 Режиссер Стишова, выигравшая приз кинофестиваля в Карловых Варах, отдала его родителям Сенцова и Серебренникова

Снятая в Киргизии на киргизском языке "Сулейман Гора" дебютантки в полнометражном кино Елизаветы Стишовой отмечена главным призом восточноевропейского конкурса "На восток от Запада" и наградой критиков стран Европы и Средиземноморья FEDEORA, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Московский комсомолец.

Главную награду "Хрустальный глобус" получила картина "Мне все равно, что мы войдем в историю как варвары" представителя "новой волны" кино Румынии Раду Жуде.

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В документальной секции победили "Свидетели Путина" (Латвия - Швейцария - Чехия) Виталия Манского, с недавних пор живущего в Риге.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

8 июля акция в поддержку украинских заложников в России прошла на Майдане Незалежности в Киеве. Следующая запланирована на 13 июля, день рождения Олега Сенцова.