБСЕ принимают участие около 300 парламентариев из 57 стран-членов, а также представители международных организаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3075441
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо тех пор, пока удерживаются позиции вокруг ценностей ОБСЕ, можно говорить, что агрессия РФ не переходит все непредвиденные границы, - Чубаров
 
 
 
 
 
 вверх