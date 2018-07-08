 ФИФА не смущает, что Россия ежедневно убивает украинцев, но смущает футболист, сказавший "Слава Украине!", - журналист Bild Репке

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт dynamomania.com.
"Просто напоминаю: Россия убила 12 украинцев с начала чемпионата мира. Не проблема для ФИФА, конечно.
Автократический режим, который украл 2 млн украинцев в 2014 году и до сих пор убивает и наносит ранения ежедневно, может принимать чемпионат мира по футболу.
Но игрок чемпионата мира, который говорит "Слава Украине", сталкивается с дисквалификацией за это. ФИФА, вы отвратительны!", – написал Репке.
Напоминаем, Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвятили Украине победу над Россией в четвертьфинале чемпионата мира. Автор двух голов в ворота россиян (с игры и в серии пенальти) Вида после матча прокричал на камеру "Слава Украине!". Вукоевич, который работает скаутом киевского "Динамо" добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину!".
Российские СМИ заявили о возможной дисквалификации Виды со стороны ФИФА.
https://www.youtube.com/watch?v=SDl0gEHdzgQ и маленькое фото в довесок
https://www.city-n.ru/view/412650.htm
СЛАВА УКРАИНЕ!
РЕПКЕ - RESPECT
По мнению УЕФА: - Сидеть в VIP-ложе, мило хихикая с фюрером - нормально. Это ведь не политика, а спортивная культура. - Сказать после победы своей команды: "Слава Украине" - зашквар, приплетание политики и неспортивное поведение.
І зовсім немає значення хто виграв, хто програв !!
И вот уже ночью в Москве скандируют антихорватские кричалки, соцсети кипят, гневные посты в адрес Хорватии собирают сотни ретвитов. И очень многие теперь готовы в полуфинале болеть за Англию! Которая, казалось бы, злейший недруг России по всем политическим вопросам.Виду в сборную Украины,как настоящего бандеровца.
Игорь Губерман @guberman_igor 23 часа назад
Россия красит свой фасад,
чтоб за фронтоном и порталом
неуправляемый распад
сменился плановым развалом.
https://twitter.com/JulianRoepcke/status/1015899308749713409
«Я с уважением отношусь к русскому народу. Это была просто шутка для моих друзей из Украины. Футбол - вне политики. Я не имел в виду ничего плохого», - оправдывается хорват.