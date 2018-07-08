 Игрок сборной Хорватии Вида получил предупреждение от ФИФА за приветствие "Слава Украине!"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы подтверждаем, что дисциплинарный комитет ФИФА направил предупреждение Д.Вида за его заявления в видео, снятом после игры с Россией", - сообщил официальный представитель ФИФА в воскресенье.
Напоминаем, Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвятили Украине победу над Россией в четвертьфинале чемпионата мира. Автор двух голов в ворота россиян (с игры и в серии пенальти) Вида после матча прокричал на камеру "Слава Украине!". Вукоевич, который работает скаутом киевского "Динамо" добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину!".
Российские СМИ заявили о возможной дисквалификации Виды со стороны ФИФА.
Смерть ворогам!
Сьогодні по одні стороні Хорвати - а по інші Хор вати.
Не смотрю этот чм и убеждаюсь, что правильно делаю.
...Плачущий от обиды футболист Дзюба вызывает у страны больше эмоций, чем плачущие от боли онкобольные дети...
Ведь он таким матом накрывал стадион, что даже через приглушенный телевизор слышно было! Или для гостящих в России чиновников ФИФА приветствие "Слава Украине!" уже звучит неприятнее черчесовского "Йб твою мть!!! бдь!"
мир сошел с ума?
учите гимн Украины.скоро петь будете
Приношу оф. извинения маленькой,но прекрасной и гордой стране. Огромное спасибо сборной Хорватии. Простите за мерзкие,недостойные вас мысли. Да,бедным быть не стыдно.Стыдно быть ДЕШЕВЫМ (это я про Испанию) удачи и сборной и стране в целом.
Я особисто ніколи не мала по відношенню до хорватів і Хорватії жодних =мерзких и недостойных мыслей=.
"Мы подтверждаем, что дисциплинарный комитет ФИФА направил озабоченность Д.Вида за его заявления в видео, снятом после игры с Россией", - сообщил официальный представитель ФИФА в воскресенье.
...
"Да, я и сам озабочен своим поведением", - с трудом сдерживая ржач, ответил футболист.
Слава росії ж можна викрикувати..
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p403x403/36778568_407657509721709_4445031559241662464_n.jpg?_nc_cat=0&oh=56878b1b6bd39699b0ad49b02645bce9&oe=5BA1FCDD
Я вважаю, що і Домагой, і хорватська федерація і Україна мають звернутися до фіфИ за поясненнями.
Це просто не вкладається у голові.
Здесь уже поле для Климкина
«Я с уважением отношусь к русскому народу. Это была просто шутка для моих друзей из Украины. Футбол - вне политики. Я не имел в виду ничего плохого», - оправдывается хорват.
Ведмежуйка, хватит сидеть в окопе, завтра же мид должен напрааить нотк в фифа как минимум и процедуру выхода из фифа
Ну бред полнейший, Инфантино у тебя вообще крыша поехала?