 19-летний чемпион Украины по мотокроссу Андрей Бессонов погиб в ДТП в Харькове, - федерация мотоспорта

"В пятницу, 6 июля, вследствии несчастного случая трагически погиб молодой перспективный спортсмен - мотогонщик, тренер по мотокроссу Андрей Бессонов", - сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Федерации мотоспорта Украины.

Как пишет Укринформ со ссылкой на предварительные данные полиции, 58-летняя водитель автомобиля Toyota допустила наезд на 19-летнего парня, ехавшего на велосипеде. В тяжелом бессознательном состоянии он был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где скончался, не приходя в сознание.

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Отметим, что сообщение о смертельном ДТП в Харькове появилось 7 июля.