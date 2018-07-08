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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
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Все про:визит (2187) Луцк (333) Польша (4410) Дуда (233)

 Верю, что Польша и Украина в ближайшие десятилетия смогут строить отношения, опирающиеся на историческую правду, - Дуда

Дружба между народами Польши и Украины необходима, ведь сегодня страны имеют "общие опасения, общие заботы, общие взгляды о безопасности".

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время выступления на кладбище в селе Олыка Волынской области после возложения венка в пшеничном поле на месте, где когда-то было польское село, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хотел бы, чтобы наши отношения опирались на правду - правду, которая будет вести нас... к дружбе между нашими народами... Это очень важно, и я верю, что именно такие отношения мы сможем строить в ближайшие десятилетия", - подчеркнул польский лидер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Дуда не смогли договориться по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии, и посетят мероприятия отдельно, - СМИ

Дуда также подчеркнул, что Польша старается поддерживать Украину в ее стремлениях к членству в ЕС и восстановлении ее территориальной целостности в границах, которые признает международное сообщество, учитывая оккупацию Россией части украинской территории.

"Это я подчеркиваю как на форумах Североатлантического альянса, так и недавно на форуме Совета Безопасности ООН", - констатировал глава польского государства.

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Он отметил, что Варшава хочет поддерживать Киев в осуществлении реформ и экономических преобразований, стремится, чтобы Украина была безопасным государством, которое смотрит на Запад, а не на Восток, "откуда для нее уже десятилетия и даже столетия приходит опасность".

Польский лидер обратил внимание на то, что сегодня многие украинцы приезжают в Польшу с туристическими поездками либо работать, и страна всегда открыто относится к ним. "Мы довольны по этому поводу, поскольку верю, что вместе мы содействуем процветанию наших народов", - отметил Дуда.

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Напомним, 8 июля 2018 года - 75-я годовщина Волынской трагедии. Президент Польши Дуда приехал в Луцк, а Петр Порошенко пребывает с визитом в селе Сагринь в Польше.

Источник: https://censor.net.ua/n3075426
 
 
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А откуда ты знаешь про военное положение , про выборы ? Ты чё его друг чтоли?
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и то что прошло 4 года и ничего - не дало тебе повод задуматься все ли в порядке у тебя с мозгами?
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как там твои путриотические аккаунты в ФБ - ещё лохов собирают...?\типа ""Вся Власть Нароту"...?)))\
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Це всі знають, хто на кацапських пабліках крутиться.
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Ляхи нам також чимало сала за шкуру залили.До таких теж не можна повертатися спиною,бо шакали вчепляться у шию.Як криваві підлі "братьє"-кацапи.
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аесли не введет стадо терпил типа тебя продолжит нести чушь?
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Это минстець восхваляет и делает картинку.Пороха проклинают все ,кроме тех 3 процентов ,которым при пете за..сь,так как с ним расстаскивают Украину.
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та что он утащил-то?
Где новая собстенность?
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Підтримувати ви то підтримуєте, але і камінь за пазухою тримаєте..
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Ясен хрен, що не місце, бо вони не слов'яни. Верю, что Польша и Украина в ближайшие десятилетия смогут строить отношения, опирающиеся на историческую правду, - Дуда - Цензор.НЕТ 8581 Ось лише ці угро-фіни закликають чомусь слов'ян звідти вийти.
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польша как раз такаяславянская страна
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Цей не дурачок. Він на щуку говорящу не розраховує. Пише за зарплату. Верю, что Польша и Украина в ближайшие десятилетия смогут строить отношения, опирающиеся на историческую правду, - Дуда - Цензор.НЕТ 1798
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Сказала кацапская немытая жопа и с радостным выражением залитых боярой свинячих глазок села на вертикально стоящую бутылку)))
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острая попоболь твоя просматривается в словах твоих свинья ватная, истерика и полыхающий пердак у кацапа - это хорошо Верю, что Польша и Украина в ближайшие десятилетия смогут строить отношения, опирающиеся на историческую правду, - Дуда - Цензор.НЕТ 6734
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Уберіть закон про "бандеризм" який не вписується в наші позитивні відносини.
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историческая правда в том что львов основан нашими предками, а откуда там взялись поляки-поселенцы - большой вопрос.
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А предки тоді ще не були насильно русифіковані і не "какали" собач"ємь їзікомь.
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собачего языка тогда и в помине не было.
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За твоїм ярликом "свинособака" видно,що ти таки з кацапстану криваві тиньгє відробляєш,кацапе дешевий тупорилий.
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леший, ты ж сам 3 коммента назад про собачий вспомнил. Не пались
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В истории у каждого народа своя "правда"...
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ти що вже визнаєш ОУН УПА борцями за незалежність України?
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Допоки росія буде вмочати своє рило лице у наші з Польщею відносини, то так, на жаль, і буде.
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Чому так категорично? Дуба наче вірно сказав- на правду, що веде до дружби.
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поляки його називають Анджей Дупа, так що перший варіант теж підходить Вірю, що Польща й Україна найближчими десятиліттями зможуть будувати відносини, які спираються на історичну правду, - Дуда - Цензор.НЕТ 2718
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То н мій варіант, а Айпада. Розумний, аж жуть!)))
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его правда что мы преступники и должны каяться. А насильственную полонизацию, отбор земель и храмов он как-то проходит мимо.

Может им и земли вернуть?
Они не против.
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Ни катятся, ни что либо возвращать я не собираюсь.
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ну тогда с дудой не договориться. Он же националист.
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Я и не собираюсь ни с кем договариваться. Для этого я нанял специально обученных людей.
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ну если договриться не возможно, то прийдется так жить и дальше.
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отношения Украины и Польши должны строиться на выгоде и деньгах,а не на исторических мифах и байках,для большинства украинцев это не важно,важно зарабатывать в Польше деньги что уже делают миллионы украинцев
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Мы уже на выгоде и деньгах с рашкой настроились.
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не нужно врать,никакой выгоды от россии не было,одни расходы
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какая выгода Украине от ваших зароботков?
Наш ввп падает а вы польский тянете?

Не, там только ваша собственная шкурная выгода.
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DI GI тебя шкуру и кормим
прямых инвестиций в Украину 2.2 млрд долларов
заробитчане перевели в Украину 13 млрд злотых ,что больше 3 млрд долларов
только заробитчане и кредиты МВФ тебя кормят
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что-то я не помню чтобы ты мне что-то присылал.. А ну дату назови, комилец?
В Украине которые работают заводят 52 млрд в год и еще и налоги платят.

Прикинь.
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расскажи мне как ты платишь налоги,я щас расплачусь,ты в Украине какую прибавочную стоимость создаешь,сколько именно миллиардов и сколько платишь налогов?
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Оно тебе надо? точно больше чем ты. тыщ 150 в год. И?
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так самое интересное ты мне рассказываешь что мы должны угодить полякам чтобы тебя не дай Бог в Польше не побили паны.
Фиг там.
Возвращайся.
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я не работаю в Польше,зарабатываю больше тебя и меня никто в Польше не тронет,народ там вменяемый,а вот в Украине не уверен.Да и зачем людям в Украину возвращаться,кому они тут всрались?Деньги пересылают,что бы экономика вообще не развалилась и это хорошо
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вряд ли ты зарабатываешь больше меня. Возможно, но вряд ли.
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у тебя в гривне 150 тыс это 5 тыс евро,то есть 400 евро в месяц,а у меня в евро
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ты платишь 150 тыщ евроо в год налогов???
Да ты охренительный пацан
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Главное что Киевская Русь в Киеве . всё остальное туфта .
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Для отношений между станами самое полезное - не трогать историю...
А то может снова случится... история...
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Правда здесь такая - кацапы вставляли палки и ссорили. Пришло время забыть негаразды и строить новые отношения.Сейчас нужно объединяться всем странам,а не выискивать повод для упреков.В объединении всего цивилизованного мира,будущее человечества.
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на польский вариант правды
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Нужно теперь в Украине русских героев поменять на польских, Московия всегда была для Польши и Украины сборщиком дани
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Смотря сколько заплатишь, Петя за спасибо отношения не строит.
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У поляков и украинцев нет спорных вопросов пока,не всунет рыло пьяная кацабская свино-собака.Там где эта русськая перхоть подзалупная,там одни распри,беды,.непонятки,проблемы,распри.програмные йопаные облака-типа:янтекс,майл.сру,амиги и прочий навязчивый блядский,шпионский контент.Короче-убей кацапа и зауважай себя!
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Історія польських,українських,литовських і білоруських земель - дуже цікава.
Ми зараз, починаючи, грубо кажучи з XXIII-XXIV століття, починаємо по справжньому відвойовувати свою державність і САМОСТІЙНІСТЬ і НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. Як держава,як нація як .... Цього разу, Польша,Литва та інші Європейські держави - дають шанс САМИМ для СЕБЕ зробити ЦЕ. Будуть допомагати але основну роботу, мусимо робити МИ. І це добре. Так повино бути.
Московія... а московія, як завжди. І про це потрібно пам*ятати ЗАВЖДИ.

p.s: живу на дві країни. Дуже комфортно себе відчуваю як в Польші, так і в Україні. Надіюсь так буде до скону.
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Двойник Путина сегодня тайно посетил оккупированный Донецк, а оригинал Путин готовиться к встрече с Трампом, сейчас ему вытягивают ноги на 13 см. Верю, что Польша и Украина в ближайшие десятилетия смогут строить отношения, опирающиеся на историческую правду, - Дуда - Цензор.НЕТ 2555
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я ляхам не верю. Родная бабка - чистопородная шляхта. Красавица (Барабара Брыльська где-то рядом), хозяйка, но врунья и националистка - что Геббельс в юбке Верю, что Польша и Украина в ближайшие десятилетия смогут строить отношения, опирающиеся на историческую правду, - Дуда - Цензор.НЕТ 9957.
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а он и не врет. Мы должны принять их правду. И он в это верит.
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Мы ляхам НИЧЕГО не должны. Все правда в одной картине
Верю, что Польша и Украина в ближайшие десятилетия смогут строить отношения, опирающиеся на историческую правду, - Дуда - Цензор.НЕТ 6007
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У Украины единственный природный союзник на западной границе - Словакия. С ними делить нечего, появились они как независимое государство как и мы в 90-х.
Ото надо через них в Европу идти - транзит, все такое.
А все эти обиженные румыны, венгры, поляки - обязательно когда-то покажут дулю.
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Да нет у нас проблем с румынами с тех пор как шельф поделили.
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че? а школы румынские они не хотят?
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они с молдавией разберуться и захотят.
Не переживайте.

Это просто очень удобно для окучивания своего электората - образ внешнего врага.
Если сейчас и не хотят, то потом прийдут к власти на этой волне те кто захотят.
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Согласен насчет Словакии,с ними нужно укреплять отношения особенно в плане военного содружества.
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Некий DI GI долго косил под правдоруба,но в этой теме у него начали прорастать русько-шовинистское рыльце.Так ты РУССКИЙ?А может ещё вспомним претензии к крымским и турецким ханам?И какой тебе нравится политик,кроме Путена?
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че мне русские должны нравиться? Русские такие же козлы как поляки. Какие же бывшие имперцы как венгры. Униженные и оскарбленные. Так сложилось.
И только Словакия без претензий на великое прошлое.
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Ничем словаки не отличаются от поляков.Польша была в своё время нищей против Украины.Они везли от нас всякую дребедень и бедствовали до тех пор,пока не отрезали доступ кацапии к своей политике и экономике.Если Украина дакт по щупальцам олигархам,которые связывают Украину с козломордией и навязывают только им выгодную торговлю(по облому перечислять этих мразей)Украина воспрянет благодаря своим супер-ресурсам.Но вот вопрос на засыпку:кого из украинских политиков ты признаёш?И почему?
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Ігор, почитай де небудь в неті, скільки штати влили бабла в Польщу.... і це не кредит, штати повністю профінансували економічне зростання Польщі
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Конечно Порошенко.

В том числе потому что еще в 2013 году, когда все вокруг кричали 50 на 50 процентов

- бандеровцы герои
- бандеровцы гитлеровские посипаки

только он стоял между ними и повторял "Выбочаемо и просимо пробачення" - единственная возможная формулировка в истрии с волынской резней.
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Ясно...цыгични бендэры рулят...Это же надо,из-за этого,ну резни,поляки 1.000.000 украинцев,и это только официально,предоставляют нормальные условия труда и достойную заработную плату.Надо что-бы Пэтя это открыл...Слава Педре!!!
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Украинцам нужно быть больше раскрепощёнными и знать толк в частной собственности тогда мы будем на ровне с поляками, и ещё поляки больше хитроватые,а украинцы больше трудолюбивые но это выровняется другими отношениями Верю, что Польша и Украина в ближайшие десятилетия смогут строить отношения, опирающиеся на историческую правду, - Дуда - Цензор.НЕТ 6020
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Это всё ТУФТА!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если бы Украина имела нормальную власть, и экономический рост, то просто скрутить дулю дудЕ и прочим Ёпикам... Германия сколько поляков укакошила?...но это не мешает палякам мечтать работать в Гемании.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерю, что Польша и Украина в ближайшие десятилетия смогут строить отношения, опирающиеся на историческую правду, - Дуда
 
 
 
 
 
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