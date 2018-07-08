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 Один человек погиб, один ранен в результате взрыва гранаты во Львове, - Нацполиция

Во Львове в результате взрыва гранаты в квартире погиб мужчина и ранена женщина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня, в 16-32, в полицию поступило сообщение, что в одной из квартир жилого дома на ул. Некрасова во Львове взорвался неизвестный предмет, в результате чего от полученных травм на месте происшествия погиб человек, еще один травмирован.

Смотрите: Пьяный экс-военный бросил боевую гранату в жилой дом на Сумщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Предварительно установлено, что в квартире взорвалась граната. Погиб мужчина, телесные повреждения получила женщина, которая находилась в момент взрыва в квартире.

Пострадавшую, данные которой устанавливаются, доставили в больницу, ей оказывается медицинская помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других служб.

Также смотрите: Неизвестный оставил пакет с боевой гранатой возле остановки в Херсоне, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3075425
 
 
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Хорошо, что в квартире и посторонних не зацепило.
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Населению Украины надо запретить пользоваться гранатами и минометами.
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Героя Украины Савченко в тюрьму пристроила Тимошенко.
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Дура сама туда рвалась из всех своих умственных способностей.
Не надоело фигню писать?
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Враньё. Я люблю правду. А вот враньё ненавижу.
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То, что Тимошенко отправила Героя Украины Савченко в тюрьму - святая правда.
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Пока прёт война, таких случаев будет много. А СБУ не дремлет, бракованный кабель на Южно-Украинской АЭС нашла!
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Это как раз хорошо что нашла, НО! Тщательнее надо! Хотя, конечно, каждую лимонку отследить не возможно.
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Не так- оно считает, что Мыкола это Украинское имя.)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин человек погиб, один ранен в результате взрыва гранаты во Львове, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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