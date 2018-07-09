 Женщина, получившая отравление "Новичком" вблизи Солсбери, умерла

Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители начали расследование убийства и планируют провести посмертное обследование, о чем проинформировали ее семью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания пока не планирует новых санкций против РФ в связи с отравлением в Эймсбери, - глава МВД Джавид

45-летний Чарльз Роули, который также госпитализирован с признаками тяжелого отравления, остается в больнице.

Напомним, 4 июля стало известно, что вблизи Солсбери госпитализировали двух человек с признаками отравления неизвестным веществом. Женщину и мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу города Солсбери.

Инцидент произошел еще вечером 30 июня на улице Магглтон - пострадавших нашли на улице без сознания.

В Контртеррористическом подразделении Великобритании заявили, что мужчина и женщина отравились веществом "Новичок". Скотланд-Ярд связал расследование нового отравления с делом Скрипалей.