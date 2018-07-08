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 Вида имеет право публично высказать уважение к Украине. Направили письма в ФИФА и УЕФА, - президент ФФУ Павелко

Федерация футбола Украины (ФФУ) заняла жесткую позицию в ситуации, сложившейся вокруг футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды.

Об этом заявил президент ФФУ Андрей Павелко на Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Федерация футбола Украины и я лично заняли жесткую позицию в ситуации, сложившейся вокруг футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды после победы команды в четвертьфинале ЧМ-2018: своей яркой игрой и бойцовскими качествами Вида, как и вся сборная Хорватии, заслужил право участвовать в полуфинале турнира!" - подчеркнул Павелко.

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Он отметил, что у футболиста, который много лет защищал честь киевского "Динамо" и жил в столице Украины "в очень тяжелое для нашей страны время", здесь много друзей и болельщиков, "заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им".

"За последние несколько лет обращение "Слава Украине!" стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к ее гражданам. Он имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к ее гражданам", - написал президент ФФУ, уточнив, что организация направила в соответствующие органы ФИФА и УЕФА письма "с целью защитить не только футболиста хорватской сборной, но и, в первую очередь, человека, который имеет право на свою позицию и уважает нашу страну".

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Он также выразил уверенность, что Вида сыграет в полуфинале ЧМ-2018.

Вида имеет право публично высказать уважение к Украине. Направили письма в ФИФА и УЕФА, - президент ФФУ Павелко 01

Напомним, Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвятили Украине победу над Россией в четвертьфинале Чемпионата мира. Автор двух голов в ворота россиян (с игры и в серии пенальти) Вида после матча прокричал на камеру "Слава Украине!". Вукоевич, который работает скаутом киевского "Динамо", добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину!".

Российские СМИ заявили о возможной дисквалификации Виды со стороны ФИФА. В итоге футболист получил от ФИФА предупреждение.

Источник: https://censor.net.ua/n3075433
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
а у ФИФА нет претензий к этим лозунгам?
viva l'Itlia
viva la France
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ФИФА вынесла предупреждение игроку сборной Хорватии из-за его видео «Слава Украине», снятого после матча с Россией. ФИФА давно превратилось в грязную помойку. Я не понимаю почему слова "Слава Украине" запрещены ФИФА. Была бы у нас нормальная страна подали бы на ФИФА в суд.
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Украина это что агресор или тер.организация,почему нельзя говорить слава Украине?
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Ціна на нафту приблизно одна й вона завжди майже однакова. Але коли США вважають за потрібне перебудувати економіку СРСР або рашки на отримання високих доходів від продажу нафти, тоді США піднімають ціни. А потім опускають.
Можна подивитись по роках.

Вида имеет право публично высказать уважение к Украине. Направили письма в ФИФА и УЕФА, - президент ФФУ Павелко - Цензор.НЕТ 8472
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И в Крым они полезли почти как только Украина месторождения в Крыму открыли... Сразу на наши вышки свою гребанную лапу положили...
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ФИФА должна публично принести извинения хорвату и обьяснить свою позицию,кроме как чемоданом денег из москвы
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Она бы та фИфа так скоропалительно бы у раиси чемпионат отобрала как у страны сеящей ЗЛО и НАСИЛИЕ что КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОВМЕСТИМО со СПОРТОМ
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Тем более что проведение ЧМ на расейке получено нечестным путем, что и было неопровержимо доказано.
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Спасибо ему огромное от Украины.В кацапии бурление дерьма было знатное.Где протест от мида Украины.Где подачи в суде?
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Правильно зробив. =Слава Україні= - це вітання. Не кричалка, не гасло якоїсь партії, у ньому нема нічого ні расистського, ні політичного і т.д. І ще я б попросила розтлумачити причину попередження: ЗА ЩО ? Але це, швидше всього, має зробити хорватський футбольний союз і сам Віда.
То було приватне відео, ПІСЛЯ МАТЧУ. What's the problem ? Яка неспортивна поведінка ???
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Обычно коверканье фамилий присуще расеянам на их же ресурсах, и, если ты не расенин, то и не стоит уподобляться им. Этим ты всего лишь показываешь свою ограниченность и тупость,но никак не остроумие.
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рашка це, крім всього іншого, ще й країна - стукач.
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Заявление ФИФА тянет на геноцид Украины как государства и Украинцев как нации,они отрицают существование государства признанного международным сообществом?
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