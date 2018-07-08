 Украинское следствие не на шутку взялось за Фирташа, он "тянет как в последний раз", - Чорновол

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет нардеп от "Народного фронта" Татьяна Чорновол.

"Наконец-то не только американское, а также украинское следствие не на шутку взялось за Фирташа. Генеральная прокуратура Украины уже ведет несколько серьезных дел, а недавно зарегистрировала еще одну кражу Фирташем газа государственного "Нафтогаза". НАБУ в свою очередь взялось расследовать кражу субсидий. В первом деле с начала этого года украдено около 4 млрд грн, во втором – 3 млрд грн. Предыдущие годы Фирташ воровал немного скромнее, в этом году его схемы стали особенно наглыми. Потому что год предвыборный, у Фирташа многое стоит на кону", – написала она.

Чорновол отметила, что схемы Фирташа трудно "подвести под криминал", хотя из-за них государство теряет миллиарды.

"Воровство он маскирует долгами, а следствие работает только с убытками. А долги – это не убытки. Чтобы объяснить данные тонкости, приведу пример: хозяйство облгазов Фирташа не расплачивается за газ перед "Нафтогазом", а оформляет это как неплатежи населения", – поясняет нардеп, добавляя, что и прекратить поставку газа облгазам невозможно, и невозможно проверить наличие долгов, поскольку государство не располагает базами данных потребителей газа.

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"Я уже полтора года бьюсь за принятие соответствующего закона в Верховной Раде Украины о создании онлайн-базы потребителей газа. Но закон уже несколько раз не набрал 226 голосов... Государство не ведет учет потребления газа, Фирташ получает большую теневую рентабельность, покупает депутатов и СМИ, блокирует принятие системных изменений на рынке газа", – заявляет Чорновол.

По ее мнению, Фирташу важно продержаться до выборов, по результатам которых он надеется получить лояльную власть в Украине. Поэтому вкладывает деньги в разные политические проекты.

"Фирташ тянет как в последний раз, потому что для него поистине сейчас дело жизни и смерти. Ведь ситуация очень непростая – большие проблемы даже внутри команды. Дело в том, что его давно бы слили свои... Зачем им американский "підарешт"? Однако Бойко и Левочкин этого не делают, потому что кормятся с газовых и химических схем Фирташа... А замкнуть их на себе без Фирташа они не могут", – поясняет Чорновол.

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Она добавила, что Фирташ ради подстраховки стал прямым бенефициаром своих активов, оформив все свое имущество исключительно на себя.

"Это шанс для наших следственных органов прославиться. Ведь стоит получить приговор хотя бы по наименьшему преступлению Фирташа – и все активы попадают под конфискацию. Для доходов государства это пшик – все активы Фирташа в огромных долгах, живые деньги всегда по замысловатым схемам выводились за границу. Зато такой коррупционный поток прекратится! Ведь на газовых и химических схемах группа Фирташа ежемесячно вытягивает как минимум миллиард, а потом вкладывает в политику. Так что желаю Юрий Луценко и Артему Сытнику сил и победы!", – подытожила она.