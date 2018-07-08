 Нет причин называть агрессию против Украины и войну другими именами, на РФ лежит огромная ответственность, - вице-президент ПА ОБСЕ Седерфельт

Такое мнение высказала вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат от Швеции Маргарета Седерфельт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Об этом она сказала после заседания Комитета по политическим вопросам и безопасности в рамках 27-й сессии ПА ОБСЕ в воскресенье в Берлине, на котором обсуждался текст Резолюции о выполнении обязательств в рамках ОБСЕ.

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"Для меня как европейки очень важен вопрос использования правильной терминологии о том, что происходит. Это российская агрессия", - заявила Седерфельт.

Она напомнила, что именно такое определение использует ЕС, когда вопрос заходит о санкциях против РФ из-за нелегальной аннексии ею Крыма и действий на Донбассе. Сама шведская депутат в течение трех предыдущих лет была докладчиком и готовила такую резолюцию "и во всех отчетах и проектах резолюций использовала термин "российская агрессия", продолжаю это делать и сейчас". Политик не видит причин называть агрессию против Украины и войну другими именами, это особенно важно во времена нестабильности. На России, по ее словам, лежит "огромная ответственность" за то, что происходит.

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В дебатах выступил американский сенатор Роджер Уикер, который также убежден, что "это не гражданская война идет на Донбассе". Он отметил, что в предыдущих резолюциях и заявлениях подчеркивалось, что действия российского руководства по отношению к украинской территории незаконны. "Россия подписывалась под обязательством не нарушать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость других подписантов, уважать право других стран самим выбирать альянсы по обеспечению их безопасности и воздерживаться от угроз использования силы и ее использования против других государств", - напомнил сенатор, отметив, что украинский кризис остается "основной проблемой для Комитета и для ОБСЕ в целом".

Докладчик по вопросу Кристиан Вигенин из Болгарии сказал, что ПА ОБСЕ в предыдущих резолюциях констатировала, что "аннексия полуострова Крым Российской Федерацией была незаконной и неправомерной". В то же время, сказал он, Ассамблея продолжает предоставлять возможности для политического диалога между заинтересованными сторонами способствовать дипломатическому решению кризиса. "Имплементация всех положений Минска-2 всеми сторонами остается ключом к комплексному мирному соглашению для Донбасса. Несмотря на неудачи, цель, поставленная в этих соглашениях, до сих пор достижима и остается лучшим выходом для Украины и всего региона", - заявил Вигенин.

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Напомним, в Берлине проходит сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Украинская делегация на полях встретилась с представителями США.