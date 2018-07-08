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Темы дня: Выборы-2019
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Все про:ФИФА (195) футбол (2952) Хорватия (117) ЧМ-2018 (203)

 Игрок сборной Хорватии Вида получил предупреждение от ФИФА за приветствие "Слава Украине!"

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение защитнику хорватской сборной Домагою Виде за слова "Слава Украине!" в его видеоприветствии после матча ЧМ-2018 с Россией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы подтверждаем, что дисциплинарный комитет ФИФА направил предупреждение Д.Вида за его заявления в видео, снятом после игры с Россией", - сообщил официальный представитель ФИФА в воскресенье.

Смотрите: Хорваты отпраздновали победу над Россией криками "Слава Украине!". ВИДЕО

Напоминаем, Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвятили Украине победу над Россией в четвертьфинале чемпионата мира. Автор двух голов в ворота россиян (с игры и в серии пенальти) Вида после матча прокричал на камеру "Слава Украине!". Вукоевич, который работает скаутом киевского "Динамо" добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину!".

Российские СМИ заявили о возможной дисквалификации Виды со стороны ФИФА.

Также читайте: ФИФА не смущает, что Россия ежедневно убивает украинцев, но смущает футболист, сказавший "Слава Украине!", - журналист Bild Репке

Источник: https://censor.net.ua/n3075421
 
 
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Ну и заепок. Еще Англии двойку положит)
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А чим слова "Слава Україні" не сподобались ФІФА? Може там українофоби зібрались? Думаю ФІФА має пояснити свою антиукраїнську позицію і вибачитись перед футболістом та українськими громадянами! Слова Слава Україні вже раптом стали забороненими для використання? Мені здається що українцям прийдеться ще ФІФА трохи підрехтувати, щоб направити їх на путь праведний.
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Фіфа як і європа разом кладуть на нас свій болт, після побудови північного потоку 2, взагалі зроблять з нас цапа відбувайла.
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Якщо б Президентом в Україні був не пустомеля, то кожен прояв українофобії від міжнародних організацій закінчувався б судовим позовом і солідними штрафами!
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Из того дерьма , что сейчас предлагается в презы , Порошенко лучший.
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Пане Ігор, ви справді вважаєте, що причиною всіх наших негараздів є Порошенко? А до того був януковіч? а ще перед тим був Ющенко? А ще раніше - Кучма? А до Кучми - Кравчук? А може причина в тому, що ми вибираємо таких персонажів тому, що саме вони нам близькі по духу і на момент виборів саме вони є виразниками наших сподівань? Може нам спочатку самим потрібно відмовитись від цієї системи оцінок і сподівань, які ми в в собі культивуємо з часів совка? Халява, моя хата з краю", "від мене нічого не залежить" - хіба це не наші таємні лозунги? Ми дотепер купуємося на гарні слова і лозунги, дотепер не хочемо думати головою, і рішення часто приймаємо, ігноруючи гірку правду, що халяви немає апріорі - за все треба платити, що безкоштовний сир є лише в мишоловці, що двісті гривень на виборах закінчуються в найближчому генделику, що взяти все і поділити на всіх не зробиить нас багатими, бо всього є надто мало а всіх є надто багато, та й Захід не допустить ще одну люмпен-пролетарську революцію. Аби всього було багато і вистачало на всіх необхідно змінювати світогляд більшості населення, необхідно змінювати правила суспільного життя, необхідно змінювати критерії вибору владних мужів. Вибирати потрібно державних менеджерів, а не біснесменів і хороших хлопців, в дошку своїх. Бо чужий нічого не дасть. А давати і не треба. Треба робити. А державні достойники повинні не розподіляти зароблене, а працювати над його примноженням. І не заважати тим, хто працює. А то наступним винуватцем наших наступних негараздів буде знову наступний президент, якого ми самі знову успішно оберемо, керуючись совковим мисленням про доброго пана, який всіх обдарує благами і нагодує до несхочу.
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мне тоже кажется что имеем факт украинофобии от чиновников ФИФА (но уверен, что этот наезд на Виду с подачи "дарагих рассиян")
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Я думаю що ФІФА може заплатити мільярдний штраф за українофобію!
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Впринципі , це політичний лозунг і все по логіці тут так як футбол без політики . Але дякую Віді за це привітання , це воїн і на полі і в житті.
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та не)кацапам нтв наобещало,что его дисквалифицируют - так что сейчас опять инет накроют фекалиями Игрок сборной Хорватии Вида получил предупреждение от ФИФА за приветствие "Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 3932
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У французів є =Allez les Bleus= і =Vive la France=, в італійців =Forza Italia=, у Канади =Go Canada Go=.
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Кацабня, всіх не купиш. Слава Україні!
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А всех и не надо. Игрок сборной Хорватии Вида получил предупреждение от ФИФА за приветствие "Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 6266
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Ну и что? Вида адекватный, а кацапье никогда не проспится от бояры.....
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Что фифа,что оон,обсе это лицемерные продажные и бесполезные организации кормушки
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ФИФА-ПРОДАЖНАЯ КОМПАНИЯ. ПУТИН ВЕЗДЕ ПЛАТИТ!!!!
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кацарылым пердаки порвало "Слава Украине" даже больше чем проигрыш Хорватии Игрок сборной Хорватии Вида получил предупреждение от ФИФА за приветствие "Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 5814
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ой, да он просто фошизд, он в привествие задел чувства вяликоскрепных, сцуко такую фифа, как я рад что мне футбол абсолютно фиалетого и себя не отношю к этои купленной кодле.
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призераю вяликоскрепную рассею с её обивателями и продажных проституток из фифа, просто ненавижу и призераю.
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похоже фифа куплены кремлем на корню.... Вот в этом вся мелочность московии... Наверняка стуканули . Хоть так, но отомстили Виде за гол в их ворота... А если бы Вида прокричал "Слава Хорватии !" ему бы тоже было предупреждение ?
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Вообще расстрел был бы! А скорее никто и внимания не обратил бы.
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И это все наказание?! Нет, нужно было за слова Вукоевича "Это победа за "Динамо" и за Украину!" аннулировать результат матча, засчитать Хорватии техническое поражение и досрочно объявить паРашу чемпионом мира во веки веков. Аминь.
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Это называется провокация. А вообще правильно сделал и в фифа это скорее всего понимают раз обошлось предупреждением
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В Украине живут евреи? - живут .Если ФИФА против Украины , значит и против живущих в Украине евреев .Значит ФИФА это антисемитская организация .
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А по бритому черепу их предводителя не ясно, что они там в фифа скинхэды?
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На эрэфии евреев гораздо больше, поэтому ФИФА из двух зол выбрала меньшее.
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оперативно, хорошо кацапы приплатили...
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Неділя, вихідний день, а фіфа працює =в поті чола=: вивчає досьє на Віду.
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Кто то говорил, что этот чм на винторогии вне политики. Вот ща заметно 100%.
Не смотрю этот чм и убеждаюсь, что правильно делаю.
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рассия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязала войну и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им. Сочи был уничтожен целый народ черкесов , остатки этого народа бежали в Турцию
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почему позорно?
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потому что они уже нацеливались на полуфинал, даже пропаганду уже заготовили, а так они должны были вылететь ещё раньше, но повезло. и что-то я не помню чтобы параша два тайма бегала - наверняка позже выяснится что опять мельдония сожрали.
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Украина вообще не попала на ЧМ-2018....
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самая корумпированая организация .. да ещё и на подсосе у фашистов ..
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Немедленно анулировать ВСЕ результаты, ну и в виде моральной компенсации назначить сборную масковии пожизненым чемпионом. А как вы думали?
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деревня Суицидово‏ @w_pizdets 10 ч.10 часов назад

...Плачущий от обиды футболист Дзюба вызывает у страны больше эмоций, чем плачущие от боли онкобольные дети...
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Здоавия всем! Ну что я говорил! Ну погрозили пальчиком и ... отправили Виду вместе с яхорватами в полуфинал! А ватники пусть ищут снег чтобы пердаки остудить- может полегчает!
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думаю, что украинский МИД должен отреагировать на этот позорный факт украинофобии со стороны чиновников ФИФА
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Цикаво, а официальные лица вальцманата Украины и выскажут поддержку Виде и Вукоевичу, чы за разглядыванием фотки собственной личинки с Кубком чемпионов некогда? А Бутусов гневный блог настрочит пока его Пегас ещё не ожирел на соевых кондизделиях?
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А почему нет предупреждения тренеру Черчесову за вопиющее сквернословие в общественном месте?
Ведь он таким матом накрывал стадион, что даже через приглушенный телевизор слышно было! Или для гостящих в России чиновников ФИФА приветствие "Слава Украине!" уже звучит неприятнее черчесовского "Йб твою мть!!! бдь!"
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кацапня прислухайся бо м'ячі в ваші обісрані ворота теж з шурхотом "Слава Україні"залітали!
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кто нибудь переведите этим баранам из ФИФА что означают слова Слава Украине . а то они наверно думают что это что то типа Хайль Гитлер Игрок сборной Хорватии Вида получил предупреждение от ФИФА за приветствие "Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 9221
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Знатно у вас пылают ваши ватные пердаки, да, казламордые ??? Бггг
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параша убила десятки украинцев за время чм но это не повод для возмущения уефа а вот слова в поддержку Украины это преступление...
мир сошел с ума?
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Блин писец!!! Виде за слова "Слава Украине!" - предуприждение, а тренеру кацапов Черчесову за то что весь матч орал пятиэтажные маты на весь стадион - никуя!!! окуенно Гравець збірної Хорватії Віда отримав попередження від ФІФА за вітання "Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 7833
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у кацапо-фашистких мразей знатно рвет сраки.
учите гимн Украины.скоро петь будете Гравець збірної Хорватії Віда отримав попередження від ФІФА за вітання "Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 6310
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Також їм треба вивчити прості фрази на кшталт "пане господарю", "дозвольте звернутися", "завдання зрозумів", "роботу виконано", "лопата погнулася" та ін.
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Та діло пішло. Грамоти школярам з тризубом вже вручають.
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RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 7 часов назад

Приношу оф. извинения маленькой,но прекрасной и гордой стране. Огромное спасибо сборной Хорватии. Простите за мерзкие,недостойные вас мысли. Да,бедным быть не стыдно.Стыдно быть ДЕШЕВЫМ (это я про Испанию) удачи и сборной и стране в целом.
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Я не розумію тільки, за що та дамочка перепрошує.
Я особисто ніколи не мала по відношенню до хорватів і Хорватії жодних =мерзких и недостойных мыслей=.
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Норм. Надо было только сформулировать вот так, чтобы ехиднее было:
"Мы подтверждаем, что дисциплинарный комитет ФИФА направил озабоченность Д.Вида за его заявления в видео, снятом после игры с Россией", - сообщил официальный представитель ФИФА в воскресенье.
...
"Да, я и сам озабочен своим поведением", - с трудом сдерживая ржач, ответил футболист.
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Що ж такого крамольного в тій фразі ?
Слава росії ж можна викрикувати..
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пусть эта фифа пояснит свои действия - В ЧЕМ "КРИМИНАЛ"???????????
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Что это за страна такая, Украина. Что наказывают только за упоминание её.
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Просто в ФИФА боятся, что россияне начнут убивать фанатов, которые случайно крикнут Слава Украине!
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нужно подавать в международный суд на беспордонные действия фифы - пусть ответят за СВОИ действия!!!!!!!!!
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Чотири роки по тому, я навіть уявити собі не могла, що буду радіти поразці "братьев". І сьогодні вже багато(дуже багато!!!) разів почула, що не є єдина в своєму пориві. Слава Україні!!!
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Проясните ситуацию. До сих пор я думал, что ФИФА следит за тем, чтобы во время официальной трансляции не было политических лозунгов и жестов. Но ФИФА не имеет права высказывать претензии к любому футболисту по поводу его личных политических симпатий вне времени матчей. Лозунг "Слава Украине" показывает уважение Виды к государству где он играл в последнее время, этот лозунг не несет каких либо расистских, религиозных либо других смыслов. ЗА ЧТО ФИФА ВЫНЕСЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВИДА?
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+++
Я вважаю, що і Домагой, і хорватська федерація і Україна мають звернутися до фіфИ за поясненнями.
Це просто не вкладається у голові.
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Цікаво, коли буде реакція на масове використання ЧМ-2018 з метою політичної пропаганди путінськими ЗМІ? Тут тягне на довічну дискваліфікацію всіх команд. І всіх стадіонів.
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Пусть оъяснят свою позицию
Здесь уже поле для Климкина
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он же не на стадионе это сказал или во время трансляции. и вообще какое правило он нарушил.
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Цікаво, а що б сказало ФІФА, аби Віда вигукнув: "Віват королева Єлизавета!". Адже англосаксів ватники ненавидять майже так, як нас.
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Вида уже осознал последствия своего поступка, поэтому попытался «отыграть назад». На данный момент хорват утверждает, что это была всего лишь шутка, адресованная украинцам, а сам он с уважением относится к российскому народу. Вида также заявил, что не имел ввиду ничего плохого, а сам футбол вне политики.

«Я с уважением отношусь к русскому народу. Это была просто шутка для моих друзей из Украины. Футбол - вне политики. Я не имел в виду ничего плохого», - оправдывается хорват.
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Представляю картину, как вся вата болеет за Англию!!! Англия победила. И тут английские фанаты на трибунах от всех души поют песню харьковских ультрас "Путин, HUILO!!! ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла"
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якби він знав -то заспівав би -пУТІН -Х...ЙЛО!!!
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Бред полнейший, так и за мову скоро предупреждать будут

Ведмежуйка, хватит сидеть в окопе, завтра же мид должен напрааить нотк в фифа как минимум и процедуру выхода из фифа

Ну бред полнейший, Инфантино у тебя вообще крыша поехала?
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Цензор.НЕТНовостиСпортИгрок сборной Хорватии Вида получил предупреждение от ФИФА за приветствие "Слава Украине!"
 
 
 
 
 
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