 Великобритания пока не планирует новых санкций против РФ в связи с отравлением в Эймсбери, - глава МВД Джавид

Об этом заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид во время посещения Солсбери и Эймсбери, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Министр внутренних дел Саджид Джавид сообщил, что правительство сейчас не планирует вводить новые санкции против России после последнего отравления в Вилтшире", - говорится в сообщении.
По словам министра, не следует торопиться с выводами и нужно дать возможность полицейским полноценно расследовать дело.
"Мы знаем, что за мартовским отравлением стоят россияне. Мы знаем, что это были варварские и нечеловеческие действия российского государства. Что касается этого конкретного случая, то нам надо получить больше информации и дать полиции время расследовать дело", - сказал Джавид.
Напоминаем, в городе Эймсбери, в графстве Вилтшир на юге Англии, 4 июля были найдены без сознания мужчина и женщина. Оба потерпевших в настоящее время находятся в критическом состоянии, которое связывают с влиянием неизвестного вещества.
У пары выявлены симптомы, подобные тем, которые наблюдались у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в городе Солсбери в марте этого года (Эймсбери расположен в 16 км от Солсбери).
Полиция установила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом типа "Новичок". Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению.
они за одно и то же новые санкции давать не хотят
Не чули???
Тоді ми йдемо до вас.... ФСБ.
- А що це за хід?
- Суперхід - це розмістити на території України, наприклад, базу національної ПРО Сполучених Штатів, поставити тут кілька дивізіонів Patriot, поставити тут заслін з підрозділів НАТО. І тоді, будь ласка, можна приходити в НАТО. І я точно знаю, що тоді ми будемо більш захищені, ніж балтійські держави, ніж Болгарія, навіть більше, ніж Греція, тому що у нас своїх потужностей і своїх сил, вже апробованих війною, достатньо. Такий хід міг би бути.
- Цікаво, як Росія відреагувала би на такий хід.
- Звичайно, Росія б тупала ногами, бризкала слиною тощо. Але це політика, це захист держави."
В. Бадрак.
"Апостроф"