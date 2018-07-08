 Украинское следствие не на шутку взялось за Фирташа, он "тянет как в последний раз", - Чорновол

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет нардеп от "Народного фронта" Татьяна Чорновол.
"Наконец-то не только американское, а также украинское следствие не на шутку взялось за Фирташа. Генеральная прокуратура Украины уже ведет несколько серьезных дел, а недавно зарегистрировала еще одну кражу Фирташем газа государственного "Нафтогаза". НАБУ в свою очередь взялось расследовать кражу субсидий. В первом деле с начала этого года украдено около 4 млрд грн, во втором – 3 млрд грн. Предыдущие годы Фирташ воровал немного скромнее, в этом году его схемы стали особенно наглыми. Потому что год предвыборный, у Фирташа многое стоит на кону", – написала она.
Чорновол отметила, что схемы Фирташа трудно "подвести под криминал", хотя из-за них государство теряет миллиарды.
"Воровство он маскирует долгами, а следствие работает только с убытками. А долги – это не убытки. Чтобы объяснить данные тонкости, приведу пример: хозяйство облгазов Фирташа не расплачивается за газ перед "Нафтогазом", а оформляет это как неплатежи населения", – поясняет нардеп, добавляя, что и прекратить поставку газа облгазам невозможно, и невозможно проверить наличие долгов, поскольку государство не располагает базами данных потребителей газа.
"Я уже полтора года бьюсь за принятие соответствующего закона в Верховной Раде Украины о создании онлайн-базы потребителей газа. Но закон уже несколько раз не набрал 226 голосов... Государство не ведет учет потребления газа, Фирташ получает большую теневую рентабельность, покупает депутатов и СМИ, блокирует принятие системных изменений на рынке газа", – заявляет Чорновол.
По ее мнению, Фирташу важно продержаться до выборов, по результатам которых он надеется получить лояльную власть в Украине. Поэтому вкладывает деньги в разные политические проекты.
"Фирташ тянет как в последний раз, потому что для него поистине сейчас дело жизни и смерти. Ведь ситуация очень непростая – большие проблемы даже внутри команды. Дело в том, что его давно бы слили свои... Зачем им американский "підарешт"? Однако Бойко и Левочкин этого не делают, потому что кормятся с газовых и химических схем Фирташа... А замкнуть их на себе без Фирташа они не могут", – поясняет Чорновол.
Она добавила, что Фирташ ради подстраховки стал прямым бенефициаром своих активов, оформив все свое имущество исключительно на себя.
"Это шанс для наших следственных органов прославиться. Ведь стоит получить приговор хотя бы по наименьшему преступлению Фирташа – и все активы попадают под конфискацию. Для доходов государства это пшик – все активы Фирташа в огромных долгах, живые деньги всегда по замысловатым схемам выводились за границу. Зато такой коррупционный поток прекратится! Ведь на газовых и химических схемах группа Фирташа ежемесячно вытягивает как минимум миллиард, а потом вкладывает в политику. Так что желаю Юрий Луценко и Артему Сытнику сил и победы!", – подытожила она.
правдолюбкам хуешинскому - читай , ротом тЕтянки , не дают покое , все что мимо их "кассы"
Я и без очков хорошо читаю. Так где про ПОЗВОЛЯЕТ?
08.07.2018 17:29
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"тянет как в последний раз"
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Перекройте кислород крымскому "Титану" этого укГаинца - тогда поверим...
не на шутку у Чорноволихи подгорает, а ГПУ опасна для фирташа так же как Петины санкции против расцейских олигархов.
2. Схемы трудно подвести под криминал.
От цікаво, якого скелета вони витягнуть на ВОНА?
Ох і гарні хфотографії з Верховної Ради , подивишься на щасливих депутатів і якось про війну про крим про все х@йове забуваєш, і Добкін-молодший радує своїм сталим поглядом у майбутнє. Не Рада, а якісь зоопарк з бегемотами, видрами і ішаками.
Все дуже просто. нєФєртіті поставив на Грицька, а Пєцік у прольоті. Хоч добре відомо, що Пєціка сматрящім затвердив нєФєріті. Але Пєціка згубила жадібність. Але саме цікаве те, що нєФєртіті є представником х%йла в Україні. Так що вереск - ВАНА КРЕМЛЯДСЬКАЯ ПАДСТІЛКА! добре змащено щєкаладом.
Недавно була інформація, Данилович щось там зі справою Гонгадзе крутив. Так то був швидше всього тиск на Пєню.
Коломия саме-собою розуміється, що проти Пєціка.
От, з ким Ренат поки ще не дуже відомо.
Але висновок можна зробити один, ні Захід, ні США не ставлять на Пєціка, це однозначно. Тому олігархи-бариги обирають інших на кого ставить.
Вчора, Пєцік допустив ще одну політичну помилку, була закрита передача на якій ВОНА висунула заяву, що Пєцік хоче ввести військовий стан в Україні, щоб не було виборів. Дана дія Пєціка підтверджує, що він потрапив у цугцванг. Між іншим, як і х%йло.
это крах шоколадного государства ? или новый анекдот....
P.S. Кстати, по сценарию нашей пьесы "27 лет коту под хвост" смена актёров(президентов) происходит на фоне одних и тех же декораций (олигархов).