 Женщина, получившая отравление "Новичком" вблизи Солсбери, умерла

Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию, передает Цензор.НЕТ.
Правоохранители начали расследование убийства и планируют провести посмертное обследование, о чем проинформировали ее семью.
45-летний Чарльз Роули, который также госпитализирован с признаками тяжелого отравления, остается в больнице.
Напомним, 4 июля стало известно, что вблизи Солсбери госпитализировали двух человек с признаками отравления неизвестным веществом. Женщину и мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу города Солсбери.
Инцидент произошел еще вечером 30 июня на улице Магглтон - пострадавших нашли на улице без сознания.
В Контртеррористическом подразделении Великобритании заявили, что мужчина и женщина отравились веществом "Новичок". Скотланд-Ярд связал расследование нового отравления с делом Скрипалей.
8th Июль 2018 anti-colorados
Расстрельная команда НКВД. В эту форму любит наряжаться один из украинских медиа идолов, без волос на голове
Специалисты в области криминального права давно пришли к выводу о том, что безнаказанность за умышленное преступление почти всегда ведет к его повтору и если наказание не прерывает цепочку преступлений, то они становятся все более масштабными и несущими все большую опасность обществу. Примерно этот механизм раскручивает кровавую вакханалию, устраиваемую преступником.
Специалисты же по психологии, психиатрии, да и многие философы утверждают, что человек имеет довольно тонкий слой цивилизации, который держит его в рамках общепризнанных норм поведения и он (этот налет) довольно легко смести у большинства людей. И если такое случается с отдельным индивидом во вполне стабильной и цивилизованной системе общественных координат, то это становится чем-то вопиющим и шокирующим.
Пойманный серийный убийца или насильник всем кажется грязным животным, потерявшим человеческий облик. Но если это происходит с миллионами людей или со всей наличной популяцией людей в отдельной стране, то таких мелочей уже никто не замечает.
Достаточно посмотреть статистику известных серийных убийц для того, чтобы увидеть справедливость этого утверждения. В самом деле, некто Педро Антонио Лопес, которого считают самым «результативным» серийным убийцей и за ним числится чуть больше 300 девочек, убитых им в Перу и Эквадоре. Совковый Андрей Чикатило, с доказанными 52 трупами - находится на четвертом месте в этом рейтинге, хотя были персонажи, утверждавшие о трех тысячах жертв, но следствие не смогло подтвердить подобных заявлений и списало эти заявления на психическое расстройство. В любом случае, речь идет о трех сотнях убийств.
Что характерно, «рекордсмена» два раза выпускали на свободу уже при доказанных убийствах из гуманистических соображений, и он все продолжал убивать. После первого такого освобождения, осуществленного по просьбе христианского миссионера, он вышел на ритм в четыре убийства за неделю, чем подтвердил зависимость масштабов преступления от безнаказанности. Преступник считает себя полубогом, ибо считается, что бог дает жизнь и он же ее отбирает, а преступник ничего дать не может, зато забирает - легко и как оказывается - безнаказанно.
Что можно говорить о преступниках типа Сталина, Гитлера или Пол Пота, из-за которых были убиты миллионы людей. Хотя в этом случае работает некий фактор личного неучастия в убийстве. В самом деле, несмотря на то, что товарищ Сталин был уркой и семинаристом-недоучкой, он оказался довольно ушлым ценителем искусства и лично перечитывал массу сценариев, романов и прочего, что ваяла «творческая интеллигенция». В любом случае, он хорошо понимал, что там изложено и что скрыто от прямого прочтения. Гитлер был сентиментальным добряком, в своей компании. Он был не просто ценителем искусства, но и сам довольно неплохо владел кистью, оставив после себя неплохие картины. По Пот же и вовсе состоялся как личность в Париже, под его средоточием духовных и творческих потоков. В этом плане его даже нельзя с Мао Цзедуном сравнивать. Но все эти три персонажа отправили в землю многие миллионы людей, не убив при этом никого из тех, кто погиб в период их правления.
Причем, в процессе работы этих чудовищных жерновов и правления воплощений Молоха, почти никто из граждан этих стран не считал такое положение вещей чем-то сравнимым с действиями Чикатило, хотя где он, например, и где Сталин, по количеству жертв?
Но вот что интересно, когда общество вывернуто наизнанку до такой степени, как это было в совке, когда, например, отдающий приказ на репрессии и тот, кто лично убивает, как бы разъединены с тем, что они делают. Про Сталина могут сказать: «Минуточку, лично он - никогда не убивал», а про палача: «Он выполнял приказ, такое было время» и всех это устроит. Миллионы людей с пулей в затылке уехали в крематорий, и виновных нет, разве что Барабашка.
И вот вспомним того же Педро Лопеса с его 300 жертвами и тут же Петра Магго, который проработал 10 лет в НКВД на должности сотрудника по особым поручениям. За это время он лично расстрелял более 10 тысяч человек, по тысяче ежегодно или по три - ежедневно. Между прочим, именно Магго расстрелял Зиновьева и Каменева - соратников Ленина. Так вот, этот замечательный коммунист и крупный специалист «по особому заданию» был еще не рекордсменом, просто работал не очень долго, а Василий Иванович Блохин работал дольше и перешагнул рубеж 20 тысяч лично расстрелянных. В связи с такой его результативностью и преданности профессии он получил кучу наград: от мелкой «За оборону Москвы», до ордена Ленина и произведен в звание генерал-майора. Были и стахановцы, которые выдавали за ночь от 200 до 500 трупов, но они быстро сгорали на работе от психических и других расстройств.