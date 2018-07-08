 Миномет разлетелся на мелкие куски, предохранитель был на месте, момент взрыва неясен, - Бутусов о расследовании ЧП на Ривненском полигоне

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на офицеров 128-й бригады, которые изучают место взрыва и дают показания следственной комиссии.
По информации журналиста, крупных фрагментов ствола миномета не найдено. "Ствол разлетелся вдребезги. Это не типичная картина для предыдущих взрывов. Но дает возможность предположить, что рвануло что-то более мощное, чем одна мина", - отмечает Бутусов. При этом, на всех минометах батареи предохранитель от двойного заряжания исправен.
"Искореженный предохранитель взорванного миномета найден в 150 метрах от места взрыва. То есть версия, что стрельба осуществлялась со снятым предохранителем, или что предохранитель был неисправен маловероятна. За состоянием минометов наблюдал не только личный состав, командование, но и посредник из другой воинской части", - отмечает журналист.
Также на момент начала стрельб у минометов батареи никаких визуальных дефектов личным составом выявлено не было, минометы были исправны.
В то же время, показания участников расходятся. "Личный состав батареи единогласно утверждает, что взрыв произошел без команды командира. Однако на все учения для проверки техники безопасности назначается посредник. В данном случае это был командир батареи 44-й артиллерийской бригады. Посредник утверждает, что взрыв произошел после команды открыть огонь", - говорится в сообщении.
В командовании 128-й бригады отмечают, что без экспертизы и расследования восстановить картину происшедшего не удается. Все минометы батареи, а также мины и заряды к ним изъяты военной прокуратурой.
Напомним, в результате взрыва 120 мм миномета "Молот" 6 июля погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них — средние и легкие, один — в тяжелом состоянии, еще двое — стабилизированы, их жизням ничего не угрожает.
"На всех минометах батареи предохранитель от двойного заряжания исправен."
"Искореженный предохранитель взорванного миномета найден в 150 метрах от места взрыва. То есть версия, что стрельба осуществлялась со снятым предохранителем, или что предохранитель был неисправен маловероятна. Источник: https://censor.net.ua/n3075418
Убеждён - дело в "выстреле", в смысле, в самой миномётной мине. Она может быть диверсионной. Но даже если это так, то всё равно расчёт и личный состав во время заряжания и выстрела обязаны находиться либо в укрытии, либо вне зоны поражения при вероятном взрыве миномёта. Точка.
Россия
Украина
БелоруссияИстория производстваКонструкторЦНИИ БуревестникРазработан
1) 50 (п"ятдесят) тестових пострілів з 10 (десяти) довільно взятих зразків;
2) Заряджаючий - Пашинський; навідник - головний конструктор виробу.
Миномет изготовлен на госзаводе Маяк, но и миномет тут вообще не при чем, поскольку взорвалась мина.
Стволи для молотів виготовлялися у 2015-2016 роках на Старокраматорському машинобудівному заводі.
Контрольним пакетом акцій СКМЗ, принаймні станом на 2016 рік, володів син колишнього губернатора Донеччини Анатолія Близнюка Сергій. Не напряму, звісно, а через офшорну прокладку Ganado Trade, INC. І саме через цей офшор, а також через бенефіціара, таку собі Людмилу Ульященко СКМЗ пов'язаний з іншим краматорським підприємством «Енергомашспецсталь», яке належить... «Росатому».
Директором ЕМСС тривалий час був депутат від БПП Максим Єфімов. Дуже цікава особистість, наприклад, є багато інформації, що Максим був членом краматорської ОПГ «17 участок», яка в 90-х активно прибирала до рук всю промисловість Краматорська. І саме вони нібито причетні до вбивства журналіста Ігоря Александрова. Але ми відволіклись від теми.
Людмила Ульященко, нібито власниця СКМЗ, на ЕМСС працює директором з економічних питань. А основними посередниками для угод Ganado Trade, INC є компанії, зареєстровані в Москві. Цю інформацію, до речі, не складно знайти у відкритих джерелах.
Дуже цікаво було б побачити угоду, яку заключив Укроборонпром с СКМЗ, на виготовлення стволів молотів. Московських посередників не використовували, нє? Чи напряму з ОПГ «17 участок»?
UPD
Текст виправлено.
Я спочатку зазначила, що Єфімов був директором СКМЗ. Насправді йшлося про ЕССМ. Ольга Решетилова
Интересный случай,военная прокуратура в Украине есть а трибунала (военного уголовного кодекса) нету и военных преступников судят по гражданским законам.К примеру за предательство Родины можна получить и четыре года так как людям предатель вреда не принес.
Як назло ще й порушення техніки безпеки: більше одного при заряджанні.