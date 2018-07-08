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Темы дня: Выборы-2019
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Все про:дисквалификация (35) ФИФА (195) Хорватия (117) ЧМ-2018 (203) футболист (107)

 ФИФА не смущает, что Россия ежедневно убивает украинцев, но смущает футболист, сказавший "Слава Украине!", - журналист Bild Репке

Журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке прокомментировал возможные санкции от ФИФА за эпизод с видео хорватских футболистов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича после победы над сборной России на ЧМ-2018.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт dynamomania.com.

"Просто напоминаю: Россия убила 12 украинцев с начала чемпионата мира. Не проблема для ФИФА, конечно.

Автократический режим, который украл 2 млн украинцев в 2014 году и до сих пор убивает и наносит ранения ежедневно, может принимать чемпионат мира по футболу.

Смотрите: Хорваты отпраздновали победу над Россией криками "Слава Украине!". ВИДЕО

Но игрок чемпионата мира, который говорит "Слава Украине", сталкивается с дисквалификацией за это. ФИФА, вы отвратительны!", – написал Репке.

Напоминаем, Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвятили Украине победу над Россией в четвертьфинале чемпионата мира. Автор двух голов в ворота россиян (с игры и в серии пенальти) Вида после матча прокричал на камеру "Слава Украине!". Вукоевич, который работает скаутом киевского "Динамо" добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину!".

Российские СМИ заявили о возможной дисквалификации Виды со стороны ФИФА.

Также читайте: ФИФА изучит слова "Слава Украине!", сказанные игроком сборной Хорватии Видой после победы над россиянами

Источник: https://censor.net.ua/n3075419
 
   
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Засцали... Говно, любящее деньги, побоялось скандала.
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Це був би неймовірний прецедент, який міг би призвести до невідомо чого. І не на користь ФІФА.
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самая "красивая" болельщица ЧМ 2018 расеи ФІФА не бентежить, що Росія щодня вбиває українців, але бентежить футболіст, який сказав "Слава Україні!", - журналіст Bild Репке - Цензор.НЕТ 2380 . . девка ХХХ Натаха (Немчинова) Андреева
https://www.youtube.com/watch?v=SDl0gEHdzgQ и маленькое фото в довесок

https://www.city-n.ru/view/412650.htm

ФІФА не бентежить, що Росія щодня вбиває українців, але бентежить футболіст, який сказав "Слава Україні!", - журналіст Bild Репке - Цензор.НЕТ 7333
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єто ж надо до такого дорасти" чтоб при сознании и памяти нацепить подобное...что ими движет?!)
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Какое самое гнусное оскорбление мокшанами Украинцев? Не "биндерафцы" и не "укропы", даже не "хохложопые" самое мерзкое оскорбление это "мы братские народы".
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Моя покійна мати була етнічною росіянкою. Для мене буде найбільшою образою, якщо ватники вважатимуть мене братом. Походження має значення, але незначне. Головне - виховання.
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Все это фуфло, ни кто из ФИФА не собирался Домагоя в чем то обвинять. А влажные мечты кацапов всегда были фейком, как и в этот раз.
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Главное шо через пару дней никто и не вспомнит о том шо какие то кацапы хотеки наказать Домагоя, так как это все фуфло. А вида как играл, так и будет играть сейчас за Бешек, а кацапы как выли так и будут выть.
СЛАВА УКРАИНЕ!
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О дисквалификация всякие ГавНьоз и прочие раша СМИ написали. Не спешите за это гнать волну на ФИФА. Хотя на них и так есть за что гнать.
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кто такие эти фифа стало ясно,когда они сначала дали расейке чемпионат за бабки,а потом не отобрали,опять же за бабло
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И в фифа враги? Ну вот, читд.
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фИфа - враги Украины и чнловечества. Сообщники и подельники людоедов ФИФА не смущает, что Россия ежедневно убивает украинцев, но смущает футболист, сказавший "Слава Украине!", - журналист Bild Репке - Цензор.НЕТ 3316
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ФИФА не смущает, что Россия ежедневно убивает украинцев, но смущает футболист, сказавший "Слава Украине!", - журналист Bild Репке
РЕПКЕ - RESPECT
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Сайт НАТО пишет : The remaining 4 squads are from NATO countries. Good luck to all the teams! тонко троллят русню
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Cейчас кацапские сми подняли вонь,нарыли на Виду компромат как он пьяный дебоширил и водил авто в пьяном виде.Браво Вида!Болеем за братьев славян.
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Читай, страждай‏ @Spasipamagi 2 ч.2 часа назад

По мнению УЕФА: - Сидеть в VIP-ложе, мило хихикая с фюрером - нормально. Это ведь не политика, а спортивная культура. - Сказать после победы своей команды: "Слава Украине" - зашквар, приплетание политики и неспортивное поведение.
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С кем сидеть, с уродом у которого ручки коротенькие, ножки до пола не достают, когда на стуле сидит, трусы до пупка подтягивает, кроссовки на каблуках носит, в детские игры грает на заседаниях правительства и вообще он с детства не вышел?
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почему как? Классический даун. Хуйло такое и нашел, чтоб на его фоне постараться быть похожим на что-то порядочное. Не получилось.
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Випадок Віди є просто чудовим відображенням того, що чемпіонат світу в свінособакистані не є святом футболу, а є фюрермундіалем

І зовсім немає значення хто виграв, хто програв !!
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Это поражение человечества и человечности. Победа людоедов.
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Кацап, людоеды проиграли. Хоть и по пенальти, но все-таки.
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А шо такое!? Эй , быдло, поори путен забей гол!
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Он это пьет "фанфурик", или радуется "за пенсию"?)
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Сразу после дико нервного матча и серии пенальти, в которой проиграли хозяева чемпионата. В этой ситуации вся страна как пороховая бочка. Станислав Черчесов сорвался после безобидного вопроса для ТВ, что же ждать от фанатов, которым показывают улыбчивых хорватов, славящих Украину?
И вот уже ночью в Москве скандируют антихорватские кричалки, соцсети кипят, гневные посты в адрес Хорватии собирают сотни ретвитов. И очень многие теперь готовы в полуфинале болеть за Англию! Которая, казалось бы, злейший недруг России по всем политическим вопросам.Виду в сборную Украины,как настоящего бандеровца.
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як будеш так розхитувати кришу - вона, гляди, на яйця упаде...

Игорь Губерман‏ @guberman_igor 23 часа назад

Россия красит свой фасад,
чтоб за фронтоном и порталом
неуправляемый распад
сменился плановым развалом.
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Я давно говорю, что все эти оон, обсе, фифа и пр. сомнительные организации лицемеры и полное дерьмо !!
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Ситуация со словами Слава Украине на рассии показала , что Укрваина в очередной раз победила россию даже не приехавши на на россию ФИФА не смущает, что Россия ежедневно убивает украинцев, но смущает футболист, сказавший "Слава Украине!", - журналист Bild Репке - Цензор.НЕТ 7673 .
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Мы расею обосцали из-за угла. Жизнь - штука жестокая.
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А патамусшта деньги не пахнут а смердят газпромовским дерьмом...
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ФИФА пугает до усрачки слово "Украина". Это шовинизм и дискриминация в чистом виде.
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Тема страниц на 5-6.
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федерація України має ЗАТВЕРДИТИ.ЯК ОБОВЯЗКОВЕ збірну України і всі українські клуби ПРИВІТАННЯ суперників. після виконання гімну "СЛАВА УКРАЇНІ"
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Украина должна подать на ФИФА в суд за дискриминацию ,шовинизм , антисемитизм .
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Антисемитизм тут походу лишний. Не? Украина не Израиль.
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Гарант винен Віду солідну компенсацію за моральні збитки нанесені людині свинопсами , заради того щоб інші спортсмени могли сказати " Слава Україні " .
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И там ольгинцы, правда англоязычные.
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Профессионально работают. В отличии от криворукого редактора Цензора, который поленился оставить ссылку на оригинальный твит.
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Наверное чувствовал человек что все нормальные Украинцы болели за него вот и отблагодарил.Значит любовь тысяч Украинцев для него важнее ненависти миллионов кацапов-если после такой тяжелой игры он сказал именно "Слава Украине".
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Обалденный заголовок которым ВСЕ сказано - "ФИФА не смущает, что Россия ежедневно убивает украинцев, но смущает футболист, сказавший "Слава Украине!" - журналист Bild Репке"
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Вида уже осознал последствия своего поступка, поэтому попытался «отыграть назад». На данный момент хорват утверждает, что это была всего лишь шутка, адресованная украинцам, а сам он с уважением относится к российскому народу. Вида также заявил, что не имел ввиду ничего плохого, а сам футбол вне политики.

«Я с уважением отношусь к русскому народу. Это была просто шутка для моих друзей из Украины. Футбол - вне политики. Я не имел в виду ничего плохого», - оправдывается хорват.
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Цензор.НЕТНовостиСпортФИФА не смущает, что Россия ежедневно убивает украинцев, но смущает футболист, сказавший "Слава Украине!", - журналист Bild Репке
 
 
 
 
 
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