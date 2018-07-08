 Война на Донбассе несет угрозу серьезной экологической катастрофы, включая ядерный аспект, - Семерак

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак после презентации на полях 27-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ результатов исследования "Действие вооруженного конфликта (на востоке Украины) на окружающую среду", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мир должен знать об угрозах, с которыми сталкивается Украина, которые также являются угрозами для всего мира, как минимум для европейского региона", - отметил министр.

Он назвал "актом международного экологического терроризма, который мир должен расследовать должным образом" то, что боевики прекратили откачивать воду из многих шахт. Среди них и шахта "Юный коммунар", которая использовалась в 1970-х для проведения подземного ядерного взрыва и где "закапсулювались" его продукты.

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"Страны, которые понимают угрозу атома, должны принять участие в решение экологических проблем Донецкой и Луганской областей", - отмечает Семерак.

По его словам, в целом на временно неподконтрольных Украине территориях на сегодня 36 затопленных шахт. И вопрос о том, что делать с ними, с загрязненными водными объектами, землями, пострадавших от обстрелов, использование взрывных устройств и пожаров, как восстанавливать биоразнообразие в регионе после того, как вооруженный конфликт будет урегулирован, придется решать и Украины, и другим странам.

Глава Минэкологии подчеркнул, что самостоятельно решить проблему Украина не сможет: ни по финансовому, ни с технической, ни с экспертного стороны. И специалистов, которые могут должным образом спроектировать необходимые работы - "единицы по всему миру".

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Исследования независимой группой международных экспертов о влиянии на окружающую среду военного конфликта в Донецкой и Луганской областях были проведены в 2017 году при финансовой поддержке правительств Канады и Австрии. Есть договоренность продолжать эту работу и дальше. Кроме того, осуществляется совместный проект украинского правительства и ОБСЕ по восстановлению вместе с обладминистрациями разрушенной системы мониторинга, в частности, водных объектов.

За первые 3 года ведения боевых действий в регионе произошло более 500 промышленных инцидентов, некоторые из которых несут потенциальную угрозу населению и экологии. На Донбассе также 4,5 тыс. предприятий, которые в той или иной степени своей деятельностью нанесли или могли нанести вред окружающей среде.

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