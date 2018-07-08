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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины, За рубежом
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 Нет причин называть агрессию против Украины и войну другими именами, на РФ лежит огромная ответственность, - вице-президент ПА ОБСЕ Седерфельт

Для европейцев очень важен вопрос использования правильной терминологии о том, что происходит на востоке Украины - это российская агрессия.

Такое мнение высказала вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат от Швеции Маргарета Седерфельт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Об этом она сказала после заседания Комитета по политическим вопросам и безопасности в рамках 27-й сессии ПА ОБСЕ в воскресенье в Берлине, на котором обсуждался текст Резолюции о выполнении обязательств в рамках ОБСЕ.

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"Для меня как европейки очень важен вопрос использования правильной терминологии о том, что происходит. Это российская агрессия", - заявила Седерфельт.

Она напомнила, что именно такое определение использует ЕС, когда вопрос заходит о санкциях против РФ из-за нелегальной аннексии ею Крыма и действий на Донбассе. Сама шведская депутат в течение трех предыдущих лет была докладчиком и готовила такую резолюцию "и во всех отчетах и проектах резолюций использовала термин "российская агрессия", продолжаю это делать и сейчас". Политик не видит причин называть агрессию против Украины и войну другими именами, это особенно важно во времена нестабильности. На России, по ее словам, лежит "огромная ответственность" за то, что происходит.

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В дебатах выступил американский сенатор Роджер Уикер, который также убежден, что "это не гражданская война идет на Донбассе". Он отметил, что в предыдущих резолюциях и заявлениях подчеркивалось, что действия российского руководства по отношению к украинской территории незаконны. "Россия подписывалась под обязательством не нарушать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость других подписантов, уважать право других стран самим выбирать альянсы по обеспечению их безопасности и воздерживаться от угроз использования силы и ее использования против других государств", - напомнил сенатор, отметив, что украинский кризис остается "основной проблемой для Комитета и для ОБСЕ в целом".

Докладчик по вопросу Кристиан Вигенин из Болгарии сказал, что ПА ОБСЕ в предыдущих резолюциях констатировала, что "аннексия полуострова Крым Российской Федерацией была незаконной и неправомерной". В то же время, сказал он, Ассамблея продолжает предоставлять возможности для политического диалога между заинтересованными сторонами способствовать дипломатическому решению кризиса. "Имплементация всех положений Минска-2 всеми сторонами остается ключом к комплексному мирному соглашению для Донбасса. Несмотря на неудачи, цель, поставленная в этих соглашениях, до сих пор достижима и остается лучшим выходом для Украины и всего региона", - заявил Вигенин.

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Напомним, в Берлине проходит сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Украинская делегация на полях встретилась с представителями США.

Источник: https://censor.net.ua/n3075431
 
 
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Запад лицимерен и недееспособен против хуйла.Говорят одно,делают другое.И это есть железный факт.
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Железный факт- это то, что Запад абсолютно не однороден. Это не рашка и тем более не КНДР, где всё зависит от кормчего.
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Як це - "нема причин"? А кацапські гроші-газ-нафта? Хіба що шановному віце-президенту ПАРЄ з усього цього нічого не обломилося. Ну, нічого, кацапсини і до нього ключика знайдуть.
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Вірніше, до неї. Бо вона хоч і віце-президент, але все-таки дама.
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Так прямо й сказали? Госпожа Маргарета й господін Седерфєльт?
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за реализацию политики Facebook на территории России, Украины и других стран СНГ отвечает гражданка России Ульяна Зинина ФсБ рф
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І от болгарин Вігєнін хоче надати хуйлу дипломатичний шанс. Як це по-болгарськи! Все більше людей отримують розчарування від Болгарії і не хочуть туди їхати. А раніше це була улюблена країна.
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Всього 20 хвилин, але дуже добре на пальцях розкладено, що відбувається на рашці й чому саме орки полізли в Україну.
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Жаль, что весь пыл Ыкспертов ушёл в новость про експлатацию обуви.
А дзвіночок гарний, хоча і запізнілий.
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Какой звоночек.Фифа в тупую за Слава Украине причислила хорвата к экстримистам.Вата весь день бесновалась от пабеды,вы о чем?
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не кажи маячню про екстремістів, я читав новину. Своїми перебільшеннями ти лише робиш із себе посміховисько.
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В своём коменте. Капец- уже не помнить, что накорябал минуту назад.
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То есть фифа за Слава Украине вынесла предупреждение это нормально?Проводить чемпионат в параше во время нарушения всех уставов оон это тоже правильно
.
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Неужели слепоглухонемые эксперты ОБСЕ с нулевой ценностью слов по воле одинокого троещинского рейнджера уже стали хорошим звоночком?
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"Она напомнила, что именно такое определение использует ЕС, когда вопрос заходит о санкциях против РФ из-за нелегальной аннексии ею Крыма и действий на Донбассе."

"Сама шведская депутат в течение трех предыдущих лет была докладчиком и готовила такую резолюцию "и во всех отчетах и проектах резолюций использовала термин "российская агрессия", продолжаю это делать и сейчас". Источник: https://censor.net.ua/n3075431 "
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Да там хоть кол на голове теши, мозг не пострадает.)))
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Що нова доза новачка викликала прозріння.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНет причин называть агрессию против Украины и войну другими именами, на РФ лежит огромная ответственность, - вице-президент ПА ОБСЕ Седерфельт
 
 
 
 
 
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