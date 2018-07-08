 Разнашивать постепенно, плотно не шнуровать, беречь чистоту и проветривать, - эксперт о правильном ношении летней обуви ВСУ

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ написал журналист и эксперт по безопасности, экипировке и снаряжению Игорь Молодан.
Он предложил 16 правил, которые должен знать каждый военный:
1. Комфорт при движении в летней мембранной военной обуви зависит от чистоты самой мембраны и материалов вокруг нее (кордуры, кожи, подкладки), влагопоглащающих свойств и чистоты сменной стельки, качества, формы и чистоты летних треккинговых носков.
2. Обувь должна быть того же размера, что и размер ноги. Если пальцы ноги упираются в носок обуви, следует выбирать ботинки на размер больше. Больший размер всегда можно подогнать под ногу с помощью двойных стелек, двойных летних носков или с помощью плотной шнуровки.
3. Разнашивать летние ботинки следует постепенно, начиная с небольших нагрузок на ноги. Через 3-4 дня, разношенную обувь можно начинать интенсивно эксплуатировать по назначению. Во время разноски обуви рекомендуется использовать две пары треккинговых летних носков, как и в любых других случаях, когда ощущается дискомфорт во время передвижения.
4. Носки должны быть летние треккинговые с длинным паголенком. Борт носков должен на 3 см и более выступать над берцем сапог, это позволяет лишней влаге испаряться наружу через специальные каналы, а берцам не натирать лодыжки. Носки выбираются такого качества, чтобы после многочасового передвижения на ногах не оставалось следов от резинок, а сами носки не сползали внутрь ботинка.
5. Во время передвижения используются водопоглащающие стельки, которые идут в комплекте обуви. На привале и во время просушки основных стелек, следует использовать второй комплект стелек.
6. В любом удобном случае, обувь и стельки должны проветриваться и просушиваться.
7. Сушить мембранную обувь можно как на открытом воздухе, так и возле костра на безопасном расстоянии, где рукам комфортно не менее 5 секунд. Производитель мембраны заявляет, что скорее оплавится кордура и кожа, чем испортится мембрана. В любом случае, следует учитывать порывы ветра и его направление, вероятное направление скатывания головешек костра. Наиболее практическое положение обуви для сушки возле открытого огня вертикальное, берцами вверх, а пяткой в направлении к костру. Желательно чтобы обувь была выше уровня поверхности земли. Также для быстрой просушки можно использовать нагретый и насыпанный в носки песок или камни, газеты, полотенца и другие абсорбенты, которые размещаются внутрь обуви.
8. Штанины категорически нельзя заправлять в обувь! Это нарушает кровообращение и не позволяет излишней влаге интенсивно выводиться наружу.
9. Ботинки плотно шнуруются только во время выполнения учебно-тренировочных, специальных и боевых задач, при движении по сложнопересеченным маршрутам или с грузом. В остальных случаях шнуровка может быть ослаблена, чтобы улучшить вентиляцию обуви и кровообращение конечностей.
10. Для более интенсивного выведения влаги от стоп при высоких температурах и длительном активном передвижении или в помещении, манжету борта носков рекомендуется натягивать на берц, выворачивая наизнанку.
11. При интенсивном передвижении и длительном нахождении в обуви в жаркую погоду, рекомендуется под треккинговые носки надевать качественные капроновые носки летние, которые предотвратят натирание стопы. Такие носки бывают в виде сеточки и не позволяют ногам потеть, а треккинговым носкам натирать, когда те намокают.
12. Надевать обувь необходимо только в сухих и чистых носках. Своевременная смена носков и гигиена ног позволит значительно улучшить комфорт при передвижении. Внутри обувь всегда должна быть чистая.
13. Для эффективной работы летней мембраны, ботинки следует содержать в чистоте и сухом виде. Так как вода, пыль и грязь забивают поры мембранной ткани, значительно ухудшая ее свойства по влаговыведению.
14. Для долговечности кожу сапог нужно очищать от грязи, периодически смазывать кремом и раз в две недели наносить гидрофобную жидкость.
15. Для удобства надевания обуви существует специальная петелька в верхней задней части берц.
16. Для предотвращения попадания внутрь обуви песка, камней, растительности следует стягивать низ штанин и фиксировать их шнурком или специальным крючком за шнуровку обуви.
Кто то купил ботинки на ebay, а продавец в догонку инструкцию выслал...
а для пушечного мяса можно и кирзово-яловые
Вот, чисто интересно: в ВС США, Великобритании, Бундесвере - так же? Или просто дело в говенном качестве хваленых "таланов"?
Первые "таланы" были сракой полной (черные, которые) - летом пипец жарко, при холоде - пипец холодно. Оказывается, штаны виноваты были?
Женские проклвдки прекрасно выполняют роль стелек.
Сухо и комфортно.
6 июля в 15:38 ·
Якось, біля нічної кафешки, три бухі борзи мажори дорвались до мирного бійця, який всіх трьох і поклав.
І, випадково, боєць виявився АТОвцем, а борзи - мажори, випадково, син Шуфрича із друзями.
Це - Максим Подик, він і є той АТОвець. Пару місяців у копів не було до нього претензій. Максим правий на 100%, навіть перевищення самооборони не було. Але ... В справі різко змінився слідчий і ... починає пахнути рішаловом. Здається, доведеться нам всім бійця підтримати.
Об этом сообщила его дочь Ирина Близнюк.
"Папа сегодня умер в 4 утра! Дату и место похорон сообщу позже", - написала Ирина Близнюк в Facebook.
Официальную голодовку мужчина вынужден был объявить в знак протеста против качества предоставления медицинской помощи
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Зимой обул зимние ТАЛАНЫ, по размеру. Во первых обувался минут 7, подъем низкий - жопа! Давят на ногу мягко, в пределах терпимости. Залил спиртом. Думал растянутся.Далее, сутки походил - две недели ходить не мог ВООБЩЕ! Травма ступни,
Демисезонные не получал.
В этот четверг обул летние. Вроде окуенчик, даже понравились сначала. А на второй день ношения пальцы ног начали упираться в носок ботинка. Все выходные не могу ходить, под ногтями синяки появились, суставы аж выворачивает.
Какого хрена нет таких проблем с другими производителями тактической обуви? А за ношение неуставной обуви мозги компостируют.
В них нога как в кроссовках, защищена.
Удобно, легко, надёжно.
Среди всяческого слесарья эти классные армейские берцы являются предметом зависти.
Воистину это качественнейшая и отличнейшая обувь.