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 Великобритания пока не планирует новых санкций против РФ в связи с отравлением в Эймсбери, - глава МВД Джавид

Правительство Великобритании пока не планирует вводить новые санкции против России в связи с последним случаем отравления, который произошел в городе Эймсбери.

Об этом заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид во время посещения Солсбери и Эймсбери, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр внутренних дел Саджид Джавид сообщил, что правительство сейчас не планирует вводить новые санкции против России после последнего отравления в Вилтшире", - говорится в сообщении.

По словам министра, не следует торопиться с выводами и нужно дать возможность полицейским полноценно расследовать дело.

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"Мы знаем, что за мартовским отравлением стоят россияне. Мы знаем, что это были варварские и нечеловеческие действия российского государства. Что касается этого конкретного случая, то нам надо получить больше информации и дать полиции время расследовать дело", - сказал Джавид.

Напоминаем, в городе Эймсбери, в графстве Вилтшир на юге Англии, 4 июля были найдены без сознания мужчина и женщина. Оба потерпевших в настоящее время находятся в критическом состоянии, которое связывают с влиянием неизвестного вещества.

Также читайте: Мужчина и женщина под Солсбери отравлены веществом "Новичок", - Скотленд-Ярд

У пары выявлены симптомы, подобные тем, которые наблюдались у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в городе Солсбери в марте этого года (Эймсбери расположен в 16 км от Солсбери).

Полиция установила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом типа "Новичок". Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению.

Также читайте: Великобритания собирает комитет по чрезвычайным ситуациям из-за нового отравления "Новичком"

Источник: https://censor.net.ua/n3075414
 
 
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Со свежими санкциями и хорваты неплохо управились, вы пока можете не спешить.
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ты это - как к Оливеру Ховарду относишься?)))
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Началось... С какого перепугу я стал пиндосом? Ну почитал я про этого вояку- ничего особо выдающегося. Ты томагавком так сильно не размахивал бы перед носом старого друга.)))
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а зря,ждете когда взорвут памятник Нельсону?)))
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англичане враги пиндосам - шо тут не понятного)))
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а для меня как вчера .... не забудем, не простим))))
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Да вас что англичане, что пиндосы по лесам до посинения гоняли. Французы тоже не сильно отставали.)))
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бесконечно.
они за одно и то же новые санкции давать не хотят Велика Британія наразі не планує нових санкцій проти РФ у зв'язку з отруєнням в Еймсбері, - глава МВС Джавід - Цензор.НЕТ 5490
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слабі вони ті сакси, всі острови під росіськими олігархами з їх коштами...будуть мовчати та вигадувати дипломатичні формуліровки..
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"Новичок"... новий засіб для чищення "аглицьких" комірничків.
Не чули???
Тоді ми йдемо до вас.... ФСБ.
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ты это... не ужели в качестве рекламы, такое пишешь? - не хорошо))
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Вот у кого нужно учиться,а то как наши с бабченком обосрались по полной...и результата нет и миру показали какие лохи и вруны в Ураине
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"Поки будуть територіальні проблеми з Росією, НАТО нам не світить. Є, звичайно, суперхід, але чи зважиться на нього Захід, важко сказати. Для цього потрібно вже дуже зближуватися із Заходом.

- А що це за хід?
- Суперхід - це розмістити на території України, наприклад, базу національної ПРО Сполучених Штатів, поставити тут кілька дивізіонів Patriot, поставити тут заслін з підрозділів НАТО. І тоді, будь ласка, можна приходити в НАТО. І я точно знаю, що тоді ми будемо більш захищені, ніж балтійські держави, ніж Болгарія, навіть більше, ніж Греція, тому що у нас своїх потужностей і своїх сил, вже апробованих війною, достатньо. Такий хід міг би бути.

- Цікаво, як Росія відреагувала би на такий хід.

- Звичайно, Росія б тупала ногами, бризкала слиною тощо. Але це політика, це захист держави."

В. Бадрак.
"Апостроф"
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Наверное бриты испугались заяв пьяной истерички Захеровой...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВеликобритания пока не планирует новых санкций против РФ в связи с отравлением в Эймсбери, - глава МВД Джавид
 
 
 
 
 
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