 5-летний мальчик умер после падения в костер на праздновании Ивана Купала на Харьковщине

Как накануне сообщили в облуправлении полиции, трагедия случилась, когда родители отвлеклись, пишет Цензор.НЕТ. С помощью санавиации ребенка доставили в харьковскую больницу.

Сегодня, 8 июля, в пресс-службе Харьковского горсовета подтвердили местному изданию "Медиапорт" информацию о смерти ребенка. Мальчик получил обширные ожоги самой тяжелой 4-й степени, уточнили в мэрии.

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В полиции отмечают, что семья мальчика "характеризуется положитель". По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 166 - злостное невыполнение обязанностей по досмотру за ребенком.

По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, во время купальских гуляний 6 июля в разных районах Харьковской области ожоги получили четверо людей, включая 5-летнего ребенка.