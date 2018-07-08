 Слова Виды и Вукоевича - ответ на многочисленные сообщения поддержки из Украины, - Хорватский футбольный союз

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт sports.ru.

"Хорватский футбольный союз хотел бы подчеркнуть, что вышеупомянутые высказывания – просто ответ на многочисленные сообщения поддержки, полученные из Украины во время ЧМ-2018, учитывая какой большой вклад внесли Вида и Вукоевич, когда выступила за "Динамо" Киев.

Тем не менее хорватский футбольный союз обратил внимание и Виды, и Вукоевича, а также всех остальных членов команды, что им стоит воздержаться от любых сообщений, которые в будущем могут быть интерпретированы как политические", – говорится в заявлении союза.

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Также подчеркивается, что Хорватский футбольный союз и сборная Хорватии поддерживают принципы борьбы с любой формой нетерпимости в футболе и смешиванием политики со спортом.

Напоминаем, Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвятили Украине победу над Россией в четвертьфинале чемпионата мира. Автор двух голов в ворота россиян (с игры и в серии пенальти) Вида после матча прокричал на камеру "Слава Украине!". Вукоевич, который работает скаутом киевского "Динамо" добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину!".

Российские СМИ заявили о возможной дисквалификации Виды со стороны ФИФА. В итоге футболист получил от ФИФА предупреждение.