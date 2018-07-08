 Миномет разлетелся на мелкие куски, предохранитель был на месте, момент взрыва неясен, - Бутусов о расследовании ЧП на Ривненском полигоне

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на офицеров 128-й бригады, которые изучают место взрыва и дают показания следственной комиссии.

По информации журналиста, крупных фрагментов ствола миномета не найдено. "Ствол разлетелся вдребезги. Это не типичная картина для предыдущих взрывов. Но дает возможность предположить, что рвануло что-то более мощное, чем одна мина", - отмечает Бутусов. При этом, на всех минометах батареи предохранитель от двойного заряжания исправен.

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"Искореженный предохранитель взорванного миномета найден в 150 метрах от места взрыва. То есть версия, что стрельба осуществлялась со снятым предохранителем, или что предохранитель был неисправен маловероятна. За состоянием минометов наблюдал не только личный состав, командование, но и посредник из другой воинской части", - отмечает журналист.

Также на момент начала стрельб у минометов батареи никаких визуальных дефектов личным составом выявлено не было, минометы были исправны.

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В то же время, показания участников расходятся. "Личный состав батареи единогласно утверждает, что взрыв произошел без команды командира. Однако на все учения для проверки техники безопасности назначается посредник. В данном случае это был командир батареи 44-й артиллерийской бригады. Посредник утверждает, что взрыв произошел после команды открыть огонь", - говорится в сообщении.

В командовании 128-й бригады отмечают, что без экспертизы и расследования восстановить картину происшедшего не удается. Все минометы батареи, а также мины и заряды к ним изъяты военной прокуратурой.

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Напомним, в результате взрыва 120 мм миномета "Молот" 6 июля погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них — средние и легкие, один — в тяжелом состоянии, еще двое — стабилизированы, их жизням ничего не угрожает.