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Все про:одежда (96) ВСУ (55)

 Разнашивать постепенно, плотно не шнуровать, беречь чистоту и проветривать, - эксперт о правильном ношении летней обуви ВСУ

Для эффективной работы летней мембраны, ботинки следует содержать в чистоте и сухом виде.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ написал журналист и эксперт по безопасности, экипировке и снаряжению Игорь Молодан.

Он предложил 16 правил, которые должен знать каждый военный:

1. Комфорт при движении в летней мембранной военной обуви зависит от чистоты самой мембраны и материалов вокруг нее (кордуры, кожи, подкладки), влагопоглащающих свойств и чистоты сменной стельки, качества, формы и чистоты летних треккинговых носков.

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2. Обувь должна быть того же размера, что и размер ноги. Если пальцы ноги упираются в носок обуви, следует выбирать ботинки на размер больше. Больший размер всегда можно подогнать под ногу с помощью двойных стелек, двойных летних носков или с помощью плотной шнуровки.

3. Разнашивать летние ботинки следует постепенно, начиная с небольших нагрузок на ноги. Через 3-4 дня, разношенную обувь можно начинать интенсивно эксплуатировать по назначению. Во время разноски обуви рекомендуется использовать две пары треккинговых летних носков, как и в любых других случаях, когда ощущается дискомфорт во время передвижения.

4. Носки должны быть летние треккинговые с длинным паголенком. Борт носков должен на 3 см и более выступать над берцем сапог, это позволяет лишней влаге испаряться наружу через специальные каналы, а берцам не натирать лодыжки. Носки выбираются такого качества, чтобы после многочасового передвижения на ногах не оставалось следов от резинок, а сами носки не сползали внутрь ботинка.

5. Во время передвижения используются водопоглащающие стельки, которые идут в комплекте обуви. На привале и во время просушки основных стелек, следует использовать второй комплект стелек.

6. В любом удобном случае, обувь и стельки должны проветриваться и просушиваться.

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7. Сушить мембранную обувь можно как на открытом воздухе, так и возле костра на безопасном расстоянии, где рукам комфортно не менее 5 секунд. Производитель мембраны заявляет, что скорее оплавится кордура и кожа, чем испортится мембрана. В любом случае, следует учитывать порывы ветра и его направление, вероятное направление скатывания головешек костра. Наиболее практическое положение обуви для сушки возле открытого огня вертикальное, берцами вверх, а пяткой в направлении к костру. Желательно чтобы обувь была выше уровня поверхности земли. Также для быстрой просушки можно использовать нагретый и насыпанный в носки песок или камни, газеты, полотенца и другие абсорбенты, которые размещаются внутрь обуви.

8. Штанины категорически нельзя заправлять в обувь! Это нарушает кровообращение и не позволяет излишней влаге интенсивно выводиться наружу.

9. Ботинки плотно шнуруются только во время выполнения учебно-тренировочных, специальных и боевых задач, при движении по сложнопересеченным маршрутам или с грузом. В остальных случаях шнуровка может быть ослаблена, чтобы улучшить вентиляцию обуви и кровообращение конечностей.

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10. Для более интенсивного выведения влаги от стоп при высоких температурах и длительном активном передвижении или в помещении, манжету борта носков рекомендуется натягивать на берц, выворачивая наизнанку.

11. При интенсивном передвижении и длительном нахождении в обуви в жаркую погоду, рекомендуется под треккинговые носки надевать качественные капроновые носки летние, которые предотвратят натирание стопы. Такие носки бывают в виде сеточки и не позволяют ногам потеть, а треккинговым носкам натирать, когда те намокают.

12. Надевать обувь необходимо только в сухих и чистых носках. Своевременная смена носков и гигиена ног позволит значительно улучшить комфорт при передвижении. Внутри обувь всегда должна быть чистая.

13. Для эффективной работы летней мембраны, ботинки следует содержать в чистоте и сухом виде. Так как вода, пыль и грязь забивают поры мембранной ткани, значительно ухудшая ее свойства по влаговыведению.

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14. Для долговечности кожу сапог нужно очищать от грязи, периодически смазывать кремом и раз в две недели наносить гидрофобную жидкость.

15. Для удобства надевания обуви существует специальная петелька в верхней задней части берц.

16. Для предотвращения попадания внутрь обуви песка, камней, растительности следует стягивать низ штанин и фиксировать их шнурком или специальным крючком за шнуровку обуви.

Источник: https://censor.net.ua/n3075430
 
   
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Кетайский вариант "льовы"?
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в статье чувствуется почерк Гризодубо
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Вроде ж нет если вечером не снимается "сруби топором"
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топор у него для отмазки,а вообще он по летней обуви
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А нормальні берці не пробували купляти для ЗСУ, щоб їх можна було носити без жіночих та трекінгових носків на нормальний тонкий хб носок?
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Ні, це просто взуття для плацу. Це я так припускаю. Бо у дощ і багнюку носити її не радять. А на передовій саме дощ і грязюка. Отож залишається плац і стройова. Разнашивать постепенно, плотно не шнуровать, беречь чистоту и проветривать, - эксперт о правильном ношении летней обуви ВСУ - Цензор.НЕТ 6827
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m-.ac все берут Та же "льова" но сделано в Кетае
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джипи теж є всякі - є всюдиходи, а є паркетники. Тут важливо, аби хазяїн (в нашому випадку - воїн) знав, що у нього на ногах.
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Я в "кетайской" реплике морпеховских берец с 15-го года хожу, держатся
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Вірю! "Паркетник" - теж хороша машина. Розношувати поступово, щільно не шнурувати, берегти чистоту та провітрювати, - експерт про правильне носіння літнього взуття ЗСУ - Цензор.НЕТ 1013 Тільки для асфальту.
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Во обще то на асфальте быстрее снашивается
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начинать вообще то надо было с правильного надевания носок

Разнашивать постепенно, плотно не шнуровать, беречь чистоту и проветривать, - эксперт о правильном ношении летней обуви ВСУ - Цензор.НЕТ 9431
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Просто как гарматкин за пару красивых ножек душу продам
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Гарматкин душу не продавал, а "... с Божьей помощью выебал Анну Петровну Керн", о чем сообщил вот этими самыми словами всем своим друзьям.
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собрались любители русской литературы
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А это... как иво... А шо это было, Уважаемый Цензор???
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якщо коротко - військове літнє взуття найкраще зберігається, якщо його не носити Разнашивать постепенно, плотно не шнуровать, беречь чистоту и проветривать, - эксперт о правильном ношении летней обуви ВСУ - Цензор.НЕТ 9378
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Не! В Правиле Номер 15, он намекает на спецпетельку, за которую надо тянуть... То есть, предполагается, что носить таки надо!
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Не, 16 пункт убил полностью, я в шоке....пиииииии
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А это писец. Купленые ботинки для армии по цене обуви крутого кутюрье, могут развалиться, если не сушить на ветру и одевать не правильные носки. Вот так и воюем, мля...............
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треба багато піску та декілька пальм, як на фото, тоді взуття не зіпсується, ось що було.
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Извините -- я старый военный и немного грубоват и начинал и зимой и летом с яловых сапог и на турнике и в болоте и на 50 градусном морозе и 40 градусной жаре --- так вот ---- жочется спросить -- этот дебил эксперт то в армии был -- настоящей -- а не кабинете МО Украины в Киеве ??? Еще раз извиняюсь ... Кстати чтобы жопа от говна не прела летом в военном лагере --чем ее вытирать ???
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Это Бутусов такого-же 3,14здуна как сам пригласил...
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Ах ты ж эксперд... Иди-ка срочку отслужи, а потом вякай что-то... Носятся эти берцы 16 часов в сутки, разнашиваются - стиранием ног до кровавых мозолей и правило по уходу за ними только одно - если сержант не кричит, то пойдёт. Если кричит - надо почистить. Водой и щёточкой, сверху. И всё. И ночью в сушилке оставить...
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Это не тот, что броник задом наперёд надел?)))
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да уж...кирзовые сапоги с портянкой, понадежней были...
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Кирзачи дерьмо -Яловые (юфтевые) просто бомба
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я в "кирзе" служил...на 8(восемь) месяцев хватало, если ваксы не жалеть.
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мне повезло больше. ял носил. хотя срок носки - год
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Я перші каблуки на кирзі наполовину зчухав за 3 місяці в учебці в Богодухові. )
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За 1,5 місяця стройової , по 6 год шоденно на плаці Камброду , підбори моїх кирзачів стесались до задника. Такою була підготовка до параду в Луганську на честь комуняцького перевороту.
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як говориться - є шо згадати а нема шо розказати. )
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трижды прочитать и на ночь, под подушку(желательно вместе с компом)..чтоб запомнить до утра..
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Адресом ошиблись?
Кто то купил ботинки на ebay, а продавец в догонку инструкцию выслал...

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и из какого дерьма сей шедевр? Очередная "кожа" из молодого дерматина? Обуть-бы в эту срань тех кто ее сочинил и кто закупил для ВСУ
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Очередной "эксперт" не знает, о чем пишет, но обосрать надобно.
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Ну что же вы такие жестокие то все)))))))))))
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до туалета и обратно, ночью и без фонарика 😀
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Служит он в мусарне или похожей организации)))
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Можно добавить...Стать спиной к ветру на ширине плеч, расстегнуть ширинку, напрягти пресс и мочись потом бережно встряхни конец чтоб не ляпнуть на берцы... Разнашивать постепенно, плотно не шнуровать, беречь чистоту и проветривать, - эксперт о правильном ношении летней обуви ВСУ - Цензор.НЕТ 688
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А при ядерном ударе противника держи автомат на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не капал на берцы (с)
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Во-Во - вам и противника не нужно, у вас при взлёте взрываться будут...\рукожопы кацапские...)\
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"При ядерном взрыве автомат нужно держать на вытянутых руках - чтобы расплавленный металл не капнул на казенные сапоги".
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цікаво чи носять їх на передовій, може бережуть для красоти і парадів.
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Товарищ командир, мне сегодня больше нельзя выполнять боевую задачу - истек лимит времени разноски новой обувки. Так что вы тут воюйте, а я завтра подойду.
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это инструкция для обуви профессиональных рейнджеров
а для пушечного мяса можно и кирзово-яловые
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Хай син Порошенка піклується про взуття! Ганьба! Разнашивать постепенно, плотно не шнуровать, беречь чистоту и проветривать, - эксперт о правильном ношении летней обуви ВСУ - Цензор.НЕТ 878
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И вообще для лучшей сохранности обуви - ее лучше не носить, и не пачкается и мембрана не изнашивается! Разнашивать постепенно, плотно не шнуровать, беречь чистоту и проветривать, - эксперт о правильном ношении летней обуви ВСУ - Цензор.НЕТ 5589
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А этот эксперд что написал инструкцию сам в окопах сидел,в ливень ?
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ботиночки кстате к тем носочкам шо по 300 гр
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Об элементах униформы нужно заботиться точно так же, как и об оружии. Это не ваше личное имущество, а имущество, купленное на деньги налогоплательщиков Украины. Разнашивать постепенно, плотно не шнуровать, беречь чистоту и проветривать, - эксперт о правильном ношении летней обуви ВСУ - Цензор.НЕТ 8180
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Правильно ! ---- один вопрос к вам где радикюль получить для интим прокладок , набора гольфов и щеточек для МЕМБРАН -- чтобы они пылью не забились ??? В окопе или директрисе ??? Ну просто необходимо беречь армейскую обувь всеми ФИБРАМИ души !!! Каждый сэкономленный армейский говнодав , извиняюсь берц , удар по товарищу ХУЙЛУ и всей Мировой БУРЖУАЗИИ ....
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Ну если на войну ходить как на работу - с восьми до пяти - то можно и позаботиться ))))
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Дуже смішать висновки тутешніх "експертів", котрі не те щоб ці талани носили, а навіть власнооч їх не бачили ))
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В тонких шкапетках ноги натреш аж бігом. Вони повинні бути товсті, в"язані, х/б. Шви взуття потрібно відбити по краю молотком, щоб стали гладкими.
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офуеть. А воювати коли., бо весь час займаєшся обувкою. Так і вбити можуть.
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8. Штанины категорически нельзя заправлять в обувь! Это нарушает кровообращение и не позволяет излишней влаге интенсивно выводиться наружу. (c)
Вот, чисто интересно: в ВС США, Великобритании, Бундесвере - так же? Или просто дело в говенном качестве хваленых "таланов"?
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У меня форма бундес, она заправляется в берцы.
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Ну, дык, ни до 14-го не носило на выпуск штаны, ни в 14-м, 15-м, 16-м. А тут вот оно чо, оказывается Розношувати поступово, щільно не шнурувати, берегти чистоту та провітрювати, - експерт про правильне носіння літнього взуття ЗСУ - Цензор.НЕТ 5048
Первые "таланы" были сракой полной (черные, которые) - летом пипец жарко, при холоде - пипец холодно. Оказывается, штаны виноваты были?
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Ептель, для одних только ботинок инструкция в 16 пунктов - на весь комлект одежды наверное целый том выйдет )))
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Есть 17-ое правило.
Женские проклвдки прекрасно выполняют роль стелек.
Сухо и комфортно.
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страшно представить, что будет в наставлении про Джавелин))))
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Есть много интересных новостей . но эта одна из самых насущных и нужно попуярных тем .
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Напишите как правильно использовать обуховскую бумагу ? Разнашивать постепенно, плотно не шнуровать, беречь чистоту и проветривать, - эксперт о правильном ношении летней обуви ВСУ - Цензор.НЕТ 4708 .
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Шпигун! Чого захотів(це "Військова таємниця" і "Цілком таємно")!
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Kyrylo Sergeyev
6 июля в 15:38 ·

Якось, біля нічної кафешки, три бухі борзи мажори дорвались до мирного бійця, який всіх трьох і поклав.
І, випадково, боєць виявився АТОвцем, а борзи - мажори, випадково, син Шуфрича із друзями.
Це - Максим Подик, він і є той АТОвець. Пару місяців у копів не було до нього претензій. Максим правий на 100%, навіть перевищення самооборони не було. Але ... В справі різко змінився слідчий і ... починає пахнути рішаловом. Здається, доведеться нам всім бійця підтримати.Разнашивать постепенно, плотно не шнуровать, беречь чистоту и проветривать, - эксперт о правильном ношении летней обуви ВСУ - Цензор.НЕТ 1468
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А что шуфрича корупционера до сих пор не расстреляли?
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Нагадати падлюці Майдан , коли його вихопили з розлюченого натовпу з повними штанами за мить до лінчу , або бланшировку по одеському. Забудо мерзота й почало хвоста дерти.
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Да, оказывается сейчас солдат для обуви, а не сапоги для солдат
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Ясно...Это с той оперы что нужно носить обувь в ВСУ не как лучше, удобнее, а как положено... Разнашивать постепенно, плотно не шнуровать, беречь чистоту и проветривать, - эксперт о правильном ношении летней обуви ВСУ - Цензор.НЕТ 2134
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Я вот что придумал! Так как я, на судне, отвечаю за учет и выдачу "сэйфти шуз", а это приблизительно такие же ботинки. только со стальной вставкой, на носке... То почему бы мне не перевести эту Инструкцию... и не выдавать никому эти шузы, без сдачи экзамена по Эксплуатации их! ...Тока меня, в этом случае, или в психиатрию сдадут, или просто уволят нахрен. Лучше не пробовать.
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Сегодня, 8 июля, умер боец АТО Владимир Близнюк, объявлявший полторы недели назад голодовку в криворожской больнице.
Об этом сообщила его дочь Ирина Близнюк.
"Папа сегодня умер в 4 утра! Дату и место похорон сообщу позже", - написала Ирина Близнюк в Facebook.

Официальную голодовку мужчина вынужден был объявить в знак протеста против качества предоставления медицинской помощи

Розношувати поступово, щільно не шнурувати, берегти чистоту та провітрювати, - експерт про правильне носіння літнього взуття ЗСУ - Цензор.НЕТ 9490
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Ідіот! Ти введи все в статут, а потім печатай. Коли йдуть дощі, спека, коли немає можливості исе це робити, то що робити хлопцям? Це тобі в київській квартирі можна так робити.
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Вы знаете, я сейчас здесь редко пишу, потому что идиоты захватили, да практически всю Родину.
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Я бля два года портянками обматывал ноги в сапогах,и никуя,все нормально было,никакой летней обуви,может ещё в сандалях предложат теперь
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І всього 3 правила - чоботи по розміру, суха і правильно намотана портянка.
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Клас, поки взуєшся вже й війна скінчиться...
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Идут они на хер со своими Таланами!
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Зимой обул зимние ТАЛАНЫ, по размеру. Во первых обувался минут 7, подъем низкий - жопа! Давят на ногу мягко, в пределах терпимости. Залил спиртом. Думал растянутся.Далее, сутки походил - две недели ходить не мог ВООБЩЕ! Травма ступни,
Демисезонные не получал.
В этот четверг обул летние. Вроде окуенчик, даже понравились сначала. А на второй день ношения пальцы ног начали упираться в носок ботинка. Все выходные не могу ходить, под ногтями синяки появились, суставы аж выворачивает.
Какого хрена нет таких проблем с другими производителями тактической обуви? А за ношение неуставной обуви мозги компостируют.
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Нехер тебе вообще их обувать. Тапочки больничные само то.
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Нихфига себе новость, а по ТВ покажут? А задницу правильно когда научат подтирать ?
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В свій час і кирзаки нормально носились, каблуки самі набивали. Але хто не носив нові берці, немає чого іронію розводити. Про недоліки я читав, а весняно-осінні талани носив. Доволі теплі до 10 морозу на тонку шкарпетку. На нозі тримаються добре. Навіть як спроба створити нове взуття для армії, то чудова. При такому жлобсько-олігархічному режимі це взагалі круто.
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Лучшей обуви чем воин-2 Талана я не носил.
В них нога как в кроссовках, защищена.
Удобно, легко, надёжно.
Среди всяческого слесарья эти классные армейские берцы являются предметом зависти.
Воистину это качественнейшая и отличнейшая обувь.
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В свій час і кирзаки нормально носились, каблуки самі набивали. Але хто не носив нові берці, немає чого іронію розводити. Про недоліки я читав, а весняно-осінні талани носив. Доволі теплі до 10 морозу на тонку шкарпетку. На нозі тримаються добре. Навіть як спроба створити нове взуття для армії, то чудова. При такому жлобсько-олігархічному режимі це взагалі круто.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРазнашивать постепенно, плотно не шнуровать, беречь чистоту и проветривать, - эксперт о правильном ношении летней обуви ВСУ
 
 
 
 
 
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