 Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела на Горловском направлении, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Российские оккупационные войска 5 раз открывали огонь на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Южное, Авдеевка, Широкино и Лебединское.
Вследствие вражеского обстрела на Горловском направлении ранение получил один защитник Украины.
для этого он ее начал - для этого он ее продолжает!...
выздоравливай, козаче
твоя армия там в пятёрочке - как вам американцы симфонию Вагнера сыграли...?)))
Единственное развитие событий, при котором ее заявления логичны, - это очередной этап агрессии Москвы против Украины после завершения чемпионата в случае, если Путин не получит от Трампа, что он хотел бы получить (а он не получит).
Вот в этом случае всё логично.
Во-первых, готовится почва для российской пропаганды: "Это Порошенко начал войну, все об этом предупреждали, даже украинские политики".
Во-вторых, создаются препятствия для полноценного сопротивления. Их тех же соображений - сопротивление вызывает обвинения в эскалации обострения Украиной внутри страны.
В-третьих, это заявка на должность путинской наместницы на случай, если действия Тимошенко по купированию нашего сопротивления окажутся успешными.
В этот сценарий ложатся ее действия наилучшим образом.
Просто имейте в виду."