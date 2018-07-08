 Верю, что Польша и Украина в ближайшие десятилетия смогут строить отношения, опирающиеся на историческую правду, - Дуда

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время выступления на кладбище в селе Олыка Волынской области после возложения венка в пшеничном поле на месте, где когда-то было польское село, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я хотел бы, чтобы наши отношения опирались на правду - правду, которая будет вести нас... к дружбе между нашими народами... Это очень важно, и я верю, что именно такие отношения мы сможем строить в ближайшие десятилетия", - подчеркнул польский лидер.
Дуда также подчеркнул, что Польша старается поддерживать Украину в ее стремлениях к членству в ЕС и восстановлении ее территориальной целостности в границах, которые признает международное сообщество, учитывая оккупацию Россией части украинской территории.
"Это я подчеркиваю как на форумах Североатлантического альянса, так и недавно на форуме Совета Безопасности ООН", - констатировал глава польского государства.
Он отметил, что Варшава хочет поддерживать Киев в осуществлении реформ и экономических преобразований, стремится, чтобы Украина была безопасным государством, которое смотрит на Запад, а не на Восток, "откуда для нее уже десятилетия и даже столетия приходит опасность".
Польский лидер обратил внимание на то, что сегодня многие украинцы приезжают в Польшу с туристическими поездками либо работать, и страна всегда открыто относится к ним. "Мы довольны по этому поводу, поскольку верю, что вместе мы содействуем процветанию наших народов", - отметил Дуда.
Напомним, 8 июля 2018 года - 75-я годовщина Волынской трагедии. Президент Польши Дуда приехал в Луцк, а Петр Порошенко пребывает с визитом в селе Сагринь в Польше.
Где новая собстенность?
рилолице у наші з Польщею відносини, то так, на жаль, і буде.
Может им и земли вернуть?
Они не против.
Наш ввп падает а вы польский тянете?
Не, там только ваша собственная шкурная выгода.
прямых инвестиций в Украину 2.2 млрд долларов
заробитчане перевели в Украину 13 млрд злотых ,что больше 3 млрд долларов
только заробитчане и кредиты МВФ тебя кормят
В Украине которые работают заводят 52 млрд в год и еще и налоги платят.
Прикинь.
Фиг там.
Возвращайся.
Да ты охренительный пацан
А то может снова случится... история...
Ми зараз, починаючи, грубо кажучи з XXIII-XXIV століття, починаємо по справжньому відвойовувати свою державність і САМОСТІЙНІСТЬ і НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. Як держава,як нація як .... Цього разу, Польша,Литва та інші Європейські держави - дають шанс САМИМ для СЕБЕ зробити ЦЕ. Будуть допомагати але основну роботу, мусимо робити МИ. І це добре. Так повино бути.
Московія... а московія, як завжди. І про це потрібно пам*ятати ЗАВЖДИ.
p.s: живу на дві країни. Дуже комфортно себе відчуваю як в Польші, так і в Україні. Надіюсь так буде до скону.
Ото надо через них в Европу идти - транзит, все такое.
А все эти обиженные румыны, венгры, поляки - обязательно когда-то покажут дулю.
Не переживайте.
Это просто очень удобно для окучивания своего электората - образ внешнего врага.
Если сейчас и не хотят, то потом прийдут к власти на этой волне те кто захотят.
И только Словакия без претензий на великое прошлое.
В том числе потому что еще в 2013 году, когда все вокруг кричали 50 на 50 процентов
- бандеровцы герои
- бандеровцы гитлеровские посипаки
только он стоял между ними и повторял "Выбочаемо и просимо пробачення" - единственная возможная формулировка в истрии с волынской резней.