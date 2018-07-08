 Великобритания пока не планирует новых санкций против РФ в связи с отравлением в Эймсбери, - глава МВД Джавид

Об этом заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид во время посещения Солсбери и Эймсбери, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр внутренних дел Саджид Джавид сообщил, что правительство сейчас не планирует вводить новые санкции против России после последнего отравления в Вилтшире", - говорится в сообщении.

По словам министра, не следует торопиться с выводами и нужно дать возможность полицейским полноценно расследовать дело.

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"Мы знаем, что за мартовским отравлением стоят россияне. Мы знаем, что это были варварские и нечеловеческие действия российского государства. Что касается этого конкретного случая, то нам надо получить больше информации и дать полиции время расследовать дело", - сказал Джавид.

Напоминаем, в городе Эймсбери, в графстве Вилтшир на юге Англии, 4 июля были найдены без сознания мужчина и женщина. Оба потерпевших в настоящее время находятся в критическом состоянии, которое связывают с влиянием неизвестного вещества.

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У пары выявлены симптомы, подобные тем, которые наблюдались у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в городе Солсбери в марте этого года (Эймсбери расположен в 16 км от Солсбери).

Полиция установила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом типа "Новичок". Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению.

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