 Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела на Горловском направлении, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Российские оккупационные войска 5 раз открывали огонь на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Южное, Авдеевка, Широкино и Лебединское.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин ранен вражеским снайпером под Красногоровкой, - пресс-центр ОС

Вследствие вражеского обстрела на Горловском направлении ранение получил один защитник Украины.