 Разнашивать постепенно, плотно не шнуровать, беречь чистоту и проветривать, - эксперт о правильном ношении летней обуви ВСУ

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ написал журналист и эксперт по безопасности, экипировке и снаряжению Игорь Молодан.

Он предложил 16 правил, которые должен знать каждый военный:

1. Комфорт при движении в летней мембранной военной обуви зависит от чистоты самой мембраны и материалов вокруг нее (кордуры, кожи, подкладки), влагопоглащающих свойств и чистоты сменной стельки, качества, формы и чистоты летних треккинговых носков.

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2. Обувь должна быть того же размера, что и размер ноги. Если пальцы ноги упираются в носок обуви, следует выбирать ботинки на размер больше. Больший размер всегда можно подогнать под ногу с помощью двойных стелек, двойных летних носков или с помощью плотной шнуровки.

3. Разнашивать летние ботинки следует постепенно, начиная с небольших нагрузок на ноги. Через 3-4 дня, разношенную обувь можно начинать интенсивно эксплуатировать по назначению. Во время разноски обуви рекомендуется использовать две пары треккинговых летних носков, как и в любых других случаях, когда ощущается дискомфорт во время передвижения.

4. Носки должны быть летние треккинговые с длинным паголенком. Борт носков должен на 3 см и более выступать над берцем сапог, это позволяет лишней влаге испаряться наружу через специальные каналы, а берцам не натирать лодыжки. Носки выбираются такого качества, чтобы после многочасового передвижения на ногах не оставалось следов от резинок, а сами носки не сползали внутрь ботинка.

5. Во время передвижения используются водопоглащающие стельки, которые идут в комплекте обуви. На привале и во время просушки основных стелек, следует использовать второй комплект стелек.

6. В любом удобном случае, обувь и стельки должны проветриваться и просушиваться.

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7. Сушить мембранную обувь можно как на открытом воздухе, так и возле костра на безопасном расстоянии, где рукам комфортно не менее 5 секунд. Производитель мембраны заявляет, что скорее оплавится кордура и кожа, чем испортится мембрана. В любом случае, следует учитывать порывы ветра и его направление, вероятное направление скатывания головешек костра. Наиболее практическое положение обуви для сушки возле открытого огня вертикальное, берцами вверх, а пяткой в направлении к костру. Желательно чтобы обувь была выше уровня поверхности земли. Также для быстрой просушки можно использовать нагретый и насыпанный в носки песок или камни, газеты, полотенца и другие абсорбенты, которые размещаются внутрь обуви.

8. Штанины категорически нельзя заправлять в обувь! Это нарушает кровообращение и не позволяет излишней влаге интенсивно выводиться наружу.

9. Ботинки плотно шнуруются только во время выполнения учебно-тренировочных, специальных и боевых задач, при движении по сложнопересеченным маршрутам или с грузом. В остальных случаях шнуровка может быть ослаблена, чтобы улучшить вентиляцию обуви и кровообращение конечностей.

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10. Для более интенсивного выведения влаги от стоп при высоких температурах и длительном активном передвижении или в помещении, манжету борта носков рекомендуется натягивать на берц, выворачивая наизнанку.

11. При интенсивном передвижении и длительном нахождении в обуви в жаркую погоду, рекомендуется под треккинговые носки надевать качественные капроновые носки летние, которые предотвратят натирание стопы. Такие носки бывают в виде сеточки и не позволяют ногам потеть, а треккинговым носкам натирать, когда те намокают.

12. Надевать обувь необходимо только в сухих и чистых носках. Своевременная смена носков и гигиена ног позволит значительно улучшить комфорт при передвижении. Внутри обувь всегда должна быть чистая.

13. Для эффективной работы летней мембраны, ботинки следует содержать в чистоте и сухом виде. Так как вода, пыль и грязь забивают поры мембранной ткани, значительно ухудшая ее свойства по влаговыведению.

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14. Для долговечности кожу сапог нужно очищать от грязи, периодически смазывать кремом и раз в две недели наносить гидрофобную жидкость.

15. Для удобства надевания обуви существует специальная петелька в верхней задней части берц.

16. Для предотвращения попадания внутрь обуви песка, камней, растительности следует стягивать низ штанин и фиксировать их шнурком или специальным крючком за шнуровку обуви.