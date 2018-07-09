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 19-летний чемпион Украины по мотокроссу Андрей Бессонов погиб в ДТП в Харькове, - федерация мотоспорта

Чемпион Украины 2016 года по мотокроссу в классе 125 куб. см 19-летний Андрей Бессонов погиб в дорожно-транспортном происшествии в Харькове.

"В пятницу, 6 июля, вследствии несчастного случая трагически погиб молодой перспективный спортсмен - мотогонщик, тренер по мотокроссу Андрей Бессонов", - сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Федерации мотоспорта Украины.

Как пишет Укринформ со ссылкой на предварительные данные полиции, 58-летняя водитель автомобиля Toyota допустила наезд на 19-летнего парня, ехавшего на велосипеде. В тяжелом бессознательном состоянии он был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где скончался, не приходя в сознание.

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Отметим, что сообщение о смертельном ДТП в Харькове появилось 7 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3075435
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия19-летний чемпион Украины по мотокроссу Андрей Бессонов погиб в ДТП в Харькове, - федерация мотоспорта
 
 
 
 
 
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