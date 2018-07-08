 Вида имеет право публично высказать уважение к Украине. Направили письма в ФИФА и УЕФА, - президент ФФУ Павелко

Об этом заявил президент ФФУ Андрей Павелко на Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Федерация футбола Украины и я лично заняли жесткую позицию в ситуации, сложившейся вокруг футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды после победы команды в четвертьфинале ЧМ-2018: своей яркой игрой и бойцовскими качествами Вида, как и вся сборная Хорватии, заслужил право участвовать в полуфинале турнира!" - подчеркнул Павелко.

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Он отметил, что у футболиста, который много лет защищал честь киевского "Динамо" и жил в столице Украины "в очень тяжелое для нашей страны время", здесь много друзей и болельщиков, "заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им".

"За последние несколько лет обращение "Слава Украине!" стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к ее гражданам. Он имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к ее гражданам", - написал президент ФФУ, уточнив, что организация направила в соответствующие органы ФИФА и УЕФА письма "с целью защитить не только футболиста хорватской сборной, но и, в первую очередь, человека, который имеет право на свою позицию и уважает нашу страну".

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Он также выразил уверенность, что Вида сыграет в полуфинале ЧМ-2018.

Напомним, Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвятили Украине победу над Россией в четвертьфинале Чемпионата мира. Автор двух голов в ворота россиян (с игры и в серии пенальти) Вида после матча прокричал на камеру "Слава Украине!". Вукоевич, который работает скаутом киевского "Динамо", добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину!".

Российские СМИ заявили о возможной дисквалификации Виды со стороны ФИФА. В итоге футболист получил от ФИФА предупреждение.