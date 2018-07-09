 В центре и на востоке Украины объявлена пожарная опасность, на западе идут ливни, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госслужбы по ЧС, также 8-9 июля в Киевской области будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность.
Кроме того, сообщается, что по данным Укргидрометцентра, 8-9 июля в связи с ожидаемыми сильными осадками на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается изменение гидрологических режима с подъемом уровней воды на 0,2-0,7 м над фактическими уровнями по состоянию на 8:00 часов 6 июля. При очень сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока.
8-9 июля на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями на 8 часов 6 июля. При сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.
Валентина
Бузина написала письмо президенту США Дональду Трампу, в котором
рассказала о преследовании журналистов украинскими властями
Женщина
попросила американского лидера о помощи в наказании убийц её сына. По
её мнению, политик, конечно, не решит всех проблем Украины, но его
вмешательство в ситуацию может стать первым шагом к восстановлению давно
уже утраченной веры украинцев в справедливость.
«Вы
поймёте причины моего обращения к Вам если представите, что Вашего
единственного сына застрелили на пороге собственного дома неонацисты по
приказу руководителя ФБР, а Генеральный прокурор США сделал всё, чтобы
убийцы даже не были арестованы. А потом суд рассматривал бы это дело так
медленно, что стало ясно - весь процесс займёт не менее 15 лет», -
говорится в письме Валентины Бузины к президенту США Дональду Трампу.
Мать
журналиста Олеся Бузины опасается, что как и мать убитого на Украине
журналиста Георгия Гонгадзе, не доживёт до дня, когда преступники будут
наказаны. Валентина Бузина обращалась с просьбой о личной встрече к
президенту Украины Петру Порошенко, послу США на Украине, а также
руководству Генеральной прокуратуры, МВД и СБУ, но получила отказ.
«На
Украине давно уже не является секретом, что после Майдана украинский
режим, используя нацистские методы подавления инакомыслия, вынудил
большинство политических оппонентов перейти на нелегальное положение или
покинуть страну. Оставшиеся были подвергнуты уголовному преследованию,
арестам и пыткам, а политические убийства приобрели массовый характер и
есть все основания полагать, что список жертв политического террора,
среди которых был и мой сын, согласовывался украинской властью с
представителями правительства бывшего президента США Барака Обамы», -
заявила Валентина Бузина.