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Все про:Горловка (2300) обстрел (7024) ранение (1846) Донбасс (16557)

 Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела на Горловском направлении, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, с 7 утра до 6 вечера, противник 5 раз нарушал перемирие на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Российские оккупационные войска 5 раз открывали огонь на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Южное, Авдеевка, Широкино и Лебединское.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин ранен вражеским снайпером под Красногоровкой, - пресс-центр ОС

Вследствие вражеского обстрела на Горловском направлении ранение получил один защитник Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3075417
 
 
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привкус хорватского тунца не покинет рашку еще месяца два
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Парашенко прекрати блеять про базальтернативный Минск. Кстати у этого козла почему то до сих пор перемирие.
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видимо, потому что он хочет войны!....
для этого он ее начал - для этого он ее продолжает!...
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дай Боже, чтобы не тяжело...
выздоравливай, козаче
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Одна из лучших армий стоит в состоянии убоя уже ТРЕТИЙ год. Так не бывает. Убой очевиден. Тысячи обстрелов ежемесячно десятки убитых сотни раненых. Такая армия обречена только на поражение......
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Чому? Українська армія на своїй землі а рашка на чужій, просто вони ховають свої втрати.
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сеежа дьяченко - провокатор. Просто в спам
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А що ти хотів? Може наступати і звільняти Донбас, втрачаючи тисячі життів?
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так что же твоих мышебраттев так много на ростовском кладбище закапывают...
твоя армия там в пятёрочке - как вам американцы симфонию Вагнера сыграли...?)))
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"Не хотела писать алармистский пост - и так общее настроение слишком нервное как для традиционно "мертвого" летнего сезона. Но, тем не менее, сказать об этом надо. Выступление Тимошенко слишком идиотское даже с учетом предположений, что "ее технологи увидели, что мира хотят 50+ процентов, поэтому такие заявления" или "она решила подгрести электорат оппоблока".
Единственное развитие событий, при котором ее заявления логичны, - это очередной этап агрессии Москвы против Украины после завершения чемпионата в случае, если Путин не получит от Трампа, что он хотел бы получить (а он не получит).
Вот в этом случае всё логично.Українського воїна поранено унаслідок ворожого обстрілу на горлівському напрямку, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 1531

Во-первых, готовится почва для российской пропаганды: "Это Порошенко начал войну, все об этом предупреждали, даже украинские политики".
Во-вторых, создаются препятствия для полноценного сопротивления. Их тех же соображений - сопротивление вызывает обвинения в эскалации обострения Украиной внутри страны.
В-третьих, это заявка на должность путинской наместницы на случай, если действия Тимошенко по купированию нашего сопротивления окажутся успешными.
В этот сценарий ложатся ее действия наилучшим образом.
Просто имейте в виду."
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинский воин ранен в результате вражеского обстрела на Горловском направлении, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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