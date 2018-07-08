 Верю, что Польша и Украина в ближайшие десятилетия смогут строить отношения, опирающиеся на историческую правду, - Дуда

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время выступления на кладбище в селе Олыка Волынской области после возложения венка в пшеничном поле на месте, где когда-то было польское село, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хотел бы, чтобы наши отношения опирались на правду - правду, которая будет вести нас... к дружбе между нашими народами... Это очень важно, и я верю, что именно такие отношения мы сможем строить в ближайшие десятилетия", - подчеркнул польский лидер.

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Дуда также подчеркнул, что Польша старается поддерживать Украину в ее стремлениях к членству в ЕС и восстановлении ее территориальной целостности в границах, которые признает международное сообщество, учитывая оккупацию Россией части украинской территории.

"Это я подчеркиваю как на форумах Североатлантического альянса, так и недавно на форуме Совета Безопасности ООН", - констатировал глава польского государства.

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Он отметил, что Варшава хочет поддерживать Киев в осуществлении реформ и экономических преобразований, стремится, чтобы Украина была безопасным государством, которое смотрит на Запад, а не на Восток, "откуда для нее уже десятилетия и даже столетия приходит опасность".

Польский лидер обратил внимание на то, что сегодня многие украинцы приезжают в Польшу с туристическими поездками либо работать, и страна всегда открыто относится к ним. "Мы довольны по этому поводу, поскольку верю, что вместе мы содействуем процветанию наших народов", - отметил Дуда.

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Напомним, 8 июля 2018 года - 75-я годовщина Волынской трагедии. Президент Польши Дуда приехал в Луцк, а Петр Порошенко пребывает с визитом в селе Сагринь в Польше.