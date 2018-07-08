EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Происшествия
  4652  57
Все про:взрыв (3951) расследование (2291) Ривненщина (559) Бутусов Юрий (1431) 128 отдельная горно-пехотная бригада (18)

 Миномет разлетелся на мелкие куски, предохранитель был на месте, момент взрыва неясен, - Бутусов о расследовании ЧП на Ривненском полигоне

Основной версии причин взрыва миномета "Молот" на полигоне в Ривном у следственной комиссии пока нет. Ждут результатов экспертизы, которую проводит военная прокуратура.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на офицеров 128-й бригады, которые изучают место взрыва и дают показания следственной комиссии.

По информации журналиста, крупных фрагментов ствола миномета не найдено. "Ствол разлетелся вдребезги. Это не типичная картина для предыдущих взрывов. Но дает возможность предположить, что рвануло что-то более мощное, чем одна мина", - отмечает Бутусов. При этом, на всех минометах батареи предохранитель от двойного заряжания исправен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье объявлен траур по погибшим на ривненском полигоне солдатам

"Искореженный предохранитель взорванного миномета найден в 150 метрах от места взрыва. То есть версия, что стрельба осуществлялась со снятым предохранителем, или что предохранитель был неисправен маловероятна. За состоянием минометов наблюдал не только личный состав, командование, но и посредник из другой воинской части", - отмечает журналист.

Также на момент начала стрельб у минометов батареи никаких визуальных дефектов личным составом выявлено не было, минометы были исправны.

Также читайте: Комитет ВР по обороне рассмотрит 11 июля вопрос об обстоятельствах гибели военнослужащих на полигоне в Ривненской области

В то же время, показания участников расходятся. "Личный состав батареи единогласно утверждает, что взрыв произошел без команды командира. Однако на все учения для проверки техники безопасности назначается посредник. В данном случае это был командир батареи 44-й артиллерийской бригады. Посредник утверждает, что взрыв произошел после команды открыть огонь", - говорится в сообщении.

В командовании 128-й бригады отмечают, что без экспертизы и расследования восстановить картину происшедшего не удается. Все минометы батареи, а также мины и заряды к ним изъяты военной прокуратурой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фото разорвавшегося во время учений на Ривненском полигоне миномета "Молот"

Миномет разлетелся на мелкие куски, предохранитель был на месте, момент взрыва неясен, - Бутусов о расследовании ЧП на Ривненском полигоне 01
Миномет разлетелся на мелкие куски, предохранитель был на месте, момент взрыва неясен, - Бутусов о расследовании ЧП на Ривненском полигоне 02

Напомним, в результате взрыва 120 мм миномета "Молот" 6 июля погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них — средние и легкие, один — в тяжелом состоянии, еще двое — стабилизированы, их жизням ничего не угрожает.

Источник: https://censor.net.ua/n3075418
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ребят жаль...земля им пухом....А выводы экспертизы очень важны...что бы такого больше не повторилось....
 показать весь комментарий
 
 
Висновки потрібно робити вже, міномет Молот потрібно знімати з озброєння і купляти автоматичні системи мінометів на Заході, які можуть монтуватись на машинах і автоматично наводитись і стріляти керованими мінами з високою швидкістю!
 показать весь комментарий
 
 
Ты перепутал наш бюджет с США, хотя и те пользуются обычными минометами
 показать весь комментарий
 
та розробка можливо і добра, але балбеси метал економлять мабуть, та варку не таку як потрібно мабуть роблять.
 показать весь комментарий
 
Забодали эти металлисты! Да в миномете металл можетбыть ЛЮБОЙ! Даже рельса подойдет.Это такой вид оружия. Это не пушка!
 показать весь комментарий
 
 
Отже дефект міни. Тепер підуть по ланцюжку і може вийдуть на диверсантів. Звідки міни, хто мав доступ і т.д. Але і тут вірогідність виходу на виконавця відсотків 70.
 показать весь комментарий
 
 
А може не диверсанти, а міни 1943 року випуску? А таких мін сотні тисяч на складах.
 показать весь комментарий
 
Двойное заряжание. Жаль погибших. Выздоровления раненым.
 показать весь комментарий
 
Повилазило?
"На всех минометах батареи предохранитель от двойного заряжания исправен."
 показать весь комментарий
 
Не хами.
"Искореженный предохранитель взорванного миномета найден в 150 метрах от места взрыва. То есть версия, что стрельба осуществлялась со снятым предохранителем, или что предохранитель был неисправен маловероятна. Источник: https://censor.net.ua/n3075418
 показать весь комментарий
 
Якщо тобі чорним по білому написано - малоймовірно, то що ж ти брешеш й першим же твердженням завуальовано звинувачуєш загиблих хлопців?
 показать весь комментарий
 
Ти хворий? Яке ти право маєш тут комусь рота затикати? Малоймовірно- це не неможливо. А розрив був сильніший, ніж при одній міні. Заміну вибухівки на більш потужну я відкидаю- що залишається? Та що щезни, істото, що не вміє дискутувати у поважному товаристві.
 показать весь комментарий
 
 
Хай би галя хоч раз зробила тобі двойноє заряжаніє скалкою, щоб брехливі мізки та совість на місце стали.
 показать весь комментарий
 
порезать ГТС и построить новые минометы типа "Кувалда"
 показать весь комментарий
 
800 мм? Хм.. хорошая мысль.. Заряжать будет тяжеловато, зато одним снарядом можно будет пол-Донецка расхуярить...
 показать весь комментарий
 
 
Еще раз о миномете. Миномет в принципе - труба с гвоздем, сошки и плита. Мины - отстрелять на стенде, трубы (стволы) проверить - да хоть пром. прибором контроля сварных труб. просто Пашинский кореш Пети , а Аваков его выдвиженец
 показать весь комментарий
 
 
Ты ещё простукивание кувалдой, на звук,предложи ствол проверять.
 показать весь комментарий
 
Лучше всего простукивать головами фролов феровых....будет самый точный результат....важно только определить что звучит звончуе..голова фролов федоровых или ствол миномета....
 показать весь комментарий
 
 
До речі, звук від стуку по трубі може багато про що сказати. Чи не загартована сталь, чи є в ній тріщина і т.п.
 показать весь комментарий
 
 
Чомусь я схиляюсь до версії що справа в міні. Чому вона не вилітає, а зривається? Може заряд надто чутливий до удару і детонує? Кажуть що старі боєприпаси стають небезпечні через це.
 показать весь комментарий
 
 
Вибух занадто потужний як для однієї міни. Які варіанти? Або дві міни, або хтось замінив вибухівку на більш потужну. Ризикована і малоймовірна процедура. Залишається подвійне заряджання.
 показать весь комментарий
 
Он как бы дело говорит. Методов контроля качества труб - полно, и все они есть в Украине. НПроверять Молоты надо! Но не в трубе дело... И на 90% не в миномёте.
Убеждён - дело в "выстреле", в смысле, в самой миномётной мине. Она может быть диверсионной. Но даже если это так, то всё равно расчёт и личный состав во время заряжания и выстрела обязаны находиться либо в укрытии, либо вне зоны поражения при вероятном взрыве миномёта. Точка.
 показать весь комментарий
 
 
А миномёт сам выстрелит и откорректируется?
 показать весь комментарий
 
Ну, ты про некие верёвочки у миномётов даже не слыхал, конечно.
 показать весь комментарий
 
Слыхал. А ты про батарейную стрельбу слыхал? Какое нафиг прятание в укрытие заряжающего и наводчика при каждом выстреле? А они как раз такую стрельбу отрабатывали.
 показать весь комментарий
 
Не свисти. Три своих пацанов 200, один 300 крайне тяжелый, куча людей лёгких. Они возле трубы толпой стояли. И так было каждый раз, когда повторялось подобное. Хаос - трупы. Трупы СВОИХ.
 показать весь комментарий
 
Які ж ви неуважні чи недолугі. Взвод з трьох мінометів складається, порахуй, скільки людей було на вогневій позиції. Вибух був настільки потужний, що деталі за 150 метрів знаходили.
 показать весь комментарий
 
Неизвестно с какого сплава изготовлен миномет. Может там была БУшная труба и от усталости металла разлетелась. С другой стороны не надо забывать, что любой сплав поликристалличен (типа детского калейдоскопа картина), а на связи между отдельными кристаллами поликристалла влияют самые разные факторы, например, дефекты кристаллической решетки (дислокации, вакансии и т.п.).
 показать весь комментарий
 
Произошел взрыв в стволе.....из чего бы не был сделан ствол... уже не столь важно разорвало бы любой.....важно определить по какой причине произошел взрыв мины в стволе...
 показать весь комментарий
 
 
Тогда надо принцип действия мины изучать. Видимо он не совершенен или, опять таки, на его влияют какие-то факторы.
 показать весь комментарий
 
Что надо...как надо...определят эксперты...не диванные...а настоящие....
 показать весь комментарий
 
 
так здеся техническое мышление да оно же и в экспертов. эксперты же на диванах водку пьянствуют потом.
 показать весь комментарий
 
Хватит умничать, теоретик. От метательного заряда трубу не разорвёт, если она не из фольги. Ствол разнесло на кусочки от взрыва боевого заряда, который составляет несколько килограмм ВВ. Такого взрыва не выдержит ни один ствол, ни одна суперпрочная сталь. Даже толщиной в 10 см.
 показать весь комментарий
 
Хочется верить, что пан Мико не играет варьята.
 показать весь комментарий
 
а минами они стреляли какого года выпуска? мина не могла заранее сдетонировать? что то как то об этом молчат
 показать весь комментарий
 
 
такое ощущене это 120-мм возимый миномёт 2Б11Миномет разлетелся на мелкие куски, предохранитель был на месте, момент взрыва неясен, - Бутусов о расследовании ЧП на Ривненском полигоне - Цензор.НЕТ 7462ТипВозимый миномётСтранаМиномет разлетелся на мелкие куски, предохранитель был на месте, момент взрыва неясен, - Бутусов о расследовании ЧП на Ривненском полигоне - Цензор.НЕТ 9061 СССРИстория службыГоды эксплуатациис 1981Принят на вооружение1981На вооруженииМиномет разлетелся на мелкие куски, предохранитель был на месте, момент взрыва неясен, - Бутусов о расследовании ЧП на Ривненском полигоне - Цензор.НЕТ 9061 СССР
Миномет разлетелся на мелкие куски, предохранитель был на месте, момент взрыва неясен, - Бутусов о расследовании ЧП на Ривненском полигоне - Цензор.НЕТ 4670 Россия
Миномет разлетелся на мелкие куски, предохранитель был на месте, момент взрыва неясен, - Бутусов о расследовании ЧП на Ривненском полигоне - Цензор.НЕТ 4871 Украина
Миномет разлетелся на мелкие куски, предохранитель был на месте, момент взрыва неясен, - Бутусов о расследовании ЧП на Ривненском полигоне - Цензор.НЕТ 221 БелоруссияИстория производстваКонструкторЦНИИ БуревестникРазработан
 показать весь комментарий
 
тут вариантов 2 или старый взрыватель на мине, который сдетонировал от выбрысного заряда , или диверсия с подменой заряда самой мины, допустим на пластид...
 показать весь комментарий
 
 
Експертиза виробів (міномет "Молот"):
1) 50 (п"ятдесят) тестових пострілів з 10 (десяти) довільно взятих зразків;
2) Заряджаючий - Пашинський; навідник - головний конструктор виробу.
 показать весь комментарий
 
 
плешивого стрелка нельзя привлекать к испытаниям, ато роттердам ++ и хлебное перемирие.
 показать весь комментарий
 
Объясни хоть ты мне при чем тут Пашинский? Все пишут, что виноват Пашинский, но почему? Я не понимаю.
Миномет изготовлен на госзаводе Маяк, но и миномет тут вообще не при чем, поскольку взорвалась мина.
 показать весь комментарий
 
как же его не разорвет когда его разработали на "маяке " . делали магнитофоны .когда то информацию они искали ........в интернете !!!!!!! над такими вещами работали целые КБ .а они из интернета и чертежы и марку стали ........
 показать весь комментарий
 
Ще трохи інформації.
Стволи для молотів виготовлялися у 2015-2016 роках на Старокраматорському машинобудівному заводі.
Контрольним пакетом акцій СКМЗ, принаймні станом на 2016 рік, володів син колишнього губернатора Донеччини Анатолія Близнюка Сергій. Не напряму, звісно, а через офшорну прокладку Ganado Trade, INC. І саме через цей офшор, а також через бенефіціара, таку собі Людмилу Ульященко СКМЗ пов'язаний з іншим краматорським підприємством «Енергомашспецсталь», яке належить... «Росатому».
Директором ЕМСС тривалий час був депутат від БПП Максим Єфімов. Дуже цікава особистість, наприклад, є багато інформації, що Максим був членом краматорської ОПГ «17 участок», яка в 90-х активно прибирала до рук всю промисловість Краматорська. І саме вони нібито причетні до вбивства журналіста Ігоря Александрова. Але ми відволіклись від теми.
Людмила Ульященко, нібито власниця СКМЗ, на ЕМСС працює директором з економічних питань. А основними посередниками для угод Ganado Trade, INC є компанії, зареєстровані в Москві. Цю інформацію, до речі, не складно знайти у відкритих джерелах.
Дуже цікаво було б побачити угоду, яку заключив Укроборонпром с СКМЗ, на виготовлення стволів молотів. Московських посередників не використовували, нє? Чи напряму з ОПГ «17 участок»?
UPD
Текст виправлено.
Я спочатку зазначила, що Єфімов був директором СКМЗ. Насправді йшлося про ЕССМ. Ольга Решетилова
 показать весь комментарий
 
 
Який висновок з цієї інформації, припускаєте диверсію під час виробництва, чи що? А хіба "Маяк" не здійснює технічний контроль при прийомі компонентів мінометів від суміжних виробників, і якщо вони є проектантами зброї, хіба вони не повинні були у себе виявити дефекти продукції чи її невідповідність технічним вимогам. Пахло б швидким криміналом, якби стволи виготовили з неякісного металу, і для краматорців, і для 'Маяка" (який би не перешкодив виготовленню зброї з невідповідного характеристикам сплаву). Але зрештою, після кількох трагедій, нехай копають під усіх, і встановлюють їх причини. Хоч у диверсію під час пострілу я не вірю, для цього був потрібний смертник, а це не в традиціях наших ворогів.
 показать весь комментарий
 
Если этим занимается военная прокуратура значит выводы будут или искажены или засекречены,да и откуда они знают что предохранитель был исправен если там нифига не нашли а одна мина такого бы не наворотила.
Интересный случай,военная прокуратура в Украине есть а трибунала (военного уголовного кодекса) нету и военных преступников судят по гражданским законам.К примеру за предательство Родины можна получить и четыре года так как людям предатель вреда не принес.
 показать весь комментарий
 
Судячи з коментів знавців з різних статей про цю подію, найвірогідніше - диверсія. Або заміна речовини в заряді на більш потужну. Або детонатор зроблений быльш чутливий.
Як назло ще й порушення техніки безпеки: більше одного при заряджанні.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиномет разлетелся на мелкие куски, предохранитель был на месте, момент взрыва неясен, - Бутусов о расследовании ЧП на Ривненском полигоне
 
 
 
 
 
 вверх