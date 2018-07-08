 Язык преподавания в школе не входит в проблемы уровня НАТО, поэтому союзники недовольны злоупотреблениями Венгрии, - Пристайко

Об этом в комментарии УНН рассказал глава миссии Украины в НАТО Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.

"Четыре министра встретились, это была серьезная встреча, серьезное усилие. Мы договорились, что в июле состоится очередная встреча с украинской венгерской общиной, договорились о том, что в ближайшее время будет проголосован закон, который продолжает переходный период... Договорились, что осенью будет завершена работа над законом о среднем образовании, которая на самом деле определяет, сколько часов, на каком языке учатся и т.д.", - отметил посол.

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Несмотря на достигнутые договоренности, венгерская сторона по-прежнему блокирует Комиссию Украина-НАТО

"Несмотря на достигнутые договоренности - которые еще не высохли на бумаге - венгерская сторона уже заявляет через несколько дней, они все равно будут блокировать, потому что Украина ничего особенного на переговорах не предложила. Думаю, это не совсем корректное поведение со стороны Венгрии. Это означает, что они на самом деле и не планировали серьезно относиться к блокированию, а, скорее, вынуждены были реагировать под давлением союзников, которые действительно недовольны злоупотреблением одним из союзников такой организации, как НАТО. Ведь сколько и на каком языке преподавать - это не проблема НАТО, у них есть более важные и сложные задачи", - отметил дипломат.

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По его словам, о том, что образование не является проблемой НАТО, Венгрии постоянно говорят. "Венгрия неоднократно получала четкий ответ НАТО о том, что "это ваши двусторонние дела, Украину сейчас воюет, и нам не до этого", - сказал Пристайко.

Он отметил, что украинская сторона внесла все рекомендации Венецианской комиссии в Национальную программу взаимодействия с НАТО - "для того, чтобы венгры могли контролировать, что выполняется, что не выполняется, и делать выводы". "Блокировка заседание саммита - это, мягко говоря, перебор", - подчеркнул посол.

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Напомним, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

После этого Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

5 сентября 2017 г. Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.