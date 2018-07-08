 Слова Виды и Вукоевича - ответ на многочисленные сообщения поддержки из Украины, - Хорватский футбольный союз

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт sports.ru.
"Хорватский футбольный союз хотел бы подчеркнуть, что вышеупомянутые высказывания – просто ответ на многочисленные сообщения поддержки, полученные из Украины во время ЧМ-2018, учитывая какой большой вклад внесли Вида и Вукоевич, когда выступила за "Динамо" Киев.
Тем не менее хорватский футбольный союз обратил внимание и Виды, и Вукоевича, а также всех остальных членов команды, что им стоит воздержаться от любых сообщений, которые в будущем могут быть интерпретированы как политические", – говорится в заявлении союза.
Также подчеркивается, что Хорватский футбольный союз и сборная Хорватии поддерживают принципы борьбы с любой формой нетерпимости в футболе и смешиванием политики со спортом.
Напоминаем, Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвятили Украине победу над Россией в четвертьфинале чемпионата мира. Автор двух голов в ворота россиян (с игры и в серии пенальти) Вида после матча прокричал на камеру "Слава Украине!". Вукоевич, который работает скаутом киевского "Динамо" добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину!".
Российские СМИ заявили о возможной дисквалификации Виды со стороны ФИФА. В итоге футболист получил от ФИФА предупреждение.
За фашизм.
С миллиардными штрафами.
Чтоб было остальным неповадно за "Слава Украине" или, например, "Слава Тайланду" рот свой разевать...
https://www.thesun.co.uk/world-cup-2018/6724159/world-cup-2018-croatia-goal-hero-domagoj-vida-faces-semi-final-ban/
соплями забрызгали всех
продули.. так хоть скунсом брызнуть (авось кого-то зацепит)
Как стало известно, британский журналист ВВС, который официально был
отправлен в командировку на ЧМ, был ограблен в Москве неизвестным,
передает "Диалог.UA".
Пострадавшему 44 года, ограбление произошло в такси. Имя журналиста пока не раскрывается.
Потерпевший рассказал, что он сел в машину и ехал от Большого театра,
когда ему вдруг предложили кофе, он не отказался. Однако сразу после
выпитого прямо в такси потерял сознание и уже очнулся у метро "Динамо"
без банковских карт и мобильного телефона.
Предварительная сумма ущерба - 1300 долларов плюс 500 фунтов, пропавших с карты. Полиция возбудила уголовное дело.
Стоит сказать, что ЧМ - 2018 в РФ практически сразу отметился рядом
криминальных скандалов, в которых пострадали приехавшие в РФ "высокие
гости".
Походу не все отели на грани банкротства у хорватов купили. Нищеброды *баные.
А то.
Друзі хорвати, ми один одного прекрасно зрозуміли: ви знали, що вчора вся Україна була за вас (он люди додумалися вам писати, а я тут свого колегу-квебекуа настроїла, що він мусить вболівати за хорватів без варіантів, в телефонній розмові з клієнтом-хорватом у четвер він переказував йому побажання виграшу), Віда і Вукоєвич не могли стриматися, щоб не подякувати нам за це. Ви оцінили нашу підтримку, ми вдячні вам за сказані слова після перемоги. Щасти вам !
мотивирует
сборную козломордии
"Croatia's Domagoj Vida will not be banned for the semifinal against England over his "glory to Ukraine" video. Just a formal warning from FIFA"
Поставили пацанам на "вид"
А в остальном все правильно...
Каждый человек в свободном мире имеет право сказать то что он думает.
СЛАВА УКРАЇНІ!
Гей ви дурники від ФІФА продувжуйте..
Ой вей... а це золота "прича" для адвокатів!!!
Сьогодні по одні стороні Хорвати - а по інші Хор вати.
Чудове спортивне гасло. Д'Артаньян теж згоден.