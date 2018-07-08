 Один человек погиб, один ранен в результате взрыва гранаты во Львове, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня, в 16-32, в полицию поступило сообщение, что в одной из квартир жилого дома на ул. Некрасова во Львове взорвался неизвестный предмет, в результате чего от полученных травм на месте происшествия погиб человек, еще один травмирован.

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Предварительно установлено, что в квартире взорвалась граната. Погиб мужчина, телесные повреждения получила женщина, которая находилась в момент взрыва в квартире.

Пострадавшую, данные которой устанавливаются, доставили в больницу, ей оказывается медицинская помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других служб.

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