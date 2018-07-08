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 Война на Донбассе несет угрозу серьезной экологической катастрофы, включая ядерный аспект, - Семерак

Конфликт на Донбассе несет угрозу серьезной экологической катастрофы, включая ядерный аспект, и на этом должно быть сфокусировано внимание международной общественности.

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак после презентации на полях 27-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ результатов исследования "Действие вооруженного конфликта (на востоке Украины) на окружающую среду", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мир должен знать об угрозах, с которыми сталкивается Украина, которые также являются угрозами для всего мира, как минимум для европейского региона", - отметил министр.

Он назвал "актом международного экологического терроризма, который мир должен расследовать должным образом" то, что боевики прекратили откачивать воду из многих шахт. Среди них и шахта "Юный коммунар", которая использовалась в 1970-х для проведения подземного ядерного взрыва и где "закапсулювались" его продукты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это террористический акт и открытый шантаж всего мира, - Семерак о намерении наемников РФ затопить радиоактивную шахту "Юнком" на оккупированном Донбассе

"Страны, которые понимают угрозу атома, должны принять участие в решение экологических проблем Донецкой и Луганской областей", - отмечает Семерак.

По его словам, в целом на временно неподконтрольных Украине территориях на сегодня 36 затопленных шахт. И вопрос о том, что делать с ними, с загрязненными водными объектами, землями, пострадавших от обстрелов, использование взрывных устройств и пожаров, как восстанавливать биоразнообразие в регионе после того, как вооруженный конфликт будет урегулирован, придется решать и Украины, и другим странам.

Глава Минэкологии подчеркнул, что самостоятельно решить проблему Украина не сможет: ни по финансовому, ни с технической, ни с экспертного стороны. И специалистов, которые могут должным образом спроектировать необходимые работы - "единицы по всему миру".

Также читайте: Пробы показали, что вода на Донбассе "грязная" или "очень грязная", - МинВОТ

Исследования независимой группой международных экспертов о влиянии на окружающую среду военного конфликта в Донецкой и Луганской областях были проведены в 2017 году при финансовой поддержке правительств Канады и Австрии. Есть договоренность продолжать эту работу и дальше. Кроме того, осуществляется совместный проект украинского правительства и ОБСЕ по восстановлению вместе с обладминистрациями разрушенной системы мониторинга, в частности, водных объектов.

За первые 3 года ведения боевых действий в регионе произошло более 500 промышленных инцидентов, некоторые из которых несут потенциальную угрозу населению и экологии. На Донбассе также 4,5 тыс. предприятий, которые в той или иной степени своей деятельностью нанесли или могли нанести вред окружающей среде.

Также читайте: 36 шахт на временно оккупированных территорях полностью затоплены и не подлежат восстановлению, - Семерак

Источник: https://censor.net.ua/n3075428
 
 
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"закапсулювались"(с). Какое мудреное слово. А я думал это когда Капслоком злоупотреблять, а оно вона как...
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А если подумать? А представь сколько тепла выделяется при ядерном взрыве, какая там температура и что происходит с материей в центре взрыва (земля, песок, глина, гранит, и обломки ядерного заряда спекаются в "капсулу" и хрен ты ее потом очистишь от радиактивного заражения )
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Хто вас буде слухати..
Праві ви чи неправі.
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Так не надо было четыре года лгать и воровать ,тогда бы может быть и слушали ...
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Добре, що сам запитуємо і сам собі відповідаєш. Але роби це подалі від мене.
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Тю,в том,то и дело ,что пэтя,сэня,грося и сотоварищи ,крали ВСЕГДА !!!
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так ты же ворованный сахарок и бензин покупаешь - это ты у них контрольные закупки делаешь...?)
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Не,янукович не крал,для него крал министр экономики в его правительстве пэтя порошенко ... Війна на Донбасі несе загрозу серйозної екологічної катастрофи, включно з ядерним аспектом, - Семерак - Цензор.НЕТ 1909
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яник був його улюбленим президентом.....і зараз цей одеський недопечений сєпарок робить все можливе, щоб повернути свого пахана
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Услышать, когда счётчики Гейгера затрещат, ещё как услышат.
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И ещё она несёт вашей банде сумасшедшие бабки ...
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Навязывайся и не всё об одном и том же
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это типа денег дай а то дамбас бамбас и шыкаладный глаз изголодались.
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хочет финансовой поддержки от международной общественности
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Як показує сумний стан справ, Європі якось все рівно. "Рятування потопаючих - справа рук самих потопаючих" - вважають чомусь європейці. Не всі, треба визнати.
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не знаю як щодо екології, а ціни в Україні задовбали. Десь з рік не купляв соняшникову олію - було 2 банки по 6 літрів кожна. Сьогодні пішов в АТБ - і за голову взявся: 800 мл олії коштує 31 грн!!!!! Це тільки на зажарку 150 мл іде олії або майже 6 грн!!!!
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Значит надо чаще в магазин ходить а не один раз в год . не так будет шокировать .
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У людей олія дешевше? А в росії скільки коштує олія?
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а мені чхати, по чому олія в Росії, мене цікавить як тут виживати, бо в одних пика в екран не влазить, а народ кінці з кінцями ледве зводить
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Заробляти більше треба, або шукати підробіток. Олія не може коштувати дешевше, ніж в інших країнах.
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та нафік мені ваші інші країни, у них і зарплати інші, у нас на продукти харчування та компослуги іде до 70% доходу людини, де такий показник в Європі є?!!!!!!!
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Це у вас 70% на компослуги, а у мене значно нижче ця цифра. Пропоную вам попрацювати і заробити гроші.
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вєня, ну розкажи вже нам, як добре жилось при мудрому керівництві кпрс і з чистою совістю підеш в бан
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що ти мене баном лякаєш, чхати я на нього хотів, банами людей не накормиш, і язики їм на вулицях не завяжеш
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чи ви взагалі тут з розуму зійшли та від реальності відірвались, люди на чому світ клянуть всім від доброго життя, а ви тут маразмами страждаєте, та єрунду всяку обсмоктуєте. Людей ціни цікавлять, ЦІНИ І РІВЕНЬ ЖИТТЯ
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розумна людина спочатку думає, як заробити, а потім йде в магазин і щось купує.... а в мене складається враження, що ти якийсь циган, який загубив свій табір - працювати не хочеться, а вкрасти страшно
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Де в жопі дешевше, коли в АТБ одні з найнижчих цін в Кропивницькому?!!!!!!
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150 грамм на зажарку масла,это на сколько человек ты зажариваешь?
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Він смажить рускоговорящіх младєнцев😊
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а ти що піпеткою в сковорідку олію наливаєш?
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У вас по області повно місць де переробляють соняшник на олію і там дешевше.
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на скільки дешевше - на гривню-дві, у нас маршрутки по 4,50 грн в місті, дорога тільки в 9 грн обійдеться
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а где до этого покупал олію - і скільки коштувала, краснотрусельный...?
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та рік тому олія біля 22 грн була, вже точно не памятаю
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С распростёртыми объятиями заколачивай бабки! Війна на Донбасі несе загрозу серйозної екологічної катастрофи, включно з ядерним аспектом, - Семерак - Цензор.НЕТ 6141
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я би з великим задоволенням краще заколотив того, хто маховик цін запускає, користі було б більше
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Працювати не пробував? Чи як звик у совку бути захребетником, так і продовжуєш?
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Эх, нема зараз у Неньки ядерной бомби Война на Донбассе несет угрозу серьезной экологической катастрофы, включая ядерный аспект, - Семерак - Цензор.НЕТ 2397 . Де б ти москалi разом з мад'ярами були?

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вони могли контролювати наші, тоді б весь світ від нас відмовився.
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Ксюша. Пакистан с ЯО Война на Донбассе несет угрозу серьезной экологической катастрофы, включая ядерный аспект, - Семерак - Цензор.НЕТ 8115! И что хоть одна курва рыпнулась? А есть еще ЮАР, ИЗраиль, Индия. А КНДР которой сам Трамп кланяется. Мы что хуже или дешевле рисоедов
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ми дурніші, раз дали ядерний щит знищити.....
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в нашому уряді сиділи кацапи, вони би контролювали ЯЗ і ніякий захід нам би не посмів допомагати.
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То не е правдою. Уряди (iх було чимало) тут нi до чого. Були бовдури, запроданцi та крадii -наголоси поставити ваша привiлея

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Пеняй на зеркало и разглагольствуй!
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усохни недоумок. Жопе слова не давали
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Эти живые остались и на свободе после отставки, Порошенко такое счастье не светит, его или убьют или посадят.
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Ксеніє, як ти вибач за прямоту вже задрала своїми кацапами, поганому танцюристу власні яйця заважають
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и именно поэтому господин Семерак уничтожает систему радиологического контроля страны? на сепаров работает
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Международный экологический терроризм произошёл в 1979г. , когда под г. Енакиево
взорвали ядерную " Бомбу" , потом откачивали на поверхность шахтную РАДИОАКТИВНУЮ воду . Через 39 лет пришло ПРОСВЕТЛЕНИЕ и " ВСПОМНИЛИ " за народ ......................
А ГДЕ вы все сууки были раньше .??? !!! ???
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А це вплинуло на януковича, який там жив?
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Зробити єнакієве біосферним заповідником. Може якраз для тамтешніх мешканців радіація корисна. Кричали "яйцукович наш президент", тож тримайте у відповідь наш слоган "радіація - це ваші проблеми". Поділіться нею з кацапами.
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Такий любий бамбасянам совок проводив досліди над ними.
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Вкус катастрофы

Війна на Донбасі несе загрозу серйозної екологічної катастрофи, включно з ядерним аспектом, - Семерак - Цензор.НЕТ 6631

Совсем не официально и из источников, достоверность которых мы не можем проверить, ибо пишут люди из зоны оккупации, пользуясь различными способами сокрытия личности, до нас доходит информация о том, что часть проживающего в треугольнике между городами Горловка, Енакиево и Макеевка населения самостоятельно предпринимает меры защиты от радиоактивного заражения. Ходят упорные слухи о том, что радиация из затопленной шахты уже вышла на поверхность и люди ощущают на себе ее воздействие. По крайней мере, пишут, что заметно участились случаи беспричинной тошноты, рвоты и прочих симптомов, в частности, проявляющихся при радиоактивном облучении.
Мало того, эти слухи получили довольно значительное хождение и публика ожидает введение с украинской стороны КПВВ дозиметрического контроля. В связи с этим, перед выездом из оккупированных территорий, стараются мыть автотранспорт, чтобы смыть пыль, которая может «фонить». Насколько эти слухи соответствуют действительности - трудно понять, но уже их достаточно для того, чтобы по-новому посмотреть на эту ситуацию и сделать некоторые выводы.
Первый из них заключается в том, что миссия близоруких импотентов, именуемая ОБСЕ, обязана, наконец, заняться своей прямой обязанностью и начать изучать обстоятельства, несущие реальную угрозу безопасности. И не просто изучать, а выдавать официальные заключения. Если ОБСЕ самостоятельно не имеет возможности это делать - привлекать МАГАТЭ, нам это тоже не помешает. Например, уже всем известно о том, что затоплена та шахта, на одном из глубинных горизонтов которой было взорвано ядерное устройство еще в 1979 году. Это значит, что с подземными водами начнется диффузия радиоактивных продуктов того взрыва, а потому - надо установить сам этот факт, чтобы потом не возникало вопросов о виновниках этого торжества.
Это - вопрос завтрашнего дня, но он - обязательно возникнет и вот почему. После освобождения Донбасса начнется процесс восстановления нормальной жизни в формате, который Украина сочтет нужным и в этот момент может оказаться, что мы получили пусть и не второй Чернобыль, но что-то такого же плана, что может потребовать серьезных усилий, для ликвидации последствий загрязнения. Чем дольше ситуация не будет решаться, тем большая территория может быть поражена и тем больше надо будет прилагать усилий для санации территорий и еще неизвестно, сколько людей пострадает от этой проблемы и что делать с ними.
Но и это еще не все. В худшем случае, радиация может дойти до территории РФ, а там вода из реки Миус, в которую неизбежно придет заражение, используется для сельского хозяйства и возможно - для питья. Как только буде зафиксирован радиационный фон, местные власти должны будут отселять людей от реки и весь регион, полностью завязанный на сельском хозяйстве - ляжет. Чтобы не нарваться на иски в международных судах за то, что с территории Украины к ним пришла радиация, уже сейчас надо фиксировать причины такого положения и превентивно привлекать к ответственности лиц, которые осуществляют оккупацию территории, как граждан Украины, так и граждан РФ. В случае развития ситуации по жесткому сценарию, будут формализованы виновники техногенной катастрофы. Более того, тут будут виновники как физические лица, так и государство РФ. И дело даже не в том, что с ее ведома, в ее пользу, и на основе ее сил и средств осуществлялась оккупация. Первопричиной техногенной катастрофы является тот самый ядерный взрыв, произведенный совком сорок лет назад. А как известно, РФ провозгласила себя правонаследницей совка. Раз так, то мы имеем виновника всего мероприятия.
В любом случае, такая ситуация не дает времени на бездеятельное наблюдение за развитием ситуации. Наоборот, ее надо использовать эффективно и решительно. Если ОБСЕ проведет соответствующие замеры радиоактивного фона и обнаружит аномальное его повышение, то вопрос деоккупации можно будет ставить совсем в другой плоскости, причем - не только Донбасса. В Крыму разворачивается собственная техногенная катастрофа и стремительное превращение полуострова в пустыню, такую же, какой Крым и был до входа в состав Украины. То есть, прослеживается четкая закономерность, указывающая на то, что любая территория, которую РФ удерживает силой оружия: на Донбассе, в Крыму или Сирии, превращается в зону сплошной катастрофы. То есть, захват чужой территории и мгновенная катастрофа связаны безусловной причинно-следственной связью.
Именно в таком ключе надо ставить вопрос о деоккупации перед той же Европой. Мало того, если информация по Енакиево подтвердится, госпоже Меркель и мсье Макрону можно напомнить о том, что они проходятся по деснам с ублюдком, который еще не оставил надежд захватить Украину. И если его люди сумели довести до техногенной катастрофы эпицентр ядерного взрыва на глубине 900 метров, то Европе надо готовиться к тому, что их ждет еще полтора десятка Чернобылей от действующих ныне ядерных электростанций, в зоне которых Путин лично предлагал применить собственное ЯО. В этом случае, ни Германия, ни Франция не отсидятся по своим углам, тайно подмигивая Путину. Европа станет сплошной зоной отчуждения.
Короче говоря, в борьбе с противником надо использовать любое оружие, и это - в том числе. Мало того, это надо делать быстро, пока противник им не воспользовался сам.
антиколорадос
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Сема, как самый сильный в семье, использует тюбик зубной пасты последним.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВойна на Донбассе несет угрозу серьезной экологической катастрофы, включая ядерный аспект, - Семерак
 
 
 
 
 
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