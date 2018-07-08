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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2342) ГПУ (8745) Фирташ (969) Чорновол Татьяна (467)

 Украинское следствие не на шутку взялось за Фирташа, он "тянет как в последний раз", - Чорновол

Украинские правоохранительные органы всерьез взялись за расследование деятельности олигарха Дмитрия Фирташа. Генеральная прокуратура Украины уже ведет несколько серьезных дел.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет нардеп от "Народного фронта" Татьяна Чорновол.

"Наконец-то не только американское, а также украинское следствие не на шутку взялось за Фирташа. Генеральная прокуратура Украины уже ведет несколько серьезных дел, а недавно зарегистрировала еще одну кражу Фирташем газа государственного "Нафтогаза". НАБУ в свою очередь взялось расследовать кражу субсидий. В первом деле с начала этого года украдено около 4 млрд грн, во втором – 3 млрд грн. Предыдущие годы Фирташ воровал немного скромнее, в этом году его схемы стали особенно наглыми. Потому что год предвыборный, у Фирташа многое стоит на кону", – написала она.

Чорновол отметила, что схемы Фирташа трудно "подвести под криминал", хотя из-за них государство теряет миллиарды.

"Воровство он маскирует долгами, а следствие работает только с убытками. А долги – это не убытки. Чтобы объяснить данные тонкости, приведу пример: хозяйство облгазов Фирташа не расплачивается за газ перед "Нафтогазом", а оформляет это как неплатежи населения", – поясняет нардеп, добавляя, что и прекратить поставку газа облгазам невозможно, и невозможно проверить наличие долгов, поскольку государство не располагает базами данных потребителей газа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ начало расследовать кражу газа у Нафтогаза облгазами Фирташа, - Чорновол. ДОКУМЕНТ

"Я уже полтора года бьюсь за принятие соответствующего закона в Верховной Раде Украины о создании онлайн-базы потребителей газа. Но закон уже несколько раз не набрал 226 голосов... Государство не ведет учет потребления газа, Фирташ получает большую теневую рентабельность, покупает депутатов и СМИ, блокирует принятие системных изменений на рынке газа", – заявляет Чорновол.

По ее мнению, Фирташу важно продержаться до выборов, по результатам которых он надеется получить лояльную власть в Украине. Поэтому вкладывает деньги в разные политические проекты.

"Фирташ тянет как в последний раз, потому что для него поистине сейчас дело жизни и смерти. Ведь ситуация очень непростая – большие проблемы даже внутри команды. Дело в том, что его давно бы слили свои... Зачем им американский "підарешт"? Однако Бойко и Левочкин этого не делают, потому что кормятся с газовых и химических схем Фирташа... А замкнуть их на себе без Фирташа они не могут", – поясняет Чорновол.

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Она добавила, что Фирташ ради подстраховки стал прямым бенефициаром своих активов, оформив все свое имущество исключительно на себя.

"Это шанс для наших следственных органов прославиться. Ведь стоит получить приговор хотя бы по наименьшему преступлению Фирташа – и все активы попадают под конфискацию. Для доходов государства это пшик – все активы Фирташа в огромных долгах, живые деньги всегда по замысловатым схемам выводились за границу. Зато такой коррупционный поток прекратится! Ведь на газовых и химических схемах группа Фирташа ежемесячно вытягивает как минимум миллиард, а потом вкладывает в политику. Так что желаю Юрий Луценко и Артему Сытнику сил и победы!", – подытожила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3075408
 
   
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пс
правдолюбкам хуешинскому - читай , ротом тЕтянки , не дают покое , все что мимо их "кассы" Українське слідство не на жарт взялося за Фірташа, він "тягне як востаннє", - Чорновіл - Цензор.НЕТ 664
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Ти якось без мене своє марення виплескуй, ок?
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Да убьют его скоро этого Фирташа .Слишком много знает этот клиент . поэтому и опасен .А оно сабака это хорошо понимает , поэтому на себя все активы оформил .
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Его Таню? Ты хоть что-то кроме заголовков читаешь, кАментатор?
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Миллиардеры Азаровы, и сын Алексей и папа мыкола Янавич тоже Австрийцы кстати Українське слідство не на жарт взялося за Фірташа, він "тягне як востаннє", - Чорновіл - Цензор.НЕТ 1649
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Ой кто бы говорил, вся такая белая пушистая ...готовится перебежать в лагерь Тимошенко?
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Погодь чуток и твоего посадят. Ждать не долго осталось. До выборов.
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Вот интересная вещь. Тема статьи - как украинская власть в лице Порошенко 4 года позволяет Фирташу грабить украинцев (наверное за то, что Фирташ в Вене дал добро на назначение Порошенко президентом), а вы картинки Януковича и Тимошенко постите. Вы идиот?
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Я и без очков хорошо читаю. Так где про ПОЗВОЛЯЕТ?
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Очки наденьте и еще раз внимательно прочитайте: "Попередні роки Фірташ крав трохи скромніше, цього року його схеми стали особливо нахабними." - То есть, три года он понемногу приворовывал. А на четвертый год вообще с катушек слетел. Но, "оборудки Фірташа важко "підвести під кримінал", хоча через них держава втрачає мільярди." - То есть, со слов самой порошенковской пропагандистки Чорновол, никакого серьезного результата от этой имитации деятельности не будет. И еще, оказывается, что преступник о коллаборант Фирташ имеет в Украине активы (как и Курченко), и украинская власть позволяет этим активам на него работать. "Вона додала, що Фірташ заради підстраховки став прямим бенефіціаром своїх активів, оформивши все своє майно виключно на себе."
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UA Одинокий Рейнджер
Я и без очков хорошо читаю. Так где про ПОЗВОЛЯЕТ?
08.07.2018 17:29
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Ну если он четыре года ворует. Как это возможно без позволения украинской власти? ))) А если власть не позволяет, но ничего с ним не может сделать, то может она и не власть вовсе, а власть именно он, Фирташ?
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Да легко, согласно тех законов и подзаконных актов, которые десятилетиями принимались законодательной ветвью власти и чиновника именно для таких схем, которыми пользуется Фирташ. И развязать этот Гордиев узел очень тяжело (о чём и сказала Черновол), а рубить нельзя, иначе рухнет система газоснабжения.
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Даже в заголовке написано
"тянет как в последний раз"

...
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Да, именно так! "Как в последний раз". Потому, что Фирташ понимает, что власть может поменяться, и тогда уже потянуть ему не придется. Особенно, если президентом станет Тимошенко, которая оттащила его Росукрэнерго от газовой кормушки.
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Вроде бы Савченко должна была это сделать, а Тимошенко от неё отказалась...
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Где доказательства того, что позволяет? Можете ответить по сути, если вы не на работе?
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Преступник Фирташ легально!!! владеет в Украине активами. Легально ведет хозяйственную деятельность!!! Четыре года ворует у украинцев!!! И только в этом году, перед выборами власть зашевелилась, хотя с ее же слов, дело малоперспективное. Власть могла национализировать его активы (а во время войны просто должна была сделать это), так как эти предприятия стратегические и монополисты, должна была ликвидировать эти преступные схемы, но ничего не делала. Так разве это не называется "позволяла"? Или вы русский язык плохо знаете?
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вы о чем, работник? потрудитесь для начала ветку отследить, а потом уже отвлекать своим кваканием
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Ти щось не прочитав, там про наїзди на Фірташа.)
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Точно! Там про наезды братвы. ))) Но если вы внимательно прочитаете, то кроме наездов и пустого трепа там ничего нет. Фирташ 4 года при попустительстве власти ворует, и дальше продолжает это делать.
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Балаган.
Перекройте кислород крымскому "Титану" этого укГаинца - тогда поверим...
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И поэтому надо опять голосовать за тех кто саботирует принятие важных законов у неё даже справка есть!
не на шутку у Чорноволихи подгорает, а ГПУ опасна для фирташа так же как Петины санкции против расцейских олигархов.
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А хіба ця влада, яка дозволяє йому обкрадати українців, не лояльна до нього? Хіба це не Фірташ у Відні дав добро на призначення Порошенка президентом?
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1.У окупований Крим на підприємство Фірташа "Кримський титан" українська влада, яку очолює Порошенко, і досьогодні постачає електроенергію. 2.Ця картинка з ватних ресурсів, в якій вони насміхаються над Україною. Тому тут можна зробити два припущення, або Senator - рашистський троль, або він - ідіот, який не розуміє, що постить.
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Туди також іде титанова руда ільменіт з Житомирської області . На сьогодні в Житомирській Облраді вирішується питання про виділення Фірташу тисяч га лісу і землі , для облаштування ільменітових копалень.
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"Украинское следствие не на шутку взялось за Фирташа, он "тянет как в последний раз", - Чорновол" - если за Фирташа взялся барыга, шоумен Югик, значит это понты, работа на авторитет международного афериста 21 века, шоколадного Пахана, но уже поздно, ничего его не спасёт от тюрьмы, будет сидеть на нарах.
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Да ёё все отвязать боятся, пусть пока на цепи посидит.
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Соловьёв говорил, что за Майдан в Киеве платил Госдеп 5 миллиардов долларов.Брешуть Люди,это Дима Фирташ назло Плешивому Педофилу заплатил 5 ярдов... Українське слідство не на жарт взялося за Фірташа, він "тягне як востаннє", - Чорновіл - Цензор.НЕТ 987
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У Юги прокуроры мелкого Гепы шугаются,а тут сам Фирташ за яким Пуйло Українське слідство не на жарт взялося за Фірташа, він "тягне як востаннє", - Чорновіл - Цензор.НЕТ 9771
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Не может украинское следствие не на шутку взяться за Фирташа, Фирташ Порошенка президентом назначил.
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А яка була альтернатива президент Кличко?, Тягнибока забраковали дипломати. І не Фірташ там головний решалово а скоріше дипломатичні представництва.
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Барон Ротшильд действительно крупный спонсор Порошенко был есть и будет,это знает весь, Українське слідство не на жарт взялося за Фірташа, він "тягне як востаннє", - Чорновіл - Цензор.НЕТ 6300 Українське слідство не на жарт взялося за Фірташа, він "тягне як востаннє", - Чорновіл - Цензор.НЕТ 6300
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"Предыдущие годы фирташ воровал немного скромнее.." (с). Это пять, бывшая журналистка татьяна!
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Хех, скоро Югік поїде у Відень в термінову командировку і зовсім випадково зустріне Фірташа в кав"ярні. )))
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це найбільш ймовірний сценарій....до таких клієнтів алкаш їздить особисто....так би мовити прокурвор по виклику....а то два його зами в Ізраїлі "запалилися"(з Ставицьким ніби їздили "домовлятися")
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1. Следствие не на шутку взялось за схемы Фирташа.
2. Схемы трудно подвести под криминал.
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Ну так поэтому и взялось, что трудно подвести под криминал. Надо перед выборами показать бурную деятельность, и чтобы чорноволы об этом статьи писали, но привлекать к криминальной ответственности своего спосора и покровителя Порошенко и в мыслях не имеет. Что он, сволочь неблагодарная и забыл, кто его президентом сделал?
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Как с Аль Капоне, но его всё же посадили. А Фирташ и так под арестом.
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Аль Капоне , сашко, посадили до Аль Картасу за несплату податків.. Там була ситуація, дуже схожа з ситуацією на 5-му каналі з виплатою зарпланті в конвертах.. Злісне, цинічне та свідоме ухиляння від сплати податків до бюджету, від сплати внесків до пенсійного фонду, та ухиляння від сплати військового збору під час війни.. Сподіваюсь, і власник 5-го каналу колись повторить долю Аль Капоне..
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Танюха короче активизировалась,щоб Пашинского меньше Молотом по башке били Українське слідство не на жарт взялося за Фірташа, він "тягне як востаннє", - Чорновіл - Цензор.НЕТ 7919
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Років 5 порозслідують,а потім скажуть- нічого не вийшло...
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Ну, це нагадує витягування з шафи пильного скелета перед виборами.
От цікаво, якого скелета вони витягнуть на ВОНА?
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Выборы! Так, что бы всем в ВР было понятно - тема по фирташу уже забита черноволихой, поэтому депутатам, которые хотят ярко засветиться на выборах, искать других персонажей для пиара.
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Це не для засвітки психічної, швидшеза все Фірташ поставив не на Пєціка. А коли Фірташ, то і Льовочкін теж.
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Саме так, але куди ж без піару. На рівні чорновОл, це великі дивіденди
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Українське слідство не на жарт взялося за Фірташа, він "тягне як востаннє", - Чорновіл - Цензор.НЕТ 9617
Ох і гарні хфотографії з Верховної Ради , подивишься на щасливих депутатів і якось про війну про крим про все х@йове забуваєш, і Добкін-молодший радує своїм сталим поглядом у майбутнє. Не Рада, а якісь зоопарк з бегемотами, видрами і ішаками.
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Гы, так ведь выборы на носу, вот и жмут, чтоб не мешал, или даже подсобил кому надо. А надо известно кому. Так что все окончится тихим пшиком.
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Сейчас "народный фронт" и Юлька хором попытаются "расследовать Фирташа" как спонсора Пєти и "доказать" Фирташу что "они лучше вкладывать в них". Сытник "на подсосе" у Пашинского-Авакова, а вот Холодницкий и Жебривский - с потрохами Пэтины. Вот поржу от зрелища побоища инородцев, которое, как всегда, закончится очередным договорняком и лихорадочным совместным грабежом "одноразового электората".
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А сегодняшнее воровство Ахметова в доле с Порохом расследовать не хотите? Там же цифры в три раза больше и сейчас. Сегодняшние цены и тарифы Коболева не интересны, через пять лет будем расследовать, когда уже и они смоются и документы уничтожат? И Ротердам + уже в НАБУ законным стал? КОНЧЕННЫЕ МРАЗИ.
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Чо це цю психічно хвору випустили на нєФєртіті?
Все дуже просто. нєФєртіті поставив на Грицька, а Пєцік у прольоті. Хоч добре відомо, що Пєціка сматрящім затвердив нєФєріті. Але Пєціка згубила жадібність. Але саме цікаве те, що нєФєртіті є представником х%йла в Україні. Так що вереск - ВАНА КРЕМЛЯДСЬКАЯ ПАДСТІЛКА! добре змащено щєкаладом.

Недавно була інформація, Данилович щось там зі справою Гонгадзе крутив. Так то був швидше всього тиск на Пєню.

Коломия саме-собою розуміється, що проти Пєціка.
От, з ким Ренат поки ще не дуже відомо.

Але висновок можна зробити один, ні Захід, ні США не ставлять на Пєціка, це однозначно. Тому олігархи-бариги обирають інших на кого ставить.
Вчора, Пєцік допустив ще одну політичну помилку, була закрита передача на якій ВОНА висунула заяву, що Пєцік хоче ввести військовий стан в Україні, щоб не було виборів. Дана дія Пєціка підтверджує, що він потрапив у цугцванг. Між іншим, як і х%йло.
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"....невозможно проверить наличие долгов, поскольку государство не располагает базами данных потребителей газа...."
это крах шоколадного государства ? или новый анекдот....
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Тюююю..."не на шутку"... Так это уже было...Помните фразу политтехнологов - " Януковичу проще посадить или ликвидировать Ахметова, чем вернуть деньги ". Петя, желаю Вам скопировать Витю до конца.)
P.S. Кстати, по сценарию нашей пьесы "27 лет коту под хвост" смена актёров(президентов) происходит на фоне одних и тех же декораций (олигархов).
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вот как в их собственности оказались облгазы, облэнерго? Они их строили? Или это результаты приватизации? Остаются лишь облнебо и облсолнце...
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Если ненашутку взялось наше следствие то я Фирташу не завидую,лет этак через 100-200 его точно будут судить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинское следствие не на шутку взялось за Фирташа, он "тянет как в последний раз", - Чорновол
 
 
 
 
 
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