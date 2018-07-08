 Игрок сборной Хорватии Вида получил предупреждение от ФИФА за приветствие "Слава Украине!"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы подтверждаем, что дисциплинарный комитет ФИФА направил предупреждение Д.Вида за его заявления в видео, снятом после игры с Россией", - сообщил официальный представитель ФИФА в воскресенье.

Смотрите: Хорваты отпраздновали победу над Россией криками "Слава Украине!". ВИДЕО

Напоминаем, Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвятили Украине победу над Россией в четвертьфинале чемпионата мира. Автор двух голов в ворота россиян (с игры и в серии пенальти) Вида после матча прокричал на камеру "Слава Украине!". Вукоевич, который работает скаутом киевского "Динамо" добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину!".

Российские СМИ заявили о возможной дисквалификации Виды со стороны ФИФА.

Также читайте: ФИФА не смущает, что Россия ежедневно убивает украинцев, но смущает футболист, сказавший "Слава Украине!", - журналист Bild Репке