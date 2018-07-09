EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 За рубежом
  134  1
Материалы по теме:
Все про:кинофестиваль (103) Чехия (787) Сенцов (664)

 Режиссер Стишова, выигравшая приз кинофестиваля в Карловых Варах, отдала его родителям Сенцова и Серебренникова

В чешских Карловых Варах завершился 53-й Международный кинофестиваль. Одна из победительниц отдала награду родителям режиссеров Олега Сенцова и Кирилла Серебренникова.

Снятая в Киргизии на киргизском языке "Сулейман Гора" дебютантки в полнометражном кино Елизаветы Стишовой отмечена главным призом восточноевропейского конкурса "На восток от Запада" и наградой критиков стран Европы и Средиземноморья FEDEORA, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Московский комсомолец.

Главную награду "Хрустальный глобус" получила картина "Мне все равно, что мы войдем в историю как варвары" представителя "новой волны" кино Румынии Раду Жуде.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники Посольства Украины в РФ присоединились к флешмобу #FreeSentsov. ФОТО

В документальной секции победили "Свидетели Путина" (Латвия - Швейцария - Чехия) Виталия Манского, с недавних пор живущего в Риге.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Также смотрите: Участники акции Free Sentsov пикетировали посольства Франции и Германии с требованием к Меркель и Макрону лично подключиться к освобождению украинца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

8 июля акция в поддержку украинских заложников в России прошла на Майдане Незалежности в Киеве. Следующая запланирована на 13 июля, день рождения Олега Сенцова.

Источник: https://censor.net.ua/n3075437
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот настоящие люди ЧЕСТИ и ДОСТОИНСТВА а не вы тряпки лораки повалии лободихи и другие творческие украинские проститутки шастающие к убийцам!!!
Вам СЛАБО ПРИЛЮДНО свои награды отдать СЕНЦОВУ и другим ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫм которых ЗАХВАТИЛА раися
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРежиссер Стишова, выигравшая приз кинофестиваля в Карловых Варах, отдала его родителям Сенцова и Серебренникова
 
 
 
 
 
 вверх