EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Происшествия
  750  3
Все про:дети (3184) Нацполиция (7764) смерть (5109) Харьковщина (1143) мэрия (85)

 5-летний мальчик умер после падения в костер на праздновании Ивана Купала на Харьковщине

Ребенок 6 июля упал в костер в Кегичевском районе. От полученных ожогов он скончался в харьковской больнице 8 июля.

Как накануне сообщили в облуправлении полиции, трагедия случилась, когда родители отвлеклись, пишет Цензор.НЕТ. С помощью санавиации ребенка доставили в харьковскую больницу.

Сегодня, 8 июля, в пресс-службе Харьковского горсовета подтвердили местному изданию "Медиапорт" информацию о смерти ребенка. Мальчик получил обширные ожоги самой тяжелой 4-й степени, уточнили в мэрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 19-летний чемпион Украины по мотокроссу Андрей Бессонов погиб в ДТП в Харькове, - федерация мотоспорта

В полиции отмечают, что семья мальчика "характеризуется положитель". По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 166 - злостное невыполнение обязанностей по досмотру за ребенком.

По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, во время купальских гуляний 6 июля в разных районах Харьковской области ожоги получили четверо людей, включая 5-летнего ребенка.

Источник: https://censor.net.ua/n3075439
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да прям там, нашли крайних, вроди они туда его кидали.

Там 100% вся детвора прыгала через костер, и прыгают каждый год.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия5-летний мальчик умер после падения в костер на праздновании Ивана Купала на Харьковщине
 
 
 
 
 
 вверх