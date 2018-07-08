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Темы дня: Выборы-2019
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 Слова Виды и Вукоевича - ответ на многочисленные сообщения поддержки из Украины, - Хорватский футбольный союз

Хорватский футбольный союз выступил с заявлением по поводу инцидента со скандированием "Слава Украине" членами национальной сборной после матча 1/4 финала ЧМ-2018 с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт sports.ru.

"Хорватский футбольный союз хотел бы подчеркнуть, что вышеупомянутые высказывания – просто ответ на многочисленные сообщения поддержки, полученные из Украины во время ЧМ-2018, учитывая какой большой вклад внесли Вида и Вукоевич, когда выступила за "Динамо" Киев.

Тем не менее хорватский футбольный союз обратил внимание и Виды, и Вукоевича, а также всех остальных членов команды, что им стоит воздержаться от любых сообщений, которые в будущем могут быть интерпретированы как политические", – говорится в заявлении союза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФИФА не смущает, что Россия ежедневно убивает украинцев, но смущает футболист, сказавший "Слава Украине!", - журналист Bild Репке

Также подчеркивается, что Хорватский футбольный союз и сборная Хорватии поддерживают принципы борьбы с любой формой нетерпимости в футболе и смешиванием политики со спортом.

Напоминаем, Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвятили Украине победу над Россией в четвертьфинале чемпионата мира. Автор двух голов в ворота россиян (с игры и в серии пенальти) Вида после матча прокричал на камеру "Слава Украине!". Вукоевич, который работает скаутом киевского "Динамо" добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину!".

Российские СМИ заявили о возможной дисквалификации Виды со стороны ФИФА.  В итоге футболист получил от ФИФА предупреждение.

Источник: https://censor.net.ua/n3075422
 
   
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Кому в керівництві ФІФА пора піти в ганебну відставку за ксенофобію!
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Вообще то Украине следовало бы подать в суд на ФИФА.
За фашизм.
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PS. И посадить "руководство ФИФА" лет на 20.
С миллиардными штрафами.
Чтоб было остальным неповадно за "Слава Украине" или, например, "Слава Тайланду" рот свой разевать...
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А що, вони мали би вигукувати "ганьба" чи як ? "Слава Україні" не є крамолою.
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От якби сказали "путін - х***о", то це було б політизацією(констатацією).
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хорватам респект а у козломордых нужно было забрать право на проведение чемпионата МИРА по футболу.
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Ну все, тепрь точно засчитают Хорватии поражение, посчитав игру против козломордых политически мотивированной.
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чот за месяц ни одной темы за ЧМ не было, а сейчас прям как прорвало...есть в этом что-то нездоровое...
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Просто у Рашки раньше настал финал!
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Просто пока Россия выигрывала - нельзя было ничего писать про ЧМ! Как только проиграла - понеслось! Оказывается все смотрят футбол, разбираются в нем, комментируют и переживают!
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Павелко: Защитник сборной Хорватии Вида имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к ее гражданам! Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко считает вполне естественным, что защитник сборной Хорватии Домагой Вида с большим уважением относится к Украине и к ее граждана Больше читайте тут: http://gordonua.com/news/sport/pavelko-zashchitnik-sbornoy-horvatii-vida-imeet-pravo-publichno-vyskazat-uvazhenie-i-k-ukraine-i-k-ee-grazhdanam-257560.html
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Кацарылый, твоя параша с Уругваем обосралась 3:0, если ты забыл, намного раньше. Поэтому здесь реакция только на необоснованный вой твоих свинособачих братьев по разуму, которые уже не знают как оправдать свои неудачные парнокопытные попытки погонять мяч.
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от раша.... какая же все таки... параша
соплями забрызгали всех
продули.. так хоть скунсом брызнуть (авось кого-то зацепит)
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Иностранец приехал в РФ освещать матчи ЧМ - 2018, однако после случившегося он надолго запомнит "российское радушие".

Как стало известно, британский журналист ВВС, который официально был
отправлен в командировку на ЧМ, был ограблен в Москве неизвестным,
передает "Диалог.UA".

Пострадавшему 44 года, ограбление произошло в такси. Имя журналиста пока не раскрывается.

Потерпевший рассказал, что он сел в машину и ехал от Большого театра,
когда ему вдруг предложили кофе, он не отказался. Однако сразу после
выпитого прямо в такси потерял сознание и уже очнулся у метро "Динамо"
без банковских карт и мобильного телефона.

Предварительная сумма ущерба - 1300 долларов плюс 500 фунтов, пропавших с карты. Полиция возбудила уголовное дело.

Стоит сказать, что ЧМ - 2018 в РФ практически сразу отметился рядом
криминальных скандалов, в которых пострадали приехавшие в РФ "высокие
гости".
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А можно у уважаемого сайта Диалог.ua попросить ссылку на статью в BBC?
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кстати, это предупреждение хорватскому игроку, вероятный прецидент для разследования деиствии фифа и смены всего руководства этой продажной оргонизации.
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Ху*овый Краснодон‏ @xy_krasnodon 19 часов назад

Походу не все отели на грани банкротства у хорватов купили. Нищеброды *баные.
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Украинец прищемивший хвост ка.апу все равно остается добрым человеком

Слова Виды и Вукоевича - ответ на многочисленные сообщения поддержки из Украины, - Хорватский футбольный союз - Цензор.НЕТ 2096
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"Неизвестным" героям Одессы наши аплодисменты Слова Виды и Вукоевича - ответ на многочисленные сообщения поддержки из Украины, - Хорватский футбольный союз - Цензор.НЕТ 6083!

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Если так подходить, то русскую сборную за картинки на трибунах вообще дисквалифициролвать нужно Слова Виды и Вукоевича - ответ на многочисленные сообщения поддержки из Украины, - Хорватский футбольный союз - Цензор.НЕТ 9330
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Могли бы добавить что он поздоровался с Украинскими болельщиками на Украинском языке и в Украинских традициях,а свою победу спортсмен может посвятить кому угодно.
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Пока вату будоражит, появился и популярен новый мем

Слова Виды и Вукоевича - ответ на многочисленные сообщения поддержки из Украины, - Хорватский футбольный союз - Цензор.НЕТ 8893
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Навіть хорватська федерація виступила ...
А то.
Друзі хорвати, ми один одного прекрасно зрозуміли: ви знали, що вчора вся Україна була за вас (он люди додумалися вам писати, а я тут свого колегу-квебекуа настроїла, що він мусить вболівати за хорватів без варіантів, в телефонній розмові з клієнтом-хорватом у четвер він переказував йому побажання виграшу), Віда і Вукоєвич не могли стриматися, щоб не подякувати нам за це. Ви оцінили нашу підтримку, ми вдячні вам за сказані слова після перемоги. Щасти вам !
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А ХФС ответил более чем адекватно кацапам и ФИФА, и не стал перед ними оправдыватся.. Браво!!! Хорватия - Чемпионы Мира !!!!
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а цензор все не успокаивался и давал вышивате отпраздновать перемогу над рашей, пусть не своими руками, пусть в футболе, но это была перемога над рашей Слова Виды и Вукоевича - ответ на многочисленные сообщения поддержки из Украины, - Хорватский футбольный союз - Цензор.НЕТ 24
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Трохи не так, святкували не перемогу на рашою, а поразку раши.
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Победу футбола они празднуют, такие команды как .оссия должны с Узбекистаном за выход на чм бороться в азия-лиге и никогда на мундиаль не попадать. Бабло, допинг и политические рычаги - это не футбол а 4ерти что
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кабздец...там иностранцы уже во всю видео с сексом с раштелками в инет заливают - только что в фб на одно такое наткнулась в ленте - во где позорище
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Лера? Любите по порносайтам полазить? Ай! Яй! Яй!
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Ватия-Хорватия 3:4. Домагой и Огнен красавчики! Поступок. Слава Хорватии! Слава Украине!
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Вот! Учитесь! Как мягко и красиво нужно посылать чиновников из ФИФА...ну вы сами знаете куда!
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"которые в будущем могут быть интерпретированы"______________КЕМ "интерпретированы"???????????????????
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Тобто так можна, а "Слава Україні" казати не можна?
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черчесов
мотивирует
сборную козломордии
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И тем не менее
"Croatia's Domagoj Vida will not be banned for the semifinal against England over his "glory to Ukraine" video. Just a formal warning from FIFA"
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Незрозуміло чому заборонили свободу слова у цьому футбольній федерації? Треба на них подати у ЄСПЧ.
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Мечта Хуйлостана стать чемпионом Мира не сбылась, но кацапов не покидает гордость за то что их сборная стала пустынным чемпионом Египта и Саудовской Аравии Слова Виды и Вукоевича - ответ на многочисленные сообщения поддержки из Украины, - Хорватский футбольный союз - Цензор.НЕТ 9668
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Ну типа так...
Поставили пацанам на "вид"
А в остальном все правильно...
Каждый человек в свободном мире имеет право сказать то что он думает.
СЛАВА УКРАЇНІ!
Гей ви дурники від ФІФА продувжуйте..
Ой вей... а це золота "прича" для адвокатів!!!
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А в это время в Мордоре понеслось говно по трубам
Слова Виды и Вукоевича - ответ на многочисленные сообщения поддержки из Украины, - Хорватский футбольный союз - Цензор.НЕТ 1925
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Функционеры ФИФА бабла от параши получили - все просто ...
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Дарма хорвати вибачаються. Повинне вибачатися ФІФА.
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"Один за всіх, всі за одного!" хорватський плакат
Чудове спортивне гасло. Д'Артаньян теж згоден.
Слова Виды и Вукоевича - ответ на многочисленные сообщения поддержки из Украины, - Хорватский футбольный союз - Цензор.НЕТ 5138
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glavno je da smo se s Hrvatima međusobno razumjeli! i kukavički Rusi mogu žaliti na Sportloto .. Zhije Hrvatske, slava Ukrajini!
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Они что, в Одессе родились? Так что бы - да, так - нет.
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А вот если -бы Вида сказал Слава Гондурасу, или ( свят... свят.... Слава Америке!) его бы тоже ФИФА напрягла претензиями? Вопрос- что противозаконного и нарушающего закон сказал этот хороший футболист?
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Цензор.НЕТНовостиСпортСлова Виды и Вукоевича - ответ на многочисленные сообщения поддержки из Украины, - Хорватский футбольный союз
 
 
 
 
 
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