 До тех пор, пока удерживаются позиции вокруг ценностей ОБСЕ, можно говорить, что агрессия РФ не переходит все непредвиденные границы, - Чубаров

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение высказал депутат Верховной Рады Украина, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров, принимающий участие в проходящей в Берлине 7-11 июля 27-й сессии ПА ОБСЕ.

"До тех пор, пока хотя бы на уровне общих документов, решений, резолюций еще удерживаются позиции вокруг ценностей ОБСЕ, можно говорить, что агрессия не переходит все непредвиденные границы", - считает политик.

При этом он замечает, что хотя ОБСЕ сейчас в какой-то мере удерживает оборону вокруг ценностей, организация не в состоянии вынудить придерживаться тех, кто уже нарушил.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Любой диалог с Путиным до соблюдения РФ международного права поощрит его на дальнейшие преступления, - Чубаров на встрече с делегатами США в ОБСЕ. ФОТОрепортаж

К тому же, указывает Чубаров еще на одну опасность, благодаря разным процедурам и позитивной деятельности ОБСЕ некая страна, в нашем случае Россия, старается эти принципы обойти, прикрываясь разными якобы благозвучными идеями, например, расширения экономических возможностей для всех стран-участниц ОБСЕ, от Атлантики до Тихого океана, от Ванкувера до Владивостока, обещая безграничный экономический простор. Цель же при этом – отвлечь внимание от грубых нарушений территориальной целостности, которые были допущены со стороны РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нет причин называть агрессию против Украины и войну другими именами, на РФ лежит огромная ответственность, - вице-президент ПА ОБСЕ Седерфельт

Председатель Меджлиса в воскресенье помимо церемонии официального открытия ежегодной сессии принял также участие в заседании Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, а также организованного украинской делегацией экспертного обсуждения на тему влияния вооруженного конфликта на экологию востока Украины. Там он рассказал о том, какое влияние оккупация оказала на Крым и о том, что после деоккупации нужны будут колоссальные траты, чтобы привести полуостров в вид, пригодный для жизни. Россия, подчеркнул он, вкладывает большие деньги в Крым, но исключительно как в военную базу.

В сессии ПА ОБСЕ принимают участие около 300 парламентариев из 57 стран-членов, а также представители международных организаций.