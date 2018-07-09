 РФ применяет манипулирование вопросами общего прошлого, в частности, Украины и Польши, как еще один метод войны, - Порошенко

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время мероприятий, посвященных памяти украинцев – жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов, которые состоялись на Волыни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Порошенко уточнил, что РФ пыталась "это сделать сначала проектом "Новороссия" - Харьковская народная республика, Запорожская народная республика, Одесская народная республика... Мы объединились и остановили их. И проект "Новороссии" был уничтожен нашими совместными усилиями, не только Вооруженными cилами".

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"Сегодня, поняв, что прямое наступление является неэффективным, другим методом войны является манипулирование вопросами общего прошлого, чтобы, в частности вбить клин между польским и украинским народами", - особо подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства убежден, что только прочное стратегическое партнерство между Украиной и Польшей станет самым лучшим мощным ответом агрессивной политике Кремля.

По словам Петра Порошенко, украинско-польский диалог на тему болезненных страниц прошлого, в условиях продолжающейся российской агрессии, должен быть максимально взвешенным, а решения должны быть заранее и хорошо продуманными. "Драматический украинско-польский конфликт 40-х годов ХХ века является очень сложным вопросом общей истории, поэтому он должен быть выведен из сферы политики и передан на рассмотрение ученым", - отметил он.

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Президент подчеркнул важность проведения Украиной и Польшей совместного научного исследования исторического прошлого: "Чтобы не передавать по наследству ни молодым украинцам, ни молодым полякам мифов о трагических периодах общей истории, и не позволить конфликтам прошлого разъединять будущее".

"Потому, что место Украины, украинское будущее в единой семье европейских народов. Причем мы не должны туда идти потому, что мы туда возвращаемся. Мы всегда были европейским народом и сейчас это убедительно демонстрируем", - сказал он.

"Прощая и прося прощения, чтя жертв трагедий и славя совместных героев, осуждая преступления и не допуская повторения причин, их породивших – Украина и Польша должны создавать будущее новой Европы. Вместе. Когда вместе Польша и Украина – вместе с нами 28 стран-членов Европейского Союза, вместе с нами вся Европа и весь мир", - сказал Петр Порошенко.

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"Моя позиция, как президента, как верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины, позиция украинского народа и позиция украинского государства четкая и однозначная, особенно принимая во внимание ужасный опыт российской агрессии на Востоке нашей страны. Любое преступление против мирного населения не имеет оправдания и никогда не должно быть оправданным. Мы все склоняем головы перед памятью украинских и польских жертв Волынской трагедии, решительно осуждаем совершенные против украинцев и поляков преступления и осуждаем тех, кто их совершал", - сказал президент.

Глава государства отметил, что сильная позиция государства и сильная позиция народа заключаются в том, чтобы найти в себе силы признать ошибки прошлого, осознавать их настоящие причины для того, чтобы не допустить их в будущем.

"По моему глубокому убеждению, Украина и Польша усвоили этот урок. И Украина, и Польша должны быть предельно осторожными и внимательными относительно оценок и выводов. Чтобы не случилось так, что через несколько десятилетий уже наши потомки вынуждены будут анализировать ошибки и снова искать пути к взаимопониманию", - отметил он.

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Президент особо подчеркнул, что историю нужно внимательно изучать, но это должны делать историки и ученые. "А что будет, когда историю начнут изучать политики? Что будет, когда на исторической неправде и лжи начнут играть свою грязную политическую игру те или иные политические силы для того, чтобы рейтинги себе повысить? Я убежден, что мы этого не должны допустить", - отметил он.

Глава государства напомнил о достигнутых договоренностях в этом вопросе с президентом Польши Анджеем Дудой. "О чем мы договорились? Историкам – историческое, ученым – научное. А политики должны работать на людей и смотреть в будущее", - отметил президент и подчеркнул, что он категорически против того, чтобы выходить за рамки этих договоренностей.

Напомним, 8 июля 2018 года - 75-я годовщина Волынской трагедии. Президент Польши Дуда приехал в Луцк, а Петр Порошенко побывал с визитом в селе Сагринь в Польше, а также в селе Гончий Брод на Волыни.