 В центре и на востоке Украины объявлена пожарная опасность, на западе идут ливни, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госслужбы по ЧС, также 8-9 июля в Киевской области будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность.

Кроме того, сообщается, что по данным Укргидрометцентра, 8-9 июля в связи с ожидаемыми сильными осадками на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается изменение гидрологических режима с подъемом уровней воды на 0,2-0,7 м над фактическими уровнями по состоянию на 8:00 часов 6 июля. При очень сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина уже испытывает последствия климатических изменений, это и усиление засух, и увеличение интенсивности осадков, - Семерак

8-9 июля на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями на 8 часов 6 июля. При сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.