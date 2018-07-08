 Украина примет участие в заседании НАТО, несмотря на сопротивление Венгрии, - Пристайко

Глава представительства Украины при Североатлантическом союзе Вадим Пристайко сообщил в эфире программы "Завтра", совместного проекта Радіо Свобода и телеканала "112 Украина", как Украина примет участие в заседании НАТО, несмотря на сопротивление Венгрии, пишет Цензор.НЕТ.

"Благодаря взаимодействию с союзниками по НАТО нам удалось переступить через блок, который устанавливает Венгрия, пытаясь злоупотребить принципом консенсуса, который существует в НАТО. Вариант, который был определен, - это совместное заседание с Грузией как раз через 10 лет после Бухарестского саммита, когда и Украине, и Грузии было обещано, что они станут членами НАТО. Мы собираемся снова с Альянсом и будем обсуждать, каким образом за это время Украина и Грузия продвинулись, что еще надо сделать и какая помощь Альянса может обеим странам поступить", - сказал он.

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Вадим Пристайко также допустил возможность блокирования Венгрией заявления заседание, но подчеркнул, что важнее для Украины будет декларация саммита.

"Есть технические детали, и, действительно, Венгрия пытается блокировать заявление этого заседания, но, кроме заявления заседания, будет заявление генерального секретаря, который будет председательствовать на заседании, - он является также председателем комиссии Украина - НАТО, - и будет конечная декларация саммита, что значительно важнее, потому что декларация саммита - это документ, по которому живет Альянс от саммита к саммиту. Будет также коммюнике саммита, которое подписывают все члены Альянса. Это те документы, где будут зафиксированы все необходимые для Украины вещи", - сказал Пристайко.

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"Главной победой для нас будет поддержка Альянса в противостоянии с Россией, также важным будет зафиксировать те достижения, которые есть, и определить путь вперед. Нам нужно разблокировать военно-техническое сотрудничество. "Джавелины" нам очень помогли, поэтому сейчас мы говорим с членами Альянса о том, что нам нужна определенная помощь: кое-что мы готовы покупать, а некоторые технологии нам нужны для того, чтобы наша армия стала сильнее", - добавил он.

Напомним, Напомним, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

После этого Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

5 сентября 2017 г. Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.