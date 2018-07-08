 ФИФА не смущает, что Россия ежедневно убивает украинцев, но смущает футболист, сказавший "Слава Украине!", - журналист Bild Репке

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт dynamomania.com.

"Просто напоминаю: Россия убила 12 украинцев с начала чемпионата мира. Не проблема для ФИФА, конечно.

Автократический режим, который украл 2 млн украинцев в 2014 году и до сих пор убивает и наносит ранения ежедневно, может принимать чемпионат мира по футболу.

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Но игрок чемпионата мира, который говорит "Слава Украине", сталкивается с дисквалификацией за это. ФИФА, вы отвратительны!", – написал Репке.

Напоминаем, Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвятили Украине победу над Россией в четвертьфинале чемпионата мира. Автор двух голов в ворота россиян (с игры и в серии пенальти) Вида после матча прокричал на камеру "Слава Украине!". Вукоевич, который работает скаутом киевского "Динамо" добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину!".

Российские СМИ заявили о возможной дисквалификации Виды со стороны ФИФА.

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